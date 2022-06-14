Кабмин Германии решил взять Gazprom Germania под внешнее управление

В Госдуме объяснили смысл отзыва признания независимости Литвы

«Если у Литвы отозвать признание независимости, то страна не сможет больше входить в состав НАТО. Это вопрос статуса территории и безопасности России», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Федоров, разъясняя собственную инициативу об отзыве признания независимости стран Прибалтики и Украины.

«Выход Литвы, Латвии и Эстонии из состава Советского Союза произошел с нарушением ряда норм, поскольку не были урегулированы отношения с другими членами объединения. В связи с этим, на мой взгляд, мы имеем полное юридическое право отменить признание независимости. Это можно сделать через суд или за счет законопроекта», – сказал депутат Госдумы Евгений Федоров.

По словам собеседника, «Литва является самым наглядным примером». «Принятие такого решения в отношении государства будет означать невозможность дальнейшего нахождения страны в НАТО. Дело в том, что тогда Литва станет спорной территорией, как, например, Косово. И у Москвы будет возможность добиться ее исключения из альянса, поскольку в их уставе четко сказано, что спорные территории не могут быть его участниками», – пояснил депутат, отметив что инициатива поможет решить вопросы безопасности России.

«У Литвы были самые серьезные обязательства при выходе из СССР. Согласно закону 1990 года «О вопросах выхода из состава СССР», спорными остаются Клайпеда, Игналина и район АЭС, а также район Вильюса. Официально эти территории подлежат особому статусу определения принадлежности. То есть после урегулирования вопроса выхода они могут быть переданы Белоруссии, России или другим государствам, ранее входившим в СССР», – рассуждает парламентарий.

«Восстановление справедливости через закон поможет нам урегулировать ряд конфликтов. И у нас есть право на применение таких мер в отношении Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. Этот механизм запускается там, где другими способами снять угрозу не получается. Замечу, что с дружественными странами этого делать не приходится. Здесь же мы можем опираться лишь на торжество закона и верховенство права», – заключил Федоров.

Ранее Федоров заявил, что Россия может в будущем отозвать свое признание трех стран. По словам параментария, именно на примере Литвы лучше всего работает закон 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», потому что «с Литвой есть конкретная территориальная проблема».

8 июня Федоров внес на рассмотрение в парламент законопроект, в соответствии с которым постановления Госсовета СССР о признании независимости Литвы может быть признано недействительным. По мнению депутата, подобная инициатива позволит РФ оспорить членство Литвы в НАТО.

По мнению главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Федоров «не отличается политической серьезностью», однако его законопроект о денонсации признания независимости республики литовская сторона расценивает как серьезную угрозу. Министр подчеркнул, что считает Россию опасным соседом, передает «Коммерсант».

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как защитить русских во всем мире. В частности, проживающих в Латвии, Литве, Украине и других странах, где притесняется все русское, сносят памятники советским воинам и отправляют в тюрьму за освещение происходящих событий с «пророссийской точки зрения».

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