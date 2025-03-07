Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Тот факт, что нынче атомная бомба есть даже у Пакистана, вызывает только оторопь. А теперь вот Европа, вплоть до Германии, озаботилась бомбами. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Кайи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот, где ужас.0 комментариев
В AmCham Russia спрогнозировали возвращение американских компаний
В AmCham Russia спрогнозировали возвращение американских компаний в 2025 году
Американские компании могут вернуться на российский рынок в 2025 году, если будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.
По его словам, американские компании могут вернуться на российский рынок в 2025 году. Это станет возможным при условии достижения мирного урегулирования по ситуации на Украине, передает РБК.
Эйджи отметил, что в этом году лишь несколько компаний могут возобновить свою деятельность в России.
По словам Эйджи, в первую очередь возвращение на рынок возможно для компаний из сектора FMCG.
Он подчеркнул, что процесс возвращения будет зависеть от категории компании. У тех, кто сохранил представительство в России или имеет возможность обратного выкупа, будет меньше препятствий для возобновления работы.
Различные сценарии возвращения разработаны для каждой категории компаний. Это поможет минимизировать риски и ускорить процесс восстановления бизнеса на российском рынке.
Эйджи добавил, что для многих компаний важно сохранить присутствие на рынке, чтобы воспользоваться улучшением экономической ситуации в будущем.
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что западные компании начали зондировать возможности возвращения в Россию, хотя официальных запросов пока не поступало. Решетников сообщил, что требования для иностранных компаний, планирующих вернуться в Россию, будут иными.