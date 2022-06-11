В освобожденном Мариуполе возобновил работу зоопарк. Сразу после освобождения волонтеры стали привозить для животных мясо и другие продукты, Россия помогла с лекарствами. Директор Савелий Вашура выразил уверенность, что с такой поддержкой мариупольский зоопарк войдет в ряды лучших зоопарков России.

«В Мариупольском зоопарке есть на что посмотреть! Здесь живут львы, тигры, леопарды, медведи, сервалы, каракалы и многие другие животные. (…) К сожалению, в этом году не обошлось без потерь: от прямых попаданий снарядов погибли пять верблюдов, леопард, страусы, ламы и шесть обезьян. Пока Мариуполь не был освобожден, охраняли зоопарк от мародерства и грабежа своими силами, вооружившись охотничьими ружьями. Далее охрану взял на себя батальон «Сомали» и МГБ ДНР. К слову, большая часть зверей была спасена. Несмотря на то, что Мариупольский зоопарк продолжают восстанавливать, сегодня он снова открыт для посетителей», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Новый Мариуполь».

«Каждый день животные зоопарка съедают около 300 кг продуктов. Запасов, которые были на момент начала спецоперации, хватило на два месяца. Сразу после освобождения волонтеры стали привозить мясо и колбасу, лекарствами для животных помогает Российская Федерация», – рассказал директор зоопарка, который со своими сотрудниками даже под обстрелами ВФУ не оставил питомцев без присмотра. Он выразил уверенность, что с такой поддержкой мариупольский зоопарк войдет в ряды лучших зоопарков России.

Напомним, в мае для холодильников с питанием, предназначенным для хищников зоопарка Мариуполя, из России был отправлен электрогенератор.

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