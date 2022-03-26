Добровольцы #МыВместе начали помогать зоопаркам на освобождаемых территориях

Волонтеры штаба #МыВместе помогают животным из зоопарков и приютов, расположенных на территории ДНР, ЛНР и освобождаемых территориях Украины, и оказывают помощь питомцам беженцев, находящихся в России в пунктах временного размещения.

В штабе в Ростове-на-Дону уже собрано более 2,5 тонн кормов для животных. Сейчас гуманитарная помощь выдается хозяевам домашних питомцев в ПВР и переправляется в донецкие и луганские приюты и питомники, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Я – не только зоозащитник, но и внучка блокадников, – рассказала директор Фонда помощи бездомным животным «Я свободен» Ольга Ватомская. – Дед часто рассказывал мне, как общими усилиями люди спасали не только себя, но и самых невинных – питомцев ленинградского зоопарка. Порой ценой своих жизней. Так устроен наш народ. Сегодня в экстренной помощи нуждаются животные Донбасса и Украины. Мы не пройдем мимо. Кормовая помощь нужна приютам, зоопаркам, питомникам».

Через волонтеров штаб #МыВместе устанавливает связь с зоопарками на освобождаемой территории Украины, и так же, как и в работе с людьми, выясняет существующую потребность. В нескольких учреждениях есть небольшой запас, дальше они готовы принять помощь. Зверям нужно сено, мясо, овес или ячмень, овощи. Также требуется корм для собак и кошек.

В настоящий момент возможна относительно безопасная передача кормов в питомники и приюты Мариуполя, которые эвакуировались на освобожденные после начала спецоперации территории Украины, сейчас идет планирование доставки помощи. Внести посильный вклад в дело помощи животным можно на сайте общероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ.

Ранее волонтеры Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ рассказали газете ВЗГЛЯД о том, как помогают людям, эвакуированным в Россию из Донецкой и Луганской народных республик. Принять участие в которой может любой желающий.