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Экс-главком ЧФ не поверил в непричастность США к гибели крейсера «Москва»
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Пентагон врет, утверждая, что не передавал Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру «Москва», считает бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России Владимир Комоедов. По словам адмирала, Украина технически не способна брать на прицел российские корабли.
«Они (американцы – прим. ВЗГЛЯД) нас как-то признали «империей зла». У них же «империя лжи». Врут американцы. Дают они все. ЦРУшники, целые отделы существуют, которые курируют. Обладают колоссальными техническими средствами в космосе. Воздушная разведка, морская, космическая. Они все прекрасно наблюдают. Крейсер – это не мотоцикл, его видно довольно прилично во всех технических средствах. Они вот сейчас завлекли всю Европу в обман и ее же самую обманули против России. Поэтому не верьте и сообщите о том, что это вруны. А по-украински выражаясь – брехня», – сказал Комоедов в комментарии «Газете.Ru».
«У Украины нет ничего. Ни одного спутника, ни одного самолета, который мог бы вести разведку. Они пользуются тем, что дают им. Может быть, береговые радиолокационные станции кругового обзора есть, но они только точку дадут, а сопровождать вряд ли они смогут», – подчеркнул Комоедов.
В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели крейсера. «Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в этом случае», – заявлял он.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
В столице Болгарии сняли флаг Украины со здания городской администрации
Представители болгарской политической партии «Возрождение» сняли со здания софийской администрации государственный флаг Украины, установленный там решением депутатов муниципалитета Софии, обвинив в госизмене мэра города.
«Мы от «Возрождения» уважаем чужие символы и считаем, что место этого флага в украинском посольстве. Формально Болгария – независимое государство, и здесь должны развиваться только болгарские знамена», – приводит ТАСС комментарий председателя партии Костадина Костадинова.
Костадинов предупредил мэра Софии Йорданку Фандыкову о том, что «она будет отвечать за государственную измену», если флаг Украины снова появится на административном здании.
Между тем глава софийского муниципалитета Георги Георгиев назвал поведение депутатов безобразным. «Депутаты «Возрождения» играли роль охраны вышки, при помощи которой был снят украинский флаг. Это безобразное поведение. Грубое посягательство на демократию. Полиция проводит проверку», – заявил он, напомнив, что решение поднять флаг Украины, разместив его рядом с болгарским, было принято большинством голосов. В настоящее время украинский флаг вернули на старое место.
Ранее Болгария и Чехия задумались над обходом санкций ЕС против России.
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Зеленский помирился со Штайнмайером
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев после скандала с отменой его визита в украинскую столицу, сообщило агентство DPA со ссылкой на ведомство президента ФРГ.
Сообщается, что стороны обсудили «недоразумения прошлого». Зеленский пригласил в Киев также канцлера ФРГ Олафа Шольца и все немецкое руководство, передает РИА «Новости».
По данным Spiegel, переговоры длились 45 минут. Штайнмайер также заверил Зеленского в полной поддержке Германией Украины. Напомним, в апреле Зеленский отказался принять президента Штайнмайера из-за его «отношений с Россией». Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Украины принять Штайнмайера является проблемой для правительства и народа Германии.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД ФРГ утверждает, что украинский посол обвинил президента Германии Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности. Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии выразил мнение, что отказ Киева принять президента ФРГ является неслыханным и сбивает с толку.
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Молдавия отказалась оказывать военную помощь Украине
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Спикер молдавского парламента Игорь Гросу в ходе визита в украинскую столицу отказал спикеру Рады Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи, сообщила пресс-секретарь правящей партии «Действие и солидарность» Адриана Влас.
Гросу в ходе визита сообщил, что Молдавия может отправить на Украину саперов для разминирования опасных территорий, чтобы жители страны чувствовали себя в безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Влас.
«Председатель парламента сообщил, что страна, согласно статусу нейтралитета Молдавии, не может размещать военную технику в других странах», – добавила она.
При этом известно, что Стефанчук просил Гросу передать Украине молдавские МиГ-29.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Дуда пообещал убрать границу между Украиной и Польшей
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Между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, чтобы два государства могли отстраивать общее счастье и общую силу, заявил президент Польши Анджей Дуда.
«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – приводит его слова Царьград.
Что понимается под выражением «границы больше не будет» Дуда не пояснил.
О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.
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Лукашенко назвал условие прекращения спецоперации на Украине за неделю
Боевые действия на Украине могут закончиться в течение недели, но Запад в этом не заинтересован, заявил президент Белоруссии в интервью Associated Press.
«Я вижу, что Украина была не настроена шаг за шагом решать проблемы, что и привело к войне. Поэтому если вы говорите о каких-то зверствах в Украине, адресуйте это, прежде всего, полякам, к примеру, Соединенным Штатам Америки, Великобритании: если вы, США и Великобритания, заинтересованы в том, чтобы война в Украине прекратилась, это можно сделать в течение недели. Даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы», – приводит БелТА слова Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что США хотят утопить Россию в войне с Украиной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине, но Москву сейчас поддерживает лишь Минск.
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В России оценили желание Польши убрать границу с Украиной
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«Польша на Западной Украине может оказаться только в одном случае – если ей это разрешит Москва. Других вариантов нет», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной в будущем не будет.
«Все прочитали эти слова Дуды не как «мы с украинцами братья навеки». В них слышится конкретный геополитический сигнал: Польша по-прежнему рассматривает западные части Украины как свою территорию, или, по крайней мере, как территорию, которая может войти в состав Польши на каких-то условиях», – рассказал российский политик.
«Это давняя мечта поляков. Не исключаю, что часть проживающих там выходцев из Польши, имеющих польские корни, тоже об этом мечтают», – добавил он. «Но тут важно помнить, что такие события начинаются тогда, когда национальное государство находится в состоянии распада. Именно в таком состоянии сегодня находится Украина», – отметил депутат.
«Состояние распада – это следствие самой природы современного украинского государства. Каким будет украинское государство через 10-20 лет – никто не знает», – рассказал собеседник.
«С другой стороны, Дуда, конечно, может заявлять что угодно. Но украинцев он спрашивать вряд ли станет, а вот в Москву ему придется позвонить. И здесь ему скажут, что будущее этих территорий должны определять местные жители после завершения российской спецоперации. Они сами выскажутся, в какой стране они хотят жить», – заявил депутат.
«Но Россия, естественно, выступит против расширения Польши, потому что это равнозначно расширению польской русофобии. Нас этот вариант категорически не устраивает», – резюмировал политик.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, чтобы два государства могли отстраивать «общее счастье и общую силу».
«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – сказал президент Польши.
Что понимается под выражением «границы больше не будет» Дуда не пояснил.
О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.
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Немецкое издание удалило рассказ эвакуированной с «Азовстали» украинки Усмановой
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Немецкое онлайн-издание Spiegel убрало с сайта видеоматериал из Мариуполя под названием «Я думал, что я не выживу» с показаниями эвакуированной при помощи российских военных с «Азовстали» гражданки Украины Натальи Усмановой, пояснив, что материал имел «выявленные впоследствии несоответствия в содержании».
В пресс-службе издательства Spiegel заявили, что «мы все еще находимся в процессе выяснения этого вопроса (о несоответствиях в содержании), как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте», передает РИА «Новости».
Там не стали пояснять, о каких именно несоответствиях идет речь. Вместо видео на странице разместили фотографию Усмановой у автобуса, на котором ее и других вывозили с территории завода, где блокированы украинские националисты из батальона «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело – прим. ВЗГЛЯД), в село Безыменное Новоазовского района ДНР.
По данным газеты Junge Welt, удаленный ролик представлял собой трехминутную видеозапись рассказа Усмановой. На сайте агентства Reuters есть видео с ее ответами на вопросы журналистов, однако там доступен только ролик продолжительностью в минуту. В нем оставлены только слова об интенсивности обстрелов и тяжелых условиях пребывания в бункере, об этом говорится и в статье агентства к этому видео.
Однако общение журналистов с Усмановой было записано на видео и представителями других СМИ, в том числе РИА «Новости». Женщина, в частности, рассказывала о том, как боевики «Азова» не сообщали ничего об открытии гуманитарных коридоров (об этом люди узнавали из радиоэфира), а также не выпускали тех, кто хотел уйти с завода. Кроме того, она сказала, что после всего Украина перестала существовать для нее как государство.
Заявление Усмановой опровергает утверждения Запада о том, что эвакуации людей с завода якобы препятствует Россия.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали».
Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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ВКС России уничтожили пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ
Высокоточным оружием Вооруженные силы России уничтожили два склада боеприпасов и пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лоскутовка, два склада боеприпасов националистов в районе Северска, а также 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники», – заявил Конашенков, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что СК России установил еще двух командиров ВСУ, которые причастны к обстрелам Донбасса.
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Росгвардия уничтожила главу ячейки теробороны Украины в Харьковской области
Спецназ уничтожил руководителя ячейки территориальной обороны Украины в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
В ходе разведывательно-поисковых мероприятий сотрудники ведомства обнаружили вооруженную группу без опознавательных знаков, скрытно передвигающуюся в лесистой местности в сторону российских войск, сообщается на сайте Росгвардии.
«На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь. При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром», – указали в ведомстве.
После боя спецназовцы увидели на прилегающей местности тренировочный лагерь теробороны Украины, позиции для пристрелки оружия, места ночного отдыха и комплекты боевой экипировки.
Ранее военнослужащие Росгвардии в Харьковской области ликвидировали крупный склад боеприпасов для реактивной системы залпового огня «Град».
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Россия указала на ответственность Запада за глобальный продовольственный кризис
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На Западе пытаются заставить остальной мир забыть, что санкции против России, а также ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников оказали прямое влияние на глобальный продовольственный кризис, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Госдеп заявил, что российская спецоперация на Украине якобы является главным фактором обострения глобального продовольственного кризиса. Антонов в ответ сказал, что «американцы в очередной раз передергивают». По его словам, Вашингтон «отказывается признать влияние, которое оказали на ситуацию просчеты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников».
«Обвинения нас в провоцировании надвигающегося продовольственного кризиса крайне деструктивны», – приводит посольство его ответ в Telegram. Как подчеркнул Антонов, на Западе «хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на ее возможностях осуществлять экспорт различных товаров». Он пояснил, что «речь, прежде всего, об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора».
Однако Россия, «несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства», продолжит «выполнять свои международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей». «Ситуация складывалась бы иначе, если бы отдельные государства не создавали искусственные препоны», – сказал он.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров указывал, что мировой продовольственный кризис случился задолго до начала спецоперации на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран.
Испанский суд оставил Шария на свободе под подписку о невыезде
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В Испании оставили на свободе под подписку о невыезде украинского блогера Анатолия Шария, задержанного в королевстве по подозрению в государственной измене на Украине, говорится в пресс-релизе юридической инстанции.
Уточняется, что судья принял решение «о временном освобождении с мерами пресечения» в отношении Шария, выдачи которого добивается Украина. В частности, блогер должен будет отмечаться в суде дважды в месяц, у него забрали паспорт и запретили покидать территорию Испании, пишет ТАСС.
Официальную информацию подтвердили в Национальной судебной коллегии Испании.
Ранее в четверг СБУ сообщила, что Шарий якобы задержан в Испании. Пресс-служба национальной полиции Испании подтвердила эти сведения. Как сообщила глава европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова, Шарий отпущен под подписку о невыезде.
Шария будет защищать адвокат Гонсало Бойе, который защищает также интересы бывшего главы правительства испанской Каталонии Карлеса Пучдемона.
Анатолий Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации России на Украине. Блогер имеет статус политического беженца, проживает в Европе.
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Глава Запорожской военно-гражданской администрации рассказал о подготовке ко Дню Победы
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«Регион готовится праздновать День Победы в полноценном формате, но Киев может попытаться атаковать нас в этот день», – сказал газете ВЗГЛЯД новый глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий. Ранее в освобожденных районах соседней Херсонской области анонсировали массовые праздничные мероприятия на 9 мая.
«Решение о проведении торжественных мероприятий 9 мая еще не принято ни городскими, ни областными властями. Это связано с тем, что от украинской стороны мы можем ожидать чего угодно – по-прежнему существует опасность атак со стороны ВСУ», – пояснил глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий. Он добавил, что «ситуация с безопасностью сейчас анализируется» – не исключено, что Киев не пойдет на все, чтобы «навредить некогда подконтрольным ему территориям». «Сложно сказать, когда будет принято решение. Но, как мне кажется, не ранее 7 мая. Все аспекты нам должен обозначить силовой блок», – пояснил собеседник.
Вопросы безопасности стоят на первом месте, отметил глава региона. «Надо понимать, можем ли мы провести все так, чтобы не опасаться за жизни людей, или все же стоит ограничиться неким небольшим набором мероприятий. Во втором случае, надеюсь, люди отнесутся к решению с пониманием. Но подготовка к полноценному празднованию Дня Победы все же пока идет», – резюмировал Балицкий.
Напомним: под контролем российских войск находятся вся южная и центральная части Запорожской области – освобождены города Мелитополь, Бердянск, Энергодар. Север области, включая город Запорожье, остается под контролем ВСУ.
Ранее глава военной администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев объявил, что на День Победы в районе намечены массовые мероприятия – с посещением музеев, демонстрациями и шествиями, возложением цветов, концертами. «Мероприятия обещают быть очень и очень интересными, богатыми, широкими. Насколько люди готовы? Они крайне заинтересованы. Я вижу, как приезжает молодежь и старички к памятнику Ленину. У меня даже есть фотография, где привезли дедушку с костылями, чтобы он увидел, что возрождается та справедливая жизнь, о которой все мечтали», – приводит его слова телеканал «Крым 24».
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что в соседнюю ДНР с визитом приехал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным он посетил Мариуполь, где провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны. Кириенко сказал, что «в это 9 Мая невозможно провести шествие «Бессмертного полка» или парад Победы в Донецке или в Луганске, но это время придет, и придет скоро». «И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и «Бессмертный полк» пройдет по улицам городов Донбасса», – заверил он.
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Шарий рассказал об украинской слежке «с вертолетов» за ним в Испании
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Украинский блогер Анатолий Шарий, задержанный в Испании по подозрению в государственной измене на Украине, рассказал, как его выслеживала Служба безопасности Украины.
По словам Шария, он «ожидал полностью, что это произойдет», и «знал, какое будет развитие у данной ситуации». «Мы отлично знали, чем занимается украинская власть, – заявил блогер. – Все произошло один в один как мы думали». Он заявил, что «ловить» его «надо было сильно – с вертолетов, говорят, высматривали, и с собаками вынюхивали». При этом Шарий не считает, что стоит «сравнивать с Ассанжем», у которого «другая ситуация». «Повторюсь, все, что я ожидал – я увидел», – приводят его слова «Известия».
В четверг СБУ сообщила, что Шарий задержан в Испании. Пресс-служба национальной полиции Испании подтвердила эти сведения. В Испании его оставили на свободе под подписку о невыезде. Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации России на Украине. Блогер имеет статус политического беженца, проживает в Европе.
США похвастались «неисчерпаемыми» возможностями по доставке оружия Украине
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Возможности США по доставке оружия и оборонной помощи Украине неисчерпаемы, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс прокомментировал российские заявления о том, что оружейные конвои на Украине будут считаться законными военными целями. По его словам, США регулярностью поставок показали, что имеют возможность осуществлять их. Он заявил, что США стремятся «укрепить позиции Украины за переговорным столом», пока «устанавливают цену за действия» России, передает РИА «Новости».
В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заверил, что военная помощь со стороны США Украине никак не сказывается на поддержке Вашингтоном Тайваня. Кроме того, по его словам, США не видят свидетельств того, чтобы Белоруссия планировала каким-либо образом напрямую принимать участие в российской спецоперации на Украине, передает ТАСС.
Министерство обороны США не меняет конфигурацию своих сил и средств в Европе ввиду ракетных учений Балтийского флота и высказываний российских должностных лиц, касающихся ядерного оружия. Любое взаимодействие кораблей России и США в Средиземном море «до сих пор было безопасным и профессиональным», информация о каких-либо инцидентах между ними в регионе не поступала, заявил Кирби.
Напомним, западные страны продолжают поставки Украине оружия, причем делают это в масштабах, невиданных за целые десятилетия. Однако выяснилось, что отправляя со своих складов десятки тысяч единиц вооружений, западные страны оставляют безоружными собственные армии.
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По факту издевательств грузинского наемника над российским пленным на Украине заведено уголовное дело
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Следственный комитет (СК) России установит обстоятельства издевательства грузинского наемника над пленным российским военнослужащим на Украине, сообщили в пресс-службе ведомства.
СК «в рамках уголовного дела установит обстоятельства издевательств над российскими военнослужащими и даст им правовую оценку в рамках расследуемого уголовного дела», говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее следователи выяснили имена 24-х участников «Грузинского национального легиона», участвующего в боевых действиях на стороне Украины.
Также Запад обвинили в игнорировании расправ ВСУ над военнопленными россиянами.
Напомним, СК завел уголовное дело о пытках российских военнопленных на Украине. В частности, американское издание The New York Times признало подлинной видеозапись, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что грозит украинским националистам за живодерство в отношении пленных российских военнослужащих и гражданских.
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