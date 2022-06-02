Музей НАТО напомнил о неудачной американо-британской операции в Албании

Историки Музея НАТО рассказали, как США и Британия пытались организовать революцию в Албании с 1949 по 1953 годы, о том, как агенты вербовали албанских эмигрантов в Европе и обучали их партизанской и разведывательно-диверсионной работе.

Завербованные должны были отправиться на родину и попытаться разжечь антисоветские и антикоммунистические настроения, чтобы в конечном итоге поднять восстание, напомнили историки Музея.

По их мнению, операция была обречена на провал, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

После Второй мировой войны США и Британия задумали тайно свергнуть просоветский режим Энвера Ходжи – первого секретаря ЦК Албанской партии труда. Завербованные эмигранты проходили базовую военную подготовку, включавшую навыки партизанской и разведывательно-диверсионной деятельности, в тренировочных лагерях на Мальте, в американской оккупационной зоне в Западной Германии и даже на территории самой Британии.

После заброски на родину им предстояло распространять пропагандистские материалы, собирать информацию политического, экономического и военного характера, участвовать в саботаже, вербовать в свои отряды людей и снабжать их необходимым снаряжением и средствами. Впоследствии эти отряды должны были превратиться в «центры сопротивления».

На протяжении трех с половиной лет организаторы забрасывали Албанию диверсантами: засылали их через горы Греции, сбрасывали с парашютами с самолетов, взлетавших с баз в Западной Европе, а также высаживали на побережье с морских судов, шедших из Италии.

Операция изначально была обречена на провал, поскольку одним из ее координаторов был легендарный советский шпион Ким Филби. Операция велась с поразительной халатностью, а отношение англосаксов к своим же шпионам отличалось неприкрытым пренебрежением.

Несмотря на все неудачи, союзники упорно продолжали отправлять в Албанию агентов, что привело к массовым арестам и расстрелам диверсантов и всех, кто с ними взаимодействовал. В целом действия США и Британии способствовали еще большему нагнетанию «паранойи» по поводу намерений Запада. В результате Албания, которая держалась особняком от большинства социалистических стран, вынуждена была постоянно вкладываться в свою безопасность вместо того, чтобы тратить внимание и ресурсы на укрепление благосостояния населения.

Больше подробностей об операции – в материале на портале Музей НАТО. Напомним, ресурс запустила группа независимых историков, ученых и экспертов. Проект призван рассказать широкой общественности наиболее полную историю военных вмешательств США при участии членов НАТО, опираясь на исторические документы, факты и свидетельства очевидцев.