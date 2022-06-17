Замглавы «Иннотеха» предупредила об опасности цифрового следа

Человек оставляет в Сети большую часть данных неосознанно, поэтому важно наличие четких механизмов защиты персональных данных пользователей, заявила заместитель гендиректора ГК «Иннотех» по взаимодействию с госорганами Дина Гайзатуллина в ходе сессии «Цифровой след: заявка на будущее» на ПМЭФ.

«Никогда в истории человечества так, как сейчас, люди не фиксировали столь тщательно почти каждый шаг своего существования. Соцсети идеально созданы для этого, с приложениями, сайтами мы тоже очень часто делимся своими предпочтениями, вкусами и интересами. Бывает так, что не каждый близкий человек знает настолько много, как рандомная социальная сеть», – заметила она.

«Такая открытость заставляет насторожиться – все-таки это реальный цифровой след, который при необходимости может использоваться совершенно по-разному. Причем большую часть данных человек оставляет совершенно неосознанно. Даже подключаясь к Wi-Fi, мы показываем, насколько эта точка востребована (или нет), как долго здесь пользуются сетью», – подчеркнула Гайзатуллина.

Она уточнила, что цифровой след – это колоссальный объем данных о людях, которые нужно только собрать и обработать результаты.

«Такой опыт уже получил специальное название – капитализм слежки. То есть разделение общества на тех, кто наблюдает, и тех, за кем наблюдают. Неприятно? Да. Поэтому так важны четкие механизмы защиты персональных данных. В них можно прописать ответственность компаний в тех или иных случаях», – продолжила замглавы ГК.

По ее словам, использование цифрового следа – это не обязательно манипулирование полученными данными. Например, это может быть разработка индивидуальных образовательных программ, персонализация любых процессов. Может быть продажа данных, разработка инструментов для анализа данных, корректировка цифрового следа – все это сегменты для рынка информационно-технологических услуг, объяснила эксперт.

«В то же время цифровой след несет риски для развития мошенничества с использованием данных, манипулирования общественным мнением. Не будем забывать, что цифровой след формирует вокруг пользователя «туннель реальности». В нем присутствуют только такие данные, с которыми пользователь ранее уже согласился. Инструмент, которым нужно пользоваться очень осторожно. «Туннель реальности» легко формирует ограниченность, однополярность во взглядах», – отметила Гайзатуллина.

Она добавила, что в будущем использование цифрового следа может привести к формированию новых бизнес-направлений. «В дальнейшем при использовании данных потребуется совершенствование законодательной базы и при необходимости ее гибкое изменение, учитывая скорость процессов в современном обществе», – заключила эксперт.