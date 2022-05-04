Сатановский назвал подоплеку антироссийской кампании в Израиле

«Нынешнее поколение израильских политиков в целом ориентируется на Америку, заглядывает ей в рот. А Америка уже сказала, что «Украина – это круто», что она, дескать, «сражается с Россией за свободу» и демократию», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее появились сообщения о том, что власти еврейского государства обсуждают начало поставок вооружений Киеву.

«В основном антироссийскую волну сейчас поднял министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, журналист по профессии, человек безответственный. Видимо, Лапид надеется вскоре стать премьер-министром, поэтому так себя ведет. Ожидается, что правящая коалиция не переживет лета, и тогда пост главы правительства станет вакантным. В этот решающий момент Лапиду очень понадобятся американцы, точнее, помощь американских спонсоров», – предполагает политолог Евгений Сатановский.

«Что касается израильской прессы, то она сейчас настроена проукраински, – и тоже понятно почему. Она была скуплена такими фигурами, как миллиардеры Невзлин, Коломойский и тому подобными», – добавил эксперт.

Проблема в том, что Вторая мировая все глубже уходит в историю, отмечает Сатановский. «История остается в истории. И одно дело – говорить с человеком, у которого кто-то из членов семьи чуть не погиб от рук бандеровцев на этой самой Украине. Тем, кто изучает Холокост и массовые преступления тогдашних нацистов, не нужно напоминать, кто такие Бандера, Шухевич или Мельник, что такое ОУН. И другое дело – говорить с человеком, который ориентируется исключительно на свои сиюминутные политические спекуляции, для которого нацизм, Холокост, имя Бандеры – это пустой звук», – пояснил Сатановский. Он сетует, что новое поколение израильских политиков все больше принадлежит ко второй категории.

Как сказал ранее газете ВЗГЛЯД политолог, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, современные «израильтяне абсолютно не понимают связи между современными последователями нацизма на Украине и убийцами времен Гитлера». «Даже те, кто знал о массовой причастности украинцев к военным преступлениям против евреев в годы Второй мировой, кажется, сейчас напрочь об этом забыли. Это результат тотального промывания мозгов западной пропагандой», – заключил собеседник.

Во вторник израильская газета «Гаарец» сообщила, что власти страны ведут дискуссии о возможном увеличении помощи Украине. Пока речь идет о поставках «оборонительных систем, которые защитят войска на месте событий, персонального боевого снаряжения и систем оповещения, которые можно было бы отправить, не вызвав кризиса с Россией», пишет «Гаарец».

Накануне в МИД России, говоря о заявлении главы МИД Израиля Яира Лапида, отметили, что украинские власти, как и многие другие правительства в Европе, не гнушаются поддержки неонацизма, но израильское руководство упорно не желает замечать этих фактов, поддерживая киевский режим.