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    Трамп испортил «улыбку доллара»
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Тот факт, что нынче атомная бомба есть даже у Пакистана, вызывает только оторопь. А теперь вот Европа, вплоть до Германии, озаботилась бомбами. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Кайи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот, где ужас.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    11 комментариев
    7 марта 2025, 10:53 • Новости дня

    В AmCham Russia спрогнозировали возвращение американских компаний

    В AmCham Russia спрогнозировали возвращение американских компаний в 2025 году

    Tекст: Александра Юдина

    Американские компании могут вернуться на российский рынок в 2025 году, если будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

    По его словам, американские компании могут вернуться на российский рынок в 2025 году. Это станет возможным при условии достижения мирного урегулирования по ситуации на Украине, передает РБК.

    Эйджи отметил, что в этом году лишь несколько компаний могут возобновить свою деятельность в России.

    По словам Эйджи, в первую очередь возвращение на рынок возможно для компаний из сектора FMCG.

    Он подчеркнул, что процесс возвращения будет зависеть от категории компании. У тех, кто сохранил представительство в России или имеет возможность обратного выкупа, будет меньше препятствий для возобновления работы.

    Различные сценарии возвращения разработаны для каждой категории компаний. Это поможет минимизировать риски и ускорить процесс восстановления бизнеса на российском рынке.

    Эйджи добавил, что для многих компаний важно сохранить присутствие на рынке, чтобы воспользоваться улучшением экономической ситуации в будущем.

    Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что западные компании начали зондировать возможности возвращения в Россию, хотя официальных запросов пока не поступало. Решетников сообщил, что требования для иностранных компаний, планирующих вернуться в Россию, будут иными.

    6 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    На саммите ЕС вывесили российский флаг

    На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России

    На саммите ЕС вывесили российский флаг
    @ rbc_news

    Tекст: Денис Тельманов

    На экстренном саммите Европейского союза в Брюсселе журналисты заметили российский флаг в буфете среди национальных символов других стран, включая флаги Китая, Ирана и Украины.

    Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.

    Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.

    Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.

    Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

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    6 марта 2025, 14:42 • Новости дня
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    @ Jacek Boczarski/Anadolu/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа намерена лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев, находящихся в США, что может затронуть тех, кто уехал после начала спецоперации России на Украине.

    Администрация президента США рассматривает возможность лишения статуса беженца около 240 тыс. украинцев в Соединенных Штатах, передает Reuters. Это решение может касаться как тех, кто уже находится в стране давно, так и недавно прибывших в связи с обострением ситуации на Украине.

    Однако агентство подчеркивает, что пока нет ясности, будет ли это касаться исключительно новых беженцев, прибывших после начала специальной военной операции России на Украине. Источники отмечают, что решение находится на стадии обсуждения и может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития политической ситуации между США и Россией.

    Власти США рассматривают данную меру как часть более широкой программы контроля за иммиграцией и изменениями в системе предоставления убежища. Это может вызвать волну протестов и критики со стороны правозащитных организаций и представителей украинской диаспоры в США, которые уже выразили обеспокоенность в связи с данной инициативой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, идея о возвращении Украиной средств, потраченных на нее другими странами, нашла поддержку не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, что влияет на предстоящие президентские выборы в этой стране.

    Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U из-за нового указа президента США, требующего оценки условий программы.

    Коментарии (13)
    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    6 марта 2025, 14:55 • Новости дня
    NBC: США могут передать России секретные данные

    NBC: Администрация Трампа может делиться с Россией конфиденциальными данными

    NBC: США могут передать России секретные данные
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшие сотрудники американской разведки считают, что США могут делиться секретной информацией с Россией, поскольку страна больше не является главной угрозой.

    Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки. По мнению источников, США могут сократить сбор разведывательной информации, направленной против России, так как она больше не рассматривается как главная угроза.

    «Бывшие сотрудники разведки сообщили, что администрация даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию», – говорится в сообщении NBC. Еще один бывший сотрудник разведки США Эмили Хардинг отметила, что администрация Трампа могла договориться с Россией о «киберразрядке» – отказе от агрессивных кибератак.

    Некоторые союзники США обдумывают возможность сокращения объемов разведданных для обмена с Вашингтоном из-за «примирительного отношения» администрации Трампа к России, пишет NBC. В числе таких стран могут быть Израиль, Саудовская Аравия и входящие в разведывательный альянс «Пять глаз» Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Однако власти Британии, Канады и Израиля отрицают наличие подобных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, о чем заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проникновении в США сотен человек из Центральной Азии, связанных с террористической группировкой ИГ, за последние несколько лет. Среди стран НАТО усилилось недоверие при обмене разведданными из-за позиции США и действий американского президента, о чем пишет Politico.

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    6 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Трамп: Не думаю, что у Украины есть выбор в вопросе урегулирования

    Трамп заявил об отсутствии у Украины выбора в вопросе урегулирования конфликта с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Украина стремится к заключению соглашения об урегулировании конфликта, так как у Киева нет иного выбора, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, у России «выбора тоже нет», но «другим образом».

    «Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его мнению, Россия также стремится к «сделке». «Потому что… определенным другим образом, который знаю только я, у них нет выбора тоже», – сказал президент США.

    Он отметил, что в последние дни был достигнут значительный прогресс в отношениях с Украиной и Россией, и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта. Он подчеркнул, что успешное завершение этого процесса было бы благоприятным исходом для всех вовлеченных сторон.

    Помимо этого, президент США заявил о намерении обсудить с Россией и Китаем проблему денуклеаризации. По его словам, «было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия». Он считает, что «у Китая в течение четырех или пяти лет будет такое же количество», как у России и США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной. На предстоящей встрече в Саудовской Аравии представители США и Украины планируют обсудить условия мирного соглашения и прекращения огня.

    Соединенные Штаты обсудили состав своей делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине и проинформировали Россию.

    Президент США намерен перезагрузить двусторонние отношения с Россией, отказавшись от политики изоляции. Белый дом проводит секретные обсуждения о выборах на Украине с несколькими известными политиками, включая Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.

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    6 марта 2025, 14:36 • Новости дня
    Лавров: Макрон и Стармер повезут Зеленского «на поклон» в Вашингтон

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер вскоре отправят Владимира Зеленского «на поклон» в Вашингтон.

    По его словам, Макрон и Стармер предложили приостановить боевые действия на Украине на месяц, чтобы согласовать условия мирного урегулирования, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что в случае ввода войск на территорию Украины, согласование условий станет затруднительным, так как «создаются факты на земле».

    Он также подчеркнул, что Макрон периодически заявляет о намерении позвонить Владимиру Путину, однако не делает этого, хотя Москва открыта к контактам с Западом.

    Также Лавров выразил мнение, что западные лидеры, включая Макрона и Стармера, давно пренебрегли дипломатическим этикетом по украинскому вопросу.

    По его словам, они собираются представить свои решения Зеленскому и затем согласовать их с президентом США, чтобы предъявить их Путину, что не соответствует правилам дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

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    6 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Уиткофф: США проинформировали Россию о своих переговорщиках по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты обсудили состав своей делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

    «У нас нынешним утром были обсуждения с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем относительно того, какими будут имена участников этой команды», – заявил Уиткофф журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

    По словам Уиткоффа, американская сторона уже связалась с Россией по этому вопросу и планирует информировать украинскую сторону о составе делегации. Подробности по поводу конкретных имен участников делегации пока не разглашаются.

    Ранее стало известно, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

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    7 марта 2025, 08:18 • Новости дня
    Bloomberg: США готовят полный пакет санкций против энергетики России

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности ввести полный пакет санкций против российской энергетики для достижения мира на Украине, пишет Bloomberg.

    По данным издания, США готовы без колебаний ввести полный пакет санкций против российской энергетики, передает РИА «Новости».

    Эти меры могут быть приняты, если они окажутся необходимыми для достижения мира на Украине.

    Бессент подчеркнул, что ограничения будут открытыми и агрессивными, что обеспечит «максимальный эффект» за короткое время.

    По словам министра, такая стратегия позволит усилить позиции США на переговорах и добиться нужных результатов.

    Кроме того, Бессент отметил, что все возможные меры уже обсуждаются и могут быть применены в ближайшее время, если ситуация на Украине потребует такого вмешательства.

    Издание Reuters сообщало, что США рассматривают возможность смягчения санкций против России в рамках дипломатических усилий по улучшению отношений и урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

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    6 марта 2025, 21:59 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа сообщил о планах США и Украины обсудить прекращение огня

    Спецпосланник Трампа Уиткофф сообщил о планах США и Украины обсудить в Саудовской Аравии прекращение огня

    Tекст: Вера Басилая

    На предстоящей встрече в Саудовской Аравии представители США и Украины планируют обсудить условия мирного соглашения и прекращения огня, заявил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

    Уиткофф заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей США и Украины. На повестке дня обсуждение сделки по урегулированию конфликта и возможное перемирие. Уиткофф отметил, что место проведения встречи может измениться, но она точно пройдет в Саудовской Аравии, предположительно в Эр-Рияде или Джидде, передает РИА «Новости».

    Позиция России в отношении украинского конфликта ранее была озвучена президентом Владимиром Путиным. В январе на совещании с постоянными членами Совбеза РФ он подчеркнул, что целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. По его мнению, мир на Украине должен строиться на уважении законных интересов всех народов в регионе, и власти России продолжат бороться за интересы своего народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленные официальные лица США и Украины, включая Уиткоффа, встретятся в Саудовской Аравии.

    Майк Уолтц заявлял, что возможность возобновления военной помощи Киеву может быть рассмотрена, если американская сторона достигнет успехов в переговорах с украинской стороной.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований, а также считал, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда».

    Владимир Путин заявил, что Россия не планирует уступать в украинском конфликте.

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    7 марта 2025, 09:59 • Новости дня
    Bloomberg: Вэнса в ЕС сочли более опасным, чем Трампа
    Bloomberg: Вэнса в ЕС сочли более опасным, чем Трампа
    @ CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возвращение Дональда Трампа к власти в США заставило Европу задуматься о расколе альянса, но вице-президент Джей Ди Вэнс вызывает еще больше опасений у европейцев после его выступления в Мюнхене, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, европейские лидеры считают, что в случае его прихода к власти трансатлантический альянс может столкнуться с еще большими вызовами, передает ТАСС.

    Один из западноевропейских дипломатов заявил, что Вэнс воспринимается как антиевропейский политик, что закрепилось после его речи, где он выразил скептицизм в отношении традиционных союзников США.

    Такая позиция Вэнса добавляет опасений о возможном длительном расколе между США и Европой.

    Сам Вэнс, как подчеркивает Bloomberg, представляя скептический взгляд на отношения с Европой, подчеркивает, что политика США может продолжить курс на уменьшение зависимости от традиционных союзников и усиление самостоятельности в принятии решений на международной арене.

    Ранее СМИ писали, что в Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского союза.

    Президент России Владимир Путин заявил, что действующая власть США быстро наладит взаимоотношения с европейскими элитами, и они вскоре «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

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    6 марта 2025, 14:07 • Новости дня
    Песков: США не стали дружественной страной для России из-за веры Рубио

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что несмотря на религиозность госсекретаря США Марко Рубио, Америка не может считаться дружественной для России страной.

    Песков заявил, что религиозность американского госсекретаря Марко Рубио не делает США страной с общими с Россией ценностями, передает ТАСС. Он отметил, что США не являются дружественной для России страной в данный момент. Представитель Кремля подчеркнул важность попыток реанимировать и восстановить двусторонние отношения между государствами.

    Песков также отметил, что соблюдение религиозных обрядов, таких как обряд с нанесением пепла на лоб, является личным выбором каждого человека. «Что касается вероисповедания человека – это право каждого», – сказал он.

    Напомним, госсекретарь США Марко Рубио удивил зрителей Fox News, появившись в эфире с крестом на лбу, символизирующим начало Великого поста.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае успешного урегулирования конфликта на Украине.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа лидеров России и США может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, так как президент США подчеркнуто проявил уважение к российской стороне.

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    7 марта 2025, 07:34 • Новости дня
    Пушков заявил о мести Макрона Трампу из-за неудачной встречи в Белом доме

    Пушков заявил о мести Макрона Трампу из-за неудачной встречи в Белом доме и разных позиций по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал день обращения президента США Дональда Трампа к конгрессу, чтобы публично объявить о независимой позиции по Украине в ответ на прохладный прием в Вашингтоне, выразил мнение глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал, что Макрон намеренно выбрал день обращения американского лидера к конгрессу для своего телеобращения.

    Президент Франции заявил о политике по Украине, которая отличается от позиции Трампа, стремясь представить себя лидером оппозиции Белому дому на Западе.

    Пушков отметил, что это стало личной местью за неудачный визит в Вашингтон, когда Макрон остался без приветствия со стороны Трампа и получил не самое почетное место на видеоконференции лидеров G7.

    По мнению Пушкова, Макрон надеется, что «глубинное государство» возьмет верх над Трампом, и стремится возглавить Европу, объединенную русофобскими настроениями.

    Пушков также сравнил действия Макрона с амбициями боксера среднего веса, бросающего вызов тяжеловесу.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны, а глава МИД Сергей Лавров сравнил французского лидера с Гитлером и Наполеоном.

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    6 марта 2025, 15:21 • Новости дня
    NBC: Британия не сократит обмен разведданными с США

    Британия подтвердила дальнейшее тесное сотрудничество в разведке с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания подтвердила, что не собирается сокращать объемы обмена разведывательной информацией с США, несмотря на слухи о возможных изменениях в сотрудничестве с Вашингтоном.

    Великобритания не планирует уменьшать объем обмена разведывательной информацией с Соединенными Штатами, сообщает NBC.

    «США – ключевой союзник Великобритании, мы продолжим тесное взаимодействие по вопросам обороны, разведки и безопасности», – заявил представитель британского правительства. Таким образом, Лондон не присоединится к возможным планам других союзников США по сокращению обмена разведданными.

    Кроме того, представитель канадской службы разведки отметил, что Оттава также рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с Вашингтоном в области обмена разведывательной информацией. Это заявление укрепляет уверенность в том, что ключевые союзники США остаются предаными совместным усилиям по обеспечению безопасности и стабильности в мире.

    Ранее в международных СМИ распространялись сообщения о том, что некоторые страны, союзники США, рассматривают возможность уменьшения объема разведывательной информации, которой они делятся с Америкой. Тем не менее, Британия и Канада подтвердили свои намерения продолжать активное сотрудничество в этой области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проникновении сотен человек из Центральной Азии в США, связанных с террористической группировкой ИГ, за последние несколько лет.

    Среди стран НАТО усилилось недоверие при обмене разведданными из-за позиции США и действий американского президента, пишет Politico.

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    6 марта 2025, 13:32 • Новости дня
    Лавров сообщил о готовности России к честному диалогу по Украине

    Лавров заявил о готовности России к честному диалогу с учетом первопричин конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.

    Лавров заявил, что Россия готова к честным переговорам по вопросу конфликта на Украине, учитывая все первопричины кризиса, передает ТАСС.

    Он отметил, что Москва не намерена судить о длительности приостановки военной помощи Вашингтона Киеву. Лавров подчеркнул, что Россия всегда была открыта к переговорам и стремится к миру.

    Министр особо отметил, что недавняя пауза США в предоставлении военной помощи Киеву, включая разведывательную информацию, подтверждает участие стран Запада в украинском конфликте. Он подчеркнул, что без помощи западных стран, таких как США, Британия, Франция и Германия, Украина не могла бы использовать технологии для запуска дальнобойных ракет по российской территории.

    Также Лавров упомянул, что Россия приветствовала мирную позицию администрации президента США. В отличие от администрации Джо Байдена, Трамп заявил о своем желании мира, а не войны.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной.

    В Пентагоне сообщили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США началась с 2.00 мск вторника.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, насколько достоверна информация о паузе в обмене разведданными с Украиной и как это повлияет на ход СВО

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    7 марта 2025, 08:35 • Новости дня
    Володин: Макрону, Стармеру, Зеленскому, Туску нужна война на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал политическую элиту Европы «сошедшей с ума», отметив их попытки удержаться у власти и подчеркнув экономический кризис в регионе.

    В своем Telegram-канале он указал, что многие представители европейской политической элиты «сошли с ума» и пытаются сохранить власть, несмотря на экономические трудности.

    Володин подчеркнул, что Европа находится в экономическом кризисе, о чем свидетельствуют данные по ВВП за прошлый год, а также отметил, что Германия находится в рецессии уже полтора года, экономика Австрии и Италии в плачевном состоянии, а промышленное производство во Франции падает.

    «Для того чтобы сохранить личную власть, Макрону, Стармеру, Зеленскому, Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран. Но на самом деле они защищают себя. Это касается также институтов Евросоюза», – отметил он.

    «Спасает себя и Макрон. У него истерика... Заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны – путь к большой трагедии», – подчеркнул Володин.

    Спикер Госдумы также оценил отношения Европы с США. По его мнению, приход к власти Дональда Трампа стал неожиданностью для европейцев, которые поддерживали прежнего президента Джо Байдена.

    Он также предположил, что если республиканцы захотят удержать власть в США, им придется выиграть следующие выборы.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.

    Накануне советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о переговорах с Украиной по поводу места и даты возможных мирных переговоров, выразив уверенность в достижении мира.

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    6 марта 2025, 14:14 • Новости дня
    В Кремле согласились с заявлением о прокси-войне с США на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль выразил согласие с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине представляет собой прокси-войну между Россией и США, отметив, что президент Владимир Путин неоднократно высказывал подобную позицию.

    Кремль согласен с высказыванием госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине является прокси-войной между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС.

    Песков отметил, что российское руководство неоднократно подчеркивало этот аспект, называя противостояние конфликтом России и коллективного Запада, где США играют главную роль.

    Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России уже высказывались на эту тему.

    Ранее госсекретарь США в эфире Fox News заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией, подчеркнув необходимость его завершения.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, акцентировав внимание на катастрофических потерях украинской армии и роли конфликта как прокси-войны НАТО против России.

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