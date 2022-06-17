Токаев заявил о возможности Казахстана заменить России ряд ушедших товаров

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17 июня, пятница | Последнее обновление — 18:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин спрогнозировал возвращение европейских компаний в Россию
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Токаев заявил о возможности Казахстана заменить России ряд ушедших товаров
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Казахстан сможет заменить России товары некоторых ушедших производителей, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума президент страны Касым-Жомарт Токаев.
«Конечно, сможем», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе дискуссии в пятницу на пленарном заседании, передает ТАСС его слова.
Ранее президент республики отметил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют необходимый потенциал, чтобы обеспечить себя продовольственными товарами.
Греф поразился «необыкновенной гибкости» экономики России
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Российская экономика вернется к уровням 2021 года примерно через десять лет, если ничего не предпринимать в нынешней ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме. При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость».
«Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно 10 лет», – приводит его слова ТАСС.
При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость».
«Никто не ожидал, что такими темпами будут происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию, и конечно же, это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт. Большей частью он является частным», – сказал Греф.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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Обозначены сроки первого полета истребителя Су-75 Checkmate
Первый полет однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на 2025 год, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«2025 год – первый полет», – заявил Борисов, передает ТАСС. Он добавил, что обычно между первым полетом и серийным производством проходит 1,5-2 года.
Ранее сообщалось, что первый полет истребителя запланирован на 2023 год.
Напомним, в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель, который создается с невиданной скоростью, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.
Путин: ЕС окончательно утратил свой политический суверенитет
Президент России Владимир Путин на 25-м Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению.
«Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу», – сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, трансляция которого ведется на канале ПМЭФ на Rutube.
Изначально речь главы государства планировалась на 14.00 мск, однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин принял решение перенести ее начало из-за кибератак на базу аккредитации форума. Из-за этого, пояснил представитель Кремля, возникла заминка с получением бейджей для прохода на пленарное заседание.
В целом Песков отмечал, что выступление главы государства на форуме будет большим и «чрезвычайно важным». В ходе него Путин даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике, в том числе с учетом санкций против РФ и их влияния на ситуацию с продовольствием и энергоресурсами в мире. Кроме того, как указывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент будет говорить об актуальных задачах, стоящих перед страной: об обеспечении ее дальнейшего экономического развития, стимулировании внутренней деловой активности, создании условий для комфортного ведения бизнеса и укреплении внешних торгово-инвестиционных связей.
Модерирует пленарную сессию ПМЭФ в этом году главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
XXV Петербургский международный экономический форум проходит 15–18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
Путин указал на теряющие ценность доллар и евро
Доллары и евро теряют свою ценность, им на смену неизбежно придут реальные активы, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«А зачем обменивать товары на доллары и евро, которые теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену экономике мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов», – цитирует ТАСС Путина.
Он добавил, что в глобальных валютных резервах, по данным Международного валютного фонда, находится 7,1 трлн долларов и 2,5 трлн евро. «И эти деньги обесцениваются темпом около 8% в год. Кроме того, в любой момент они могут быть конфискованы или украдены, если США что-то не понравится в политике какой-то страны», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин назвал заявление про доллар по 200 рублей частью информационной борьбы Запада.
Также во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил об окончании эпохи однополярного мира.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Путин: Бюджет России будет исполнен с профицитом в 3 трлн рублей
Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что бюджет России в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн рублей.
«Бюджет России за 5 месяцев 2022 года исполнен с профицитом 1,5 трлн руб., консолидированный бюджет – с профицитом 3,3 трлн рублей», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Путин: Европейцы нанесли себе удар своими руками
Европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар своими руками, там растут цены, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме.
«Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров, что называется, украдкой, обсуждаются весьма тревожные перспективы, что санкции могут быть применены не только против России, но и против любого неугодного государства, рано или поздно могут коснуться каждого, включая самих членов Евросоюза и европейские компании», – приводит ТАСС слова Путина.
«Европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар. Сами это сделали своими руками. Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в США тоже, как растет стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин отреагировал на западные заявления о «путинской инфляции».
Также он отметил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов.
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В России расширили производство электронных автокомпонентов
Россия ведет разработку основных критических электронных автокомпонентов, на это предусмотрено значительное финансирование, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко подчеркнул, что Россия владеет технологиями в области электронных автокомпонентов. «Сейчас мы расширяем это производство. Унифицированная электронная компонентная база для автомобильной промышленности – это реальность, под которую мы сейчас начинаем создавать инфраструктуру», – сказал он в интервью РИА «Новости» в кулуарах ПМЭФ.
«С учетом развития текущих микроэлектронных производств, наша продукция сможет быть более совершенной, чем зарубежные аналоги. Уже ведутся разработки основных критических электронных автомобильных компонентов, под данные цели предусмотрено значительное финансирование», – добавил вице-премьер.
«Определенно часть компонентов все же будет импортироваться из дружественных стран, но в целом задачу мы формулируем именно таким образом – создать в автоэлектронике достаточный промышленный потенциал и не просто импортозаместить иностранные наработки, а вывести российскую электронику по объемам производства и качества в мировые лидеры. В том числе в автомобильной промышленности», – сказал он.
Чернышенко также отметил, что «Москвич», «Аурус» и другие производимые в нашей стране автомобили, безусловно, сейчас переориентируются на российскую электронную промышленность.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что цены на металл падают, а это должно отразиться на ценах на легковые автомобили, они должны стать доступными для россиян.
Министр промышленности и торговли Росси Денис Мантуров сообщал, что власти выделят почти 21 млрд рублей на поддержку спроса в автомобильной промышленности.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Греф рассказал о сценарии «труба на Восток»
Россия начала реализовывать сценарий «труба на Восток», например, уже успев переориентировать 73% экспорта нефти в страны, которые не ввели санкций, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Греф предложил участникам Делового завтрака Сбербанка, который проходит в рамках ПМЭФ, обсудить образ российской экономики на горизонте до 2030 года. «Горизонт более ранний нет смысла брать. Конечно, это будут непростые годы, которые нам всем придется прожить и адаптироваться. Но 2030 год – это единственный горизонт, самый рациональный, который нужно брать для построения экономических сценариев», – приводит его слова РИА «Новости».
«Первый сценарий мы условно назвали «труба на Восток». Этот сценарий уже реализуется. Под словом «труба» мы имеем в виду все традиционные российские экспортные товары», – сказал глава Сбербанка.
По словам Грефа, уже 73% поставок российской нефти в марте-мае были направлены в страны, которые не ввели санкции против России. «Конечно, есть проблемы, связанные с логистикой, дисконтами, но тем не менее, в такие сроки перенаправить такие потоки не очень реально, но мы видим, что это происходит», – подчеркнул банкир.
Он отметил, что газ и нефтепродукты – более сложные продукты с точки зрения логистики, однако выразил уверенность, что и здесь будут найдены решения. «Но этого недостаточно, конечно. Нам предстоит огромная работа по адаптации всей структуры нашей экономики», – заключил Греф.
Ранее японские СМИ писали, что китайские и индийские импортеры увеличивают объемы закупок нефти из России, что приводит к снижению эффективности антироссийских санкций.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Путин призвал снизить ставку по льготной ипотеке до 7%
Президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.
«Считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке до 7%», – заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».
«Срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца этого года», – сказал Путин.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Путин обвинил Запад в ограблении беднейших стран
Запад как будто пылесосом выгребал товары из беднейших стран, оставляя им лишь ошметки по астрономическим ценам, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме.
«Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно, в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран – вот куда потекли эти деньги напечатанные. Они буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки, а об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал, и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошметки, да еще и по астрономическим ценам», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Владимир Путин указал на теряющие ценность доллар и евро.
Также во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил об окончании эпохи однополярного мира.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Путин спрогнозировал возвращение европейских компаний в Россию
Многие европейские компании вернутся на российский рынок, власти России не будут этому мешать, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Я не сомневаюсь – пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать. А мы им не будем мешать, мы открыты для всего мира», – цитирует ТАСС главу государства.
Ранее Путин заявил, что ряд товаров, которые исчезли из России из-за санкций, могут поставить другие партнеры.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Путин: России никогда не дадут критически важные технологии
Российской Федерации никогда не давали и не дадут критически важные технологии, продавали только смартфоны, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Упаковку и прочие такие вещи, даже телефоны и смартфоны, нам всегда дадут. Но нам никогда не давали и не дадут критически важные технологии», – цитирует ТАСС Путина.
«А когда мы начинаем отстаивать свои права, нам тут ввинчивают какие-то санкции и ограничения. Мы должны настроить себя именно на это и иметь возможность воспроизводить критически важные технологии. Если мы поймем это, то все остальные вещи мы решим достаточно спокойно», – заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что импортозамещение не может стать панацеей, это не кардинальные решения, если мы будем лишь повторять других, то рискуем оказаться в позиции «постоянно догоняющих».
Также Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что суверенитет страны не может быть частичным, поэтому России необходимо отстаивать свой политический суверенитет, а также укреплять экономическую и финансовую самостоятельность.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Песков рассказал, как Путин готовится к выступлению на ПМЭФ
Президент Владимир Путин персонально участвует в подготовке выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и относится к этому очень ответственно, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Сам президент принимает участие лично в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И, конечно, будем ждать его оценок происходящего и его видение будущего», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на интервью представителя Кремля Первому каналу.
По словам Пескова, президент в ходе своего выступления будет говорить об экономических процессах. «Конечно, экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, она, наверное, становится заложницей политики, она кладется на алтарь политики, как жертва. Но тем не менее все-таки главным образом речь пойдет об экономике, о том, как ситуация влияет на экономику, о том, как будет жить наша экономика в условиях враждебных проявлений Запада, о том, как мы будем искать и как мы уже нашли новых друзей в других частях мира, что стало причинами того кризиса, который мы сейчас имеем в самых разных секторах мировой экономики», – добавил он.
«Несмотря на то, что сейчас против нашей страны началась абсолютно беспрецедентная экономическая война все-таки все наверняка с большим вниманием будут слушать выступление Путина», – сказал он.
Пресс-секретарь президента отметил, что и форум, и выступление Путина по времени совпадают с беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, экономике, политике. «Это добавляет еще большее значение тем словам, которые президент будет озвучивать, поэтому трудно переоценить значение этого выступления», – сказал Песков.
Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщал ранее, что большая часть выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ Юниор» и SPIEF Sport Week.
Мантуров сообщил о подорожании автомобилей в России почти на треть
Стоимость автомобилей в России выросла на 25-30%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Сегодня автомобили подорожали на 25-30%», – цитирует ТАСС Мантурова.
Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить доступность цен на машины для россиян.
Также Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей.
Путин обвинил запад в новой колониальной политике
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Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сравнил политику Запада с грабительским колониализмом, но гораздо более тонким и изощренным.
«Это по сути все та же грабительская колониальная политика. Но, конечно, в новом виде, в новом издании – гораздо более тонкая и изощренная. Сразу и не поймешь, что происходит» , – заявил глава государства в своем выступлении.
Трансляция пленарного заседания ведется на канале ПМЭФ на Rutube.
Изначально речь главы государства планировалась на 14.00 мск, однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин принял решение перенести ее начало из-за кибератак на базу аккредитации форума. Из-за этого, пояснил представитель Кремля, возникла заминка с получением бейджей для прохода на пленарное заседание.
В целом Песков отмечал, что выступление главы государства на форуме будет большим и «чрезвычайно важным». В ходе него Путин даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике, в том числе с учетом санкций против РФ и их влияния на ситуацию с продовольствием и энергоресурсами в мире. Кроме того, как указывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент будет говорить об актуальных задачах, стоящих перед страной: об обеспечении ее дальнейшего экономического развития, стимулировании внутренней деловой активности, создании условий для комфортного ведения бизнеса и укреплении внешних торгово-инвестиционных связей.
Модерирует пленарную сессию ПМЭФ в этом году главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
XXV Петербургский международный экономический форум проходит 15–18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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