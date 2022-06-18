Новый инфекционный центр открылся в Белгородской области

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18 июня, суббота | Последнее обновление — 20:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол ЛНР сообщил о мощном взрыве в районе Северодонецка
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Новый инфекционный центр открылся в Белгородской области
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции открыли первый инфекционный центр в регионе.
«Решение о строительстве двух инфекционных центров принимали в прошлом году, в период роста пандемии, для того чтобы решить вопрос, с одной стороны, и защитить людей от инфекции, с другой. При этом не сокращать плановую помощь. Обратились в Министерство здравоохранения с просьбой помочь, посоветовать, какой проект лучше. Очень благодарен министру Михаилу Альбертовичу – посоветовал взять башкирский. Руководитель республики помог нам с проектом, и мы на сегодняшний день первый инфекционный центр в Белгороде открываем. Сейчас близок к завершению второй инфекционный центр в Старом Осколе, и, мне кажется, мы сейчас больше подготовлены к любым вызовам, которые есть», – приводятся слова губернатора в сообщении на сайте правительства области.
Также губернатор Белгородской области поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность улучшить качество оказания первичной помощи в регионе.
«Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы Вам сказать большое спасибо – спасибо от имени белгородцев – за Вашу поддержку. В этом году мы получим федеральную помощь на строительство 29 ФАПов, реконструкцию одной поликлиники, и восемь объектов здравоохранения – капитальные ремонты. Для нас это очень важно и существенно улучшит качество оказания первичной помощи. Спасибо большое!» – добавил Вячеслав Гладков.
На вопрос Путина о качестве построенного объекта, глава региона ответил, что уверен в качестве строительства инфекционного центра. По его словам, объект построили за четыре месяца, и в течение последних двух месяцев очень тщательно проверяли – каждое помещение.
Вокруг медучреждения планируется разбить парк и благоустроить территорию. Рядом с инфекционным центром, который возводят под Белгородом, планируется также установить памятник врачам, погибшим от коронавируса.
Среди начавших сегодня работу медицинских учреждений, наравне с инфекционным центром в Терновке, также открылись онкологические диспансеры в Улан-Удэ и Волгограде, инфекционная больница в Оренбурге, корпус медицинской реабилитации Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, поликлиника в Новосибирске, две поликлиники после капитального ремонта в Санкт-Петербурге и Ярославле, а также одиннадцать новых фельдшерско-акушерских пунктов в Свердловской и Челябинской областях.
Захарова заявила, что Украины в прежних границах «больше нет и не будет»
Украины в ее прежних границах «больше нет и не будет», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила: «Той Украины, которую вы и мы знали в тех ее границах, которые были раньше, больше нет и не будет». По ее словам, «это очевидно», передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.
Напомним, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сообщение о том, что Украина предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года, выразил сомнение, что Украина «через два года вообще будет существовать на карте мира».
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Песков прокомментировал информацию об «отказе» Токаева принять орден Александра Невского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российская сторона якобы планировала наградить президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева орденом Александра Невского.
«Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было», – передает «Подъем» его слова.
Ранее агентство Тенгриньюс со ссылкой на пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая сообщило, что Токаев решил не принимать казахстанские и иностранные награды до конца срока своих полномочий в качестве главы государства.
Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не будет портить союзнические отношения с Казахстаном.
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Французы увидели намек для ЕС в заявлениях Путина на ПМЭФ
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Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявление президента России Владимира Путина во время Петербургского международного экономического форума, уделив внимание вопросу вступления Украины в Евросоюз.
«Мы ничего не имеем против: это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения принимать в свои члены новые государства или нет», – сказал накануне Путин, напомнив, что ЕС не является военным либо оборонительным союзом, передает РИА «Новости».
Один из читателей под ником Insight2000 указал, что необходимо признать, что и без того экономически ослабленная Европа долгие годы будет нести бремя Украины.
«За всеми этими красивыми декларациями поддержки уже стоят и будут стоять миллионы, которые европейцы будут платить в виде налогов», – считает Insight2000.
«А Макрон думал, что этим громогласным заявлением запугивает Путина!..» – заметил MICHEL BOUCHARDY.
«Присоединить Украину к Европе – значит еще немного ее разорить и сделать нежизнеспособной», – уверен Ludwig3.
«Путин прав и все просчитал. Ему все равно, если Украина, отрезанная от своей русскоязычной восточной части, вступит в ЕС. Находиться в Европейском союзе для страны означает потерять суверенитет и свою душу в бессильной технократической организации», – поддержал его anonyme 38572.
Ранее Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.
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Европа начала использовать закупленный на зиму газ
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Газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России, сообщают информационные агентства.
Bloomberg указывает, что снизились поставки в Италию, Германию, Францию, Австрию и ряд других стран. Сокращение поставок совпало с временным закрытием после пожара крупного американского СПГ-завода Freeport LNG – как поясняет агентство, «в ближайшие месяцы через Атлантику будет поступать меньше топлива».
Аналитическая компания Wood Mackenzie заявила, что в худшем сценарии, при котором прекратится подача газа по «Северному потоку», Европа не сможет к началу сезона отопления в ноябре достичь уровня запасов газа, определенного ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. Газпром в пятницу поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финлянди, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Поставки газа по «Турецкому потоку» решено приостановить
С 21 по 28 июня поставки газа по «Турецкому потоку» будут на плановом ежегодном техническом обслуживании, сообщил Газпром.
«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Приостановку потока согласовали со всеми сторона заранее.
Напомним, «Турецкий поток» – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.
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Обвиняемому в изнасиловании и пытках офицеру ВСУ устроили очную ставку с потерпевшей
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В России завершено расследование уголовного дела против замполита ВСУ Сергея Батынского, который обвиняется в убийстве мужчины, изнасиловании его жены и пытках еще двух пленных, сообщил источник в правоохранительных органах.
Батынскому «предъявлено обвинение в новой редакции с уточнением содеянного и с уточнением новых обстоятельств совершенного преступления». Источник ТАСС сообщил, что состоялась «очная ставка с потерпевшей». Дело передадут «в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения».
Дело расследовано по факту обстрела мирных жителей, насильственных действий сексуального характера, изнасилования, ограничения свободы, издевательства над мирными жителями, угрозы убийством и убийства. Потерпевшая на очной ставке детально рассказала о преступлениях Батынского, который в полном объеме подтвердил ее показания. Адвокат украинского военного Игорь Вагин сообщил, что тот признает вину в полном объеме и раскаивается.
Напомним, по данным следствия, в начале апреля в Мариуполе военные 36 БМП задержали двух мирных граждан, которые проезжали мимо блок-поста на велосипеде и представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, их поместили в подвал. Пьяный обвиняемый вывел женщину и, «угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», а затем застрелил мужчину. Негативное отношение к потерпевшим Батынский мотивировал тем, что задержанные подозревались в сепаратизме.
По словам пленных, офицер злоупотреблял наркотиками, а после произошедшего его избили сослуживцы, которые даже предлагали его убить.
Forbes: Западу надоело поддерживать Украину
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Финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала до «разочаровывающего» уровня всего за четыре месяца, пишет в своей статье колумнист Forbes Джена Барнс.
Автор подчеркнула, в первые дни эскалации кризиса люди «стремились поддержать» Украину, однако теперь они интересуются другими событиями в мире, передает РИА «Новости».
Так, по статистике организации «Врачи без границ», количество индивидуальных пожертвований в пользу Украины в мае снизилось до 21 тыс. по сравнению с 70 тыс. в предыдущие периоды. Благотворительная организация из Южной Калифорнии Direct Relief в марте собрала более 80 тыс. индивидуальных пожертвований для Украины от предприятий и частных лиц, однако с апреля их количество сократилось на 90%. Помимо этого, о сокращении взносов, предназначенных для Украины, также сообщил Международный Красный Крест, добавила Барнс.
Колумнист напомнила, что куратор Украинского национального музея в Чикаго Мария Климчак ранее заявляла, что число посетителей резко возросло в первый месяц российской спецоперации, но с тех пор посещаемость упала на 40%. По ее словам, в первые дни эскалации кризиса люди активно раскупали сувениры с украинскими флагами, при этом сейчас на прилавках их полно.
«Климчак беспокоится, что поддержка страны, в которой она родилась, улетучивается», –резюмировала Барнс.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Меркель объяснила покупку Германией российского газа
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До последнего времени правительство Германии закупало российский газ из соображений выгоды для немецкой промышленности, заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью редакционному объединению RND.
«Немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что он был экономически дешевле, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а позднее и из США», – цитирует канал «360» Меркель.
По ее словам, контакты с Россией обуславливались попыткой налаживания международных связей, именно поэтому она поддержала проект по созданию трубопровода «Северный поток – 2». Однако согласие на его реализацию бывший канцлер дала только после заключения Минских соглашений.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью медиагруппе RND заявила, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине.
Между тем, федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что поступление газа по трубопроводу «Северный поток» в Германию сократилось, но недостающие объемы компенсируются из других источников, «энергобезопасность обеспечена.
В это же время Европа начала использовать закупленный на зиму газ.
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На ПМЭФ сказали, откуда шли DDoS-атаки
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DDoS-атаки на инфраструктуру ПМЭФ накануне шли с мощностью 140 Гигабит в секунду с адресов из США, Украины, Бангладеша, Бразилии и других стран, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
«Нас бомбили, как Сталинград фашисты этими DDos-атаками. Но мы справились, конечно…140 гигабит в секунду мы атаки получили. Атаковали с адресов Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Тайланда, Бангладеша и других стран. Но мы выдержали», – цитирует РИА «Новости» Кобякова.
Также он заявил, что юбилейный форум в Петербург приехало в 10 раз меньше представителей США, чем в 2019 году, когда их было 600.
Кобяков заверил, что защита инфраструктуры ПМЭФ от DDoS-атак в дальнейшем будет усилена.
«Мы будем усилять (защиту), конечно», – подчеркнул он.
Напомним, в пятницу сообщалось, что на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS–атаки, из-за чего президент Владимир Путин перенес свое выступление на Петербургском экономическом форуме на час позже.
Также из-за изменения графика, вызванного DDoS-атаками, в укороченном формате прошла встреча Путина с главными редакторами СМИ и военными корреспондентами.
Напомним, юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Агроном рассказал, какие растения еще не поздно посадить на даче
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При наличии свободного участка под посев все еще не поздно посадить зеленные культуры, редьку, редис и дайкон, а также возможно получить урожай с огурцов, кабачков и томатов, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.
«Если сейчас в огороде есть свободный кусочек, то, само собой, можно сеять несколько сроков зеленные культуры. В принципе, не поздно получить корнеплоды, например редис, редьку, дайкон. Их, как и зелень, можно сеять в несколько приемов, в том числе в августе, и получать урожай», – говорит Викулов.
Также все еще есть время либо посеять либо посадить рассаду, утверждает агроном. Так возможно получить неплохой урожай огурцов, кабачков, и в меньшей степени это относится к помидорам.
«Все это мы говорим про посев в открытом грунте. В теплице же все иначе: можно посадить томаты и огурцы», – заключил специалист.
Ранее советник Федеральной палаты адвокатов РФ, адвокат Нвер Гаспарян в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал гражданам, как можно защитить свою данную территорию от вредительства соседей. Поспособствовать решению данной проблемы может установка камеры видеонаблюдения на дачном участке.
Литва уведомила о прекращении транзита в Калининград санкционных товаров
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров с завтрашнего дня, попавших под санкции ЕС, заявил губернатор области Антон Алиханов.
По его словам, под запрет транзита через Литву попадет до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы и металлы, передает РИА «Новости».
Он также указал, что решение Литвы потребует срочной постановки на линию Усть-Луга-Балтийск новых судов.
«Калининградские власти считают решение Литвы о запрете транзита экономическим удушением региона и будут добиваться пересмотра», – заявил Алиханов.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие шаги были сделаны для усиления транспортной и энергетической безопасности региона.
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Немцев возмутило расточительство украинских беженцев
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Жители Германии, которые приняли украинских беженцев, продолжают высказывать свое недовольство и возмущение безрассудными тратами переселенцев.
Так, жители Германии отмечают, что электричество на Украине стоит на порядок дешевле, чем в Германии. Поэтому переселенцы не привыкли экономить. Они не выключают за собой свет, а стиральную машинку могут запустить из-за пары футболок. Кроме того, они выбрасывают слишком много еды, передает ФАН.
«Это заставляет меня чувствовать себя очень потрепанным. Я вижу бедственное положение женщины с двумя детьми, которых мы взяли спонтанно, но я буду счастлив, когда они уедут», – цитирует слова местного жителя издание Merkur.de.
В округе Эрдинг размещено 1074 беженца с Украины. В частности, там проживает 655 человек, размещенных у местных жителей и 419 – в приютах округа.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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Украина пожаловалась на предложения «прекратить сопротивление»
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Политики ряда арабских государств, стран Африки и Азии «вежливо попросили» Украину «просто прекратить сопротивление» российским силам, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, «нереалистично предлагать то, что Украина пожертвует своими людьми, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир». Он заявил, что «последние призывы к компромиссу являются лишь побочным эффектом растущей усталости», передает ТАСС со ссылкой на Foreign Affairs.
Он рассказал, что в беседах с ним «политики в странах Африки, Азии, арабских государствах» начинали «разговоры с подтверждения поддержки перед тем, как сделать крутой поворот, вежливо попросив» Киев «просто прекратить сопротивление». Как заявил министр, «это немыслимое предложение». По его словам, страны желают разблокировать экспорт зерна, «пожертвовав независимостью Украины».
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба появился на встрече президента страны Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Киеве с костылем и загипсованной ногой. Он в своих жалобах западным партнерам заявил, что Россия «в самых важных частях линии фронта» превосходит Украину в артиллерии в 15 раз. СМИ заявили, что во время визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.
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Украина признала потерю половины военной техники
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Украинские войска за время боевых действий потеряли до 50% военной техники, сообщил замглавы минобороны Украины Владимир Карпенко.
Карпенко отметил, что «говорит только о тяжелом вооружении». «На сегодняшний день мы имеем примерно 30–40%, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев. Таким образом мы потеряли примерно 50%», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Лигу».
Как заявил Карпенко, Украина потеряла 1,3 тыс. БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем. Оценивая западные поставки, он сообщил, что Украина «получила большое количество систем вооружения, но, к сожалению, при таком массово расходуемом ресурсе они покрывают только 10-15% потребностей».
По его словам, Украине «нужна артиллерия, нужны артиллерийские боеприпасы, БМП, боевые машины, танки». Кроме того, «очень нужны системы ПВО и реактивная система залпового огня», сказал он, добавив, что ВСУ нужно восполнить 700 артиллерийских систем, которые были уничтожены в боях, а от Запада поступило только 100.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своих жалобах западным партнерам заявил, что Россия «в самых важных частях линии фронта» превосходит Украину в артиллерии в 15 раз. На Западе договоренности о запрете на поставки Киеву определенных видов оружия подтвердили официально. Так, Украина не получит штурмовые самолеты и танки.
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Симоньян рассказала о «самом главном» в сессии с Путиным на ПМЭФ
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась впечатлениями от сессии с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме.
«Для меня самое главное было, критика Запада – не первый раз это слышим и сами это говорим, для меня была важна не столько речь, сколько эмоция, которую я почувствовала», – приводит слова Симоньян РИА «Новости».
Она заявила, что «почувствовала эту уверенность», которая оказала на главреда RT «большое психотерапевтическое действие». По ее мнению, такой же эффект это оказало и «на наших людей». Как заявила Симоньян, оценивая выступление Путина, «видно, что человек спокоен, уверен, в прекрасном настроении, очень доброжелателен».
Симоньян подчеркнула, что «так не ведут себя, такую эмоцию не распространяют вокруг себя люди, которые не уверены в своей победе и что все будет хорошо». Она считает, что в выступлении Путина было важно все, но лично для нее было важно услышать, что «люди, которые хотят быть с нами, останутся с нами».
Отвечая на вопрос о том, слышали ли это на Западе, Симоньян сказала: «Так какая разница, собственно говоря, что они не слышали или если не услышат, как меняет их поведение - это все такая устойчивая колея, которая от того, лучше у них слух или хуже, колея не изменится».
Напомним, президент России и Симоньян, которая была модератором пленарной сессии ПМЭФ, обменялись шутками об окончании пленарки форума. «Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться», – сказала Симоньян. «Начальство?» – спросил Путин, чем вызвал смех в зале. «Да, не ваше, мое…» – ответила Симоньян.
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