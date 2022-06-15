Эксперты обсудили вопросы безопасности детей в Сети

Обеспечение безопасности детей в Сети – мировой тренд, дети всего мира могут стать жертвами деструктивного и противоправного контента, считает председатель заксобрания Петербурга Александр Бельский, об этом он заявил в ходе обсуждения «Безопасный интернет – миф или реальность?», прошедшего в рамках Международной конференции по цифровому развитию.

«Мы должны понимать, что, заходя на определенные ресурсы, ребенок может попадать под определенное влияние, еще психологически не готовый к той информации, которая на него сваливается, – от суицида до сексуального характера. Поэтому для нас очень важно здесь контролировать все эти процессы, безопасность в интернете. Это не только проблема нашей страны, это мировая, глобальная проблема», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С ним согласился и начальник департамента сетевых проектов и противодействия продвижению экстремизма среди юношества управления президента России по общественным проектам Денис Заварзин. «С одной стороны, до недавнего времени нам казалось, что интернет-пространство – свободная площадка, когда нет никаких ограничений. Но с другой стороны мы понимаем, что пришло время урегулировать этот процесс, потому что это неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому регуляторная составляющая уже идет, но я думаю, что нам с вами нужно подумать, в какой области и какие вещи нам надо чуть-чуть ограничить», – выступил он.

Позицию Заварзина поддержала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Эксперт подчеркнула, что проблема распространения деструктива на детскую аудиторию стала еще более актуальна сегодня, в ходе масштабной информационной антироссийской кампании. «Дети являются, как ни странно и не страшно, может быть, для нас взрослых, главными адресатами того, что происходит сегодня в сети», – подчеркнула она.

Кузнецова обратила внимание присутствующих на то, что угроза для несовершеннолетних пользователей создается более чем реальная несмотря на то, что распространяется она по онлайн-каналам: «Это прямая угроза, сегодня онлайн-реальность такая же, как и офлайн для наших детей».

Именно поэтому, по мнению эксперта главной задачей для государства и самих родителей является «защитить детей от преступной информации, от преступников и мошенников в сети. Помочь детям найти нужную созидательную информацию, которая будет способствовать развитию личности».

В связи с этим важнейшим условием для реализации комплексной детской безопасности в сети, по мнению Кузнецовой является укрепление технологического суверенитета российской интернет-сферы, стимулирование производства отечественных программных продуктов, а также приложений и сервисов.

С предложением, как укрепить безопасность детей в цифровой среде выступил Альберт Шестаков руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Он подчеркнул, что целью Роскомнадзора является оградить граждан, прежде всего несовершеннолетних, от негативного влияния той информации, которая присутствует в сети. «Наш реестр [реестр запрещенной информации], наш инструмент имеет определенные правила «боевого» применения, которые регламентированы на законодательном уровне. Основания для его применения – это судебное решение, решение уполномоченных органов, решение, требование Генеральной прокуратуры. Естественно, максимальная оперативность достигается, когда решение об отнесении информации к категории запрещенной, принимаются уполномоченными органами. Поэтому для повышения оперативности нашей реакции (я имею в виду не РКН, а всех нас - представителей, прежде всего, государственных структур, которые призваны бороться с негативным контентом) я предлагаю на законодательном уровне расширить правила игры, то есть расширить перечень категорий информации, которая может быть признана запрещенной к распространению на территории России без суда, во внесудебном порядке», – резюмировал Шестаков.