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Шествие «Бессмертного полка» в Москве достигло конечной точки маршрута
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Многотысячная колонна участников акции «Бессмертный полк» в Москве достигла Красной площади.
В настоящее время до конечной точки маршрута дошла головная часть колонны, которая растянулась на несколько километров, сообщает ТАСС.
Шествие стартовало от станции метро «Динамо» в 15.00, присоединиться к «Бессмертному полку» можно было также у станции метро «Белорусская». Весь путь составляет семь километров. Шествие прошло по Ленинградскому проспекту, затем по 1-й Тверской-Ямской улице, по Тверской улице, через Охотный ряд, Манежную площадь до финальной точки маршрута на Красной площади.
Участвуя в акции «Бессмертный полк», потомки победителей каждый год выходят на улицы городов и сел с портретами своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Шествие регулярно проходит в России 9 мая, начиная с 2012 года, когда первая акция в современном формате состоялась в Томске.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин впервые с 2019 года очно принял участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. В этом году он в шестой раз вместе с другими участниками акции прошел по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика.
Шольц высказался против «навязанного мира» в украинском конфликте
Украина и ее партнеры на Западе не примут условия окончания конфликта, если они будут навязаны киевским властям со стороны России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с телевизионным обращением.
«Но не должно быть диктата мира со стороны России. Его не примут украинцы, и мы тоже не примем», – передает ТАСС слова канцлера. По словам Шольца, он не знает, сколько еще продлятся боевые действия на Украине. При этом канцлер заявил, что «Украина выстоит».
Ранее лидеры G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине.
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Welt: Россия нашла способ обойти «нефтяные» санкции Евросоюза
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Танкеры с российской нефтью продолжают заходить в европейские порты, несмотря на введенный Евросоюзом запрет, пишет обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель.
Репортер напомнил, что 8 апреля ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций, запрещающий почти 3 тыс. российских судов заходить в европейские порты. При этом членам Евросоюза разрешили делать исключения, если речь идет о продуктах питания, медицинском транспорте или импорте энергии. Однако спустя месяц о строгом соблюдении ограничений не идет и речи, заявил автор.
«Нефтяные сделки российских энергетических транснациональных корпораций «Роснефть» и «Лукойл» продолжают совершенно беспрепятственно оформляться через европейские порты», – передает РИА «Новости» слова Ветцеля.
По его словам, обходить санкции России помогает Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом в мире. Местные судовладельцы, в отличие от других европейцев и американцев, расширяют бизнес с Россией. Например, в конце апреля супертанкер Nissos Rhenia принял на борт российскую нефть в порту Роттердама и направился в Сингапур. Также увеличивается количество отправлений в Индию, Китай и Южную Корею, а фрахтовые ставки выросли втрое.
По данным страховой компании Lloyd's, в апреле из портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга и Новороссийск вышли 190 танкеров, 76 из которых – под греческим флагом. То есть по сравнению с прошлым годом республика втрое увеличила долю в транспортировке российской нефти.
Как утверждает Welt, Греция выступает против нефтяного эмбарго в отношении России. Эта мера должна войти в шестой пакет санкций.
Напомним, 3 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия переходит на иранские схемы продажи нефти.
Британцы разозлились на Джонсона из-за выплат Украине
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Читатели британской газеты Daily Express резко высказались против недавнего решения премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона направить Украине дополнительный пакет финансовой помощи в 1,3 млрд фунтов.
По мнению комментаторов, Джонсон использует деньги налогоплательщиков, однако не заботится об их проблемах, усилившихся на фоне роста инфляции, которая, по прогнозам Банка Англии, в этом году превысит 10%.
«Благотворительность начинается дома. Борис должен помогать британцам с нашими ценами на еду и энергию. Это абсолютный позор, он, видимо, хочет быть королем. Какие еще страны раздают такую сумму денег, пока их собственный народ страдает?», – передает РИА «Новости» слова пользователя с никнеймом SamMarieHowie.
«И все это в то время, когда он лишает наших собственных пенсионеров, не выполнив обещанную им тройную блокировку. И он пытается отказать бедным детям в школьном питании во внеурочное время. Он повышает нулевые налоги на нашу энергию и отказывается отменить НДС. Премьер-министр без морального компаса, который потерял свой путь в приоритете перед народом Великобритании», – написал smujsmith.
«У Бориса есть деньги для Украины. У него есть деньги для тусовок на Даунинг-стрит, 10, и у него также есть деньги на подписку на порно для своих министров в палате парламента, но ничего нет, чтобы помочь электорату с прожиточным минимумом», – высказался Chester sky diver.
«Коррумпированный и жадный истеблишмент явно пытается затянуть войну, обострить ситуацию, подкормить военно-промышленный комплекс и использовать смерть и разрушения как прикрытие своей несостоятельной схемы валютной пирамиды из бесполезных, ими же созданных долгов», – считает Waythrough.
«Борис расставил приоритеты и не может угодить всем, уж извините. Хороший имидж в мировых СМИ для него просто бесценен!», – уверен Noch'n Rollmops.
«Борис Джонсон думает только о Борисе Джонсоне и репутации на международной арене. Забавно, у него есть деньги, чтобы передать их всем, кроме этой страны. Он должен сосредоточиться на британцах, которые борются с повседневными расходами на проживание, нехваткой жилья из-за мигрантов и полным отсутствием каких-либо действий в отношении затрат на энергию. Он был избран, чтобы представлять народ Британии, чтобы мы не жили в нищете, отдавая наши деньги на иностранную помощь и субсидируя конфликты, разжигая ситуацию и подвергая эту страну опасности. Джонсон, ты не Черчилль и никогда им не будешь! Так что делай свою чертову работу!», – написала June Ward.
Ранее Минобороны опубликовало видео допроса наемника из Британии Эндрю Хилла, воевавшего на Украине, британец в ходе беседы посоветовал сильно подумать всем остальным желающим помочь ВСУ, стоит ли это делать. По его словам, ему обещали плату за его деятельность, но деньги так и не поступили. Также Хилл сообщил, что до этого не бывал в других странах в качестве наемника.
Володин сделал вывод из заявления G7 о намерении «не допустить победы» России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление лидеров стран «Группы семи» о намерении «не допустить победы» России на Украине.
«Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских Вооруженных сил, – написал Володин в своем Telegram-канале. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении «не допустить победы» России на Украине.
«Против чего они выступают? – задался вопросом Володин. –
- Демилитаризации;
- Денацификации;
- Внеблокового и безъядерного статуса Украины;
- Права народов Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение.
Теперь понятно, почему предложенные нашим президентом инициативы по вопросам безопасности оставлены ими без ответа.
Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток», – заключил спикер Госдумы.
Напомним, в воскресенье лидеры G7 в ходе виртуальной встречи заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине.
Кроме того канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с телевизионным обращением, высказался против «навязанного мира» в украинском конфликте.
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ВКС России уничтожили доставленное на станцию Соль вооружение из США
ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили доставленное на ж/д станцию Соль вооружение и военную технику из США и западных стран, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ», – передает ТАСС слова Конашенкова.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожен один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». В районе населенного пункта Погоновка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – сказал он.
Конашенков добавил, что еще два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над населенными пунктами Мандрыкино Донецкой Народной Республики и Переможное Луганской Народной Республики.
По словам генерала, ракетными войсками РФ уничтожены пусковая установка ЗРК «Оса-АКМ», установка РСЗО «Смерч» и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей.
«Ракетными войсками уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаева, установка реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе Соледара, а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Великая Корениха Николаевской области», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
Он добавил, что российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления украинской.
«Подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов», – сказал Конашенков.
Он отметил, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники», – сказал Конашенков.
В результате ударов уничтожены до 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники, добавил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Джонсон призвал дать Киеву оружие, которое позволит «отвоевывать территорию»
Украине нужно оружие, которое позволит не только удерживать, но и «отвоевывать территорию обратно», заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
В ходе разговора с лидерами G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским Джонсон призвали весь мир «делать больше» для поддержки Киева и «действовать быстрее». Кроме того, Великобритания считает необходимым усиливать экономическое давление на Россию, передает ТАСС.
Напомним, лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине. Как следует из заявления G7, президент Украины Владимир Зеленский назвал «конечной целью» Киева «гарантирование полного ухода российских вооруженных сил и оборудования со всей территории Украины и гарантирование ее способности защищать себя в будущем».
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В «Азове» выступили с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ
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Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко заявил, что командир 36-й бригады морпехов ВСУ Владимир Баранюк пытался покинуть окруженный Мариуполь, взяв с собой людей, танки и боеприпасы, но попал в плен к войскам РФ.
«Можно было бы убежать, как трус, думать только о собственное жизни, но не думать о своем долге, присяге, которую принял. Именно это произошло с командиром морпехов 36-й бригады. Он просто отказался выполнять приказ, который был дан. И он попытался сбежать из города с небольшой группой работающих танков, бронированных машин, боеприпасами. Из Мариуполя нельзя прорваться, но, если думать только о своей жизни, будешь хвататься за любую возможность, чтобы эту жизнь себе продлить», – сказал офицер управления разведки националистического полка «Азов» Илья Самойленко в ходе он-лайн включения из «Азовстали». Видео размещено на YouTube-канале «Громадское ТВ».
Командир полка «Азов» Денис Прокопенко также раскритиковал действия Баранюка, указав, что неизвестно, давал ли ему кто-то приказ на прорыв из вышестоящего руководства.
«Неожиданно командир 36-й бригады принял решение, никого не предупредив, просто уйти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым потерял много людей. Также большое количество людей были брошены на произвол судьбы, они просто попали в плен. Если бы этого не произошло, с этой бригадой мы еще долго могли бы держать оборону на правом берегу, но фланг оказался обнажен», – рассказал Прокопенко.
Ранее стало известно, что командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш». Они дали показания в одном из пунктов на территории ДНР об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе, передает РИА «Новости».
Из показаний Баранюка следует, что к середине апреля у его бойцов, которые находились на заводе «Азовмаш», закончились боеприпасы. В связи с этим он приказал выходить всем своим войскам, после чего в составе колонны прорывался к украинским военным, но его машину подбили, ему пришлось идти пешком и его задержали.
«Киев говорил держаться. Держаться... Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас... Ну получается, что врали. Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», – сказал военный. Он добавил, что к Киеву неоднократно обращались за помощью, просили «повлиять» на их судьбу. «Возможно, какими-то другими, ну, может быть, политическими решениями, может быть, еще как-либо. Но разрешения сдаться в плен не просил я», – добавил полковник.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Киев отказался помогать блокированным в Мариуполе военным и как он намерен формировать вторую армию с западным вооружением.
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Лидеры G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине
Лидеры стран «Группы семи» (G7) заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине, говорится в их совместном заявлении.
«Группа семи» и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое, процветающее будущее этой страны. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента [России Владимира] Путина в его войне против Украины», – передает ТАСС текст коммюнике.
Лидеры G7 в ходе виртуальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразили готовность продолжать поддержку Украины.
«Для нас было честью, что к нам присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Мы заверили его в нашей полной солидарности и поддержке обороны Украины», – говорится в заявлении.
Лидеры G7 указали, что выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины, ее «процветающее и демократическое будущее в международно признанных границах».
В документе указывается, что Украина начала с зарубежными партнерами обсуждение «механизмов безопасности для жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования».
В заявлении G7 говорится также, что частные компании не должны обеспечивать российские власти средствами, которые пойдут на финансирование вооруженных сил.
«Уважаемые частные компании не должны обеспечивать выручкой от своей деятельности российский режим или его дочерние структуры, через которые осуществляется снабжение российской военной машины», – говорится в заявлении.
Ранее страны G7 взяли обязательство отказаться от импорта российской нефти.
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Обнародованы чертежи подземных уровней завода «Азовсталь»
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Планы подземных уровней предприятия «Азовсталь» в Мариуполе оказались в распоряжении телеканала «Звезда».
К ним прилагается различная сопроводительная документация. На изображениях можно увидеть уникальные чертежи, на которых показано, как устроена «Азовсталь» изнутри, передает «Звезда».
Кроме того, удалось сфотографировать обложки технической документации, в которой содержится генплан, информация о транспортной системе предприятия, сведения о технологии производства и воздухоснабжении помещений.
Ранее российские военные завершили эвакуацию гражданских с «Азовстали».
Накануне в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что с территории меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе в субботу эвакуировали еще 50 человек. Общее число эвакуированных с территории предприятия мирных граждан достигло 176 человек.
Днем ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали с металлургического комбината «Азовсталь» около 500 человек. Позже с предприятия вышла группа мирных граждан из 12 человек, через некоторое время территорию меткомбината «Азовсталь» покинули еще 13 мирных граждан.
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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Эксперт рассказал о мошенничестве лжебеженцев с Украины
Мошенники притворяются беженцами с территории Донбасса и просят материальную помощь у россиян, рассказал руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.
«Злоумышленники активно эксплуатируют любые инфоповоды, тем более, когда речь заходит о благотворительности. К сожалению, отличить злоумышленника от человека, которому действительно нужна помощь, бывает очень сложно. Фейковых объявлений тысячи. Эта схема попарена, потому что действенна. Она максимально простая. Не нужно быть компьютерным гением и ни в чем разбираться. Мошенники, которые наживаются на желании людей помочь ближнему - это, на мой взгляд, самые отвратительные люди. Глубже падать уже некуда, но, к сожалению, их достаточно много», – передает Ura.RU слова Вураско.
Он предупредил, что даже если человек, который просит о помощи, предоставляет сканы документов, они могут быть ненастоящими. «Есть целая индустрия, которая работает даже не на подделку, а создание виртуальных фейковых документов. Все это налажено, стоит копейки, нарисовать все что угодно можно», – добавил эксперт. Аналитик призвал не общаться с нуждающимися не напрямую. «Если вы перечисляете деньги физлицу, вы не можете контролировать, как дальше они будут использованы. Вы даже не можете быть уверены в том, что эти деньги попадут к тому человеку, которому, вы считаете, что помогаете», – предупредил он.
По его словам, чтобы помощь добралась до нуждающихся, лучше обращаться в специализированные фонды. Организацию можно проверить. У нее будут финансовые ресурсы, отчетность. Есть и фейковые фонды. Поэтому, прежде чем начать помогать, стоит убедиться, что это реальная организация. Очень популярный прием у мошенников – взять существующее объявление, поменять в нем платежные реквизиты и запустить его дальше гулять по сети», – объяснил Вураско.
Ранее ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с помощью VPN.
Зеленский назвал цель Киева в противостоянии с Россией
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Целью Киева является гарантирование полного ухода российских вооруженных сил с территории, которую Украина считает своей, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Как следует из заявления G7, Зеленский в ходе видеоконференции с лидерами стран «Большой семерки» сказал, что «конечной целью Украины является гарантирование полного ухода российских вооруженных сил и оборудования со всей территории Украины и гарантирование ее способности защищать себя в будущем», передает РИА «Новости».
Он «поблагодарил членов G7 за поддержку». Зеленский сказал, что Киев «полагается на своих международных партнеров в обеспечении необходимой поддержки в сфере оборонных возможностей». Украина рассчитывает на их помощь и в «быстром и эффективном восстановлении экономики», «гарантировании экономической и энергетической безопасности» Украины, сказал он.
G7 заявила, что Украине с начала российской спецоперации «выделили и обещали» помощь более чем на 24 млрд долларов «на 2022 год и далее, как финансовую, так и материальную». В ближайшие недели планируется «увеличить коллективную краткосрочную финансовую поддержку», которая должна «помочь Украине закрыть финансовые пробелы и обеспечить базовые услуги народу», а также «поддержать долгосрочные восстановление и реконструкцию».
Напомним, лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине. В заявлении G7 говорится также, что частные компании не должны обеспечивать российские власти средствами, которые пойдут на финансирование вооруженных сил.
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Путин оценил ход спецоперации на Украине
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Операция в Донбассе выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент Владимир Путин.
«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», – приводит его слова ТАСС. Он подчеркнул, что у России не было другого выбора.
Президент добавил, что сейчас «[российские] ребята воюют мужественно, героически, профессионально». «Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут – на этот счет никаких нет сомнений», – добавил Путин. Заявления прозвучали на встрече главы государства с Артемом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»).
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В День Победы российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы.
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Бригада ВСУ оставила позиции и ушла из Лисичанска
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Идут бои за Северодонецк и Лисичанск, из Лисичанска ушла «целая бригада ВСУ», сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник сообщил в Telegram, что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений», заявил он.
Мирошник также рассказал, что «по Лисичанскому НПЗ было несколько прилетов». В частности, «нанесены удары по «яме» и нескольким бомбоубежищам на территории завода, которые облюбовали комсостав ВСУ и сбежавшие из Рубежного айдаровцы». Как подчеркнул Мирошник, «попытка пересидеть не удалась». Он сообщил, что продолжаются активные бои в Приволье, Шепилово и Белогоровке.
Напомним, город Попасная в ЛНР на границе с Харьковской областью Украины полностью освобожден от украинских сил. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что «после взятия Попасной наши военные решат вопрос с Лисичанском, дальше там – Северодонецк».
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Россия начала продавать нефть новым покупателям
Россия начала продавать нефть новым покупателям, объем поставок вырос по нескольким направлениям, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Безусловно, они (российские нефтяные компании – прим. ВЗГЛЯД) в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов [экспорта нефти] поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», – передает его слова ТАСС.
Также Россия рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти. Одним из вариантов, по словам Новака, может стать расширение трубопровода в Китай ВСТО («Восточная Сибирь – Тихий океан»), а также строительство новых портовых мощностей. В настоящий момент для обсуждения этих вопросов создана рабочая группа.
Между тем Новак отметил, что Россия может увеличить добычу нефти в мае по сравнению с апрелем. «Если смотреть на показатели начала мая, то они лучше апреля. Ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что показатели в мае будут частично восстановлены и будут лучше», – сказал он.
Напомним, страны G7 взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия переходит на иранские схемы продажи нефти.
Немцев возмутили слова посла Украины об освобождении Берлина
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Немецкие пользователи соцсетей возмутились высказыванием посла Украины в Германии Андрея Мельника, заявившего, что Берлин от фашистов освободили украинцы. Украинского дипломата раскритиковали за искажение исторических фактов.
«Вот оно как. Украинцы освободили Берлин от фашизма, а турки потом отстроили Германию», – сыронизировал pancakebreakfast. Комментарии пользователей Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ) передает РИА «Новости».
«Конечно, украинцы были частью Красной армии. Тем более печально, что режим Порошенко/Зеленского хочет стереть всю память о советской истории и прославляет Степана Бандеру как «героя». Посещение Мельником мемориала было циничным пиаром», – отметил rachmetow.
«Пара брошенных яиц прекрасно завершили бы это мероприятие», – считает PBell.
«Тот момент, когда посол Украины не знает своей истории. Украина была оккупирована вермахтом в 1941 году и освобождена российской армией в 1944-м», – подчеркнул technifan.
«Ну тогда большое спасибо, а еще за то, что так тепло приняли фашистов у себя на Украине», – заметил Hans-Jürgen Beier.
«Самый большой вопрос заключается в том, где фанат Бандеры Мельник служил бы во время Второй мировой войны. В сталинской Красной армии или в украинской вспомогательной части вермахта?» – задался вопросом Arnd Schumacher.
«Не могу поверить. Наверное, они пишут свою историю. А затем учителя рассказывают ее в школах. Нет слов», – подытожили пользователи.
Украинский посол в Берлине в последнее время неоднократно выступал со скандальными заявлениями в адрес германских властей и даже допускал прямые оскорбления в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, за которые отказался извиняться.
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
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