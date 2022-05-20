Путин призвал создать госсистему по защите информации Совбез одобрил проект основ госполитики по кибербезопасности Путин назвал главные приоритеты безопасности критической информационной инфраструктуры 20 мая 2022, 17:12

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Необходимо постоянно укреплять механизмы защиты критических объектов, повышать защищенность информационных систем и сетей связи в госорганах, снизить риски, связанные с использованием зарубежных программ и оборудования, заявил президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности. По словам Путина, необходимо постоянно укреплять механизмы защиты критических объектов – на трети из них до сих пор нет подразделений по защите информации. При этом координация всех структур обеспечения кибербезопасности критически важных объектов должна быть закреплена на стратегическом уровне, а персональная ответственность возложена на руководителей организаций, передает РИА «Новости». Путин считает, что следует повышать защищенность информационных систем и сетей связи в госорганах – проверки в 2021-м показали уязвимость большинства их ресурсов для массированных атак. «Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том числе за счет более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций, связи. Целесообразно рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации», – заявил президент. Кроме того, необходимо кардинальное снизить риски, связанные с использованием зарубежных программ, и оборудования. «Цифровизация в России должна быть максимально защищена от негативного воздействия извне, и очевидный путь – переход на отечественные технологии и программы. Нужно за максимально короткое время создать современную российскую электронную компонентную базу», – подчеркнул Путин. Ранее Владимир Путин призвал создать госсистему по защите информации. Он также заявил, что «количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет, именно все последние годы. А с началом специальной военной операции в Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными».

Путин: Киберагрессия против России провалилась 20 мая 2022, 16:12

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Киберагрессия, как и в целом «санкционный наскок», против России провалилась, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. «Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет, именно все последние годы. Ну а с началом специальной военной операции в Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными», – передает его слова РИА «Новости». Путин подчеркнул, что «по сути против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве». «Прежде всего, кратно, в разы, увеличилось число кибератак, в том числе комплексных», – сказал глава государства. На заседании СБ президент предложил обсудить комплекс вопросов, связанных с защитой и обеспечением надежной работы информационных систем и сетей связи, меры, призванные парировать внешние угрозы в этой сфере. Эта тема, по словам Путина, является комплексной и крайне актуальной для всех, важнейшей для суверенитета и безопасности России, для отечественной экономики, государственного управления и для общественной стабильности. Путин пояснил, что осуществляются попытки вывести из строя объекты критической инфраструктуры России, социально значимые порталы, сети. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Канада запретила въезд в страну президенту России 17 мая 2022, 23:57

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Канада запретила въезд в страну примерно 1 тыс. россиян, включая президента России Владимира Путина, сообщил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино. Мендичино заявил, что его страна «поддерживает Украину перед лицом жестокого нападения правительства Путина». Канада собирается «призвать Россию к ответу за ее преступления». В связи с этим канадские власти «объявили о запрете на въезд для примерно тысячи россиян, включая Путина и членов его окружения». Мендичино уточнил, что эти лица уже входят в санкционные списки, но «теперь им будет отказано во въезде» в Канаду. Он обещал, что Оттава «продолжит поддерживать Украину в эту трудную минуту», передает ТАСС. В Сенат Канады во вторник внесли законопроект, предполагающий запрет на въезд в страну для Путина и ряда других лиц. Согласно канадскому законодательству, кабмин не может ввести такой запрет, из-за чего в парламент была внесена инициатива, после одобрения которой должна быть внесена поправка в так называемый «Закон об иммиграции и защите беженцев», передает РИА «Новости». В заявлении Мендичино уточняется, что в миграционное законодательство была внесена соответствующая поправка, которая позволяет не выдавать визы лицам, попавшим под санкции. Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, еще в начале спецоперации на Украине комментируя перспективу личных санкций против Путина, заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом». По его словам, «могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков: Путин захочет себе новый «Москвич», если это будет хорошая машина 17 мая 2022, 18:43 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин захочет себе новый «Москвич», если это будет хорошая машина, уверен его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Любой россиянин хочет иметь хорошую машину «Москвич». Но она для этого должна стать хорошей машиной. Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент», – сказал он агентству ТАСС. Песков не исключил, что при таком условии и сам бы ее приобрел. «Конечно, почему бы и нет», – ответил он. Путин – водитель с большим стажем. Ранее он рассказывал, что в студенческие годы ездил на «Запорожце», выигранном матерью в лотерею. Затем он был обладателем «Волги», а во время работы в мэрии Санкт-Петербурга Путин несколько лет ездил на автомобиле Nissan. Работая на высших государственных постах, Путин неоднократно лично опробовал новинки отечественного автопрома, а также сам ездил за рулем авто из своего кортежа, в том числе на «Аурусе». Кроме легковых машин, президент в ряде случаев водит и другую технику - на отдыхе в тайге он не раз управлял вездеходом, на сельхозугодиях садился за руль комбайна, Крымский мост проехал на КамАЗе, а на байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» появлялся на мотоцикле «Урал». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства. 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех». Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал замглавы Депранса столицы Дмитрий Пронин. Для российских стартаперов сняли 200-часовой сериал «Новые русские» 18 мая 2022, 22:29

Фото: Рафаэль Фахрутдинов

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«У нас сейчас расширяются возможности для стартапов. Появилась куча акселераторов, которые на ранних стадиях готовы подхватывать проекты и двигать их вперед, начиная от идеи», – рассказал газете ВЗГЛЯД, бизнесмен Денис Спасибо. Он стал одним из консультантов документального сериала «Новые русские», посвященного отечественным стартаперам. «Да, экономическая ситуация сложная, из-за чего многие проекты застопоролись. Но появились и правительственные субсидии. Все это помогает. Разумеется, рынок стартапов у нас не так развит, как в Америке, но он очень быстро растет. Ситуация скоро улучшится, надеюсь», – признается бизнесмен. «Некоторые идеи стартапов возникали прямо во время съемок данного сериала. Скажем, коллективный заказ. Он позволяет сделать у производителя заказ в один чек со скидкой. Другой проект – «токенизация» недвижимости. Вы можете разместить на платформе информацию про свой объект и затем продать его за криптовалюту», – рассказал Спасибо. В среду в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера документального сериала «Новые русские», посвященного методам создания новых бизнесов в нашей стране. В частности, анализируются проблемы маркетинга, HR, искусства коммуникаций, господдержки бизнеса, статуса особых территорий, запуска стартапов. Фильм содержит 200 часов интервью и образовательного контента. Серии доступны для просмотра в соцсетях. Консультантами и героями сериала стали звезды российского бизнеса, а также топ-чиновники и общественные деятели. Среди них руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев, основатель рекламного агентства Didenok Team Кирилл Диденок. «Индустрия стартапа в России очень молода. Мы берем инструменты, уже принятые в западной культуре стартап-индустрии, и пытаемся их адаптировать в нашей реальности», – рассказал газете ВЗГЛЯД один из участников премьеры, создатель IT-стартапа Игорь Голиков. «Институт венчурных инвесторов имеет здесь характерный российский признак – люди не рассматривают стартапы здесь как стопроцентный вероятный риск. Наш инвестор хочет деньги здесь и сразу», – посетовал бизнесмен. Путин заявил о возможности Ростеха занять внутренний авиастроительный рынок 18 мая 2022, 15:07 Текст: Елизавета Булкина

На фоне санкций у Ростеха есть шанс расширить свое участие на внутреннем авиастроительном рынке России, заявил президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с генеральным директором корпорации Сергеем Чемезовым. Президент отметил, что Ростех является крупнейшей корпорацией в области оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Глава компании рассказал и о гражданской продукции корпорации, в частности, о работе «Камаза», «Вертолетов России», ОАК. «Тоже начали производить гражданские самолеты в большом количестве. Пока не в достаточно большом количестве, но мы к этому стремимся», – передает слова Чемезова ТАСС. «Но теперь есть шанс занять внутренний рынок», – отметил Путин. «Это верно, конечно», – подтвердил глава Ростеха. Чемезов также доложил президенту о результатах работы за 2021 год, о выпускаемой предприятиями Ростеха продукции и перспективных разработках. Ранее в Ростехе анонсировали выпуск 70 самолетов Ту-214 до 2030 года. Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону стратегическое партнерство 17 мая 2022, 20:12 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин во вторник в телефонном разговоре поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента ОАЭ, а также обсудил с ним дальнейшее развитие российско-эмиратских отношений. «Лидеры в ходе беседы с удовлетворением отметили достигнутый уровень стратегического партнерства двух стран и выразили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие дружественных российско-эмиратских отношений. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сфере», – говорится в сообщении на сайте Кремля. По итогам разговора главы государств высказались за продолжение координации по актуальным вопросам международной повестки дня и условились поддерживать контакты на различных уровнях, заключили в Кремле. Путин в дополнение к ранее направленной телеграмме еще раз лично выразил соболезнования в связи со смертью предыдущего президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна, а также во время беседы поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна со вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост президента ОАЭ. Ранее высший федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Напомним, 13 мая стало известно о смерти президента ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайяна, который скончался в возрасте 73 лет. В Госдуме рассказали о принципах детского движения «Большая перемена» 19 мая 2022, 13:22

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Идея создания движения детей и молодежи «Большая перемена» – это ответ власти на запрос «снизу», то есть от простых людей», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Владислав Даванков. Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о движении «Большая перемена». «Важно, что в формировании движения детей и молодежи «Большая перемена» будут принимать участие и сами представители подрастающего поколения, потому что взрослые не всегда могут предложить детям то, что им будет интересно», – пояснил первый замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Владислав Даванков. «Создание такого движения – это результат нашей обычной практики работы с запросами избирателей, в данном случае – родителей детей. Необходимость подобного движения назрела давно. В России живет 18 млн детей, действует множество разнообразных профильных организаций, но для их объединения нет единого центра. Я сам раньше работал замглавы АНО «Россия – страна возможностей», и о необходимых шагах для развития этого направления работы государства знаю не понаслышке», – указал парламентарий. По его словам, в российском обществе созрел консенсус относительно централизации всех молодежных и детских движений. «При этом важно, чтобы «Большую перемену» в качестве, например, председателя наблюдательного совета, возглавил глава государства. Тогда все вопросы будут решаться быстрее и эффективнее», – подчеркнул собеседник. Даванков отметил, что важность такого движения выводит его за границы общественных объединений и некоммерческих организаций, поэтому для учреждения «Большой перемены» был создан и внесен в нижнюю палату парламента отдельный законопроект. «Большая перемена» не будет «задвигать» на вторые роли другие движения, а наоборот, послужит флагманом и базисом для объединения всех детских и молодежных организаций, подчеркнула в разговоре с газетой ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. «При создании «Большой перемены» будет учитываться как практика ныне существующих организаций, работающих по этому профилю, так и прекрасный опыт Всесоюзной пионерской организации, например, организационные методы работы», – сказала депутат. Парламентарий также указала на вовлеченность самих детей в создание новой организации. «С 1 июня во всех детских лагерях мы запустим обсуждения по поводу символов «Большой перемены». Может быть дети захотят надевать галстуки или какие-то браслеты, как сейчас модно, значки или какие-то головные уборы, носить горн и барабан, как было у нас, или выберут иные музыкальные инструменты», – сказала собеседница. Что касается программы движения, то в ней будет представлена вся та внешкольная деятельность, в которую вовлечены дети, указала Казакова. «Допустим, мальчик ходит в кружок «Юный техник» в местном ДК. В таком случае первичная организация «Большая перемена» на базе его школы делает отметку о том, где он занимается. Другой пример: школьница увлекается журналистикой, но в школе у нее немного единомышленников. Тогда задачей наставников «первички» «Большой перемены» будет обеспечить занятия ребенка именно по этому направлению», – детализировала депутат. Кроме того, по словам законодателя, основными принципами движения станут добровольность, равенство всех участников и учет индивидуальных особенностей детей. Ранее сообщалось, что группа депутатов и сенаторов в четверг внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Текст размещен в думской электронной базе данных. Согласно пояснительной записке целями движения станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, передает ТАСС. В проекте отмечается, что наблюдательный совет движения может возглавить Владимир Путин. «Состав наблюдательного совета движения утверждается и изменяется президентом. Члены наблюдательного совета движения вправе совмещать членство в наблюдательном совете движения с замещением государственной должности РФ или должности федеральной государственной службы», – говорится в законопроекте. Ранее Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» поддержал инициативу школьницы из Севастополя о создании движения, объединяющего детей со всей России. Кремль анонсировал проведение Путиным заседания Совбеза 19 мая 2022, 15:29 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля. «Планируется обсудить вопросы повышения устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры государства. Будут рассмотрены дополнительные меры, направленные на предотвращение последствий новых угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий», – цитирует сообщение ТАСС. Ожидается, что на заседании выступит секретарь Совета безопасности Николай Патрушев с основным докладом, посвященным стратегической задаче укрепления суверенитета России в глобальном информационном пространстве. Ранее Патрушев заявил, что напряженность в мире возросла из-за развала глобальной архитектуры безопасности, начатого Западом. Захарова: США и Китай «поменялись местами» в вопросе модерирования интернета 18 мая 2022, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

США в современном мире отошли от собственной идеи глобального охвата интернетом, тогда как Китай стал вести противоположную Вашингтону политику, «не выбрасывая» пользователей из Сети, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в студии на площадке кибербитвы The Standoff. «США как прародители самой идеи глобального охвата Интернета стали теми, кто начал обратную политику: сегментирование Интернета, контроль над цифровыми платформами», – передает ТАСС слова дипломата. Она пояснила, что в отличие от США, Китай «не выбрасывает из Интернета» пользователей. «Сегодня они поменялись местами. Они никогда [пользователей] оттуда не выбрасывают, а выбрасывают те самые корпорации, которые изначально выступали за глобальный охват Интернета», – сказала Захарова. По ее словам, человечество не сможет долго пользоваться свободой в цифровом пространстве. «Цифра» позволяет нам перемещаться во времени, пространстве, где угодно – без ограничений. Мы сегодня наслаждаемся моментом. К сожалению, это ненадолго. Потому что такой истинной свободы позволить человечеству не должны те, кто хочет контролировать весь процесс», – сказала она. «Я все-таки считаю, что тот процесс, который сейчас возглавили США по сегментированию и цензурированию интернета, – это не есть часть независимости, суверенитета, – пояснила дипломат. – Мы как страны, народы, сообщество должны иметь свой цифровой суверенитет, но при этом ни одна страна не должна иметь возможность цензурировать и модерировать чужое пространство, исходя из собственного видения». По словам Захаровой, уже сегодня можно увидеть признаки ограничений свободы в интернете. «Сейчас мы это и видим: сегментирование интернета, контроль над цифровыми платформами, возможность нажимать «красную кнопку» отключений, включений и модерирование, безусловно», – отметила она. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ростелеком: Google продолжает работать в России 18 мая 2022, 11:44 Текст: Александра Юдина

Google продолжает работу в России, все сервера также остаются, сообщил в ходе Российского интернет форума президент Ростелекома Михаил Осеевский. «Первая волна опасений уже прошла. Мы видим, что давление на Россию продолжается. Пока ситуация стабильная. Трафик немного вырос в начале года. Потом после отключения Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) упал. Сейчас из-за VPN снова вырос. С технической точки зрения наша сеть имеет большой запас прочности. <... > Google работает, все сервера стоят, мы продолжаем на этом зарабатывать», – передает ТАСС его слова. Ранее компания Google заявила, что российские разработчики теперь не смогут загружать и обновлять платные приложения Google Play в России. Тем разработчикам, чей продукт дает клиентам доступ к важным услугам, обеспечивает безопасность и доступ к информации, Google советует предлагать свои приложения бесплатно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков сообщил о подготовке «Прямой линии» с Путиным 18 мая 2022, 07:55 Текст: Антон Антонов

Ведется предварительная подготовка «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков подтвердил, что в 2022 году «в планах прямая линия есть», но в Кремле «пока не определились с датами». Он не исключил, что «даты чуть-чуть уйдут вправо». «Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», – приводит его слова ТАСС. Пресс-секретарь не стал увязывать даты проведения «Прямой линии» и послания президента Федеральному собранию. По его словам, «их на самом деле легко развести по времени, поэтому здесь никаких проблем нет». Говоря о том, могут ли послание провести во втором полугодии, Песков сообщил, что «пока дат нет». Кроме того, пресс-секретарь главы государства сообщил, что Путин, как ожидается, выступит на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума 17 июня в очном формате. 30 июня 2021 года прошла 18-я по счету «Прямая линия» Владимира Путина. Президент за 3 часа 42 минуты, которые длилась прямая линия, ответил на 68 вопросов. Эксперты интернет-форума обсудили новые форматы поддержки IT-отрасли в России 18 мая 2022, 21:23 Участники Российского интернет-форума (РИФ 2022) на круглом столе «Рунет сегодня и завтра» обсудили подготовку ИТ-кадров, создание цифровых платформы и цифровую трансформацию в новых условиях. Модератором дискуссии выступил глава Минцифры Максут Шадаев. Он рассказал что, «в текущих непростых условиях важно понять, как бьются сердца нашего сообщества, порефлексировать, какие ожидания и вызовы есть у отрасли. Со всеми коллегами мы в тесном контакте, хотелось бы достаточно откровенный разговор провести», его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Мы видим активный рост аудитории и потребления сервисов VK. Люди стали больше общаться, смотреть контент в самых разнообразных форматах, проходить образовательные курсы и развивать бизнес онлайн с помощью наших платформ и инструментов. Недавно мы преодолели важную отметку – 100 млн ежемесячной аудитории ВКонтакте... Конечно, высокая активность пользователей и рост аудитории проверяет компании на прочность. Мы сделали большой задел по технической устойчивости», – рассказал генеральный директор VK Владимир Кириенко. По его словам, «также требуется усиление команды для развития и создания новых сервисов. Поэтому мы продолжаем активный наем сотрудников. На сегодня у нас более 550 открытых вакансий. Мы приглашаем как отдельных специалистов, так и целые команды. Создаем для них привлекательные условия работы, предлагаем интересные проекты, возможности для самореализации». «Первая волна опасений уже прошла. Партнеры ушли, на их место пришли другие. Давление на Россию продолжается, мы об этом помним. К счастью, интернет – глобальная структура, реки могут развернуться на восток. Пока ситуация достаточно стабильная. Рынок ЦОДов активно растет, объем информации растет. Сейчас у многих компаний есть изменение привычных схем, и возникла необходимость обратиться к крупным игрокам, как Ростелеком. Появляются новые логистические цепочки, насколько они смогут реализовать нашу потребность, пока рано говорить. Мы по-прежнему много строим», – сказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. «Мы видим смысл нашей компании в том, чтобы создавать предпринимателям условия для эффективного ведения бизнеса. Ведь наша платформа создается усилиями самих предпринимателей – на сегодня 90% ассортимента Ozon приходится на маркетплейс, т.е. товары десятков тысяч продавцов по всей стране. За удобными цифровыми сервисами Ozon стоит большая физическая инфраструктура и работа 40 тыс. человек», – сказал представитель Ozon Groupон Александр Шульгин. Идеолог РИФ Сергей Гребенников представил результаты исследования продвижения и ведения бизнеса субъектами МСП. «Почти 80% респондентов из числа МСП используют для ведения или развития своего бизнеса e-com площадки и/или средства интернет-коммуникаций. Более 40% опрошенных использует и то, и другое. Наличие ориентированной на покупки аудитории, удобство пользования сервисом и стоимость продвижения стали ключевыми ориентирами для МСП при выборе e-com площадок для бизнеса. По этим параметрам лидирует Авито, площадкой пользуется 62% представителей МСП, принявших участие в опросе. Второе и третье место заняли Яндекс.Маркет и Ozon. У каждой площадки есть свои географические особенности», – рассказал он. По словам Гребенникова, «44% респондентов назвали VK основным каналом интернет-коммуникации (категория включает в себя социальные сети и мессенджеры). На втором и третьем месте по популярности собственные интернет-сайты бизнеса и Whatsapp». 18 мая состоялось официальное открытие Российского интернет-форума (РИФ 2022). РИФ проводится без перерывов с 1997 года, в этом году он пройдет в 26-й раз. Главными темами форума станут: пересборка ИТ-отрасли, искусственный интеллект, социальные медиа, телеком, eCom, digital-маркетинг, цифровая трансформация и другие. Открытие форума прошло в формате двух блоков: ток-шоу «Рунет сегодня и завтра» и аналитической панели с презентацией исследования «Экономика Рунета 2021–2022». Кремль решил отложить весеннюю серию военных совещаний с Путиным 18 мая 2022, 13:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Традиционная весенняя серия военных совещаний у президента России Владимира Путина будет перенесена на более поздний срок, сейчас «военные и главнокомандующий заняты», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, пока не планируется. Очевидно, что сейчас и военные заняты, и главнокомандующий занят, поэтому эта серия состоится», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, состоятся ли эти совещания в мае. По его словаам, Путин в среду заслушает доклад главы Ростеха Сергея Чемезова о работе корпорации. «В основном день стоит из внутренних встреч и совещаний. Будет в середине дня среди прочих представителей у президента на докладе Сергей Чемезов, глава Ростеха, который традиционно ежегодно представляет главе государства доклад о работе корпорации», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Ранее президент Владимир Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в России была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии. Путин надеется, что Росатом останется одним из технологических лидеров России 19 мая 2022, 16:42 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Росатома Алексеем Лихачевым высоко оценил успехи госкорпорации и выразил надежду, что она и дальше будет одним из российских технологических лидеров. Путин рассказал, что в декабре исполнится 15 лет с момента подписания закона о создании Росатома, сообщает ТАСС. «За это время огромная работа проделана. Росатом, безусловно, один из наших технологических лидеров. Надеюсь, что эта тенденция сохранится», – сказал Путин. Отдельно президент отметил успехи госкорпорации в производстве композитов и других материалов для различных сфер. «Сразу многим отраслям помогли, начиная от авиастроения и заканчивая медициной», – оценил Путин. Ранее сообщалось, что Росатом откроет в Томской области завод по производству диоксида титана мощностью 10 тыс. тонн в год. Производить пигментный диоксид титана планируют экологичным способом, разработанным исследователями Томского политеха. Эксперт: Атомпром России сохранил независимость от иностранных поставок 19 мая 2022, 19:20 Текст: Андрей Резчиков

«Россия производит реакторное оборудование на своих собственных предприятиях. Это корпуса реакторов, парогенераторы, главные циркуляционные насосы и прочее тяжелое оборудование», – рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор «Атоминфо» Александр Уваров. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил о том, что отечественные атомные технологии не зависят от импорта. «Некоторые наши заводы работают еще с советских времен, но появляются и новые, – например, в Петрозаводске. Российские предприятия – прежде всего «Силовые машины» – в состоянии делать турбинное оборудование. Эти турбины уже успешно работают на атомных электростанциях (АЭС), включая самый современный проект «Росатома» – ВВЭР-1200 (Водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор). Реакторное и турбинное оборудование – это основной хай-тек, который, образно говоря, делает атомную энергетику реально существующей», – подчеркнул Уваров. По его мнению, наглядным примером независимости нашей атомной промышленности стало строительство АЭС «Бушер» по заказу Ирана, – первой атомной станции на Ближнем Востоке. «Поставки западного оборудования на Бушерскую АЭС были запрещены из-за санкций против Ирана, тем не менее «Росатом» прекрасно справился со своей работой», – напомнил эксперт. В четверг на встрече с президентом Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о том, что российские атомные технологии не зависят от импорта. «Что важно подчеркнуть: 95 процентов российской атомной станции, как говорится, сделано в России, причем пять процентов - не критические. Мы видим критику по полпроцента примерно нашей стоимости – это электротехника, электроника, некоторые виды дизельного оборудования, некоторые виды насосного оборудования, и в принципе уже сейчас создаем с бизнесом альянсы по импортозамещению», - цитирует его ТАСС. Президент высоко оценил успехи госкорпорации и выразил надежду, что она и дальше будет одним из российских технологических лидеров. Позднее в тот же день Лихачев выступил на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном российским обществом «Знание». «Все участники наших международных проектов подчеркивают их значимость и просят нас ускорить реализацию проектов», – рассказал руководитель российской атомной отрасли. Кроме внутренней повестки у Росатома очень большой экспорт, подчеркнул Лихачев. Он отметил, что госкорпорация сохраняет первое место по обогащению урана, входит в двойку-тройку по добыче и фабрикации.