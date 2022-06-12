Путин в День России призвал россиян быть сплоченными

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Госпремий и медалей Героя Труда поздравил россиян с праздником, который «посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю и верой в ее будущее», и отметил, как важно для граждан быть сплоченными.

«Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас и всех граждан страны с Днем России! С государственным праздником, который посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю, верой в ее будущее», – цитирует его РИА «Новости».

Глава государства добавил, что сейчас важно быть сплоченными. «Такое единство, преданность Родине, ответственность за нее завещали нам наши предки», – подчеркнул он.

По его словам, традиции, ценности и духовные устои, которые «рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России», сегодня «объединяют наш многонациональный народ».

«О Петре I, его реформах до сих пор идут споры, но невозможно не признать, именно при этом правителе Россия вышла на позиции сильной, великой, мировой державы», – добавил Путин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России и отметил ключевую роль столицы в жизни государства.