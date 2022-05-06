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Большинство поляков поддержало ввод войск на Украину
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За участие польской армии в миротворческой миссии на Украине высказались 56,8% опрошенных, если она будет организована НАТО, ООН или Евросоюзом, следует из данных исследования IBRiS по заказу «Республики».
Согласно исследованию, за введение польских солдат на Украину высказались 56,8% опрошенных, противоположного мнения было 32,5%, воздержались 10,7%, передает польская газета Rzeczpospolita.
По информации издания, за отправку войск чаще выступают мужчины и люди старше 30 лет. Также за участие в такой миссии стоят люди, имеющие высшее образование (72%), голосовавшие на последних выборах за гражданскую коалицию по-PSL (71%), а на последних президентских выборах за Симона Головнина (73%) или Христофора Босака (72%).
С предложением ввести на Украину миротворческую миссию НАТО выступил в ходе визита в Киев вице-премьер Ярослав Качинский. По его словам, миротворческая миссия будет находиться на территории Украины, с полного согласия украинских властей.
«И такая миссия очень помогла бы в гуманитарном измерении, и благоприятно изменила бы стратегическую ситуацию в Украине. И оговорился, что она должна иметь «прикрытие от Вооруженных сил», – отметил он.
Это мнение поддержал премьер-министр Матеуш Моравецкий. «Никто не говорит о борьбе, мы говорим только о защите невинных людей, которые сегодня погибают», – заявил он.
Однако возможность отправки такой миссии на Украину исключил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, дав понять, что никто «не будет посылать натовских солдат или самолеты».
«Мы поступаем так, потому что на нас возлагается ответственность за то, чтобы этот конфликт не эскалировался за пределами Украины, потому что это повлекло бы еще большие страдания, смерть и разрушения», – объявил он.
Как рассуждает издание, такая миссия в Украине была бы возможна, если бы произошло «эффектное нападение русских на мирное население» или «гуманитарный конвой, с большим количеством жертв».
Польская сторона хочет направить войска на Украину, особенно на территории Западной Украины, чтобы «охранять», пишет газета. При этом бывший офицер польской разведки отметил, что союзники Украины сделали ставку на военную поддержку этой страны.
«Видя, какие потери несут русские, они ставят не на миротворческую миссию, а на «вброс» в эту страну как можно больше оружия, чтобы ослабить Россию, вытеснить ее с территории Украины. Речь идет и о том, чтобы на оккупированных территориях развивать движение сопротивления», – рассказал он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, чтобы два государства могли отстраивать «общее счастье и общую силу».
«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – сказал президент Польши.
Что понимается под выражением «границы больше не будет» Дуда не пояснил.
О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.
В столице Болгарии сняли флаг Украины со здания городской администрации
Представители болгарской политической партии «Возрождение» сняли со здания софийской администрации государственный флаг Украины, установленный там решением депутатов муниципалитета Софии, обвинив в госизмене мэра города.
«Мы от «Возрождения» уважаем чужие символы и считаем, что место этого флага в украинском посольстве. Формально Болгария – независимое государство, и здесь должны развиваться только болгарские знамена», – приводит ТАСС комментарий председателя партии Костадина Костадинова.
Костадинов предупредил мэра Софии Йорданку Фандыкову о том, что «она будет отвечать за государственную измену», если флаг Украины снова появится на административном здании.
Между тем глава софийского муниципалитета Георги Георгиев назвал поведение депутатов безобразным. «Депутаты «Возрождения» играли роль охраны вышки, при помощи которой был снят украинский флаг. Это безобразное поведение. Грубое посягательство на демократию. Полиция проводит проверку», – заявил он, напомнив, что решение поднять флаг Украины, разместив его рядом с болгарским, было принято большинством голосов. В настоящее время украинский флаг вернули на старое место.
Ранее Болгария и Чехия задумались над обходом санкций ЕС против России.
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Зеленский помирился со Штайнмайером
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев после скандала с отменой его визита в украинскую столицу, сообщило агентство DPA со ссылкой на ведомство президента ФРГ.
Сообщается, что стороны обсудили «недоразумения прошлого». Зеленский пригласил в Киев также канцлера ФРГ Олафа Шольца и все немецкое руководство, передает РИА «Новости».
По данным Spiegel, переговоры длились 45 минут. Штайнмайер также заверил Зеленского в полной поддержке Германией Украины. Напомним, в апреле Зеленский отказался принять президента Штайнмайера из-за его «отношений с Россией». Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Украины принять Штайнмайера является проблемой для правительства и народа Германии.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД ФРГ утверждает, что украинский посол обвинил президента Германии Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности. Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии выразил мнение, что отказ Киева принять президента ФРГ является неслыханным и сбивает с толку.
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В России оценили желание Польши убрать границу с Украиной
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«Польша на Западной Украине может оказаться только в одном случае – если ей это разрешит Москва. Других вариантов нет», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной в будущем не будет.
«Все прочитали эти слова Дуды не как «мы с украинцами братья навеки». В них слышится конкретный геополитический сигнал: Польша по-прежнему рассматривает западные части Украины как свою территорию, или, по крайней мере, как территорию, которая может войти в состав Польши на каких-то условиях», – рассказал российский политик.
«Это давняя мечта поляков. Не исключаю, что часть проживающих там выходцев из Польши, имеющих польские корни, тоже об этом мечтают», – добавил он. «Но тут важно помнить, что такие события начинаются тогда, когда национальное государство находится в состоянии распада. Именно в таком состоянии сегодня находится Украина», – отметил депутат.
«Состояние распада – это следствие самой природы современного украинского государства. Каким будет украинское государство через 10-20 лет – никто не знает», – рассказал собеседник.
«С другой стороны, Дуда, конечно, может заявлять что угодно. Но украинцев он спрашивать вряд ли станет, а вот в Москву ему придется позвонить. И здесь ему скажут, что будущее этих территорий должны определять местные жители после завершения российской спецоперации. Они сами выскажутся, в какой стране они хотят жить», – заявил депутат.
«Но Россия, естественно, выступит против расширения Польши, потому что это равнозначно расширению польской русофобии. Нас этот вариант категорически не устраивает», – резюмировал политик.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, чтобы два государства могли отстраивать «общее счастье и общую силу».
«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – сказал президент Польши.
Что понимается под выражением «границы больше не будет» Дуда не пояснил.
О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.
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Молдавия отказалась оказывать военную помощь Украине
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Спикер молдавского парламента Игорь Гросу в ходе визита в украинскую столицу отказал спикеру Рады Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи, сообщила пресс-секретарь правящей партии «Действие и солидарность» Адриана Влас.
Гросу в ходе визита сообщил, что Молдавия может отправить на Украину саперов для разминирования опасных территорий, чтобы жители страны чувствовали себя в безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Влас.
«Председатель парламента сообщил, что страна, согласно статусу нейтралитета Молдавии, не может размещать военную технику в других странах», – добавила она.
При этом известно, что Стефанчук просил Гросу передать Украине молдавские МиГ-29.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Венгрия припугнула ЕК историческим провалом евроинтеграции
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Если Еврокомиссия продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
В письме фон дер Ляйен он заявил, что «ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные» ЕК. По его словам, «санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех государствах-членах», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними». Орбан подчеркнул, что соответствующие изменения «не могут быть профинансированы на рыночной основе».
Напомним, Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
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Дуда пообещал убрать границу между Украиной и Польшей
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Между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, чтобы два государства могли отстраивать общее счастье и общую силу, заявил президент Польши Анджей Дуда.
«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – приводит его слова Царьград.
Что понимается под выражением «границы больше не будет» Дуда не пояснил.
О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.
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Немецкое издание удалило рассказ эвакуированной с «Азовстали» украинки Усмановой
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Немецкое онлайн-издание Spiegel убрало с сайта видеоматериал из Мариуполя под названием «Я думал, что я не выживу» с показаниями эвакуированной при помощи российских военных с «Азовстали» гражданки Украины Натальи Усмановой, пояснив, что материал имел «выявленные впоследствии несоответствия в содержании».
В пресс-службе издательства Spiegel заявили, что «мы все еще находимся в процессе выяснения этого вопроса (о несоответствиях в содержании), как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте», передает РИА «Новости».
Там не стали пояснять, о каких именно несоответствиях идет речь. Вместо видео на странице разместили фотографию Усмановой у автобуса, на котором ее и других вывозили с территории завода, где блокированы украинские националисты из батальона «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело – прим. ВЗГЛЯД), в село Безыменное Новоазовского района ДНР.
По данным газеты Junge Welt, удаленный ролик представлял собой трехминутную видеозапись рассказа Усмановой. На сайте агентства Reuters есть видео с ее ответами на вопросы журналистов, однако там доступен только ролик продолжительностью в минуту. В нем оставлены только слова об интенсивности обстрелов и тяжелых условиях пребывания в бункере, об этом говорится и в статье агентства к этому видео.
Однако общение журналистов с Усмановой было записано на видео и представителями других СМИ, в том числе РИА «Новости». Женщина, в частности, рассказывала о том, как боевики «Азова» не сообщали ничего об открытии гуманитарных коридоров (об этом люди узнавали из радиоэфира), а также не выпускали тех, кто хотел уйти с завода. Кроме того, она сказала, что после всего Украина перестала существовать для нее как государство.
Заявление Усмановой опровергает утверждения Запада о том, что эвакуации людей с завода якобы препятствует Россия.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали».
Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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Лукашенко назвал условие прекращения спецоперации на Украине за неделю
Боевые действия на Украине могут закончиться в течение недели, но Запад в этом не заинтересован, заявил президент Белоруссии в интервью Associated Press.
«Я вижу, что Украина была не настроена шаг за шагом решать проблемы, что и привело к войне. Поэтому если вы говорите о каких-то зверствах в Украине, адресуйте это, прежде всего, полякам, к примеру, Соединенным Штатам Америки, Великобритании: если вы, США и Великобритания, заинтересованы в том, чтобы война в Украине прекратилась, это можно сделать в течение недели. Даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы», – приводит БелТА слова Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что США хотят утопить Россию в войне с Украиной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине, но Москву сейчас поддерживает лишь Минск.
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ВКС России уничтожили пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ
Высокоточным оружием Вооруженные силы России уничтожили два склада боеприпасов и пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лоскутовка, два склада боеприпасов националистов в районе Северска, а также 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники», – заявил Конашенков, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что СК России установил еще двух командиров ВСУ, которые причастны к обстрелам Донбасса.
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Росгвардия уничтожила главу ячейки теробороны Украины в Харьковской области
Спецназ уничтожил руководителя ячейки территориальной обороны Украины в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
В ходе разведывательно-поисковых мероприятий сотрудники ведомства обнаружили вооруженную группу без опознавательных знаков, скрытно передвигающуюся в лесистой местности в сторону российских войск, сообщается на сайте Росгвардии.
«На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь. При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром», – указали в ведомстве.
После боя спецназовцы увидели на прилегающей местности тренировочный лагерь теробороны Украины, позиции для пристрелки оружия, места ночного отдыха и комплекты боевой экипировки.
Ранее военнослужащие Росгвардии в Харьковской области ликвидировали крупный склад боеприпасов для реактивной системы залпового огня «Град».
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По факту издевательств грузинского наемника над российским пленным на Украине заведено уголовное дело
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Следственный комитет (СК) России установит обстоятельства издевательства грузинского наемника над пленным российским военнослужащим на Украине, сообщили в пресс-службе ведомства.
СК «в рамках уголовного дела установит обстоятельства издевательств над российскими военнослужащими и даст им правовую оценку в рамках расследуемого уголовного дела», говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее следователи выяснили имена 24-х участников «Грузинского национального легиона», участвующего в боевых действиях на стороне Украины.
Также Запад обвинили в игнорировании расправ ВСУ над военнопленными россиянами.
Напомним, СК завел уголовное дело о пытках российских военнопленных на Украине. В частности, американское издание The New York Times признало подлинной видеозапись, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что грозит украинским националистам за живодерство в отношении пленных российских военнослужащих и гражданских.
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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о причастности англичан к провокации в Буче
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История с провокациями в Буче детально обсуждалась, данные о причастных к ней сообщат своевременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что граждане Великобритании осуществляли съемку в Буче и потом «вбрасывали в информационное пространство».
«Безусловно, эта тема обсуждалась. Хорошо известно и достаточно детально аргументированно показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой», – передает РИА «Новости» заявление представителя Кремля.
Он добавил, что информация о том, кем это было срежиссированно, «своевременно появится».
Лукашенко ранее заявил, что «показуху» в Буче организовали «англичане».
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения ВС РФ покинули город еще 30 марта.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Глава Запорожской военно-гражданской администрации рассказал о подготовке ко Дню Победы
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«Регион готовится праздновать День Победы в полноценном формате, но Киев может попытаться атаковать нас в этот день», – сказал газете ВЗГЛЯД новый глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий. Ранее в освобожденных районах соседней Херсонской области анонсировали массовые праздничные мероприятия на 9 мая.
«Решение о проведении торжественных мероприятий 9 мая еще не принято ни городскими, ни областными властями. Это связано с тем, что от украинской стороны мы можем ожидать чего угодно – по-прежнему существует опасность атак со стороны ВСУ», – пояснил глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий. Он добавил, что «ситуация с безопасностью сейчас анализируется» – не исключено, что Киев не пойдет на все, чтобы «навредить некогда подконтрольным ему территориям». «Сложно сказать, когда будет принято решение. Но, как мне кажется, не ранее 7 мая. Все аспекты нам должен обозначить силовой блок», – пояснил собеседник.
Вопросы безопасности стоят на первом месте, отметил глава региона. «Надо понимать, можем ли мы провести все так, чтобы не опасаться за жизни людей, или все же стоит ограничиться неким небольшим набором мероприятий. Во втором случае, надеюсь, люди отнесутся к решению с пониманием. Но подготовка к полноценному празднованию Дня Победы все же пока идет», – резюмировал Балицкий.
Напомним: под контролем российских войск находятся вся южная и центральная части Запорожской области – освобождены города Мелитополь, Бердянск, Энергодар. Север области, включая город Запорожье, остается под контролем ВСУ.
Ранее глава военной администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев объявил, что на День Победы в районе намечены массовые мероприятия – с посещением музеев, демонстрациями и шествиями, возложением цветов, концертами. «Мероприятия обещают быть очень и очень интересными, богатыми, широкими. Насколько люди готовы? Они крайне заинтересованы. Я вижу, как приезжает молодежь и старички к памятнику Ленину. У меня даже есть фотография, где привезли дедушку с костылями, чтобы он увидел, что возрождается та справедливая жизнь, о которой все мечтали», – приводит его слова телеканал «Крым 24».
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что в соседнюю ДНР с визитом приехал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным он посетил Мариуполь, где провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны. Кириенко сказал, что «в это 9 Мая невозможно провести шествие «Бессмертного полка» или парад Победы в Донецке или в Луганске, но это время придет, и придет скоро». «И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и «Бессмертный полк» пройдет по улицам городов Донбасса», – заверил он.
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Шарий рассказал об украинской слежке «с вертолетов» за ним в Испании
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Украинский блогер Анатолий Шарий, задержанный в Испании по подозрению в государственной измене на Украине, рассказал, как его выслеживала Служба безопасности Украины.
По словам Шария, он «ожидал полностью, что это произойдет», и «знал, какое будет развитие у данной ситуации». «Мы отлично знали, чем занимается украинская власть, – заявил блогер. – Все произошло один в один как мы думали». Он заявил, что «ловить» его «надо было сильно – с вертолетов, говорят, высматривали, и с собаками вынюхивали». При этом Шарий не считает, что стоит «сравнивать с Ассанжем», у которого «другая ситуация». «Повторюсь, все, что я ожидал – я увидел», – приводят его слова «Известия».
В четверг СБУ сообщила, что Шарий задержан в Испании. Пресс-служба национальной полиции Испании подтвердила эти сведения. В Испании его оставили на свободе под подписку о невыезде. Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации России на Украине. Блогер имеет статус политического беженца, проживает в Европе.
США похвастались «неисчерпаемыми» возможностями по доставке оружия Украине
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Возможности США по доставке оружия и оборонной помощи Украине неисчерпаемы, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс прокомментировал российские заявления о том, что оружейные конвои на Украине будут считаться законными военными целями. По его словам, США регулярностью поставок показали, что имеют возможность осуществлять их. Он заявил, что США стремятся «укрепить позиции Украины за переговорным столом», пока «устанавливают цену за действия» России, передает РИА «Новости».
В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заверил, что военная помощь со стороны США Украине никак не сказывается на поддержке Вашингтоном Тайваня. Кроме того, по его словам, США не видят свидетельств того, чтобы Белоруссия планировала каким-либо образом напрямую принимать участие в российской спецоперации на Украине, передает ТАСС.
Министерство обороны США не меняет конфигурацию своих сил и средств в Европе ввиду ракетных учений Балтийского флота и высказываний российских должностных лиц, касающихся ядерного оружия. Любое взаимодействие кораблей России и США в Средиземном море «до сих пор было безопасным и профессиональным», информация о каких-либо инцидентах между ними в регионе не поступала, заявил Кирби.
Напомним, западные страны продолжают поставки Украине оружия, причем делают это в масштабах, невиданных за целые десятилетия. Однако выяснилось, что отправляя со своих складов десятки тысяч единиц вооружений, западные страны оставляют безоружными собственные армии.
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