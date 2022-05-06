В США заявили о передаче Украине данных о российском крейсере «Москва»

Американские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что информацию о местоположении российского крейсера «Москва» Украина получила от США.

Как сообщает CNN, украинские военные, заметив российский корабль в Черном море, связались со своими американскими коллегами, чтобы подтвердить, что это крейсер «Москва». США ответили утвердительно и предоставили разведданные о местонахождении крейсера, сообщает «Коммерсант».

Как отмечает телеканал, неясно, знали ли США о планах Украины нанести удар по крейсеру. Собеседники CNN утверждают, что США не принимали участия в принятии этого решения. Они также уточнили, что «есть четкие ограничения на то, чем США готовы делиться», но подробностей об этих ограничениях не привели.

Напомним, New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц заявила, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров. По информации издания, «США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии», но не предоставляют Киеву «данные о наиболее высокопоставленных членах российского (военного) руководства».

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, но не снабжает его информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота. Минобороны России сообщило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения во время шторма из-за повреждений, полученных ранее.