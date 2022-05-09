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Путин присоединился к акции «Бессмертный полк»
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Президент Владимир Путин впервые с 2019 года очно принял участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. В этом году он в шестой раз вместе с другими участниками акции прошел по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика.
Это мероприятие проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Участники акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты проходят колонной с фотографиями своих родственников – ветеранов войны.
С 2015 по 2019 год Путин каждый День Победы принимал участие в шествиях «Бессмертного полка». Он называл эту акцию «рекой памяти, гордости и надежды на лучшее будущее», напоминает ТАСС.
Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах мероприятие проводилось в онлайн-формате. Так, два года назад президент присоединился к акции из кабинета в Кремле.
Тогда он обратился к «тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии «Бессмертного полка» с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников – участников Великой Отечественной войны». Глава государства заверил, что герои этого времени остаются в сердцах современников вне зависимости от того, шагают ли те в одном строю или остаются дома. В заключение он пообещал: «А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем».
На акцию «Бессмертный полк» в Москве пришли люди разных возрастов, среди них много детей. Почти у всех участников повязаны георгиевские ленты, много цветов. У многих участников шествия на груди значки с буквой Z – символом российской специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».
По колоннам «Бессмертного полка» прокатываются крики «Ура!» и «Россия!».
Акция «Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, кого коснулась Великая Отечественная война.
Каждый может выйти на улицу населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии. Можно и самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с портретом, именем или фотографией к Вечному огню или иному памятному месту. Принять участие в акции может каждый гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.
Путин оценил ход спецоперации на Украине
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Операция в Донбассе выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент Владимир Путин.
«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», – приводит его слова ТАСС. Он подчеркнул, что у России не было другого выбора.
Президент добавил, что сейчас «[российские] ребята воюют мужественно, героически, профессионально». «Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут – на этот счет никаких нет сомнений», – добавил Путин. Заявления прозвучали на встрече главы государства с Артемом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»).
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В День Победы российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы.
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Послы ряда иностранных государств посетили парад Победы на Красной площади
Послы и старшие дипломаты ряда иностранных государств посетили парад в Москве в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На трибунах присутствуют в основном сотрудники посольств преимущественно ближневосточных и африканских стран, некоторые из них пришли в национальных костюмах. На парад прибыли также посол Турции в России Мехмет Самсар и посол Пакистана Шавкат Али Хан, передает ТАСС.
Перед началом парада посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник поздравил граждан с Днем Победы с Красной площади.
Парад Победы завершился в Москве. В параде в составе механизированной колонны на Красную площадь вышла новейшая военная техника.
Также прошел парадный расчет участников спецоперации на Украине.
Путин: Американским ветеранам запретили посещать парад Победы в России
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Ветеранам из США, которые хотели приехать на парад Победы в Москву, Вашингтон фактически запретил это сделать, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади.
«Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на Парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами», – приводятся его слова на сайте Кремля.
По словам Путина, США после распада СССР заговорили о своей исключительности, унижая весь мир и своих сателлитов, «которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать».
«Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам», – добавил Путин.
«А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу», – продолжил президент.
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ВСУ попытались в День Победы обстрелять Херсон
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Украинские националисты в День Победы пытаются нанести удары по Херсону, слышны звуки взрывов, работает противовоздушная оборона.
«Сбили пять воздушных целей ориентировочно в районе Чернобаевки», – сообщил РИА «Новости» сотрудник российского силового ведомства.
Ракеты были направлены в северную часть Херсона, все цели сбиты.
Напомним, в этом году Херсонская область впервые с 2014 года масштабно празднует День Победы. Как сообщил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, «будут все атрибуты: «Бессмертный полк», концерт, возложение цветов, полевая кухня» – то есть, по его словам, «все, что максимально возможно». При этом Вечный огонь в парке Славы в Херсоне будет гореть постоянно (в последние годы «огонь эпизодически включался – только к 9 мая»), «Вечный огонь стал снова вечным».
Ранее зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона стать частью России. По словам чиновника, регион уже сейчас полноценно сотрудничает с Россией и чувствует себя как одно единое целое с ней, но, если понадобится, региональные власти готовы обратиться с вопросом о включении области в состав России.
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Вильфанд объяснил отмену воздушной части парада Победы
Воздушная часть парада Победы в Москве была отменена из-за сильной облачности в районах восточнее и юго-восточнее столицы, откуда должен был совершаться вылет авиации, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он пояснил, что над самой Москвой облака разогнали, и воздушную часть парада провести было можно.
«А вот к юго-востоку, востоку и в других регионах очень сложная ситуация наблюдалась: мощное облакообразование, нижняя граница облаков – 200 метров», – передает слова синоптика ТАСС.
По словам Вильфанда, это именно те районы, откуда должна была взлетать авиация.
Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве проездом механизированной колонны.
Парад должен был завершиться пролетом 77 самолетов и вертолетов, однако воздушную часть парада отменили из-за непогоды. Это уже не первый раз, когда из-за плохих погодных условий отменяется воздушная часть парада Победы.
Захарова резко отреагировала на нападение на посла в Польше
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Срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя нападение на посла России в Польше Сергея Андреева и сопровождавших его дипломатов.
«Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо – и оно кровавое. Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Но, как я уже говорила, нас нельзя запугать. Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале», – добавила дипломат.
В День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.
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Путин: Россия дала упреждающий отпор агрессии
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Начав специальную военную операцию на Украине, Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение, заявил президент Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади.
«Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии – это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что страны НАТО не захотели услышать Россию, у них «были совершенно другие планы». Непосредственная угроза создавалась у границ России, готовилось нападение, в том числе на российский Крым, констатировал он.
«В открытую шла подготовка к очередной карательной операции [в Донбассе], к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ», –приводит его слова ТАСС.
«Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу», – подчеркнул Путин. «В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности, Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно! Страны НАТО не захотели нас услышать», – констатировал российский лидер.
На Красной площади в Москве в понедельник, 9 мая, проходит парад Победы. В этом году в нем будут задействованы 11 тыс. человек, более 130 образцов вооружения. Воздушную часть парада отменили из-за непогоды.
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Участников спецоперации на Украине аплодисментами встретили на параде Победы в Москве
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На Красной площади в Москве прошел парадный расчет участников спецоперации на Украине, все они награждены орденами и медалями.
Зрители парада Победы на Красной площади аплодисментами встретили парадный расчет участников спецоперации на Украине, передает Ura.Ru.
«Сейчас здесь на Красной Площади стоят плечом к плечу солдаты и офицеры из многих регионов нашей огромной Родины, в том числе те, кто прибыл прямо из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий», – сказал ранее в своей речи президент России Владимир Путин.
«Мы помним, как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов, стремились посеять национальную и религиозную вражду, чтобы изнутри ослабить, расколоть нас. Ничего не получилось», – приводятся слова из выступления главы государства на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что военные разных национальностей в бою прикрывают друг друга от пуль и осколков как братья. «И в этом сила России, великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа. Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность Отчизне – главная ценность, надежная опора независимости России», – сказал Путин.
Напомним, в Москве прошел парад в честь 77-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Президент Путин выступая в понедельник, 9 мая, на Красной площади, сообщил, что подписал указ о поддержке детей российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.
Парламент Гагаузии разрешил носить георгиевскую ленту 9 мая
Народное собрание гагаузской автономии в Молдавии одобрило ношение георгиевской ленты в День Победы, сообщил зампредседателя парламента Георгий Лейчу.
Как следует из постановления, принятого на ночном заседании, в Гагаузии на «массовых мероприятиях в рамках празднования Дня памяти Победы 9 мая 2022 года» разрешается «использование двух, трех и более цветных ленточек, включая черные и оранжевые цвета», передает РИА «Новости».
Лейчу сказал, что данное решение было поддержано единогласно, оно позволит жителям Гагаузии в День Победы носить георгиевские ленты. Решение принято «на один день – 9 мая». При этом в Гагаузии «рассчитывают, что суды признают законным и прежнюю инициативу, разрешая носить этот символ все время». По мнению Лейчу, запрет георгиевской ленты нужен для «разделения общества». «Этот символ в Молдавии носили только для того, чтобы отметить доблесть наших солдат в Великой Отечественной войне», – сказал он.
Напомним, в Молдавии использование георгиевской ленты запрещено. Однако в Гагаузии местные власти поощряют ношение георгиевской ленты. В апреле Народное собрание приняло законопроект, разрешающий использовать ее в Гагаузии. Апелляционная палата Комрата по запросу государственной канцелярии заочно приостановила действие данного решения.
Шествия «Бессмертного полка» состоялись по всему миру
Шествия «Бессмертного полка» прошли в воскресенья во многих странах мира, несмотря на попытки провокаций со стороны граждан Украины.
«Бессмертный полк» прошел в австралийском Сиднее с участием около 70 человек, несмотря на угрозы украинской общины, сообщили РИА «Новости» в посольстве России в Австралии и сами организаторы шествия.
«К акции присоединились соотечественники из других австралийских городов. Вместе с ними по центральным улицам Сиднея и площади Мартин-Плэйс прошли также сотрудники посольства и генерального консульства РФ в Сиднее», – сообщили в посольстве.
По словам координатора шествия Ксении Трифоноой, власти Сиднея разрешили проведение шествия, хотя они были обеспокоены, поскольку в адрес организаторов поступали угрозы и оскорбления от украинской общины в Австралии. «Я считаю, что «Бессмертный полк» может объединить людей постсоветского пространства, и я все же получила разрешение на проведение полка», – сказала она, добавив, что в шествии участвовали и австралийцы, а власти Сиднея перекрывали движение, чтобы колонна «Бессмертного полка» прошла перекрестки дорог, вдоль улиц много было полиции.
В Ливане «Бессмертный полк» прошел в сопровождении оркестра. Участники акции прошли маршем с портретами дедов и прадедов, российскими флагами и знаменами Победы от посольства России в Бейруте до «Русского дома». Мероприятие было организовано при поддержки представительства Россотрудничества, посольства РФ и ряда ассоциаций российских соотечественников и выпускников России.
В Буэнос-Айресе участники «Бессмертного полка» пели «Катюшу».
Несколько сотен человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая в воскресенье днём прошла на площади у римской базилики Сан-Джованни-ин-Латерано. Участники митинга с флагами России, красными знаменами, фотографиями ветеранов войны и тружеников тыла собрались на площади у памятника святого Франциска. Безопасность акции обеспечивали не только сотрудники правоохранительных органов, но и местные активисты – крепкие мужчины из антифашистских организаций.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, мужчина с украинским флагом попытался напасть на «Бессмертный полк» в Мадриде.
Во Франции участники акции «Бессмертный полк» начали собираться у главного входа кладбища Пер-Лашез, именно тогда в акцию попытались вмешаться провокаторы с украинскими флагами, однако полиция помешала им сорвать мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Они пели песни военных лет.
Около 350 человек приняли участие в традиционной акции «Бессмертный полк» в Пекине в день празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акция «Бессмертный полк» начала проводиться в разных городах Китая, в том числе в Пекине, с 2016 года. В этом году участники шествия, в том числе граждане Китая, с портретами героев войны прошли строем под советские песни военных лет.
После завершения шествия участники «Бессмертного полка» почтили память павших героев минутой молчания.
Более 100 человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в столице Эквадора Кито. «Все прошло отлично. Больше 100 человек приняли участие в мероприятии», – рассказал посол России в латиноамериканской стране Владимир Спринчан.
Ранее в МИД России сообщили, что акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в очном формате в 88 странах.
Празднование Дня Победы началось в России
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Россия начала праздновать 9 мая – в Петропавловске-Камчатском состоялись парад в честь Дня Победы и шествие «Бессмертного полка», сообщают власти Камчатского края.
Как сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края, на центральной площади Петропавловска-Камчатского состоялось торжественное шествие войск Петропавловск-Камчатского гарнизона в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В шествии приняли участие 17 сводных рот численностью более 1100 военнослужащих. Участвовали сводные роты частей ОКВС, пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району, МЧС и МВД. Также участие в шествии приняли курсанты военного учебного центра при КамчатГТУ, участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и кадетские классы Петропавловска-Камчатского.
Кроме того, на главной площади Камчатки жители почтили память своих героев, пройдя с фотографиями в «Бессмертном полку». Глава региона Владимир Солодов прошел с портретом своего родственника Деева Андрея Тихоновича, который принимал участие в Великой Отечественной войне.
Также парады в честь 77-й годовщины Великой Победы прошли утром 9 мая в городах Приморья Уссурийске и Владивостоке, где располагается штаб и главная база Тихоокеанского флота России. В парадном строю по главной улице Владивостока прошли военнослужащие бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок, приморской флотилии разнородных сил ТОФ, 36-й краснознаменной дивизии надводных кораблей, морской авиации, а также морские пехотинцы и военнослужащие-женщины центра связи ТОФ. Отдельные парадные колонны были сформированы из курсантов и слушателей различных ведомственных учебных заведений, передает ТАСС.
В составе механизированной колонны проехали более 30 единиц боевой и специальной техники береговых войск Тихоокеанского флота. Возглавил колонну танк Т-34, участвовавший в боях в годы Великой Отечественной войны.
Также праздничный парад прошел во втором крупнейшем городе Приморья – Уссурийске, где к параду было привлечено около 1,4 тыс. человек, а также задействовано около 40 единиц военной техники.
Напомним, президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народу Украины. Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побежден в Великой Отечественной. В Кремле указали, что российский лидер в поздравлениях подчеркнул, что «сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран». Президент пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.
Москва после нападения на посла России выдвинула требование Варшаве
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Российская сторона потребовала от Варшавы незамедлительно организовать ранее сорванную церемонию возложения венка на военном мемориальном кладбище, сообщили в Министерстве иностранных дел.
«9 мая экстремисты при полном бездействии полиции сорвали церемонию возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве, применив насилие по отношению к послу Российской Федерации в Польше С.В. Андрееву и другим сотрудникам дипломатической миссии», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Польским властям выражен решительный протест за потакание по сути дела неонацистским молодчикам. МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций. Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же», – подчеркнули в МИДе.
В свою очередь Следственный комитет заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.
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Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта»
Президент Владимир Путин после окончания парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«На встрече глава государства вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги», – передает ТАСС слова Пескова.
Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей.
Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).
Напомним, 6 марта президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге (посмертно).
На параде Победы началось прохождение новейшей военной техники
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Новейшая военная техника вышла на Красную площадь в Москве в составе механизированной колонны на параде в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году в составе сводной парадной колонны по главной площади страны пройдут около 130 единиц техники, часть которой задействована в ходе специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
Кроме того, в механизированной колонне на новейших БТР-МДМ «Ракушка» по площади проедут участники специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.
После марша парадных расчетов военнослужащие и музыканты освободили площадь. Проход техники по традиции открывают танки Т-34, считающиеся одним из основных символов Победы, а продолжает парад группа легкой колесной техники, в которую входят колесные боевые бронированные машины с повышенной защищенностью «Тайфун-ВДВ», а также боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО» и бронемашины «Тайфун-К». Боевые машины пехоты на параде представлены БМП-2 с боевым отделением «Бережок», «Курганец-25», а также БМП-3.
Затем по Красной площади в составе колонны современной тяжелой бронетехники проедут Т-72Б3М – танки последней модификации семейства Т-72. Эти машины задействованы в военной спецоперации на Украине, в том числе они применялись в ходе освобождения населенных пунктов Харьковской области.
В параде примут участие и танки Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата», а также будет представлена широкая линейка ракетных и артиллерийских комплексов, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», самоходные артиллерийские орудия «Мста-С». Впервые в мероприятии примут участие современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г», оснащенные автоматизированной системой управления наведением и огнем.
В составе колонны средств противовоздушной обороны в параде примет полный спектр зенитных систем, включая ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и ракетные комплексы «Тор-М2» и «Бук-М3», применяющиеся на Украине, а также зенитные ракетные системы С-400. За ними по брусчатке пройдет бронетехника Воздушно-десантных войск – боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.
Завершит наземную часть парада проезд трех пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» в сопровождении подразделения охраны на автомобилях «Тигр-М», оснащенных дистанционно-управляемым боевым модулем «Арбалет-ДМ».
Замыкать парадный строй боевой техники будут БМП «Бумеранг» с флагами видов Вооруженных сил России.
Посольство России в Польше объявило о подготовке протеста в связи с нападением на посла
Российская дипмиссия в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
«Мы заявим формальный протест, хотя я считаю, что власти были уведомлены о наших планах. Когда они не рекомендовали нам проведение более широкого мероприятия, мы пошли им навстречу, не стали обострять. Казалось бы, остался совсем минимум, что стоило обеспечить элементарный порядок», – передает его слова РИА «Новости».
В День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.