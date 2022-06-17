Президент Армении поблагодарил Россию за остановку войны в Карабахе

Президент Армении Ваагн Хачатурян на полях Петербургского международного экономического форума поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за то, что Россия предприняла реальные шаги, которые привели к остановке войны в Нагорном Карабахе.

«Понимаем все, что происходит сегодня в Армении, вокруг Армении», – заявил Путин, добавив, что в Москве «настроены на то, чтобы развивать отношения партнерские». Россия «заинтересована в том, чтобы ситуация» в Армении оставалась «стабильной, гарантировала бы поступательное развитие», сказал он. Путин отметил, что Армения – стратегический союзник России, Москва «ценит это», передает РИА «Новости».

Президент Армении выразил признательность президенту России за усилия, приведшие к остановке войны в Нагорном Карабахе: «Армянский народ ценит ваши усилия в решении нагорно-карабахского конфликта и признателен за предпринятые вами реальные шаги, которые привели к остановке войны», – передает ТАСС.