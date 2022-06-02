Начальник украинской колонии заочно арестован за жестокость к военнопленным

|
2 июня, четверг | Последнее обновление — 14:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль: Западное оружие доставит еще больше страданий Украине
Разделы
Американские реактивные системы залпового огня, если они попадут в Таврию, в Донбасс, на украино-российскую границу, станут новым орудием террора.
Подробности...
Бундесвер сейчас находится в очень плохом состоянии: устаревшая техника, недокомплект служащих, крайне низкий авторитет в обществе. Значит ли это, что Германия не сможет воссоздать мощную армию? Нет, не значит.
Подробности...
Турция сейчас – тот редкий случай, когда, разговаривая с государством, мы можем почти на 100% знать – мы ведем диалог с партнером, а не с куклой, за ниточки которой дергает более могущественный соперник из-за океана.
Подробности...
У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...
Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...
256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Начальник украинской колонии заочно арестован за жестокость к военнопленным
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Главу украинского учреждения исполнения наказания (УИН) №1 в Виннице Анатолия Дудоладова заочно арестовали в России по обвинению в жестоком обращении с российскими военнопленными, сообщили в Савеловском суде Москвы.
«Постановлением Савеловского районного суда Москвы в отношении Дудоладова А. А., объявленного в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением»)», – цитирует сообщение суда ТАСС.
В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания.
Ранее Савеловский суд санкционировал заочные аресты начальника СИЗО украинского города Житомира Петра Титовца и начальника Баштанского районного отдела УМВД Украины в Николаевской области Александра Ноздратенко. Их также обвиняют в жестоком обращении с российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров: Запад стыдливо умалчивает про попавшие под санкции российские суда-зерновозы
|
|
Западные страны не рассказывают о том, что антироссийские санкции распространяются на российские суда, перевозящие зерно, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Есть проблема с экспортом российского зерна. Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции попали суда, которые ввозят российское зерно. Их не принимают в европейских портах, их не страхуют, и в принципе все логистические, финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, оказались под санкциями наших западных коллег», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что у России в других отношениях нет проблем с обеспечением устойчивого снабжения зерном мировых рынков. Проблема, по его словам, заключается в отсутствии свободного выхода из украинских портов через минные поля, которые были установлены украинскими военнослужащими.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы.
В среду глава МИД России Сергей Лавров сообщал о достижении договоренностей с Турцией о разминировании украинских портов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никак не препятствует вывозу зерна на судах из черноморских портов, проблема в минировании портов и прибрежных вод, организованном украинской стороной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинским беженцам в Германии предложили помощь кабанчика Мыколы
Власти Германии запустили специальный сайт для украинских беженцев, который поможет им адаптироваться в новой стране. Символом ресурса стал кабанчик Мыкола в желто-голубом платке и кепке.
Портал создала Федеральная ассоциация католиков в области экономики и управления.
«Мы не можем заменить вам вашу Родину, но мы бы хотели предложить вам хороший и надежный дом на ближайшее время. (…) На этом сайте ты найдешь много полезного, и все на украинском и немецком языке. Таким образом ты сможешь немного выучить язык», – говорится в сообщении на сайте, скриншот с которого публикует Telegram-канал Zvezdanews.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что не все прибывшие с Украины в Германию являются беженцами, многие просто купили паспорта.
Россия применила на Украине защищенные от ПЗРК штурмовики Су-25СМ3
|
|
В военной спецоперации на Украине применяются модернизированные штурмовики Су-25СМ3 с бортовым комплексом обороны «Витебск-25», сообщили в силовых структурах.
Источники ТАСС сообщили, что Россия «успешно применяет» Су-25СМ3, которые «оснащены комплексом радиоэлектронной борьбы». «Витебск-25» способен «защитить их от ракетных ударов ПЗРК противника». Указывается, что Су-25СМ3 применяется в основном на южном направлении и в Донбассе. Комплексы «Витебск» установлены в подвесных контейнерах на узлах подвески самолета. Они продемонстрировали «высокие характеристики и в целом достаточно успешно справляются со своими задачами».
Кроме того, комплексы «Витебск» устанавливаются в том числе на вертолеты Ка-52 и семейства Ми-8. Отмечается, что «они успешно использовались российскими военными в Сирии». «И тогда ни один вертолет с «Витебском» не пострадал от ракет ПЗРК, выпущенных террористами», – сообщили источники.
Официального подтверждения предоставленной источниками ТАСС информации не поступало.
Напомним, задачей комплекса «Витебск» является защита летательных аппаратов от всех типов ракет с инфракрасными головками самонаведения. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: Киев планирует обстрел России американскими ракетами большой дальности
|
|
По достоверной оперативной информации, полученной в результате перехвата радиопереговоров, в городе Шостка Сумской области киевским режимом планируется осуществить очередную провокацию, сообщают в Минобороны России.
«В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», – говорится в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве отметили, что «этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения».
«При проведении данной провокации по указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами», – заключили в Минобороны.
Ранее в Минобороны заявили, что украинские боевики планируют обстрелять приграничную территорию России из жилого района Сум, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами.
В среду стало известно, что власти США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экс-командир херсонской теробороны захотел получить российское гражданство
|
|
Бывший командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко заявил о намерении оформить российское гражданство для себя и своей семьи.
«На сегодняшний момент люди (жители Херсона) себя чувствуют уверенно. Сам Херсон стал чище по сравнению с предыдущими годами. Я тоже приму гражданство Российской Федерации и буду свою семью просить, чтобы это сделали», – передает РИА «Новости» его слова.
Кузьменко рассказал, как украинские офицеры «обрекли его необученных бойцов на смерть», прикрывая собственное отступление.
По его словам, в первый день российской спецоперации украинский командир связался с ним и заверил, что на херсонском направлении ничего не происходит, а российская армия якобы не станет двигаться в сторону Херсона. При этом он уточнил, что все украинские военнослужащие и сотрудники силовых структур бежали из города в первые два дня после начала российской операции.
Экс-командир рассказал, что 25 февраля он получил приказ раздать оружие личному составу и распустить всех по домам. «Если бы мы тогда раздали оружие тем, кто у нас был, мы бы половины уже не собрали. Из тех людей, что у нас были, только 20–25 явились на сборный пункт. На собрании командования я выступил с просьбой вывести вообще всех из Херсона, так как никакой подготовки и установок по обороне у нас не было. Мне было строго отказано и приказано оставаться на местах», – вспоминает он.
Кузьменко рассказал, что он приказал занять позиции на окраине Херсона и рассредоточиться. При этом до начала боя один из местных жителей предупредил его, что российские военные уже находятся в городе, и смысла в действиях его бойцов нет, добавил он.
Экс-командир теробороны сообщил, что позднее начался бой, начала работать минометная артиллерия, а украинские военные и силовики к тому моменту уже покинули город.
«После выехала БМП и начинала тоже работать по нам. Бойцы побросали оружие и легли на землю. Командир дал команду отходить. Мы не видели, что там были раненые, было понятно, что уже они все трупы лежат. Со мной приехало около 43 человек, осталось на поле боя около 18–20 человек», – сообщил он.
По утверждению Кузьменко, он не отдавал своим бойцам приказа стрелять по российским военнослужащим, а сам не успел применить оружие в попытках сохранить жизни оставшихся людей. Так получилось, что большая часть спутников Кузьменко не слышала приказы и не могла оказывать какое-либо сопротивление из-за полного отсутствия военной подготовки, добавил он.
Украинские силовики бежали из Херсона, прикрыв свой тыл батальоном из числа мобилизованного в ряды территориальной обороны гражданского мужского населения, резюмировал экс-командир теробороны.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль
и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили
о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Корреспондент греческого ТВ более года делал репортажи из Москвы, находясь в Афинах
|
|
Руководителей государственного греческого телевидения и радиовещания ERT на время исключили из союза журналистов афинских ежедневных газет ESIEA за дезинформацию при освещении украинских событий, сообщают греческие СМИ.
ESIEA сообщил, что «корреспондент ERT в Москве» на самом деле рассказывал о событиях, сидя дома в Афинах, так телекомпания ERT вводила телезрителей в заблуждение, заявили в союзе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Авги».
«Корреспондент ERT за 15 месяцев работы в ERT не передал ни одного репортажа из Москвы, а его отсутствие заметили посольство Греции и МИД. ERT утверждал, что у него проблемы со здоровьем», – указало издание.
Из профсоюза был исключен гендиректор ERT Константинос Зулас, его отстранили на три месяца. Его подчиненных наказали сильнее: гендиректор службы новостей и информационного вещания Фотис Кафаракис и руководитель отдела новостей и информационных передач Яннис Трупис исключены на шесть месяцев.
На два месяца исключена ответственная за международный бюллетень ERT Анна Папасотириу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Росгвардеец погиб в Донбассе в бою против наемников из США и Британии
Командир бригады Росгвардии погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками, в их числе был сын члена парламента Великобритании Бен Грант, сообщает пресс-служба ведомства.
Командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая, спасая своих товарищей при выполнении боевой задачи.
«Как позже выяснилось, подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. 28 мая в Сети появилось видео этого боестолкновения, а также была опубликована статья в The Daily Telegraph. Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наемников – сына члена парламента Великобритании – Бена Гранта», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В конце мая Следственный комитет России заявил, что даст уголовно-правовую оценку действиям Бена Гранта, являющегося родственником британского парламентария и руководившего группой наемников на Украине.
Напомним, 10 марта британские СМИ сообщили, что на Украину для участия в военных действиях прибыл Бен Грант, его мать – Хелен Грант, депутат британского парламента от Мейдстоуна, специальный посланник премьера Бориса Джонсона по вопросам образования девочек и бывший министр спорта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД: Бесполезно обсуждать обещания Зеленского о неприменении ракет США для ударов по России
Нельзя обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по территории России – это бесполезно, должны быть реальные данные, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, в конце прошлого года Россия требовала письменных гарантий безопасности, потому что ни на какие слова Зеленского и западных лидеров «больше никто не ориентируется». «Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности, Зеленского обсуждать нельзя и бесполезно», – передает РИА «Новости» ее слова в эфире «Соловьев Live».
Захарова отметила, что чисто политически – «оценка одна». «Эти все истории относительно каких-то там договоренностей, перепевки этого в западных СМИ – это не повод для того, чтобы делать заявления и это обсуждать, должны быть реальные данные, реальное понимание того, что там происходит, и соответствующая реакция нашего силового блока», – добавила представитель МИД РФ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, добавив, что для доверия «нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались». Он привел в пример ход событий после главного предвыборного обещания президента Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины.
Накануне власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российская ПВО сбила украинский «Байрактар» около Херсона
|
|
Украинские войска не наносили ракетный удар по Херсону, сработала российская ЗРК С-300, которая сбила беспилотник «Байрактар» в Николаевской области, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.
«В принципе, по Херсону, если быть точным, не сбита никакая ракета, а сработала система С-300, которая нанесла удар по системе «Байрактар» <…> между Николаевом и Вознесенском, поэтому по городу Херсону фактически ударов не наносилось», – передает его слова ТАСС.
«Российский ЗРК С-300 успешно уничтожил очередной украинский ударный БПЛА Bayraktar TB2. Воздушная цель поражена близ н.п. Вознесенское. (…) ВГА (военнно-гражданская администрация) Херсонской области благодарит российских зенитчиков за защиту нашего неба», – говорится в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.
Ранее сообщалось, что в центре Херсона был слышен взрыв, в небе над городом какое-то время наблюдался след, как изначально предполагалось, от ракеты.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны заявило о прекращении притока на Украину иностранных наемников
|
|
С начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наемников для участия в боевых действиях против российских Вооруженных сил, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тыс. человек. При этом число наемников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии в Донбассе сократилось на порядки», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений.
Но большая часть наемников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта», – сообщил Конашенков.
«Отдельно обращу внимание, что командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, в состав которых попадали наемники, стремясь снизить потери своих военнослужащих, не жалеют иностранцев. Захваченные в плен наемники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь. Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков родственники наемников в странах проживания об их гибели просто не знают.
Столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями среди военнослужащих ВСУ, Нацгвардиии и иностранцев, значительное число наемников предпочитает поскорее покинуть территорию Украины, но киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Напомню, что в соответствии с международным гуманитарным правом наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ожидает, – уголовная ответственность», – сообщил Конашенков.
«Экстренные попытки киевского режима гарантировать наемникам правовую защиту, включая их в списочный состав воинских подразделений ВСУ или Нацгвардии, или выдавая им свежие паспорта граждан Украины, никого из них не спасут», – заключили в Минобороны.
Накануне в ДНР исключили обмен попавших в плен иностранных наемников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российский хакер раскрыл подробности атаки на Украину
|
|
Хакер из российской группировки RaHDIt рассказал на условиях анонимности, что мартовская кибератака на сутки лишила украинские власти закрытой связи и управления.
«В начале марта нами были взломаны более 700 сайтов украинских государственных органов, практически весь украинский правительственный интернет. Они отключили их, не смогли с нами бороться. Соответственно, на сутки все органы государственной власти, все сервера были отключены», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, хакеры отключили почтовые серверы. «Это потеря управления, потеря связи, не было защищенных каналов связи, передачи информации на сутки, что, на самом деле, сильно по ним ударило», – отметил он. Хакер добавил, что группировка планирует и в дальнейшем «подобные вещи проводить».
RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
Напомним, в марте на Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.
В ДНР заявили об отражении попытки наступления ВСУ в районе Угледара
Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что отразила попытку наступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи села Павловка рядом с городом Угледаром, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации отражена атака противника в районе населенного пункта Павловка с направления населенного пункта Угледар», – приводит его слова ТАСС.
По сведениям Басурина, в ходе отражения попытки наступления ВСУ были уничтожены танк Т-64, два БМП, потери личного состава украинских войск составили до 50 человек. Огневым воздействием были подавлены три огневые точки украинских силовиков в районе населенного пункта Новомихайловка. Части ВСУ отступили, понеся значительные потери, заявил Басурин.
Ранее сообщалось, что силы ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от путей снабжения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Силы ДНР и России отразили атаку ВСУ под Докучаевском
|
|
Военнослужащие Донецкой народной республики и Вооруженных сил России отразили атаку украинских боевиков в нескольких километрах к северо-западу от Докучаевска, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации отражена атака противника в районе поселка Сладкое с направления села Новомихайловка», – передает ДАН его слова.
Ранее стало известно, что сводные отряды НМ ДНР и ВС России уничтожили боевую машину пехоты (БМП), погибло до 15 человек личного состава. Также «мощным огневым воздействием» подавлены две огневые точки противника в районе населенного пункта Марьинка.
В конце мая сводные отряды Народной милиции ДНР и российских военных полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Праги решили прекратить прием беженцев с Украины
В Праге местные власти решили с 15 июня закрыть центр регистрации беженцев с Украины, сообщают СМИ.
Магистрат принял такое решение из-за отсутствия возможности обеспечить беженцам размещение в столице Чехии. Указывается, что Прага исчерпала варианты предоставления жилья, медицинского обслуживания и других видов социальной поддержки, необходимых беженцам.
Подчеркивается, что в Праге концентрация людей, покинувших Украину из-за происходящего там конфликта, в четыре раза выше, чем в других регионах Чехии. Мэр Зденек Гржиб призвал обеспечить равномерное распределение беженцев по регионам страны, передает ТАСС со ссылкой на «Е15».
В самой Праге и ее пригородах находятся более 90 тыс. из 360 тыс. получивших в Чехии временное убежище беженцев с Украины, сообщают СМИ. Отмечается, что проблему представляют выехавшие оттуда цыгане, которые разместились в залах и коридорах Главного вокзала Праги. Для них разбили два палаточных городка.
Напомним, власти Болгарии решили переселить украинских беженцев из гостиниц на побережье Черного моря в специализированные буферные центры. С начала лета несколько польских городов решили отменить бесплатный проезд для граждан Украины, который был введен 24 февраля после потока беженцев. В Британии допустили переселение украинских беженцев в Руанду.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Авиация ВКС России поразила пункты управления «Кракена» и «Азова» под Харьковом
|
|
Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ в районах населенных пунктов Долина и Славянск Донецкой народной республики (ДНР)», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Всего в результате ударов авиации уничтожено до 240 националистов, 39 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», 10 танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», семь артиллерийских орудий и минометов, а также 17 специальных автомобилей.
Истребительной авиацией сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области», – сообщил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Одесса, Камышеваха, Попасная, Золотое, Кудряшовка Луганской народной республики, Яровая Харьковской области, а также Верхнеторецкое ДНР.
Ракетными войсками и артиллерией поражен 131 пункт управления, 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 186 самолетов, 129 вертолетов, 1084 беспилотных летательных аппарата, 327 зенитных ракетных комплексов, 3373 танка и других боевых бронированных машин, 460 установок реактивных систем залпового огня, 1752 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3350 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне в Минобороны заявили об уничтожении за сутки более 340 украинских военных.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|