ВСУ установили тяжелую технику в больницах на подконтрольных Киеву территориях

В подконтрольном Киеву Лисичанске на территории детской больницы оборудован опорный пункт боевиков националистического батальона, а в Одессе на прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО, заявили в Минобороны России.

«В городской клинической больнице №8 Харькова украинскими военными размещены артустановки и склад боеприпасов. Персонал и всех гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы выгнали. В Славянске на территории железнодорожной больницы по улице Малогородецкая размещена тяжелая военная техника, оборудован опорный пункт со складом боеприпасов. В Одессе в здании клинической больницы на улице Академика Заболотного оборудован командный пункт военных, на прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве указали, что эти и другие подобные факты, грубо нарушающие нормы международного гуманитарного права, несмотря на наши неоднократные заявления, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения.

В Минобороны призвали все международные организации, и, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.

Ранее глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области украинские чиновники незаконно присваивают и продают жителям гуманитарную помощь.

Также Мизинцев заявил, что закрывая глаза на многочисленные военные преступления киевского режима и бездоказательно перекладывая вину за них на Россию, Запад тем самым приравнивается к пособникам террористов.

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