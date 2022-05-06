Экс-главком ЧФ не поверил в непричастность США к гибели крейсера «Москва»

Пентагон врет, утверждая, что не передавал Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру «Москва», считает бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России Владимир Комоедов. По словам адмирала, Украина технически не способна брать на прицел российские корабли.

«Они (американцы – прим. ВЗГЛЯД) нас как-то признали «империей зла». У них же «империя лжи». Врут американцы. Дают они все. ЦРУшники, целые отделы существуют, которые курируют. Обладают колоссальными техническими средствами в космосе. Воздушная разведка, морская, космическая. Они все прекрасно наблюдают. Крейсер – это не мотоцикл, его видно довольно прилично во всех технических средствах. Они вот сейчас завлекли всю Европу в обман и ее же самую обманули против России. Поэтому не верьте и сообщите о том, что это вруны. А по-украински выражаясь – брехня», – сказал Комоедов в комментарии «Газете.Ru».

«У Украины нет ничего. Ни одного спутника, ни одного самолета, который мог бы вести разведку. Они пользуются тем, что дают им. Может быть, береговые радиолокационные станции кругового обзора есть, но они только точку дадут, а сопровождать вряд ли они смогут», – подчеркнул Комоедов.

В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели крейсера. «Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в этом случае», – заявлял он.

Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.