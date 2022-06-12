Глава ЛНР и Российское общество «Знание» подписали договор о сотрудничестве

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль подписали соглашение о сотрудничестве между республикой и организацией. В рамках соглашения общество откроет мультимедийную студию и займется постановками просветительских спектаклей.

Пасечник отметил, что Россия оказывает всестороннюю помощь и поддержку Луганской Народной Республике, уделяя особое внимание сфере образования. «Мы чувствуем эту поддержку абсолютно по всем направлениям, по всем сферам нашей жизнедеятельности, в том числе и в сфере образования, воспитания молодежи. Ваш визит к нам сегодня в очередной раз это подтверждает», – приводит его слова РАПСИ.

Глава ЛНР выразил уверенность в том, что сотрудничество с Российским обществом «Знание» позволит юношам и девушкам республики как налаживать дружественные отношения с российской молодежью, так и пополнять багаж собственных знаний и навыков.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль в свою очередь отметил, что организация планирует открыть в республике свое представительство, запустить мультимедийную студию и вовлекать молодежь ЛНР в интерактивные просвещения. «Очень рад, что мы – Общество «Знание» – можем быть действительно полезны здесь, помогая ребятам, лекторам, просветителям. Мы открываем в Луганске представительство Общества «Знание» и будем направлять все свои усилия на поддержку молодежи. Сейчас очень важная тема – противодействие информационной войне и попыткам переписать историю. В таких условиях просвещение приобретает особую ценность: в донесении достоверной информации, сохранении правдивых исторических фактов», – сказал Древаль.

Он отметил, что за год «перезагрузки» «Знание» накопило большой опыт в работе с молодежью. «Мы увидели колоссальный запрос на просветительский контент и рады применить весь наш опыт здесь. Мы будем помогать местным театральным коллективам ставить просветительские спектакли в школах и вузах, талантливым документалистам снимать просветительские фильмы. «Знание» также планирует открыть здесь мультимедийную студию, чтобы вовлекать ребят в различные форматы просвещения. Конечно же, мы будем поддерживать талантливых просветителей и лекторов Народных Республик: с сегодняшнего дня открываем для них возможность принять участие в конкурсе «Лига Лекторов». «Знание» будет помогать им развиваться, совершенствовать навыки ораторского мастерства, создания и продвижения контента, а также выходить на широкую аудиторию», – резюмировал Древаль.

В мае глава общества «Знание» Максим Древаль встретился с президентом России Владимиром Путиным. На встрече Древаль рассказал про новые форматы работы с молодежью, в том числе про конкурс просветительских пьес.