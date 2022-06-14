Передачу авианосца «Адмирал Кузнецов» ВМФ России перенесли

Единственный в ВМФ России авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в боевой состав флота после ремонта и модернизации в первом квартале 2024 года, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Сроки завершения ремонта и модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов» после докования сдвинутся на пару месяцев. Передача ВМФ состоится в первом квартале 2024 года», – передает РИА «Новости» его слова.

Рахманов добавил, что сейчас авианосец находится в доке на 35-м Судоремонтном заводе в Мурманске.

В мае прошлого года сообщалось, что испытания авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начнутся позднее графика.

В 2019 году на авианесущем крейсере в Мурманске во время ремонтных работ произошел пожар. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека. «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара.