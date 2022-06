Песков рассказал, как Путин готовится к выступлению на ПМЭФ Российская «дочка» Google подала иск о самобанкротстве Российский IT-сектор призвали не упустить окно возможностей 17 июня 2022, 09:11 Текст: Антон Никитин

Доля отечественного программного обеспечения (ПО) в ключевых отраслях экономики и социальной сферы сейчас составляет только 32%, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его мнению, для российских разработчиков сейчас открылось окно возможностей, однако оно «достаточно короткое». Чернышенко в своем выступлении на профильной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что ландшафтом, на котором IT-отрасли предстоит работать по части импортозамещения, являются 13 ключевых отраслей экономики и социальной сферы: обрабатывающая промышленность, госуправление, здравоохранение, образование, наука, экология и природопользование, сельское хозяйство, социальная сфера, строительство, транспорт, топливно-энергетический комплекс, городское и жилищно-коммунальное хозяйство, финансовые услуги. В настоящее время, по его словам, доля отечественного программного обеспечения в них составляет 32%, пишет «Коммерсант». «Место для работы огромное, потому что в среднем функциональная импортозамещенность (то есть там, где системы обеспечивают 100-процентную замену) наблюдается только в трети решений. То есть 70% рынка – это то, что предстоит сделать», – сказал чиновник. Для IT-специалистов открылась новая ниша, но надо понимать, что окно возможностей достаточно короткое, подчеркнул Чернышенко. «Расстановка сил меняется на рынке. Мы понимаем, что крупнейшие корпорации и госзаказчики разворачиваются сейчас в сторону IT-решений. Российские решения существуют практически во всех категориях ПО», – сказал он. Вместе с тем вице-премьер указал, что только внутреннего рынка недостаточно для того, чтобы окупить прямые вложения в создание продуктов. Поэтому, с одной стороны, государство будет финансово поддерживать разработку и внедрение, с другой – ожидает «мощного вектора» выхода отечественного ПО на внешние рынки. В 2021 году экспорт цифровых решений увеличился на 20%, сейчас эта динамика должна быть еще выше, заявил вице-премьер. «Мы хотим видеть Россию лидером, новым игроком на рынке, который будет агрессивно завоевывать эти позиции, потому что функционально очень многие решения способны конкурировать», – подчеркнул он. По его словам, в российских продуктах нет неприятных бэкдоров и такого, как в западных решениях, обращения с персональными данными, отчего «шарахается весь мир». Предполагается, что до конца года в реестр аккредитованных Минцифры российских IT-компаний будет внесено 35 тыс. организаций. Конкуренцию в заполнении новых ниш могут составить Китай и Индия, так что вице-премьер призвал разработчиков поспешить, для того чтобы не упустить имеющиеся возможности. Вместе с тем, как сообщил Чернышенко, спрос на отечественное программное обеспечение (ПО) вырос с февраля 2022 года на 300% по отдельным категориям. В эти категории, отметил вице-премьер, вошли офисные приложения, операционные системы и системы управления данных. Он отметил, что в настоящее время в реестре отечественного ПО значится 14 тыс. продуктов, их разработкой занимаются только 4 тыс. поставщиков, передает ТАСС. Глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко, комментируя газете ВЗГЛЯД ситуацию в российской цифровой отрасли, назвал самые необходимые профессии в российской IT-отрасли.

Анонсировано большое выступление Путина на форуме в Петербурге 16 июня 2022, 13:25

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим, он готовится к выступлению, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в 2 часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Также, по словам представителя Кремля, Путин встретится с главами государств, которые принимают участие в форуме, в частности, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. «Завтра также будет часть рабочего визита президента Казахстана Токаева, состоится беседа двух президентов, рабочий обед двух президентов, иные встречи с главами государств и правительств, которые принимают участие в форуме. И завтра же встреча с представителями, руководителями российских СМИ», – заявил Песков. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Глава ЦБ высказалась за отмену валютных ограничений в России 16 июня 2022, 11:05

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Вера Басилая

У Центробанка нет планов запрещать хождение в стране доллара, евро, валютные ограничения, действующие сейчас в России, нужно отменить, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2022. «По мере стабилизации финансовой системы валютные ограничения постепенно ослабляются, и – мое мнение – большинство из них должны быть сняты», – цитирует «Коммерсант» Набиуллину. По ее словам, регулятору нужно работать над восстановлением доверия частных инвесторов к фондовому рынку. «Мы много работали, чтобы люди пришли на фондовый рынок, сейчас у них разочарование, и это вызов для нас»,– подчеркнула она. Набиуллина ответила отрицательно на вопрос о том, может ли быть запрещен оборот в России долларов и евро. Председатель ЦБ России также отметила, что валютные вклады граждан конфискованы не будут, передает ТАСС. Также она заявила, что устойчивость финансовой системы является безусловной ценностью. «Устойчивость финансовой системы – это безусловная ценность. Это то, что не должно меняться. Устойчивость финансовой системы – это очень важно, и мы будет за этим следить безусловно», – подчеркнула Набиуллина. Также она отметила, что сейчас перед финансовой системой страны стоит достаточно срочная задача по созданию новой системы международных расчетов, основанной на партнерстве. «О том, что должно меняться, и то, какие задачи перед финансовой системой стоят. Первое, и достаточно срочное, – это создание всей системы международных расчетов», – заявила глава ЦБ, уточнив, что новая система международных расчетов должна быть основана на партнерствах. Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. Центробанк с 20 мая разрешил банкам без ограничений продавать любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Регулятор пояснил, что до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков, начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты. Ранее Набиуллина опровергла принудительную конвертацию валютных счетов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россиян предупредили об опасных «программах-комбайнах» 14 июня 2022, 09:59 Текст: Антон Никитин

Россияне рискуют столкнуться с вредоносными программами-комбайнами, авторы которых «доят» жертв «до конца», заявил эксперт по цифровым угрозам Александр Вураско. Программы-комбайны, сочетающие в себе функции сразу нескольких видов вредоносного ПО, в последнее время распространились в Сети, рассказал Вураско в интервью радио Sputnik. «Когда такие программы попадают на компьютер, то они жертву будут доить до конца. Если можно украсть деньги, то комбайн сделает это. Если не вышло, то вредоносная программа пробежится по сохраненным паролям и попытается передать данные учетных записей хакерам. Если и это не вышло, то программа зашифрует данные жертвы и потребует перечислить деньги ее автору за ключ для расшифровки данных», – объяснил эксперт. Для защиты от этой угрозы можно применять те же методы, что и против других видов вредоносного ПО, продолжил Вураско. В первую очередь необходимо установить антивирусную программу на компьютер, посоветовал он. Кроме того, нужно с осторожностью относиться к любым ссылкам, которые вы получаете в сообщениях, добавил эксперт. «Желательно не переходить по ссылкам из сообщений, которые вы получаете от неизвестных отправителей, даже если они маскируются под крупные организации или бренды. Не скачивайте и тем более не запускайте неизвестные программы», – заключил Вураско. Ранее Сбербанк предупредил россиян о мошеннических схемах с вредоносными приложениями. Эксперт назвал причины роста оптимизма у российских ИТ-специалистов 15 июня 2022, 22:04

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«ИТ-специалисты видят новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, для создания новых проектов и продуктов», – сообщил газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко, комментируя итоги опроса, проведенного в ассоциации. Половина опрошенных ИТ-сотрудников демонстрирует оптимизм в оценках собственных перспектив и перспектив отрасли, хотя большинство из них в той или иной степени продолжают ощущать на себе негативные последствия недавних событий, говорит глава российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. «Относительно апреля, когда мы проводили предыдущий опрос, ситуация практически не изменилась: по-прежнему наиболее «острыми» проблемами остаются доступ к необходимым для работы сервисам и инструментам, коммуникации с зарубежными партнерами и заказчиками, а также получение дополнительного финансирования», – посетовал глава РАЭК. «Однако по сравнению с апрелем увеличилась осведомленность о мерах поддержки ИТ-отрасли со стороны государства. Среди принявших участие в майском опросе почти все – 90,3% – знают о принятом пакете мер. В апреле, когда мы проводили предыдущий опрос, таких было 86,7%. При этом почти половина – 46,3% – говорят, что «хорошо изучили» данные меры и разбираются в подробностях их применения», – рассказал Плуготаренко. Респондентам был также предложен открытый вопрос о дополнительных мерах поддержки, которые могли бы «оказать их компании быструю и существенную помощь», сообщил глава ассоциации. По итогам была составлена пятерка наиболее популярных мер, принятия которых ожидают опрошенные. «16,84% опрошенных предлагают такой шаг, как финансовая и материальная поддержка со стороны государства, в том числе посредством грантов, кредитов, компенсаций затрат на импортозамещение, предоставления помещений, инфраструктуры, помощи в закупке оборудования и так далее», – рассказал эксперт. На втором месте оказалась «стабилизация обстановки и возвращение к нормальной жизни» (почти 10%). Почти 7% опрошенных предлагают «создание благоприятной нормативной среды, снятие существующих регуляторных ограничений, в том числе облегчение доступа к данным, упрощение процедуры госзакупок, упрощение ежемесячной отчетности, разрешение на использование криптовалют как средства платежа. Далее следуют «дальнейшее освобождение от уплаты налогов и других бюджетных отчислений (в первую очередь – отмена НДФЛ), «помощь в поиске аналогов зарубежных сервисов», а также развитие импортозамещения – как в области отечественных ИТ-решений, так и в области «железа». В среду РАЭК обнародовала итоги опроса ИТ-специалистов, проведенного в мае в рамках 26-го Российского интернет-форума. Опрос показал, что «оптимистов» в ИТ-среде становится больше. По сравнению с опросом, который прошел в апреле, число ИТ-сотрудников, которые испытывают позитивные ощущения относительно собственных карьерных перспектив, увеличилось на 3%. В то время как среди респондентов второй волны негативные ощущения испытывали 46%, а позитивные – 42,5%, среди опрошенных в мае впервые оказалось больше тех, кто испытывает позитивные ощущения (45,2% против 43,4%). Они видят в создавшейся ситуации новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, создания новых проектов и продуктов. Выяснилось также, что ситуация с трудоустройством в ИТ-среде в целом оценивается как благоприятная. Большинство опрошенных в мае сказали, что они трудоустроены и не намерены менять свое место работы: 54,7% респондентов отметили, что они не ищут и не рассматривают предложения по трудоустройству. Стоит отметить и то, что среди уехавших из России ИТ-сотрудников хотят вернуться 48,4%. Эксперт: Россияне получили «прививку» от тяги к иностранным соцсетям 14 июня 2022, 17:40

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Российские онлайн-сервисы с точки зрения контента и монетизации становятся намного интереснее для блогеров, чем западные площадки. Многие блогеры, а за ними и инвесторы, переходят в наши соцсети», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Владимир Зыков по случаю Международного дня блогера, который отмечается 14 июня. «Отечественные интернет-площадки тщательно соблюдают законодательство РФ, администраторы следят за этим. Это автоматически гарантирует безопасность пользователям, в том числе блогерам и их аудитории», – пояснил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Что касается администрации западных ИТ-гигантов, то они давно игнорировали большую часть российских требований, даже когда наши власти обращались с ними мягко, напоминает эксперт. «Вспомните принятый в 2015 году закон о переносе персональных данных россиян на территорию РФ. Тогда за его неисполнение в России был заблокирован LinkedIn, но Facebook* и Twitter заблокировать тогда у нас не решились. Затем этот закон был немного отредактирован: кроме блокировки в качестве мер наказания были введены более мягкие, промежуточные меры – штрафные санкции. В любом случае все это не остановило администраторов западных ИТ-компаний», – посетовал собеседник. При этом, продолжил Зыков, российских блогеров – тысячников и миллионников – YouTube и Facebook продолжают несправедливо блокировать. «Возникшая теперь ситуация – это своеобразная «прививка» для россиян от приверженности к иностранным площадкам. Прививка болезненная, но нужная. И теперь блогеры, а за ними и инвесторы, которые намеревались вкладываться, допустим, в Instagram*, переходят в российские соцсети, способствуя их развитию», – отметил собеседник. Сейчас по своему функционалу «ВКонтакте» становится мощнее, чем Facebook или Instagram, отмечает эксперт. «Скажем, в российской соцсети можно продавать свои товары, а также создавать свои сайты – такая опция предоставляется внутри сообществ. Кстати, по числу пользователей наши сервисы также превосходят западные, что делает их использование более интересным и с финансовой точки зрения», – резюмировал Зыков. Ранее член Общественной палаты России, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк заявил газете ВЗГЛЯД, что YouTube превратился в максимально ангажированный в политическом плане хостинг, который цензурирует российских блогеров и сайты социально значимых проектов, действуя в интересах стран Запада. «Если раньше цензурирование на YouTube велось фрагментарно, то теперь видеохостинг перешел к тактике полной зачистки. При этом в такой своей политике администрация пренебрегает правилами модерации собственного сервиса, нарушая принцип нейтральности», – указал аналитик. Эксперт назвала роль IT-гигантов в дискредитации России и расчеловечивании образа русских 14 июня 2022, 18:32 Текст: Вера Басилая

Сейчас одна из основных целей Запада – расчеловечивание образа русских, формирование образа России в мире и на постсоветском пространстве как нерукопожатного государства. Главными рупорами антироссийской пропаганды являются YouTube и Google, заявила директор Лиги безопасного интернета, считает член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. «Если говорить о ключевых рупорах, ключевых платформах, которые используются для информационной атаки, это по-прежнему YouTube, Google и его поисковая выдача, Twitter, TikTok, экстремистские организации Facebook* и Instagram*, различные иностранные медиакорпорации, такие как BBC, Deutsche Welle, The New York Times, The Guardian и ряд других. И, конечно же, это так называемая свободная энциклопедия Википедия, которая распространяет достаточно большое количество фейков и дезинформации о нашей стране, в том числе об истории и культуре России», – заявила Мизулина на пресс-конференции в ТАСС, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе. Эксперт особо подчеркнула участие Google в дискредитации образа России в цифровом пространстве. По словам Екатерины Мизулиной, ИТ-гигант неоднократно был замечен в использовании своих технических инструментов, для «продвижения различных фейков, различных насильственных призывов, в том числе в поисковой выдаче и в топе видеохостинга YouTube». Как подчеркнула Мизулина, «на платформе видеохостинга YouTube на данный момент вообще практически не представлена пророссийская точка зрения». Даже если российские блогеры и СМИ не подвергаются блокировке, то их контент специально пессимизируется в поисковой выдаче и не лишается возможности попасть в топ трендов площадки. «Это действительно большая проблема, связанная с цензурой видеохостинга YouTube, но есть еще ряд фактов, которые очень настораживают. В том числе ситуация с детьми, которые заходят посмотреть просветительские фильмы, какие-то программы об истории, да просто мультики, какие-то видео, фильмы и тоже видят очень навязчивую рекламу различных видеороликов, в том числе связанных с применением насилия, с убийствами, трупами, жестокостью», – заявила Мизулина. Для того, чтобы обезопасить особенно подрастающее поколение, необходимо сделать упор на их медиаграмотность. «Проблем очень много. И самое главное – нет осведомленности, нет специализированных знаний у большого количества людей», – подчеркнула эксперт. «Это, конечно, надо пресекать, с людьми надо разговаривать, особенно с детьми, подростками, для того, чтобы они вообще задумывались о своих действиях в таком широком онлайн-пространстве, которое является частью нашей жизни, и мы от него уже никуда не денемся. Нужно бороться не с интернетом как таковым, а с теми преступниками и преступлениями, которые совершаются на пространстве интернета, в том числе путем медиаобразования подрастающего поколения и родительского сообщества», – резюмировала она. По данным специалистов Лиги безопасного интернета, с начала специальной военной операции на Украине выявлено уже 13,2 млн. фейковых сообщений в СМИ и социальных сетях. При этом, как подчеркнула Екатерина Мизулина, примерная общая сумма затрат на антироссийскую информационную кампанию составляет 2,8 млрд долларов, а ежедневные расходы на кампанию по распространению дезинформации против России - 25 млн долларов, отмечает Мизулина. Ранее эксперт НОМ, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указывал, что русофобия началась тогда, когда зародился цивилизационный конфликт между Западом и Россией. Политика страны противоречит геополитическим целям, которые преследует Запад, сказал он. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Греф поразился «необыкновенной гибкости» экономики России 17 июня 2022, 08:43

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Российская экономика вернется к уровням 2021 года примерно через десять лет, если ничего не предпринимать в нынешней ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме. При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость». «Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно 10 лет», – приводит его слова ТАСС. При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость». «Никто не ожидал, что такими темпами будут происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию, и конечно же, это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт. Большей частью он является частным», – сказал Греф. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. Глава АвтоВАЗа обозначил сроки запуска производства трех моделей Niva 16 июня 2022, 12:59 Текст: Вера Басилая

АвтоВАЗ планирует возобновить производство внедорожника Niva Legend в июле, Niva Travel – в августе, к концу лета завод будет производить три модели автомобилей, сообщил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов на Петербургском международном форуме. «С июля, со следующего месяца, возобновим производство традиционной модели Niva Legend, которая уже хорошо известна не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Уже в августе месяце будет возобновлено производства Niva Travel. Три модели (включая Lada Granta – прим. ВЗГЛЯД) будут выпускаться до конца лета текущего года. Дальше по возможности мы будем расширять наш модельный ряд, но многое будет зависеть от санкционного режима и возможности быстрой локализации тех или иных компонентов. <…> Мы работаем над этим круглые сутки, уверен, что наши специалисты в среднесрочной перспективе справятся с этой задачей», – цитирует ТАСС Соколова. Ранее АвтоВАЗ решил возобновить производство автомобилей Niva. До этого АвтоВАЗ возобновил производство на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта. АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится. Газета ВЗГЛЯД писала, какие перемены ждут российский авторынок. Рогозин назвал Twitter антироссийской помойкой 16 июня 2022, 08:39 Текст: Вера Басилая

Twitter превратился в помойку и рупор антироссийской пропаганды, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после блокировки его аккаунта из-за поста про Украину. «К сожалению, Twitter превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды», – написал он в своем Telegram-канале. По его словам, админы Twitter требуют, чтобы Рогозин удалил сообщение, в котором называет современную Украину экзистенциальной угрозой всему русскому. «Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков», – говорится в том посте. Рогозин прикрепил скрин сообщения администрации Twitter с требованием удалить пост, поскольку он якобы разжигает ненависть, угрожает или оскорбляет других людей. «Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тысяч подписчиков. Я не считаю мое сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку «удалить» жать не буду», – написал глава Роскосмоса. По словам Рогозина, он размещает свои заметки в Twitter с 2009 года, когда еще работал постпредом России при НАТО и использовал соцсеть для полемики с западными СМИ и официальными аккаунтами НАТО и ЕС. Сейчас один из помощников Рогозина размещает в Twitter копии его сообщений из Telegram. Ранее ИТ-эксперт Владимир Зыков заявил газете ВЗГЛЯД, что российские онлайн-сервисы с точки зрения контента и монетизации становятся намного интереснее для блогеров, чем западные площадки. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков анонсировал серьезный разговор о развитии автопрома на совещании у Путина 16 июня 2022, 13:45 Текст: Вера Басилая

Отечественный автопром имеет «много проблем», и на совещании у президента Владимира Путина в четверг предстоит серьезный разговор о развитии отрасли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава государства сегодня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет очередное отраслевое совещание, на котором будут обсуждаться вопросы автомобильной промышленности. «Много проблем, серьезный разговор предстоит. Выступит курирующий министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Затем выступит министр транспорта Виталий Савельев, также будет обмен мнениями», – приводит ТАСС слова Пескова. Он также не исключил, кроме вступительного слова, Путин скажет и заключительное слово на совещании. «Пока планируем, что и Мантуров, и Савельев будут в открытой части. Обсуждения же традиционно носят деловой характер и проходят в закрытом режиме», – уточнил Песков. По его словам, в мероприятии примут участие члены правительства, «все, кто имеет отношение к автопрому», руководители регионов, где расположены предприятия автопрома, и руководители отечественных компаний-производителей. Затем в графике Путина запланированы встречи непубличного характера. Ранее Песков анонсировал большое выступление Путина в пятницу на форуме в Петербурге. Россиян предупредили об опасности VPN при получении финансовых услуг 15 июня 2022, 13:42 Текст: Антон Никитин

Россиянам, которые получают финансовые услуги через интернет – берут кредиты, меняют валюту – следует отключать во время таких действий VPN-сервисы, чтобы не стать жертвой мошенников, посоветовал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. Эксперт рассказал «Газете.Ru», в последние месяцы Центробанк активизировал блокировку российских мошеннических интернет-ресурсов. Поэтому злоумышленники стали регистрировать домены своих сайтов в зонах .com и .org. «Черные кредиторы» и другие мошенники предлагают свои услуги как будто из-за рубежа, хотя физически они могут находиться – а чаще всего и находятся – в России. А зарубежные сайты блокировать намного сложнее», – объяснил Лях. На ваш взгляд Вы пользуетесь VPN-сервисами? Да, и буду продолжать пользоваться

Да, но планирую отказаться

Нет, но планирую начать пользоваться

Нет, и не планирую

Он отметил, что сайт может быть заблокирован в России, но пользователь с включенным VPN может обойти эту блокировку и не обратить внимание на предупреждение Центробанка. «Поэтому, пользуясь финансовыми услугами, отключайте VPN на это время. Это поможет вам избежать финансовых потерь», – резюмировал представитель регулятора. Ранее Центробанк предупреждал о новом виде мошенничества с помощью VPN. Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что мошенники в телефонном разговоре убеждают потенциального клиента заходить к ним на сайт только через VPN и объясняют, что это якобы необходимо для специального шифрования данных и безопасного соединения с сервисами, которые обеспечивают доступ, – например, к торгам. Новак заявил о возможности наращивания добычи нефти в России 16 июня 2022, 11:39 Текст: Вера Басилая

Российские нефтяные компании не консервировали скважины, поэтому страна имеет техническую возможность нарастить добычу до докризисного уровня, сообщил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. «Я не думаю, что у нас была какая-то консервация скважин, процесс технологический, их можно отрегулировать», – цитирует ТАСС Новака. Он добавил, что компании в настоящее время перенаправляют потоки экспорта и налаживают новые связи, производственные цепочки. Также он отметил, что Россия может в июле продолжить восстановление добычи нефти и нарастить ее по сравнению с июнем. Экспорт нефти в текущем месяце также вырастет. «Я думал, предпосылки есть, что в июле мы продолжим рост добычи. Мы видим, что у нас прирост достаточно существенный в июне по сравнению с маем – это плюс 600 тыс. баррелей (в сутки). Фактически мы уже близки к восстановлению февральского уровня», – заявил Новак. Ранее в Минфине России сообщили, что экспортная пошлина на нефть с 1 июля повысится на 10,4 доллара – до 55,2 доллара с 44,8 доллара за тонну в июне. Эксперт: С угрозами будущего для детей в интернете нужно бороться уже сейчас 16 июня 2022, 19:04

Фото: Michaela Begsteiger/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Андрей Резчиков

«Благодаря научному исследованию «Технологии защиты детей в интернете» мы видим будущие риски, начать бороться с которыми необходимо уже сейчас», – сказала газете ВЗГЛЯД глава Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова. В четверг на ПМЭФ были представлены результаты исследования, авторы которого выявили более двух десятков рисков при использовании интернета детьми и подростками. «Важно не только понимать, с какими угрозами дети и подростки могут столкнуться в интернете сегодня, но и предугадать дальнейшее развитие этих угроз», – отмечает председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова. Возглавляемая ей организация, совместно с Ростелекомом и консалтинговой компанией MINDSMITH подготовила исследование «Технологии защиты детей в интернете», результаты которого были в четверг представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Благодаря научному исследованию «Технологии защиты детей в интернете» мы видим реальную картину происходящего и риски будущего, начать бороться с которыми необходимо уже сейчас, – подчеркнула Белякова, – Для нивелирования этих угроз требуется участие и совместная ответственность со стороны всех участников процесса: государства, образовательных учреждений, IT и коммерческих компаний, родителей, некоммерческих организаций и социальных предпринимателей». Как сообщает ТАСС, авторы исследования выделили 23 главных риска при использовании интернета детьми и подростками. Так, например, лидеры мнений формируют ценности, которые могут использоваться в корыстных целях. По мнению авторов, идеальная внешность и роскошные условия жизни полувиртуальных и виртуальных инфлюенсеров (популярных блогеров – лидеров мнений, которые своими публикациями оказывают влияние на аудиторию) отрицательно влияют на самооценку детей. Еще одна группа рисков связана с присутствием детей в соцсетях и одновременно – с развивающимися технологиями виртуальной реальности (VR). Дети могут использовать «взрослые» аватары и наоборот – взрослые злоумышленники могут выдавать себя за детей. Анонимность в VR-приложениях создает условия для возникновения кибербуллинга – запугивания и травли в интернете, сексуальных домогательств и других рисков. Технологии VR также могут использоваться для имитации внешности, голоса и мимики, чтобы обходить биометрическую идентификацию или создавать компрометирующие материалы, отмечают исследователи. Исследование проводилось с октября прошлого года по март нынешнего. В экспертной группе приняли участие 24 специалиста в области интернет-исследований, кибербезопасности и ИТ-сферы. Выводы формировались на основании анализа более пятисот литературных источников и свыше трехсот патентов, компаний и ИТ-решений в сфере кибербезопасности детей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Институт развития интернета намерен выделить на разработку игр не менее 1 млрд рублей 15 июня 2022, 21:51 Текст: Валентина Григоренко

Не менее 1 млрд рублей в развитие индустрии компьютерных игр в России инвестирует Институт развития интернета, средства пойдут в качестве софинансирования с перспективой выхода на восточные рынки, сообщил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. «Это деньги в софинансировании – мы финансируем часть разработки с пониманием рыночных механизмов, с понимаем и надеждой на их выход на восточные рынки», – сказал Гореславский на сессии «Кто зарабатывает на видеоиграх сегодня и кто заработает в будущем?» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС. По его словам, сейчас в России много тех, кто хочет играть в компьютерные игры, а также специалистов, которые умеют качественно их делать. «Да, кто-то уехал, кто-то готов сбиться в новые команды. Но на самом деле тем интереснее будет финальный результат. Возможно, «незашоренным» взглядом, без надзора крупных корпораций с состоявшимся маркетингом и другими форматами, может быть, это получится очень неплохо», – уточнил он. Гореславский подчеркнул, что ИРИ всячески готов инвестировать, продвигаться совместно как с крупными компаниями, так и с малыми студиями. Кроме того, по его мнению, в России необходимо создать отдельную структуру для поддержки индустрии компьютерных игр – совет по развитию рынка гейминга. «Здесь нужна кооперация, здесь нужен именно совет по развитию рынка с четким совершенно заказом на экспертную помощь, совершенно четким пониманием того, что ему нужно от государства: и по финансированию, и по разным инструментам, и по надзору, и по всем остальным моментам. И мне кажется, что кому как не индустрии эту историю создать», – приводит «Ридус» слова Гореславского. Российская компания Cyberia Limited получила от ИРИ более 260 млн на создание компьютерной игры «Смута» о периоде Смутного времени в России, победив в конкурсе на создание Национального контента в цифровой среде. Как уточнили в ИРИ, сумма выделяется на создание концепции игры, а также самого проекта. В рамках сессии Гореславский отметил, что игра будет готова примерно через полтора года. Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ Юниор» и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия. Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев заявил газете ВЗГЛЯД, что отечественным разработчикам компьютерных игр нужно содействие в выходе на китайский рынок – крайне зарегулированный, так что зайти на него без административной поддержки будет проблематично. Россиян предупредили об увеличении объема потребления трафика при использовании VPN 14 июня 2022, 12:24 Пользователи могут сталкиваться с увеличением расхода интернет-трафика на фоне регулярного использования VPN-сервисов. Кроме того, может падать скорость самого интернета, сообщил руководитель Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антон Кузьмин. «Объем потребления трафика на фоне подключения к VPN может увеличиться: сетевые протоколы, к примеру, IPSec, OpenVPN, содержат больше полей, передают больший объем данных за счет шифрования. Кроме того, возрастает расстояние, выраженное в количестве промежуточных узлов, через которые проходит трафик до конечного узла Сети. Это снижает скорость обмена данными через VPN», – цитирует его ТАСС. По словам эксперта, в связи с тем, что во время использования VPN может произойти утечка пользовательских данных, оставлять его включенным на постоянной основе не стоит. «VPN следует использовать только для обеспечения работоспособности отдельных приложений и держать выключенным все остальное время. Особенно в случаях, когда это касается работы с банковскими приложениями, личной почтой, ресурсами государственных и муниципальных образований», – подчеркнул он. В том случае, если при включенном VPN пользователь все же зашел, например, в онлайн-банк, стоит немедленно принять превентивные меры, чтобы избежать утечки важных данных и других возможных последствий. «Следует обновить учетные данные, поставить ограничение на банковские переводы, запретить онлайн платежи. Имеет также смысл перевести деньги на счет, данным которого не грозила компрометация», – советует собеседник агентства. Самым безобидным способом использования данных, которые может «украсть» сервис, будет являться формирование контекстной рекламы в скомпрометированном приложении. Однако также информация может использоваться для формирования цифрового профиля пользователя с целью продажи его мошенникам или хакерам. Возможен также перехват отправляемых и получаемых данных с целью хищения учетных записей и платежной информации. «Используя VPN, вы доверяете сервису на таком же уровне, который обычно доступен вашему интернет-провайдеру. При этом, если интернет-провайдер скован как минимум регуляторными требованиями по отслеживанию вашей активности, то VPN-сервис видит и, вероятно, пользуется знаниями о том, чем вы занимаетесь в интернете», – пояснил Кузьмин. Изначально VPN-сервисы создавались для объединения устройств в общую защищенную виртуальную Сеть, туннелирования соединений, объяснил эксперт. Ту же задачу сегодня выполняют корпоративные VPN-сервисы с доверенным и надежно защищенным сервером. Впоследствии VPN стали использоваться для обхода цензуры и блокировок в интернете, а также маскировки своего реального местоположения. При этом VPN-сервера могут располагаться в различных странах и принадлежать злоумышленникам. «Суть VPN – это перенаправление вашего интернет-соединения через серверы в различных точках земного шара с целью подменить ваше местоположение и тем самым обойти защиту по GEO-блоку, либо адресу конкретного ресурса у провайдеров, либо у целевого ресурса. По данным, которые предоставляют ИБ исследователи, более половины популярных VPN-приложений в магазинах для iOS и Android расположены в Китае. Хотя, как известно, официально VPN в этой стране запрещен», – рассказал Кузьмин. Чаще всего пользователи скачивают VPN для мобильных платформ, а уже потом – для компьютеров. Более надежными для использования являются платные VPN-сервисы, напомнил эксперт. Однако и их использование не исключает полностью, а только в какой-то мере снижает риск использования информации для получения прибыли. «Все-таки подавляющее большинство компаний-провайдеров VPN представляют собой коммерческие организации», – заключил собеседник агентства. Ранее стало известно, что число пользователей VPN-сервисов в период с января по апрель 2022 года выросло в 53,5 раза. Лидерами среди приложений по популярности стали OpenVPN и WireGuard, сообщили ТАСС в пресс-службе мобильного оператора Yota. Так, за неделю с 28 марта по 3 апреля доля трафика составила 55,9%. На втором месте оказался WireGuard (32,085), на третьем – Surfshark VPN (6,04%). Пятерку лидеров замыкают iCloud Private Relay и Touch VPN c долями трафика 3,52% и 0,95% соответственно.