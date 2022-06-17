Гуманитарный центр «Единой России» заключил соглашения с руководством ДНР и ЛНР

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17 июня, пятница | Последнее обновление — 13:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны назвало число уничтоженных и сбежавших с Украины иностранных наемников
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует.
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Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Гуманитарный центр «Единой России» заключил соглашения с руководством ДНР и ЛНР
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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник заключили соглашение с гуманитарным центром «Единой России». Документ определяет порядок сотрудничества и взаимодействия по гуманитарным вопросам, оказания юридической, медицинской помощи жителям народных республик, сообщила пресс-служба партии.
Также соглашения определяют порядок подготовки и переподготовки педагогов ЛДНР, деятельности стройотрядов для восстановления инфраструктуры Донбасса, развития системы досуговых и культурных центров, проведения взаимных консультаций, форумов и конференций, а также оказания методической помощи госвластям территорий, говорится в сообщении на сайте ЕР.
«Соглашения гуманитарного центра «Единой России» с руководством ЛДНР регламентирует сотрудничество по ряду направлений. Партия с Донецкой и Луганской народными республиками работает давно. Это сотрудничество началось не с 24 февраля, а длится уже многие годы. Но сейчас наша поддержка необходима вдвойне, поэтому география нашего присутствия расширяется. Гуманитарные центры партии есть в Донецке, Луганске и Мариуполе, в Херсонской и Запорожской областях. Вчера открылся первый гуманитарный центр «Единой России» в Харьковской области. Вместе с освобождением территорий мы будем приходить туда, где нужна наша помощь», – отметил руководитель Центрального исполкома партии Александ Сидякин Александр Сидякин.
Глава ДНР подчеркнул, что «Единая Россия оказывала поддержку в самых сложных периодах, будь то Мариуполь, Волноваха, Донецк, который находится под обстрелами.
«Если говорить об образовательной системе, то особое внимание уделяется школьным учреждениям. На исторической территории ДНР действуют российские образовательные стандарты, но в освобожденных территориях ситуация сложнее. Сейчас задача перевести все на российские стандарты, переучить преподавателей и полностью обеспечить учреждения учебниками, русской литературой», – сказал Пушилин.
В свою очередь глава ЛНР отметил, что «Единая Россия» помогает во всех сферах жизнедеятельности на Донбассе.
«Сегодня мы эту помощь ощущаем на себе в практической плоскости. Строительные бригады, которые прибыли на нашу территорию, активно включились в работу. Восстанавливается инфраструктура Донбасса, запускаются предприятия, которые не работали десятилетиями. Лозунг «Россия своих не бросает» он в действии. Слова огромной благодарности «Единой России» за помощь, которая оказывается жителям наших республик. Она неоценима. Донбасс не подведет. Вместе мы будем силой, которая справится со всеми сложностями», – подчеркнул он.
Эксперт указал на последствия отказа США и Канады обслуживать российские газотурбины
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«Москва дает четкий сигнал: раз Siemens создал эту проблему, то ему и решать ее. Компания просто не учла канадские санкции против России», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Газпром остановил эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», а американская компания Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России.
«Газпром пытается стимулировать западные страны, чтобы они сами согласовали определенные исключения из-под санкционного режима для турбин Siemens в канадском законодательстве», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
По слова собеседника, канадская компания понимает, что не учла некоторые санкционные факты. «Так, Оттава ввела санкции против России и теперь поставлять оборудование для энергопроектов Москве запрещено. Именно поэтому Канада не возвращает эти турбины немцам, понимая, что в итоге они отправятся в Россию», – пояснил он.
Эксперт предположил, что в данной ситуации Москва придерживается позиции, согласно которой проблему должен решать именно Siemens. «У России подобных турбин очень много – они используются и на газопроводах, и просто на электростанциях. И если не решить этот вопрос, то в дальнейшем по цепочке будут останавливаться все объекты в России из-за невозможности проведения регламентных работ. А это недопустимо», – рассуждает Юшков.
Нынешние действия Газпрома также обусловлены тем, что «по долгосрочным контрактам российский газ стоит довольно дорого, поскольку рассчитывается на основе зимних цен на спотовом рынке».
«Поэтому Москва дает четкий сигнал: решайте сами свои вопросы с Канадой. Может, стоит надавить и на Украину, чтобы та принимала газ для транзита через Сохрановку, которая сейчас неподконтрольна Киеву», – подчеркнул собеседник.
Юшков также обратил внимание и на тот факт, что американская Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России. «Оборудование Baker Hughes установлено, например, на «Ямале». И с учетом того, что они не намерены продолжать обслуживание, регламентные работы просто не будут сделаны. Вполне возможно, что «Ямал-СПГ» будет сокращать выработку и срочно искать другое оборудование. Это же касается и проектов на Сахалине», – отмечает собеседник.
Эксперт также уверен, что «проблему надо решать максимально быстро, иначе цены на газ начнут расти». «Это усугубит дефицит. И тогда в летний период мы можем увидеть цену в 2 тыс. долларов за тысячу кубов. От этого пострадают Япония, Южная Корея и европейский рынок», – заключил Юшков.
Накануне стало известно о том, что американская компания Baker Hughes отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов «Ямал СПГ» «Новатэка» и «Сахалин-2» Газпрома, и проектных инженеров со строящегося проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2».
Компания также прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в РФ, сообщили изданию источники среди российских контрагентов компании. Это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.
Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а Газпром и «Новатэк» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.
Ранее ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ. Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект Газпрома в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн тонн.
Кроме того, Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания сможет поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м в сутки, говорится в сообщении холдинга.
Ранее Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку».
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Раскрыты тайные требования европейских лидеров к Зеленскому
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Во время визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, пишет немецкая газета Die Welt.
Как отмечает издание, находясь в Киеве, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. «Взамен главы государств и правительств «за закрытыми дверями», скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Экономический ущерб, понесенный этими европейскими странами из-за последствий кризиса, становится все сильнее, и его все труднее компенсировать. «Экономический рост затормозился, инфляция достигла рекордного уровня», – напоминает Die Welt.
Кроме того, западноевропейские лидеры приехали в Киев и со своими личными повестками дня, предполагает издание. Так, Макрон, за последние недели превратившийся в «прагматика», которого с учетом экономических последствий кризиса больше беспокоило его окончание, чем целостность Украины, хотел «прояснить свою позицию».
При этом премьер-министр Италии Драги своим участием во встрече стремился продемонстрировать статус Рима как одного из главных действующих лиц Евросоюза. «Но, как и для Макрона, для Драги также важно, чтобы кризис закончился как можно скорее. Ситуация в Италии становится все более неприятной: если производительность экономики из-за конфликта не восстановится, на карту будет поставлена стабильность страны», – резюмирует газета.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг в Киев. Вместе с ними в украинской столице находится президент Румынии Клаус Йоханнис.
Вместе с тем в преддверии визита Макрон заявил, что главе украинского государства придется вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Россия «была, есть и будет частью Европы». Кроме того, Макрон заявлял, что «нельзя унижать Россию».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о прибытии в Киев «десанта» лидеров ведущих стран Запада.
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Кулеба пришел на встречу Зеленского с европейскими лидерами на костылях
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба появился на встрече президента страны Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Киеве с костылем и загипсованной ногой.
В столицу Украины в четверг прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги.
На видео со встречи попал и Кулеба. Он пришел с костылем, одна нога у него в гипсе, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что прибывшие в Киев западные лидеры используют эту возможность, чтобы подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к реальному взгляду на положение дел.
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Лавров: Поставленные Украине Stinger и Javelin уже на черном рынке
Поставленные Западом на Украину переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые комплексы Javelin уже продаются на черном рынке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.
«Конечно, не мешает приглядеться к тому, что уже происходит с имеющимися на Украине вооружениями, те же «Стингеры», «Джавелины», они уже на черном рынке. Они всплыли и в Албании, и в Косове, об этом в открытую говорится, и продаются со скидкой, так сказать. В общем идет процесс освоения черного рынка», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, американские военные требуют от Киева жестко контролировать – что происходит с теми вооружениями, которые Соединенные Штаты передают Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и в каких объемах западная летальная помощь попадает на черный рынок.
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СМИ: Байден отчитал Остина и Блинкена за слова об ожидании победы Украины
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Президент США Джо Байден был недоволен высказываниями шефа Пентагона и госсекретаря США о том, что Америка хочет победы Украины и ослабления России, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
«Байден считал, что министры зашли слишком далеко... В ходе ранее не освещавшегося конференц-колла, когда Остин (шеф Пентагона) летал в Германию, а Блинкен (госсекретарь США) – в Вашингтон, президент (США) выразил обеспокоенность тем, что их комментарии могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией. Он сказал им смягчить тон», – говорится в сообщении на сайте телеканала, передает РИА «Новости».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США хотят такого ослабления России, чтобы Москва не смогла предпринимать такие действия, как на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен, по данным телеканала, также публично поддерживал эти заявления. Байдену эта риторика не понравилась.
По словам Байдена, конфликт в итоге пойдет в том направлении, в котором он сейчас, два месяца спустя станет затяжным, а Россия в нем продолжает добиваться небольших и устойчивых успехов.
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Шольц исключил мир на Украине на условиях России
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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «иллюзией» якобы имеющиеся у российских властей ожидания, что Москве «удастся захватить часть территории Украины, а затем дождаться перемен с течением времени».
По словам Шольца, Германия отвергает «мир под диктовку» на условиях, «навязанных» Москвой «в одностороннем порядке», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на телеканал ARD.
Канцлер заявил о необходимости добиться, чтобы Россия отказалась от плана «захватить часть Украины с помощью жестокого насилия» и от своей «империалистической концепции изменения границ стран».
«Санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной. Это (условия мира – прим. ВЗГЛЯД) будут решать жители, парламент, президент Украины», – сказал Шольц.
Российские власти ранее неоднократно подчеркивали, что целью спецоперации не является оккупация украинских земель. Президент Владимир Путин говорил, что Россия намерена «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
При этом на Западе в последнее время все чаще раздаются призывы к Киеву подумать о территориальных уступках, чтобы сохранить украинскую государственность. Так, французский портал AgoraVox писал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг допускал возможность территориальных уступок со стороны Украины.
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На Западе впервые назвали запрещенные для поставок Киеву виды оружия
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Договоренности о запрете на поставки Киеву определенных видов оружия подтверждены официально, чтобы избежать военной конфронтации с Россией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенное вооружение, как, например, штурмовые самолеты или танки, была достигнута договоренность не поставлять», – цитирует слова Макрона агентство Укринформ, передает ТАСС.
По его словам, решение принято «из-за опасений втянуться в войну с Россией». Макрон отметил, что Зеленский в курсе этой договоренности.
Ранее сообщалось, что члены НАТО подтверждают, что готовы к долгосрочным поставкам оружия на Украину, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом второго рабочего дня встречи министров обороны стран НАТО.
Напомним, власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
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В Кремле отреагировали на угрозы украинских военных разрушить Крымский мост
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Российские военные превентивно гарантируют безопасность Крыма, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. О сути этих мер я говорить не могу, это вопрос к военным», – передает его слова РИА «Новости».
Песков добавил, что Кремлю известны угрозы украинских военных и политиков в адрес Крымского моста.
«Что касается упоминаний нашего моста, Крымского моста украинскими военными и политиками, это далеко не первый раз. Нам об этом хорошо известно, разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание», – сказал он.
Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что вокруг Крымского моста на Украине устроили ритуальные танцы с бубнами, нацисты готовы только разрушать, а не созидать, ничего у них не получится.
Миллер: Газ по «Северному потоку – 2» в ЕС можно поставлять хоть сейчас
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Газопровод «Северный поток – 2» находится под давлением и готов к работе, заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.
«Северный поток – 2» находится под давлением, и газ можно и сегодня поставлять в Германию по нему, но он не запущен в работу, потому что он не сертифицирован», – сказал Миллер на сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что мощности одной нитки «Северного потока – 2» уже переориентированы на газоснабжение Северо-Запада России.
В Кремле заявили об отсутствии надежд на запуск проекта «Северный поток – 2». В прошлую среду представитель министерства экономики Германии заявила, что проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала спецоперации России на Украине. В начале мая Газпром решил задействовать сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России.
В апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
В США заявили о новом пропавшем в Донбассе наемнике
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Есть неподтвержденная информация об еще одном гражданине Соединенных Штатов, пропавшем на территории Украины, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Вашингтон проверяет данные еще об одном американце, который мог пропасть без вести на Украине, он, по предварительной информации, отправился туда для участия в боевых действиях. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, РИА «Новости».
Сообщения о пленении двух других американцев до сих пор официально не подтверждены, Вашингтон ожидает, что Москва будет обращаться с ними как с военнопленными и распространять нормы Женевских конвенций.
«Мы пристально отслеживаем ситуацию. Мы в контакте с украинскими властями, а также с Международным комитетом Красного Креста и семьями двух предположительно пропавших американцев», – отметил представитель Госдепа.
Он пояснил, что США в контактах с Россией пока не поднимали этот вопрос. В случае необходимости они обратятся через посольство в Москве или другим способом для получения информации.
Ранее американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.
До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
Кремль также сообщил, что ему неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.
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Миллер заявил об отсутствии решения по турбинам для «Северного потока»
Сейчас никакого пути решения по КС «Портовая» нет, Siemens пытается найти выход из ситуации, заявил глава Газпрома Алексей Миллер в рамках ПМЭФ.
«На сегодняшний день никакого пути решения той проблемы, которая возникла по компрессорной станции, нет. Компания Siemens пока молчит, пытается найти это решение», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, Газпром остановил эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания может поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м. в сутки.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Украинская разведка заявила о получении техдокументации Крымского моста
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Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что имеет подробную техническую документацию Крымского моста.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице ГУР МО Украины в Facebook* (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.
Также спецслужбы опубликовали в приложении электронную презентацию, озаглавленную «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив».
Утверждается, что в этих материалах есть данные о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.
Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными.
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Названа причина крушения российского Су-25 в Белгородской области
Вероятной причиной падения самолета Су-25 ВКС России в Белгородской области стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Там отметили, что авария произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.
«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России», – сообщили ТАСС в ведомстве.
В пресс-службе сообщили, что авария произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, летчик катапультировался, силами поисково-спасательной службы эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет.
По данным округа, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
О крушении военного самолета в Белгородской области стало известно ранее в пятницу.
СМИ назвали напитки, которые заменят в России Coca-Cola и Fanta
В России вместо Coca-Cola и Fanta будут выпускать напитки Funky Monkey Cola и Orange, рассказали участники встречи, на которой компания Coca-Cola провела презентацию новой газировки.
Отмечается, что вкус будет идентичен классической Coca-Cola и Fanta, но разливать лимонады будут в упаковку с новым дизайном. На банках и бутылках объемом 0,33, 0,5 и 1,5 л разместят обезьяну в наушниках и кепке. Дизайн и слоган продукции – «Живи в своем ритме», сообщает издание «Фонтанка.ру».
Пока не сообщалось о сроках попадания Funky Monkey на полки российских магазинов, а также точной стоимости напитков, но презентовали их как продукцию в среднеценовом сегменте.
Напомним, компания Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic), которая является дистрибьютором Coca-Cola в России, 16 июня объявила, что больше не будет производить и продавать Coca-Cola и другие напитки бренда в России.
Лавров заявил о попытке сделать из Молдавии «вторую Украину»
Из Молдавии пытаются сделать «вторую Украину», что соответствует потребительскому подходу нынешнего руководства страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.
«Конечно, из Молдовы явно пытаются сделать вторую Украину», – передает его слова ТАСС.
«Такой потребительский подход со стороны нынешнего молдавского руководства весьма и весьма показателен, когда заявляют: «Давайте мы сейчас в Евросоюз начнем вступать, потом посмотрим, что нам там пообещают, тогда, может быть, мы будем решать, оставаться ли нам в Содружестве Независимых Государств», и прочие заявления», – отметил Лавров.
Ранее премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица заявила, что страна будет добиваться вхождения в состав Евросоюза, но не будет добиваться членства в НАТО.
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