Эксперт назвал самые необходимые профессии в российской IT-отрасли

«Наибольший дефицит – в таких направлениях, как искусственный интеллект и информационная безопасность. Последнее направление особенно актуально – с началом спецоперации бизнес и госучреждения столкнулись с беспрецедентной угрозой кибератак», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко, комментируя ситуацию в российской цифровой отрасли.

По словам Плуготаренко, с началом российской спецоперации на Украине возникли сложности у тех участников рынка информационных технологий (ИТ), которые работали с западными заказчиками и партнерами, а также у тех, чей бизнес строился на работе с иностранным программным обеспечением. «Особенно критична ситуация в области оборудования и комплектующих», – признал собеседник. Он отметил, что для российской IT-отрасли закрывается ряд значимых рынков. «Но есть еще рынки Азии, Латинской Америки, Африки. Например, сейчас ведется поиск нового оборудования и комплектующих в странах Азии, решаются возникающие в этой связи логистические задачи», – заявил глава РАЭК.

«Но несмотря на сложности, по данным нашего апрельского исследования, большая часть IT-специалистов (46,6%) позитивно оценивают перспективы российской IT-отрасли в условиях санкций и ограничений со стороны Запада. Еще 12,9% нейтрально оценивают перспективы развития», – рассказал собеседник.

Он заявил, что уход большого числа крупных зарубежных игроков с российского рынка – вызов для отрасли, но эта же ситуация открывает новые возможности. «Например, в тех сферах, где доминировали продукты зарубежных разработчиков, у наших игроков сейчас есть возможность выйти на первый план и заполнить освободившуюся нишу, – подчеркнул глава РАЭК. – Мы наблюдаем миграцию пользователей в российские облачные сервисы. Повышается востребованность отечественных ВКС-сервисов. Малый и средний бизнес переходит на российские платформы».

Отечественные компании открывают для себя новые рынки – например, Яндекс планирует запустить сервис доставки Yango Delivery в Мексике и Перу, а в Чили работа сервиса уже тестируется, рассказал Плуготаренко.

«Если говорить про востребованность кадров, российские айтишники были востребованы и до ухода западных компаний, – подчеркнул глава РАЭК. – Весной 2022 года на рынок труда вышли те кадры, которые долгое время были недоступны для российских компаний. Это сотрудники зарубежных фирм, которые остались в стране. Они обладают высоким уровнем экспертизы и, конечно, спрос на такие кадры со стороны российских игроков – огромный».

Однако это не означает, что проблема дефицита ИТ-кадров решена, указал собеседник. По экспертным оценкам, российской отрасли интернет-технологий еще в 2021 году не хватало примерно 1 млн специалистов. «Цифровая трансформация экономики продолжается, возникают новые потребности, – заметил эксперт. – При этом нельзя не отметить, что ряд российских специалистов уехал за рубеж. Некоторые из них возвращаются, но в условиях существующего дефицита даже небольшой отток – это потери. Наибольший дефицит наблюдается в таких направлениях, как искусственный интеллект и информационная безопасность. Последнее направление особенно актуально, поскольку с началом специальной военной операции российский бизнес, а акже госучреждения и предприятия столкнулись с беспрецедентным ростом кибератак, призыванных нарушить их работу».



Напомним, что 20 мая на совещании Совета безопасности, президент Владимир Путин назвал главные приоритеты безопасности критической информационной инфраструктуры. Одновременно государство активно принимает меры по сохранению темпов развития отечественной ИТ-отрасли. Так, согласно данным РАЭК в 2021 году более 6 тыс. российских ИТ-компаний воспользовались налоговыми льготами, а налоговые поступления от ИТ-отрасли за 2021 год превысили объем 2020 года на не менее чем 75 млрд рублей.

«С 2020 года и по настоящее время было принято уже три пакета мер поддержки ИТ-отрасли, – напомнил Плуготаренко. – Первые два пакета были направлены на минимизацию негативных пандемийных эффектов и на улучшение условий для ведения ИТ-бизнеса в России. Меры, которые содержатся в указе президента от 2 марта, направлены на создание комфортной среды как для ИТ-компаний, так и для отдельных специалистов. Это означает, что государство видит существующие проблемы отрасли и предпринимает шаги по их устранению», – подчеркнул рукоодитель РАЭК.

Сейчас активно обсуждается вопрос о распространении на большее количество специалистов в цифровой отрасли тех мер, которые перечислены в мартовском указе президента, отметил Плуготаренко. «Речь идет об индивидуальных предпринимателях в ИТ-сфере, самозанятых специалистах, а также сотрудниках компаний цифрового контура – то есть экосистемы онлайн-сервисов и ИТ-компаний в широком смысле», – перечислил собеседник.