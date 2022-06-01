Российского журналиста ранило осколком мины в Северодонецке

Российские журналисты попали под обстрел в Северодонецке, корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев получил осколочное ранение, сообщил телеканал.

Журналисты сопровождали бойцов Народной милиции ЛНР. По словам Гвоздева, от Северодонецка до Лисичанска, с территории которого украинские вооруженные формирования ведут обстрелы, меньше 10 км, передает «Звезда».

«Мы поехали выяснить, насколько занят Северодонецк, и выяснили, что весь жилой сектор находится под контролем бойцов Народной милиции», – рассказал он, отметив, что в Северодонецке не прекращаются «артобстрелы – верный признак того, что ВСУ бросили свои позиции».

Как пояснил сотрудник «Звезды», подобную тактику украинские военные «применяют во всех населенных пунктах, которые оставляют». По его словам, «сперва они прячутся за мирными жителями, потом они обстреливают их из всего, что у них есть на вооружении». Для атаки ВСУ могли использовать польские мины небольшой дальности. Их опасность в том, что по мере приближения к цели они не свистят.

«Такая мина прилетела и к нам, когда мы собирались уже покидать город вместе с коллегами из «России» и НТВ. Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина», – сообщил Гвоздев. Поврежденную руку оперативно перевязали сопровождавшие группу военнослужащие.