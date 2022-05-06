Экс-глава Пентагона рассказал о планах Трампа ударить по Мексике

Экс-президент США Дональд Трамп изучал возможность ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике, пишет New York Times со ссылкой на готовящиеся к публикации мемуары бывшего главы Пентагона Марка Эспера.

Экс-министр обороны утверждает, что летом 2020 года Трамп по крайней мере дважды спрашивал его, может ли армия США «ударить ракетами по Мексике, чтобы уничтожить нарколаборатории», передает РИА «Новости». По словам автора книги, Трамп был крайне недоволен притоком наркотиков через южную границу и заявлял, что власти соседней страны не контролируют ситуацию на собственной территории.

«Мы просто запустим несколько ракет Patriot, никто не узнает, что это мы», – якобы отвечал Трамп в ответ на возражения против бомбардировки. Он также заявлял, что будет просто отрицать сам факт удара.

Эспер вспоминает, что принял бы подобный план за шутку, если бы не смотрел в этот момент в лицо Трампу.

По данным газеты, книга Эспера «Священная клятва» должна быть опубликована 10 мая. Экс-министр, уволенный Трампом сразу после поражения на президентских выборах 2020 года, ранее позиционировал ее как «полную и неприкрашенную историю» американской нации, «особенно в ее сложные периоды».

В июле 2020 года Трамп заявлял, что на границе США и Мексики построили 386 километров стены, к концу 2020 года протяженность стены планировалось довести до 730 километров. Позже Трамп назвал себя «стеной между американской мечтой и хаосом».

В феврале 2020 года Пентагон уведомил Конгресс США о сокращении финансирования программы закупок истребителей пятого поколения F-35 и ряда других военных программ для выделения средств на строительство ограждений на границе с Мексикой. В сентябре 2019 года Трамп забрал деньги на строительство стены из программы «российского сдерживания».

В ноябре 2018 года Трамп пообещал закрыть границу с Мексикой навсегда, если власти этой страны не вернут рвущихся в США мигрантов в свои страны. При этом он разрешил находящимся на границе с Мексикой военнослужащим США в случае необходимости открывать огонь на поражение.

Напомним, в феврале 2021 года президент Соединенных Штатов Джозеф Байден отменил введенный Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе.