Масштабные российские учения завершились в Тихом океане

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10 июня, пятница | Последнее обновление — 11:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Олег Митволь арестован по делу о хищении 900 млн рублей
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Такой мир создаст не только здоровую атмосферу, в которой начнется бурный рост русского гения, но и будет сверхинтересен для всего окружающего нас мира – и Востока, и Запада. Вот это и станет нашим посланием миру.
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По мере того, как украинская государственность будет исчезать, поддержание борьбы с Россией потребует от США и союзников все более заметных прямых вложений.
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Ответ Москвы в стиле «да, но…» на разговоры о возобновлении переговоров с Киевом не отменяет планов по продолжению российской спецоперации до победного конца.
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Масштабные российские учения завершились в Тихом океане
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Масштабное противолодочное учение, в котором приняло участие более 40 российских боевых кораблей и 20 летательных аппаратов, завершилось на Тихоокеанском флоте, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Группировка сил Тихоокеанского флота (ТОФ) завершила выполнение задач в рамках планового учения в дальней морской зоне. За время практических действий в Тихом океане группировка ТОФ выполнила более 300 боевых упражнений, 170 их которых – с практическим применением оружия», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
В финале учения фрегат «Маршал Шапошников», большие и малые противолодочные корабли, корветы активно взаимодействовали с морской авиацией флота. Для обнаружения подлодок с аэродромов Приморского и Камчатского краев задействовали дальние противолодочные самолеты Ту-142мз, противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н, которые ставили гидроакустические буи в районах субмарин «противника». С палуб боевых кораблей на поиски подлодок вылетали противолодочные вертолеты Ка-27.
Далее корабли в составе тактических групп совершенствовали организацию коллективной противовоздушной обороны с выполнением серии артиллерийских стрельб из 100-мм артустановок А-190 и АК-630М. Кульминацией морского боя стала отработка применения высокоточного оружия морского базирования по отряду кораблей «противника». Моряки отработали весь алгоритм действий за исключением фактического пуска крылатых ракет.
Учение прошло с 3 по 10 июня под руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца.
В ЕС призвали не покупать зерно у России
Европейский союз призывает все страны не покупать российское зерно, которое якобы вывезено с Украины, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное на Украине, мы призываем их выяснять происхождение зерна», – цитирует Стано ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова объясняла «на пальцах», кто виновен в продовольственном кризисе в мире, – санкции против России не дают перевезти зерно и расплатиться за него.
Президент России Владимир Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
Путин: Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР
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Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг.
Глава государства назвал составляющие, из которых складывается суверенитет государства, среди таких составляющих он упомянул и «экономический суверенитет». «Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства», – указал Путин.
«Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все. То какая консолидация общества? А если не будет консолидации, вообще ничего не будет», – приводит ТАСС слова Путина.
Он также добавил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой.
«Что касается «закрытой», как вы сказали. Я хочу еще раз вернуться к этому. Не было у нас закрытой экономики. То есть была, в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый «железный занавес» – мы же создали, своими руками. Мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же грабли», – отметил Путин.
«Наша экономика будет открытой. Кто не хочет – тот сам себя будет обкрадывать, уже обкрадывает», – отметил глава государства.
Ранее Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в России.
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Наемников из Британии и Марокко приговорили к смертной казни в ДНР
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В Донецкой народной республике вынесен приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
«По совокупности преступлений окончательно назначить Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму в качестве наказания смертную казнь», – говорится в приговоре Верховного суда ДНР, передает ТАСС.
При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
«Приговор может быть обжалован участниками процесса в кассационном порядке в Верховном суде ДНР через апелляционную палату в течение одного месяца со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им перевода приговора», – пояснил он.
Один из адвокатов осужденных Павел Косован уже заявил, что приговор планируется обжаловать.
«Желание всех троих подсудимых – обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни», – пояснил юрист.
Ранее в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину в ходе судебных заседаний.
Также в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
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Военный летчик объяснил использование звена Су-57 в спецоперации на Украине
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«Самолеты пятого поколения, к которому относятся Су-57, имеют ряд преимуществ. В частности, на них может использоваться широкий спектр вооружения, а сама машина помогает избежать ошибок пилота», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик РФ Владимир Попов. Ранее Россия впервые задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО.
«Мы изучаем потенциал Су-57 и тактические возможности самолета в условиях реальных боевых действий. Это очень ценно. Примечательно, что самолеты пятого поколения в воздушном пространстве малозаметны для сил и средств ПВО. Кроме того, эти машины используют большую гамму средств поражения – от старых ракет и свободнопадающих бомб до гиперзвукового оружия», – рассказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
Собеседник также обратил внимание на высокую степень автоматизации в Су-57. «Автоматическое управление, передача данных и координация с другими участниками боевых действий здесь довольно хорошо проработана. Фактически на борту есть такая система, которая выполняет роль виртуального второго пилота. Это помогает и в вопросе выбора цели, и при прицеливании, и при уточнении координат», – пояснил эксперт.
Сейчас нашим военным «предстоит понять, как работают эти системы в звене при наличии помех со стороны противника, а также при дуэльных ситуациях», отмечает Попов. «Звено способно работать сразу и по воздушным целям, и по наземным. Если, например, в небе появляется «Байрактар», то мы можем его спокойно атаковать, параллельно с этим продолжая заниматься другими задачами: выполнять маршрут полета, маневрировать и мониторить наземные цели», – указал летчик.
«Более того, с Су-57 запуск ракет и бомбометание выполняется с высокой степенью точности и безопасности. Максимальное круговое отклонение составляет всего около десяти метров, а при использовании определенного типа оружия и вовсе – два метра. То есть если мы будем, например, работать по мосту на территории противника, то можно прицельно попасть в опору, а не разрушать все сооружение», – сказал эксперт.
«Также Су-57 достаточно прост в управлении, поскольку многое делегировано машине: она способна мониторить действия пилота и помогает избежать ошибок», – резюмировал Попов
Накануне стало известно о том, что в ходе спецоперации на Украине Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО. Об этом сообщил информированный источник РИА «Новости». «Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических систем связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», – сказал источник.
Собеседник агентства указал, что «объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей», уточнив при этом, что в ходе задействования Су-57 удалось подтвердить его низкую радиолокационную заметность.
Напомним, в мае стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что специальная военная операция на Украине стала испытательным полигоном для новейшего российского вооружения, в том числе истребителей Су-57.
Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса «воздух – воздух» малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса «воздух – поверхность» различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг (последние – с внешних точек подвески). Максимальная боевая нагрузка самолета – 10 тонн.
В апреле сообщалось, что Турция может рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-57, если Конгресс США откажет Анкаре в продаже истребителей F-16. Ранее Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35.
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НАТО боится утечки секретных технологий в Россию через поставляемое Украине оружие
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Страны Североатлантического альянса выражают опасение по поводу того, что российские военные получат новые технологии из-за поставок передовых западных образцов вооружений Украине, сообщают СМИ.
Любое трофейное оружие с компонентами поиска и самонаведения, а также с алгоритмами шифрование может дать российским военным ключ к пониманию его работы и поможет в будущем защититься от него, заявил неназванный представитель британского посольства в США изданию Defense News.
При этом поставляемые западные системы РСЗО обладают дальностью в 70-80 километров, и считается, что риск их немедленного захвата невелик. Но потеря оружия меньшей дальности, такого, как британская самонаводящаяся ракета класса «земля-воздух» Brimstone с технологией распознавания целей, вызывает беспокойство. Фотографии якобы захваченных российскими военными или военными республик Донбасса Brimstone появились в Twitter в середине мая, обратило внимание издание.
Издание отмечает, что в НАТО начинает преобладать мнение о том, что военные секреты могут попасть к России по мере того, как запасы вооружений советских времен, используемые в боевых действиях, истощаются, а украинские лидеры запрашивают у НАТО оружие с большей дальностью и боевой мощностью.
Напомним, США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). До этого глава Белого дома Джо Байден обещал Украине более совершенные ракетные системы.
Белый дом также обещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. Также стало известно о планах администрации Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
В конце мая российские военные в Красном Лимане обнаружили трофейный комплекс спутникового интернета Starlink, которым пользовались военнослужащие ВСУ.
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Сдавшийся глава херсонского подполья призвал ВСУ сложить оружие
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Украинским военным и членам территориальной обороны следует сдаваться и возвращаться к мирной жизни, заявил экс-руководитель отдела кадров 124-й бригады теробороны Херсонской области, глава подпольной сети осведомителей теробороны Валентин Бондаренко.
«Обращаюсь к военнослужащим, которые находятся еще на территории Херсона. К теробороновцам в первую очередь – к своим коллегам и гражданам, которые оказывают сопротивление. Сопротивление бессмысленно. Призываю и прошу прийти в комендатуру, объясниться, сдаться и дальше жить нормальной жизнью», – цитирует Бондаренко РИА «Новости».
Он выразил надежду на скорое освобождение города Николаева, в нем, по словам Бондаренко, ситуация «очень плачевная».
Экс-руководитель подполья добавил, что будущее Херсона он видит в составе России и готов помогать на благо родного региона. «Имею большой опыт работы в управленческом аппарате. Хочу работать на благо Херсона», – заключил Бондаренко.
Напомним, в четверг Валентин Бондаренко объявил о решении сложить полномочия. Он объяснил такой поступок предательством командующего состава ВСУ и руководства в Киеве.
Высокоточными ракетами уничтожен учебный центр ВСУ с иностранными наемниками в Житомирской области
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Ударом высокоточными ракетами в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку иностранные наемники, сообщает Минобороны Российской Федерации.
В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также сообщается, что инженерные подразделения ВС РФ приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое Донецкой народной республики. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены два пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, склад боеприпасов в районе Парасковиевка в ЛНР, а также поражено 23 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военная техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Верхнекаменское в ЛНР. Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка в ДНР.
Сообщается также, что сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Пречистовка, Кудряшовка, Епифановка ДНР, Варваровка, Боровеньки ЛНР, Токмак Запорожской области, Петровское, Сулиговка Харьковской области, Снегиревка, Александровка и курган Могила Кулича Херсонской области.
Кроме того, в районе населенного пункта Кирово Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районах Каменка Харьковской области и Пантелеймоновка ДНР сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Смерч».
Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники.
В результате ударов за сутки уничтожено: более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 193 самолета, 130 вертолетов, 1163 беспилотных летательных аппарата, 336 зенитных ракетных комплексов, 3471 танк и других боевых бронированных машин, 493 установки реактивных систем залпового огня, 1834 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3512 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Цены на газ в Европе подскочили из-за аварии на заводе СПГ в США
Авария на крупнейшем производстве СПГ в США Freeport LNG на берегу Мексиканского залива заставила производителя закрыть завод на три недели из-за пожара, это вызвало резкий рост цен на газ в Европе.
Предприятие обеспечивает порядка 20% СПГ в США, о приостановке его работы было объявлено вечером 7 июня, сообщает Reuters.
В четверг цены на газ в Европе выросли почти на одну пятую из-за этого происшествия, указало агентство. Это вызвано опасениями трейдеров, они беспокоятся, что уменьшение поставок США вызовет стресс на рынке.
Газета ВЗГЛЯД писала, что колоссальный рост цен на газ породил в Европе интерес к обыкновенным дровам, в регионе образовался ажиотажный спрос на это топливо.
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Штаб ДНР сообщил о боях за Славянск
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Святогорск и прилегающее к нему село Татьяновка перешли под полный контроль Донецкой народной республики, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 9 июня на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Российские войска освободили стратегический район Кинбурнской косы в Николаевской области
Вооруженные силы России после освобождения стратегически важной части Николаевской области – района Кинбурнской косы – открыли водный путь на город Очаков, сообщил источник в российских силовых структурах.
«В результате успешных наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации открылся водный путь на город Очаков. Окончательно освобождена стратегически важная часть Николаевской области – район Кинбурнской косы», – сообщил источник ТАСС.
Напомним, в среду российские средства ПВО сбили два МиГа-29 и вертолет Ми-8 в Николаевской области.
Небензя указал на утрату Западом рычагов влияния на Россию
Из-за санкций Запад потерял практически все рычаги влияния на Россию, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Небензя, отвечая в интервью Би-би-си на вопрос ведущего об «изоляции», усомнился в том, что «попытки изолировать Россию оказались успешными». По его мнению, «Запад, возможно, добился каких-то тактических успехов, но стратегически проигрывает», передает ТАСС.
Напомним, Небензя ответил на заявления о том, что Россия якобы «с трудом справляется» с продвижением в Донбассе. Он предсказал скорое освобождение территорий ДНР и ЛНР. Как пояснил Небензя, «одна из причин так называемого медленного хода заключается в том, что мы не наносим ударов по гражданской инфраструктуре». Россия «не проводит ковровых бомбардировок», подчеркнул он.
Япония решила запретить экспорт грузовых автомобилей в Россию
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С 17 июня вводится запрет на поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и других видов оборудования, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
Также будет запрещен экспорт железнодорожных локомотивов и кондиционеров. В список запрещенного экспорта вошли некоторые виды древесины, включая декоративный шпон, комплектующие и запчасти для станков, стальные резервуары, парогенераторы, газовые генераторы, насосы, турбины, оборудование для печати, такое как МФУ, ткацкие станки, ускорители заряженных частиц, измерительные и испытательные приборы, промышленные роботы и т. д.
Хагиуда объяснил данный шаг решением японского правительства о «введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры», передает ТАСС.
Министр заявил, что «во взаимодействии с мировым сообществом Япония принимает жесткие меры в отношении России из-за ее нападения на Украину», передает РИА «Новости».
Напомним, всего в списке товаров, которые запрещено экспортировать в Россию, уже свыше 300 наименований. Кроме того, санкции Токио распространяются более чем на 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более чем на 200 российских компаний и организаций. Ведущие банки Японии из-за санкций против России потеряли 2,7 млрд долларов. При этом импорт из России в Японию резко вырос.
США озаботились смертными приговорами наемникам в ДНР
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Американская администрация озабочена вынесением смертного приговора троим наемникам судом Донецкой Народной Республики (ДНР), Вашингтон призывает Россию уважать нормы гуманитарного права, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном «судебном процессе» и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», – передает ТАСС сообщение Блинкена.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
Ранее в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину в ходе судебных заседаний.
Также в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
В Кремле оценили слова Делимханова о сроках окончания спецоперации на Украине
Специальная военная операция (СВО) России на Украине будет закончена, когда будут выполнены ее задачи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент [России Владимир] Путин обозначил задачи, стоящие для этой специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее Герой России депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и в республиках Донбасса, предположил, что операция завершится к концу этого года.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В России предрекли Украине снарядный голод
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«Спасти Украину смогут только масштабные поставки орудий и боеприпасов к ним натовского образца. Но, учитывая сокращение выделяемых Западом денег на поддержку ВСУ, на это надеяться не приходится», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что на Украине и в странах Европы заканчиваются боеприпасы советского и российского стандартов.
«Тот факт, что боеприпасы, которые подходят к советским и российским артиллеристским системам, у Украины заканчиваются, говорит о том, что скоро ВСУ останутся совсем без боеприпасов. Украинской армии грозит снарядный голод», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Какое-то количество натовских боеприпасов Украине пока еще будут поставлять, но проблема в том, что орудий, к которым они подходят, у Украины не так много, а быстро нарастить эти поставки невозможно», – отметил эксперт.
«На Украине все еще доминирует советская система вооружений, и значительную часть боеприпасов к ним Украина потеряла. Они были уничтожены или захвачены нашими войсками», – добавил он.
«В этой связи можно констатировать, что у Украины заканчиваются боеприпасы, а значит, начиная с какого-то момента ВСУ лишатся оружия, которое было произведено в Советском Союзе», – отметил собеседник.
«Конечно, теоретически спасти Украину могут поставки натовского оружия, но только если оно будет поставляться в огромном количестве. Текущий объем поставок не изменит ситуацию на фронтах», – рассказал Сивков.
«Вместе с тем надежд на большие поставки тоже не остается, поскольку страны Запада сокращают объем средств, выделяемых на помощь Украине», – полагает он. «Мы, в свою очередь, должны сейчас добить ВСУ и дальше решать задачу по освобождению всей территории Украины, вплоть до западных границ с Польшей», – резюмировал эксперт.
Накануне стало известно о том, что на Украине и в странах Европы заканчиваются боеприпасы советского и российского стандартов. Об этом сообщил британский еженедельник The Economist. Поэтому при затягивании конфликта на Украине будет расти роль оружия натовского стандарта, которое Киеву поставляют США и европейские страны.
Издание также указывает, что в некоторых из стран Европы заканчиваются те виды вооружений, которые в больших количествах поставлялись на Украину, в первую очередь, ПТРК и ПЗРК. Быстро нарастить их производство в ближайшей перспективе может оказаться сложной задачей. Это может стать препятствием на пути к стабильному обеспечению Украины европейскими вооружениями.
Напомним, в июне 2018 года Минобороны Украины признало нехватку боеприпасов больших калибров. В 2016 году стало известно, что в ВСУ имеется серьезный дефицит боеприпасов малых калибров. В том же году в СНБО признали, что советские боеприпасы, которые используют ВСУ в ходе карательной операции в Донбассе, подходят к концу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что производство боеприпасов на Украине фактически отсутствует.
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