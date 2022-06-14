В Запорожской области заявили о планах освободить всю территорию

Запорожскую область полностью освободят от украинских националистов, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона», – передает РИА «Новости» его слова.

Как отметил Рогов, полное освобождение региона «жизненно необходимо», в том числе исходя из целей безопасности. «Если будет хоть где-то оставлен маленький кусочек под контролем режима Зеленского, то угроза террористической опасности никуда не денется», – заключил он.

Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.

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