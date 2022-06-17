Губернаторы на площадке ЕР на ПМЭФ представили результаты развития регионов

На площадке «Единой России» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернаторы рассказали о реализации масштабных проектов.

Секретари региональных отделений «Единой России» – главы субъектов РФ – подвели промежуточные итоги реализации положений народной программы, с которой партия победила на выборах в Госдуму. Они отчитались о программах социальной газификации, модернизации отделений почтовой связи, строительства, реконструкции и модернизации объектов спорта, культуры и образования, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

Как отметил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, народная программа «Единой России» – это конкретные объекты, которые будут построены в регионах. «Больше 2,5 млн человек приняли участие в обсуждении программы. Получился документ, который мы вместе с правительством перевели в конкретные цифры, деньги, километры, объемы», – отметил он.

Приоритеты народной программы остаются неизменными. В первую очередь, речь идет о поддержке семей с детьми – эта система выстроена с беременности женщины и до достижения ребенком 18 лет. При этом существует большое количество региональных практик, которые дополняют эту систему.

«У нас в регионе, например, введены социальные дисконтные карты, которые позволяют семьям получать дополнительные скидки. Еще одно очень важное решение – это социальные контракты. Президент увеличил их сумму на предпринимательство и ведение личных подсобных хозяйств. Об этом тоже говорила «Единая Россия». Это позволяет людям, которые хотят изменить свою жизнь, хотят чему-то научиться, открыть свое дело», – подчеркнул секретарь Новгородского регионального отделения партии, губернатор Андрей Никитин.

В некоторых регионах инициативы «Единой России» помогли в два раза увеличить финансирование на социальную поддержку в целом. Например, в Самарской области. Как рассказал секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров только на социальные контракты бюджет уже увеличен в 20 раз. Помимо этого, в рамках инициатив народной программы необходимую поддержку получают предприниматели.

«В этом году комплекс мер поддержки, который принят «Единой Россией», увеличил ее суммарно с решениями на федеральном уровне до 66 миллиардов», – подчеркнул Азаров.

Еще одно из ключевых направлений народной программы – социальная газификация. На участие в ней принято уже более 600 тыс. заявок, рассказал гендиректор группы «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов. Газ бесплатно уже подведен к более чем 65 тыс. домовладений и 143 тыс. земельных участков.

К примеру, в Челябинской области будет подключено порядка 90 тыс. домовладений. По инициативе «Единой России» на приобретение газового оборудования жителям компенсируют 100 тыс. рублей, рассказал секретарь Челябинского отделения партии, губернатор Алексей Текслер.

Также в 80 регионах активно реализуется программа капремонта школ, которую «Единая Россия» проводит вместе с Минпросвещения. За пять лет будет отремонтировано не менее 7300 школ. Это количество может быть увеличено в зависимости от потребностей, отметила координатор направления народной программы «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

В свою очередь, замсекретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова отметила, что народная программа – гибкий документ, который изначально предусматривал возможность вносить изменения с учетом ситуации.

В новых условиях одной из ключевых задач «Единой России» является гуманитарная миссия в Донбассе. Для ее развития на ПМЭФ были подписаны соглашения между Гуманитарным центром партии и руководством Донецкой и Луганской народных республик. Свои подписи под документами поставили руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.