В Донецке после попадания снаряда сдетонировал боезапас в воинской части

В херсонском музее Суворова обрадовались забывчивости украинских властей

Музей Александра Суворова в Херсоне удалось сохранить и не разбирать после 2014 года благодаря «забывчивости» действующих на тот момент властей, рассказала завотделом истории Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Шандра.

«Музей Александра Суворова открылся в Херсоне в 1991 году. На первых порах музей пользовался большой популярностью. К нам приезжали специалисты из Петербуржского музея и других музеев России и Украины. Но с начала двухтысячных годов тема перестала быть настолько популярной ... У нас возникла проблема после 2014 года, тогда мы порадовались, что херсонцы забыли о существовании этого музея. Потому как, когда ты чего-то не знаешь – это трудно закрыть. Музей не был интересен власти, о нем не помнили, и он сохранился, мы его не разбирали», – передает РИА «Новости» ее слова.

Шандра добавила, что впервые за восемь лет посетители смогли увидеть экспозицию, посвященную великому полководцу только 18 мая текущего года, отметив, что экспозиция интересная и яркая. «Он открылся заново 18 мая в день смерти Александра Суворова. Пришли группы журналистов и это были первые посетители за последние восемь лет», – рассказала она.

По словам заведующей, в городе несколько объектов, связанных с Суворовым. «Объектом, который рассказывает о великом полководце, может быть и сама херсонская крепость, потому что он занимался ее строительством и укреплением. В городе также находится и штаб-квартира, где, по мнению историка, можно было бы сделать хороший музей: это отдельное здание, где может быть представлена дореволюционная история города, а также посвященная Александру Суворову. Сейчас там находятся коммерческие структуры, и оно находится в плачевном состоянии», – отметила она.

Кроме того, Шандра рассказала о памятнике Суворову на пешеходной улице в Херсоне, который был привезен из Ленинграда и открыт в 1950 году.

«Он находился в центре улицы Суворова, рядом был архитектурный комплекс – стена битва суворовских солдат и бюст Александра Суворова. Сейчас его перенесли в начало улицы, но некуда было деть стену и она сейчас находится рядом, но в разрыве от памятника, и это уже не архитектурный комплекс. И рядом удручающее здание (где была штаб-квартира Суворов). Если бы Александр Васильевич повернулся, он бы сказал пару ласковых», – заключила она.

Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.

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