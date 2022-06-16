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В Кремле пообещали жестко общаться с США
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Россия теперь будет общаться с США жестко, старого общения уже не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, мы будем общаться по-другому, общения по-старому не будет. Мы будем общаться с ними жестко», – передает его слова РИА «Новости».
«На самом деле США уже наделали столько всего, что давно можно было это сделать. Но еще раз повторяю, США никуда не денутся, с США нам придется жить дальше. Все равно нам придется с ними общаться», – отметил Песков.
При этом, подчеркнул представитель Кремля, Москва сохранит гибкость в общении с Вашингтоном.
«Мы будем отстаивать наши интересы, и мы будем требовать от них уважения наших озабоченностей, наших интересов. Такое общение оно так или иначе будет», – пояснил он.
В четверг исполнился год со дня саммита России и США, который прошел 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.
Ранее Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся на нуле. Комментируя возможность возврата «к духу женевского саммита» президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, Песков заявил, что уже год назад мир стоял на пороге тектонических изменений, которые происходят сейчас.
В США отреагировали на новости о пленных американцах
Американская администрация слышала о том, что граждане США якобы захвачены в плен на Украине, но не может подтвердить достоверность этой информации, заявил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.
«Я не могу подтвердить эти сообщения, но был проинформирован о них. Мы будем делать все необходимое, чтобы следить за этим», – цитирует Кирби РИА «Новости».
Он добавил, что Вашингтон призывает американцев не ездить на Украину и не участвовать в военных действиях в этой стране. Кирби добавил, что есть другие способы поддержать Киев.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
Украинские СМИ сообщили о попавших в плен американских наемниках
В плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину, сообщили украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов.
«Неделю назад наша команда оказалась в изоляции посреди русского наступления. Бама и Хейт, двое наших американских братьев, попали в плен. С тех пор мы ничего не слышали о них. Информацию подтвердила украинская разведка», – говорится в сообщении в украинском Telegram-канале «Политика страны».
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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Опубликованы имена попавших в плен под Харьковом американских наемников
Двое бывших американских военнослужащих Александр Друке и Энди Хьюин, попавшие в плен под Харьковом, служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, пишет The Daily Telegraph.
Сослуживец американцев, который предпочел не называть своего имени, сообщил, что 39-летний Александер Друке и 27-летний Энди Хьюин могли быть взяты в плен во вторник после того, как в составе группы из 10 человек противостояли российским силам вблизи Харькова, передает ТАСС.
Отмечается, что они являются первыми военнослужащими США, которые оказались в плену с момента начала Россией специальной военной операции.
Официальным подтверждением информации о попадании граждан США в плен газета не располагает.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
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Песков: Год назад мир уже стоял на пороге тектонических изменений
Уже год назад мир стоял на пороге тектонических изменений, которые происходят сейчас, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность возврата «к духу женевского саммита» президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
По словам представителя Кремля, год назад «мир не был другим, мир уже тогда ощущал, были видны невооруженным глазом симптомы того, что весьма концентрированно мы наблюдаем сейчас, и мы стояли на пороге тех тектонических изменений, которые происходят сейчас».
«Возможно ли возвращение к духу Женевы, когда были какие-то надежды, - вряд ли. Вряд ли мы можем, видя то, что происходит сейчас, предаваться прежним надеждам. Могут быть новые надежды, и это уже будет совсем другой режим общения», – передает слова Пескова ТАСС.
Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что восстановление продуктивных отношений и полное примирение России и США невозможно в сложившейся на данный момент обстановке.
Экономист: В параллельном импорте найдут себя лишь отдельные самозанятые «челноки»
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«В современной России магазин победил «барахолку», поэтому возрождения массового бизнеса челноков ждать не стоит», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов. Ранее Сбербанк предложил допустить самозанятых к параллельному импорту.
«Привлечение самозанятых к параллельному импорту дало бы возможность мелким прото-предпринимателям начинать налаживать ввоз продукции, которую Запад запретил нам поставлять. Но, боюсь, что это предложение при всей своей ностальгической красоте не очень реалистично», – считает экономист Василий Колташов.
По словам аналитика, российская экономика с 90-х годов очень выросла в плане качества своих структур. «Челноки» могли существовать тогда, когда не было хорошо структурированных торговых фирм, которые сейчас займут эту нишу. А что будут ввозить самозанятые? Футболки в рюкзаках? Смартфоны? Трудно представить, чтобы это снова стало массовым явлением. Хотя, отдельные самозанятые, возможно, найдут себя в этом», – полагает эксперт.
К тому же, продолжил аналитик, у Китая и Индии огромный свой внутренний рынок – и там без труда можно будет с помощью «компаний-прокладок» закупать все необходимые товары. «Значимость эта идея в случае ее воплощения принесет для тех, кто может достать за границей и привезти в Россию как личный груз особо ценное оборудование, которое может быть использовано в производстве. Но, очевидно, это не то, чем может заняться каждый», – отметил собеседник.
Что касается обычных самозанятых, то выгоду они получат только в том случае, если государство предоставит им расширенные возможности для ведения частного бизнеса. «Но вала «челноков», как в 90-е, не будет точно. Тогда этот вид бизнеса был вызван постсоветским товарным дефицитом и готовностью россиян покупать заграничную продукцию при очень высокой разнице в цене. Сейчас вряд ли кто-то будет готов переплачивать за заграничную продукцию», – сказал собеседник.
В среду зампред правления Сбербанка Анатолий Попов предложил расширить налоговый режим для самозанятых на занимающихся торговлей и параллельным импортом, а также расширить список стран, граждане которых могут получить такой статус в России.
Попов заявил, что это сейчас будет востребованным механизмом у предприятий, поскольку им нужен легальный способ покупки товаров. «Параллельный импорт предполагает механизмы, которые традиционным импортом сделать нельзя. Для этого нужен налоговый режим, чтобы предприятия могли провести легальную закупку у частного лица какого-то товара», – пояснил он журналистам.
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США намерены выделить Украине противокорабельные ракеты «Гарпун»
США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму более 650 млн долларов, сообщили источники.
В новый пакет помощи, как ожидается, впервые войдут установленные на автомобилях американские противокорабельные ракеты «Гарпун», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Официально о выделении нового транша военной помощи Киеву пока не объявлялось.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники не должны ослаблять поставки оружия Киеву, ставки слишком высоки.
1 июня стало известно, что власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
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В США провели самое высокое с 1994 года повышение базовой ставки
В Соединенных Штатах решили поднять базовую процентную ставку на 0,75%, до 1,5–1,75%, соответствующее решение приняла Федеральная резервная система (ФРС) США, повышение стало самым высоким с 1994 года.
«Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5–1,75% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным», – цитирует сообщение ФРС ТАСС.
За увеличение проголосовали 10 членов комитета, по их прогнозу, показатель базовой ставки в 2022 году поднимется от 3% до 4%, большинство сходится на диапазоне 3,25–3,5%.
Также ФРС планирует продолжить сокращение запасов казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Белый дом встревожен последствиями ответных санкций России и антироссийскими санкциями, которые бьют по экономике самих США.
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Байден сообщил о выделении Украине военной помощи США на 1 млрд долларов
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Президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о выделении Киеву нового пакета американской военной помощи на 1 млрд долларов, говорится в заявлении американского лидера, распространенном в среду пресс-службой Белого дома.
Как следует из документа, Байден «подтвердил приверженность» тому, чтобы «США помогали Украине в то время, когда она защищает свою демократическую систему, а также поддерживали ее суверенитет и территориальную целостность». Речь идет о выделении военной помощи Украине «еще на 1 млрд долларов», передает ТАСС.
«Я проинформировал президента Зеленского, что США выделяют 1 миллиард долларов на военную помощь Украине, что включает дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем, которые необходимы украинцам в их оборонительных операциях в Донбассе», – сказал Байден, чьи слова приводит Белый дом.
Напомним, о том, что новый пакет военной помощи Киеву на сумму порядка 1 млрд долларов может быть объявлен администрацией США уже в среду, сообщало Politico.
По информации издания, в этот пакет помощи войдут две пусковые установки для крылатых противокорабельных ракет «Гарпун», 18 дополнительных гаубиц, порядка 36 тыс. артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, оптическое оборудование и запасные части.
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Страны НАТО решили нарастить военные силы в Прибалтике до бригадного уровня
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НАТО рассчитывает увеличить численность своих передовых боевых групп в каждой из восточноевропейских стран с батальонного до бригадного уровня с созданием передовых штабов и складов вооружений, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей министров альянса.
«У нас не будет в точности одинаковых конфигураций сил во всех странах на восточном фланге. Германия объявила о своей готовности нарастить численность своих сил (в Литве) до бригадного уровня, комбинируя передовое размещение сил, создание штабных возможностей по командованию, контролю и размещению вооружений с выделением конкретных сил в Германии, предназначенных и подготовленных для действий и учений в Литве. Великобритания готовится расширить свое присутствие в Эстонии, и я ожидаю, что оно станет значительным. Большинство стран НАТО выразили готовность нарастить силы до бригадного уровня», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, СМИ также сообщали, что НАТО планирует масштабные ежегодные международные военные учения Baltops 22 с участием 16 стран в регионе Балтийского моря.
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Пескова попросили оценить словесные выпады Байдена
Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран или оскорблять их, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы никогда не будем опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств. Главы других государств допускали для себя такое, мы уподобляться этому не будем», – заявил Песков в интервью РИА «Новости», отвечая на вопрос о том, как Москва относится к президенту США Джо Байдену.
«Скорее, это – вопрос для граждан этой страны. Именно граждане страны дают оценку своим руководителям. Это – не наше дело. Наше дело – те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться», – добавил Песков.
По его словам, России и США придется обсуждать вопросы контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, но не сейчас.
«Есть понимание того, что существуют области, которые так или иначе все равно придется обсуждать. Это и области контроля за вооружениями, и разоруженческие области, тема нераспространения. Это то, что так или иначе придется обсуждать нашим двум странам, но, очевидно, не сейчас», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.
Ранее Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся на нуле. Он также отметил, что возвращение к «духу Женевы» в отношениях Москвы и Вашингтона вряд ли возможно.
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В Кремле указали на условие контактов России с США и ЕС
Контакты России с Евросоюзом и США необходимы, но они возможны лишь на принципах взаимоуважения и учета обеспокоенностей друг друга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Общение необходимо, в будущем все равно нам придется общаться. Америка никуда не денется, Европа никуда не денется, поэтому как-то нам с ними общаться придется. Но это будет общение, основанное исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учете взаимных обеспокоенностей и взаимной выгоды», – передает его слова ТАСС.
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что с начала года президент России Владимир Путин провел уже около 140 международных телефонных разговоров с лидерами почти 50 стран.
Посольство указало на распространение фальшивок о ВС России в США
В Соединенных Штатах распространяются ложные сведения об использовании российскими военными кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова, сообщило посольство России в США.
«В нынешней русофобской атмосфере так называемые правозащитники лишь обслуживают интересы местного правящего класса. Отсюда и распространение ими «фальшивок» об использовании ВС РФ кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова и полное игнорирование бомбардировок украинскими националистами жилых районов Донецка при помощи западного вооружения», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».
Спекуляции в отношении российских военных, якобы совершающих преступления на Украине, также является ложью, подчеркнули в диппредставительстве.
«Считаем недопустимыми спекуляции по поводу создания «нового Нюрнбергского трибунала» в отношении российских военнослужащих, якобы совершающих преступления на Украине. Это ложь. Вооруженные силы Российской Федерации защищают мирное население Донбасса от нацистов. А вот последних как раз поддерживают США и целый ряд государств Европы. Более того, «коллективный запад» открыто пропагандирует человеконенавистнические идеи», – заявили в посольстве.
Там напомнили, что Вашингтон каждый год выступает против предложенной Россией резолюции Генассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
Напомним, ВСУ применили запрещенные кассетные снаряды и вооружение стран НАТО для атаки на Донецк. При обстреле города за последние сутки погибли семь мирных жителей и более 40 ранены, среди жертв и пострадавших есть дети.
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Песков: США не принимали таких решений против России даже в холодную войну
Россия столкнулась с беспрецедентной экономической войной, США не принимали таких жестких решений против нашей страны даже в период холодной войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это действительно так. Во-первых, не принималось даже во время холодной войны, а во-вторых, не принималось в отношении ни одной страны мира», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, согласен ли он с мнением, что таких жестких решений, которые сейчас принимают США в адрес России, не принималось даже во времена холодной войны.
По его словам, Россия столкнулась с беспрецедентной экономической войной.
«Наша страна действительно столкнулась с совершенно беспрецедентной по своим масштабам экономической войной, попытками удушения, попытками изоляции», – указал Песков.
«Сейчас, наверное, нужно, чтобы Соединенные Штаты поняли, что воевать с нами экономически, дипломатически, политически – дело бесперспективное. Пытаться задушить нас различными рестрикциями и санкциями – это тоже те усилия, которые обречены на провал», – добавил представитель Кремля.
Он также указал, что единственным способом нормализации отношений России и США может быть отказ Вашингтона от гегемонизма и понимание, что РФ не будет ничьим вассалом.
«Единственный способ – это отказаться от политики гегемонизма в мировых делах и понять, что Россия не хочет, не может и не собирается быть ничьим вассалом – в любом смысле этого слова. И вот когда произойдет вызревание того, что с Россией можно говорить только на основе взаимной выгоды, взаимного уважения, тогда и настанет время для планирования следующих контактов», – отметил Песков.
Ранее Песков заявил, что Россия и США находятся в горячей точке противостояния. По его словам, российско-американские отношения сейчас на нуле. Он также отметил, что возвращение к «духу Женевы» в отношениях Москвы и Вашингтона вряд ли возможно.
При этом на просьбу оценить словесные выпады президента США Джо Байдена Песков отметил, что Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран или оскорблять их.
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В Пентагоне раскрыли состав нового пакета военной помощи Украине
Новый пакет военной помощи США Украине включает две системы противокорабельных ракет «Гарпун» и 18 гаубиц M777, заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам завершившегося в Брюсселе заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.
«И мне особенно приятно объявить сегодня, что Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительный пакет помощи в области безопасности в размере 1 млрд долларов <...>, который включает в том числе управляемые боеприпасы для РСЗО, еще 18 гаубиц M777 и тактические транспортные средства для их буксировки, а также 36 тыс. снарядов калибра 155 мм», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, этот пакет также включает 650 млн долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, что поможет Украине защитить себя с помощью двух дополнительных систем береговой обороны «Гарпун» и тысячи радиостанций для засекреченной связи, приборов ночного видения, тепловизионных систем и других оптических приборов.
Остин добавил, что Германия «предоставит Украине три реактивные системы залпового огня и управляемые боеприпасы» для них.
Ранее президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о выделении Киеву нового пакета американской военной помощи на 1 млрд долларов.
США раскрыли объемы помощи Украине с начала спецоперации
Вашингтон с начала специальной операции России на Украине выделил Киеву военную помощь на сумму в 5,6 млрд долларов, заявил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.
«Общий объем военной помощи, которую мы выделили Украине (с начала военной операции России) в конце февраля, составляет примерно 5,6 млрд долларов», – цитирует Кирби ТАСС.
По его словам, с момента вступления в должность действующего президента США Джо Байдена Вашингтон поставил Киеву помощь примерно на 6,3 млрд.
В среду Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о выделении Киеву нового пакета американской военной помощи на 1 млрд долларов. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи включает две системы противокорабельных ракет «Гарпун» и 18 гаубиц M777.
Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Пентагон оценивает ежедневные потери украинской армии примерно в 100 человек убитыми и порядка 300 человек ранеными.