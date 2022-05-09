Путин оценил ход спецоперации на Украине

В «Азове» выступили с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ

Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко заявил, что командир 36-й бригады морпехов ВСУ Владимир Баранюк пытался покинуть окруженный Мариуполь, взяв с собой людей, танки и боеприпасы, но попал в плен к войскам РФ.

«Можно было бы убежать, как трус, думать только о собственное жизни, но не думать о своем долге, присяге, которую принял. Именно это произошло с командиром морпехов 36-й бригады. Он просто отказался выполнять приказ, который был дан. И он попытался сбежать из города с небольшой группой работающих танков, бронированных машин, боеприпасами. Из Мариуполя нельзя прорваться, но, если думать только о своей жизни, будешь хвататься за любую возможность, чтобы эту жизнь себе продлить», – сказал офицер управления разведки националистического полка «Азов» Илья Самойленко в ходе он-лайн включения из «Азовстали». Видео размещено на YouTube-канале «Громадское ТВ».

Командир полка «Азов» Денис Прокопенко также раскритиковал действия Баранюка, указав, что неизвестно, давал ли ему кто-то приказ на прорыв из вышестоящего руководства.

«Неожиданно командир 36-й бригады принял решение, никого не предупредив, просто уйти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым потерял много людей. Также большое количество людей были брошены на произвол судьбы, они просто попали в плен. Если бы этого не произошло, с этой бригадой мы еще долго могли бы держать оборону на правом берегу, но фланг оказался обнажен», – рассказал Прокопенко.

Ранее стало известно, что командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш». Они дали показания в одном из пунктов на территории ДНР об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе, передает РИА «Новости».

Из показаний Баранюка следует, что к середине апреля у его бойцов, которые находились на заводе «Азовмаш», закончились боеприпасы. В связи с этим он приказал выходить всем своим войскам, после чего в составе колонны прорывался к украинским военным, но его машину подбили, ему пришлось идти пешком и его задержали.

«Киев говорил держаться. Держаться... Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас... Ну получается, что врали. Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», – сказал военный. Он добавил, что к Киеву неоднократно обращались за помощью, просили «повлиять» на их судьбу. «Возможно, какими-то другими, ну, может быть, политическими решениями, может быть, еще как-либо. Но разрешения сдаться в плен не просил я», – добавил полковник.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Киев отказался помогать блокированным в Мариуполе военным и как он намерен формировать вторую армию с западным вооружением.

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