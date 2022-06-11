Концерты с участием российских артистов в рамках Дней России на Донбассе состоялись для жителей освобожденных территорий ЛНР

Взгляд
11 июня, суббота  |  Последнее обновление — 14:28  |  vz.ru
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Укрепление рубля зашло слишком далеко

От российской валюты ждут смену тренда Владимир Трефилов/РИА Новости
Россия добилась столь крепкого курса рубля, что власти спокойно могут отменять антикризисные меры. Уже снято требование к экспортерам продавать половину валютной выручки. Эта мера нужна была, чтобы остановить валютную панику, но она уже давно исчерпала себя. Параллельно Центробанк может символически вернуть ключевую ставку до 9,5%, которая была в феврале. Все это должно помочь рублю развернуться и начать слабеть. Подробности...
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Зачем в руководство Донбасса позвали «варягов» из России

Денис Пушилин и Леонид Пасечник рады появлению «варягов»-управленцев из соседней России РИА Новости
Знаменитая «школа губернаторов» оказалась кузницей кадров не только для России, но и для народных республик Донбасса. Выпускники «школы» Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов получили высокие посты в ДНР и ЛНР. Почему в Донбассе понадобился такой десант «варягов» из России и можно ли ожидать подобных назначений в Херсоне и Запорожье? Подробности...
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Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

На Украине Су-57 тестируют в режиме многозадачности Илья Питалев/РИА Новости
Российские Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями. Эти истребители связаны в единую информационную сеть, при помощи которой они могут обмениваться данными о радиолокационном поле, выявленных целях, координировать действия с другими участниками боевых действий. Чем ценно испытание боевых самолетов пятого поколения в реальных боевых условиях? Подробности...
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США боятся российской угрозы с южного направления

Будут ли российские военные маршировать у границ США? Ответа на этот вопрос пока нет, но в США такой перспективы весьма боятся Константин Михальчевский/РИА Новости
«Латинская Америка является для США таким же мягким подбрюшьем, как для нас Кавказ. Нам необходимо будет создавать для США проблемы на этом «дворе». Такими словами российские политологи реагируют на сообщения о том, что Никарагуа открыла российским войскам доступ на свою территорию. И хотя МИД РФ заявляет, что «сенсации в этом нет», в США уже начали нервно реагировать на происходящее. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Геополитические игры привели к угрозе голода

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую Арабской весной, сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми. Подробности...

Почему в соцсетях правит конспирология

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Запад испугался величия русской культуры

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото - историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
  • Казнить

  • Заменить казнь пожизненным заключением

  • Обменять на пленных
После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
  • Автомобиля российского производства

  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
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    послание миру


    Владимир Можегов: Россия будет строить новый мир

    кристальная ясность


    Игорь Караулов: Запад испугался величия русской культуры

    работа алгоритмов


    Никита Данюк: Почему в соцсетях правит конспирология

    на ваш взгляд


    Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?

    Концерты с участием российских артистов в рамках Дней России на Донбассе состоялись для жителей освобожденных территорий ЛНР

    11 июня 2022, 13:20

    Текст: Александра Юдина

    В преддверии Дня России 12 июня в рамках фестиваля «Дни России на Донбассе» состоялись концертные программы с участием звезд российской эстрады в освобожденных Старобельске и Беловодске Луганской народной республики.

    «Артисты российской эстрады дали концерт в Старобельске. Свои лучшие песни спели Денис Майданов, Ольга Кормухина, Родион Газманов, Василина Краснослободцева, Аглая Шиловская», – сообщается на сайте Луганского информационного центра.

    Как отметили в администрации, «по окончании концертной программы Александр Маршал проведал деток в Старобельской районной больнице, от имени российских артистов пожелал скорейшего выздоровления и вручил памятные подарки».

    Также российские артисты выступили перед жителями освобожденного от киевских силовиков поселка городского типа Беловодск.

    «Перед беловодчанами выступали такие артисты российской эстрады как Анастасия Макеева, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Дмитрий Дюжев, Юлия Берсан», – сообщается на сайте инфоцентра.

    День России отмечается с 1992 года. Дата 12 июня выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. 

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    В ДНР назвали численность украинской группировки у Славянска
    		    10 июня 2022, 17:42
    Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
    Текст: Кристина Цыцура

    В агломерации вокруг Славянска могут находиться сейчас около 60–70 тыс. украинских военных, заявил замминистра информации ДНР Артем Ольхин.

    «От Авдеевки до Славянска практически все одна городская агломерация. Там суммарно группировка войск, разные эксперты по-разному называют, тысяч 60–70 точно», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

    Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что идет продвижение в направлении Славянска.

    Славянск – город с населением более 100 тыс. человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и ряд промышленных предприятий. В начале июля 2014 года город был взят под контроль Киева. 

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    В районе администрации главы ДНР произошел сильный взрыв
    		    10 июня 2022, 16:05
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    В центре столицы Донецкой народной республики – Донецке – произошел сильный взрыв, сообщают информационные агентства.

    Взрыв произошел в районе администрации главы ДНР Дениса Пушилина, передает РИА «Новости».

    В городе разорвались два боеприпаса, один из них попал в верхний этаж жилого дома, по предварительным данным, никто не погиб.

    В среду в центре Донецка также происходил взрыв. Пострадали две женщины и ребенок.

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    Посол ЛНР рассказал о переговорах с боевиками на «Азоте» в Северодонецке

    11 июня 2022, 09:32

    Текст: Александра Юдина

    Контакт с боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке налажен, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

    «С боевиками налажен контакт, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан с территории завода. Украинским формированиям будут гарантированы жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями, если они выпустят заложников, а сами прекратят сопротивление и сдадутся в плен без каких-либо условий», – написал он в своем Telegram-канале.

    Мирошник добавил, что на заводе могут оставаться до 500 мирных жителей, которые прятались в бомбоубежищах. Также около 300-400 украинских боевиков заблокированы на заводе, которые «концентрируются возле первой проходной химкомбината».

    Накануне сообщалось, что ВСУ блокированы на территории завода «Азот» в Северодонецке и пытаются выйти на контакт.

    Ранее Минобороны России сообщало, что украинские боевики заминировали емкости с химией, находящиеся на территории завода «Азот», чтобы подорвать их при отступлении и обвинить в этом Россию.   

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    По зданию администрации главы ДНР в Донецке нанесен второй удар

    10 июня 2022, 16:42

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные повторно ударили по зданию администрации главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина в Донецке, сообщают информационные агентства.

    Удары наносятся прицельно по зданию главы администрации ДНР, сообщает РИА «Новости».

    Между тем представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ провели два обстрела Донецка из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 155 мм.

    Украинские военные выпустили три снаряда калибра 155 мм по Ворошиловскому и Кировскому районам Донецка, а также шесть снарядов калибра 122 мм, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу по зданию администрации главы ДНР был нанесен первый удар.

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    Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей
    		    11 июня 2022, 13:07
    Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    На Украине ожидается дефицит арбузов и черешни из-за потери Запорожской и Херсонской областей, заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на телеканале «Украина 24».

    «По бахчевым культурам основные регионы выращивания – это Херсонская и Запорожская область. Выращиваются также бахчевые культуры, арбузы в Одесской области, но там меньше объемы», – передает РИА «Новости» его слова.

    Высоцкий добавил, что альтернативы херсонским и запорожским арбузам у Киева нет. Кроме того, «сложная ситуация» и с черешней, так как находящийся под контролем РФ Мелитополь в Запорожской области был на Украине главным центром ее выращивания, заключил он.

    Ранее Высоцкий заявил, что в стране прогнозируется дефицит объемов хранилищ зерновых на уровне 15 млн тонн. По его словам, сейчас идут закупки «мобильных элеваторных банков» и «больших пластиковых рукавов», чтобы иметь в резерве оборудование для хранения 10-15 млн тонн зерновых.

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    Певцов, Маршал и Зара выступили на концерте в Луганске в преддверии Дня России

    10 июня 2022, 17:05

    Текст: Валентина Григоренко

    Российские артисты приняли участие в концертной программе «Великие песни великой страны», посвященной Дню России, в Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева, сообщили СМИ.

    Ведущими мероприятия стали заслуженная артистка ЛНР Наталья Недоступ и народный артист России Дмитрий Певцов, который открыл концерт композицией «Песня о далекой Родине», передает «Луганский Информационный Центр».

    Известные российские эстрадные и военные песни для луганчан также исполнили заслуженные артисты России Александр Маршал, Зара и другие.

    Певцов отметил, что концерт российских звезд в Луганске проводится для поддержки местных жителей.

    «Я горд тем, что я выступаю перед вами, что у меня есть возможность поделиться своей любовью, частичкой своего сердца, – сказал он. – Своими глазами мы убедились в том, что Донбасс жив, мы увидели, как Донбасс борется, и мы поняли окончательно, что Донбасс победит. Потому что здесь живет русский дух. Тот самый русский дух, который вел наших предков тысячелетнюю историю. Это сила, которую нельзя сломить. И здесь, в Донбассе, эта сила русского духа жива».

    Исполнительница Зара добавила, что российские артисты с радостью приехали в Луганск. «Потому что музыка, песни всегда выручали, спасали, дарили счастливое мгновение в самые трудные, самые тяжелые времена. Мы вами очень гордимся, мы вместе. Низкий вам поклон», – отметила она.

    Российская артистка в дуэте с луганской вокалисткой Анастасией Сидяченко исполнили песню «Жди меня». «Эта песня сегодня исполнялась нами, но она была исполнена, мне кажется, от каждой женщины, которая ждет своего сына, своего супруга дома, только бы он вернулся. Мы все ждем и очень гордимся», – добавила Зара.

    Вместе с артисткой зрители стоя исполнили песню «Нам нужна одна Победа».

    В ходе своего выступления Маршал рассказал, что находится в Луганске не впервые, и выразил надежду на новые встречи со здешней публикой.

    «Самое главное – победа будет за нами. Я не просто так надел эту (георгиевскую – прим. ВЗГЛЯД) ленту, которая колет кое-кому глаза. Я буду носить ее до тех пор, пока мы не победим», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что артисты из России выступили с концертами пяти населенных пунктах Донецкой народной республики в рамках фестиваля «Дни России в Донбассе».

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.

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    Пушилин наградил спасшую танкиста ДНР жительницу Волновахи

    10 июня 2022, 22:22

    Текст: Антон Антонов

    Еще до освобождения Волновахи от украинских сил местная жительница Светлана Щербина укрывала танкиста ДНР Евгения Донченко, чей танк был подбит, сообщил глава республики Денис Пушилин, вручив медаль «За отвагу» Щербиной и еще двум жителям ДНР.

    Щербина укрывала в своем доме военнослужащего ДНР около двух недель. Как рассказал Пушилин, женщина «приютила и тем самым спасла жизнь танкиста». Позднее Донченко «было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики», сообщается на сайте главы ДНР.

    «Поступок? Да, поступок! Подвиг? Я считаю, да. Потому что если бы это выявили, то не только Евгению пришлось бы несладко, но, безусловно, и Светлане Васильевне», – заявил Пушилин, добавив, что «поступок – это определение своей позиции в отношении того, что происходит, происходило все эти восемь лет и еще, к сожалению, пока не завершено до конца, но тем не менее с этим со всем разберемся».

    Когда Щербину спросили, как она решилась спасти танкиста, женщина ответила: «Вообще не было мыслей. Какие могут быть мысли? Стреляют и стреляют. Ребенок когда бежит – надо помочь. Падает бабушка – надо поднять. Бежит человек – надо помочь, если просит о помощи. Я считаю так». 

    Также был награжден начальник караула 13-й пожарно-спасательной части Государственного пожарно-спасательного отряда Макеевки МЧС ДНР Даниил Сидоренко, который 8 июня вынес ребенка из горящего дома. Дом загорелся в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Сам Сидоренко заявил, что не считает свой поступок подвигом: «У нас девиз: «Предотвращение. Спасение. Помощь». Выехал на место, поступило обращение от плачущей матери. Не раздумывая пошел в дом, вынес ребенка и побежал дальше».

    Пушилин отметил, что «МЧС на высоте и закрывает достаточно широкий спектр задач, которые перед нами сейчас стоят». Он заявил, что «это ежедневный формат работы, потому что террористы обстреливают города и районы, где нет никаких военных объектов – там просто живут люди, женщины с детьми гуляют на улицах».

    Кроме того, медаль получил учащийся мариупольской школы №53 14-летний Арсен Попов, который выносил раненых бойцов, когда шли бои в Мариуполе, а также «помогал в госпитале», «разбирал завалы». Пушилин заявил, что «это вот та позиция – гражданская, личная – не остаться в стороне», и призвал молодого человека не стесняться и рассказывать сверстникам о своих делах, ведь «это, может, будет для кого-то инструкция».

    «Что вас объединяет? По сути вы совершили поступки, которые являются очень достойными. Достойными по-человечески, и, безусловно, о них должны знать люди. И здесь еще один момент: они должны быть отмечены со стороны государства», – сказал Пушилин.

    Напомним, Волноваху освободили в марте. В мае вице-премьер Марат Хуснуллин посетил город для оценки объема восстановительных работ. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Москвы, Свердловской области и республики Ингушетия совместно с Ногинским спасательным центром МЧС России и с Государственным центральным аэромобильным спасательным отрядом МЧС России «Центроспас» с 1 июня помогали жителям в восстановлении города.

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    Мэр Донецка: Обстрел города мог вестись из иностранных орудий

    10 июня 2022, 17:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Обстрел Донецка в пятницу мог проводиться из техники, произведенной за границами Украины, заявил мэр города Алексей Кулемзин в эфире «России 24».

    «Есть все основания предполагать, что это она работает», – заявил Кулемзин в ответ на вопрос, действительно ли обстрел Донецка проводился из зарубежной техники, передает РИА «Новости».

    Напомним, здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина в пятницу обстреляли из снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Удары также были нанесены по Ворошиловскому и Кировскому районам города. О пострадавших не сообщалось.

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    Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
    		    11 июня 2022, 11:32
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Первые российские паспорта выданы в Мелитополе получившим российское гражданство, сообщил в субботу член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    «Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов», – передает ТАСС его слова.

    В начале июня стало известно, что власти Мелитополя начинают готовиться к проведению референдума о воссоединении с Россией.

    Ранее во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией. Днем ранее Мелитополь объявили временной столицей Запорожской области.

    Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи. После этого в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области предложили передать России украинские военные базы для обеспечения безопасности жителей региона.

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    В Харьковской области ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников

    11 июня 2022, 11:29

    Текст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы России высокоточным ударом уничтожили пункт дислокации иностранных наемников, сообщает пресс-служба Минобороны России.

    Помимо этого, за прошедшие сутки было поражено девять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений РСЗО в Лисичанске, Подгорном и еще ряде пунктов ЛНР. Также уничтожен ЗРК «Бук-М1» в районе Миньковки ДНР, сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.

    Российские средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 ВС Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области. также удалось сбить 12 беспилотников.

    Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда украинской системы залпового огня «Ураган» в районах Долгенькое, Сухая Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области.

    В ходе боев было уничтожено 300 украинских солдат, 11 единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 10 орудий полевой артиллерии, а также 9 полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов, 337 зенитных ракетных комплексов, 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    Силы НМ выбили украинские войска с позиций в районе поселка Доломитное

    11 июня 2022, 08:16

    Текст: Александра Юдина

    Силы Народной милиции выбили украинские войска с позиций в районе поселка Доломитное в Донецкой народной республике.

    «Силы третьей гвардейской бригады Народной милиции развивают успех. Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе поселка Доломитное», – сообщается в Telegram-канале НМ ДНР.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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    Самый большой президентский грант поможет детям Донбасса
    		    10 июня 2022, 22:01
    Фото: Максим Григорьев/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    «Благодаря поддержке Фонда президентских грантов, мы убедились: дети Донбасса, которым мы помогаем, важны не только нам, но и государству», – сказала газете ВЗГЛЯД Ольга Демичева, глава организации «Справедливая помощь доктора Лизы». В пятницу стало известно, что эта благотворительная структура получила самую большую сумму по итогам второго конкурса президентских грантов 2022 года.

    «Когда в январе, до начала специальной военной операции, мы подавали заявку на грант, в названии нашего проекта «Жить и побеждать» мы имели в виду победу над болезнями детей. Сейчас это название приобрело особое символическое значение. И мы очень хотим, чтобы в Донбассе поскорее наступил мир», – рассказала Ольга Демичева, президент международной благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы».

    Проект «Жить и побеждать: оказание медицинской помощи тяжелобольным детям и молодым взрослым из ДНР и ЛНР» получил самый большой грант – 36,8 млн рублей по итогам второго конкурса 2022 года. Итоги отбора лучших социальных проектов были оглашены в пятницу на заседании Координационного совета Фонда президентских грантов.

    «Благодаря такой поддержке мы чувствуем себя членами большой команды. Мы убедились: дети Донбасса, которым мы помогаем, важны не только нам, но и и нашему государству. И единым фронтом мы сможем сделать гораздо больше для них», – подчеркнула Демичева.

    Собеседница рассказала, что благотворительная организация, созданная доктором Лизой (Елизавета Глинка, врач и общественный деятель, трагически погибшая в 2017 году), помогает детям Донбасса с 2014 года. «С самого начала боевых действий Елизавета Петровна Глинка стала выезжать туда, чтобы оказать максимально возможную помощь раненым детям, детям с тяжелыми заболеваниями, которые в условиях военных действий и гуманитарной катастрофы не могли получать адекватного лечения. Сегодня у нас уже более восьмисот подопечных», – сказала Демичева.

    «С самого начала нашего проекта мы тесно взаимодействуем с федеральными медицинскими центрами, с Минздравом России и с другими структурами, которые тоже готовы помогать. Но есть этапы помощи, которые не может государство взять на себя, в частности, оплату билетов и размещения на время проведения лечения, а также обследования, которое необходимо до назначения операции или химиотерапии. Вот эти виды медицинской и социальной помощи взяла на себя наша организация», – пояснила руководитель проекта.

    Сотрудники «Справедливой помощи» непрерывно работают в республиках Донбасса, добавила Демичева. «И если бы сейчас так вышло, что мы не получили бы грант, мы бы все равно помогали этим детям. Но, конечно, благодаря поддержке Фонда президентских грантов наши возможности для помощи детям во много раз увеличатся», – добавила она.

    Уже 1 июля «Справедливая помощь доктора Лизы» и еще свыше 1,8 тысяч организаций изо всех регионов России получат средства на воплощение своих инициатив. Общая сумма поддержки – 3,8 млрд рублей, плюс около 3 млрд были собраны благодаря софинансированию.

    Глава координационного комитета по грантовым конкурсам, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил небывалую активность участников. По его словам, в этом конкурсе был поставлен очередной рекорд по числу поданных заявок – свыше 11 тысяч, при этом значительно улучшилась степень их проработанности.

    По словам Кириенко, остается высокой доля НКО, которые впервые получают поддержку из президентского фонда: в этом конкурсе она составила 33%, это 627 организаций. Самыми популярными направлениями в этом сезоне стали «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» и «Сохранение исторической памяти», рассказал первый замглавы администрации президента.

    Кириенко также отметил, что в 2022-м исполнилось пять лет с начала работы Фонда президентских грантов. За это время поддержку государства получили более 27 тысяч проектов, предложенных некоммерческими организациями. Собственно на грантовую помощь Фонд выделил в общей сложности 49 млрд рублей, а с учетом софинансирования, которое привлекли сами НКО, поддержка этих проектов составила 90 млрд рублей, приводит ТАСС слова Кириенко. 

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    Власти Херсонской области заявили, что регион никогда не вернется в состав Украины

    11 июня 2022, 11:03

    Текст: Александра Юдина

    В Херсонской области проходит четкая интеграция в Россию, регион уже никогда в жизни не вернется в состав Украины, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

    «Сейчас идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, мы уже никогда в жизни не вернемся в состав той Украины, в которой верховенство всех возможных прав и прав человека в том числе занимали предатели Украины, такие как Зеленский, Порошенко и прочая клика, которая разбазаривала и разворовывала нашу страну», – сообщил он в своем Telegram- канале.

    Более того, по словам Стремоусова, долги жителей Херсонской области перед украинскими банками, скорее всего, будут списаны.

    «Забегая вперед скажу всем, что, скорее всего, все долги, которые остались после коллекторов и прочих разных украинонацистских банков будут списаны», – заявил он.

    Ранее Стремоусов сообщил, что Херсонская область, вероятно, будет проходить процедуру вхождения в состав России путем проведения референдума, затем состоятся выборы для формирования законодательной власти.

    Он также заявлял, что Херсонская область, которая была освобождена от украинских националистов в середине марта, продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции Брюсселя и отказа Евросоюза признавать выданные в регионе российские паспорта. Власти региона сообщали, что Херсонская область отметит День России вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.

    25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией. 


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    Россия и ДНР договорились об организации волонтерских центров ГТО в Донбассе

    10 июня 2022, 18:48

    Текст: Валентина Григоренко

    Волонтерские центры ГТО появятся на территории ДНР. Соглашение об этом подписали заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков и президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

    «Думаю, с учетом потребности, при поддержке корпорации мы откроем необходимое количество волонтерских центров. Завтра будет благотворительный вечер Ирины Винер-Усмановой, все деньги пойдут на помощь братским республикам, можно перечислять бесконечно. Без корпорации и иных партнеров было бы трудно», – отметил Байсултанов, сообщает ТАСС.

    Министр добавил, что волонтерских центров – столько, сколько необходимо, нет проблем с желающими, есть определенные ограничения, связанные с безопасностью. «Все федерации проявили готовность, мы проложили маршрут. Но одним волонтерским центром все не решишь», – подчеркнул Байсултанов.

    «Надеюсь, они [волонтерские центры] будут разрастаться в геометрической прогрессии, а потребность населения есть, – уточнил заместитель председателя Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма России Константин Бочарников.

    По его словам, спорт нуждается в идеологическом содержании. «Надеюсь, наши инициативы будут услышаны на самом высшем уровне, спорт станет частью жизни», – резюмировал он.

    В пятницу глава российского государства Владимир Путин поручил правительству и Госдуме изменить законодательство для совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере массового спорта, а также внести изменения в стратегию развития спорта, направленные на развитие массового спорта.

    Ранее в Международный день защиты детей, 1 июня, в Мариуполе состоялся первый футбольный турнир среди школьников города – «Кубок мира».

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    Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей пообещали вернуться в Волноваху

    10 июня 2022, 14:45

    Текст: Александра Юдина

    Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Москвы, Свердловской области и республики Ингушетия совместно с Ногинским спасательным центром МЧС России и с Государственным центральным аэромобильным спасательным отрядом МЧС России «Центроспас» с 1 июня помогали жителям в восстановлении города Волноваха Донецкой народной республики, однако в связи с обстрелами временно передислоцировались в Ростов-на-Дону.

    Сообщается, что в задачи добровольцев входило: разбор завалов, поврежденных строений, сбор строительного мусора, работа с гуманитарным грузом, следует из релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

    Во время работ на протяжении трех дней были слышны выстрелы и взрывы снарядов. 8 июня снаряд попал в место проживания добровольцев (студентов-спасателей в это время в лагере не было, группы находились на объектах работы, никто не пострадал). После происшествия добровольцы временно передислоцировались.

    Отмечается, что на сегодняшний день добровольцы помогают в Ростове-на-Дону. При этом добровольцы вернутся в Волноваху, как только ситуация стабилизируется.

    Ранее сообщалось, что вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил освобожденные войсками России и ДНР города Мариуполь и Волноваху для оценки объема восстановительных работ и признал, что «работы очень много». 

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