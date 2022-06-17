Токаев объяснил, почему Казахстан не признает ЛНР и ДНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не будет признавать ЛНР и ДНР, так же, как не признала Тайвань и Косово.

По словам Токаева, если признать все нации, которые рассчитывают на самоопределение, то на планете вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, будет более 500 и 600 стран. Все это, по его словам, обернется хаосом, передает РИА «Новости».

«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», – сказал Токаев в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на соответствующий вопрос модератора Маргариты Симоньян.

Он добавил, что это откровенный ответ на откровенный вопрос.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан сможет заменить России товары некоторых ушедших производителей.