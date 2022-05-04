Путин установил порядок исполнения обязательств перед зарубежными кредиторами

Путин отметил важность переобучения безработных граждан

Российский президент Владимир Путин отметил важность переобучения граждан, оставшихся без работы, и внедрения мер поддержки для таких россиян на встрече с главой Минтруда Антоном Котяковым.

«Переобучение все-таки лучше, чем общественные работы, потому что, во-первых, это более благородно, во-вторых, создает дополнительные компетенции у людей, возможность найти себя на рынке труда», – передает ТАСС слова президента.

Также Путин отметил, что «общественные работы тоже нужны». Котяков в ответ обратил внимание на то, что общественные работы являются возможностью для человека получить дополнительный доход в период, когда он стоит на учете в центре занятости». «Временно, но иметь доход какой-то», – добавил президент.

Отдельно глава государства на встрече с министром остановился на теме порядка установления инвалидности, обсуждалась также поддержка пожилых людей. Российский лидер назвал этот вопрос очень важным и попросил главу Минтруда держать его на постоянном контроле.

Котяков, в свою очередь, добавил, что особое внимание Минтруд сегодня уделяет молодежи, выходящей на рынок труда, передает РИА «Новости».

«Мы прекрасно понимаем, что в начале лета у нас ребята, которые закончат высшие учебные заведения, средние профессиональные образовательные учреждения, выйдут на рынок. Мы сформировали вместе с Рособорнадзором целую систему мониторинга. Мы сопоставили реестры выпускников за последние три года с данными электронной трудовой книжки на базе Пенсионного фонда», – сказал он.

По словам главы Минтруда, в режиме онлайн министерство получает данные, кто из ребят устроился, а кто – нет. «В случае, если молодой человек по истечении четырех месяцев не смог трудоустроиться, найти профессию, которая соответствует его специальности или на которую он был готов, мы запустили программу субсидирования найма молодежи, которая предполагает дополнительные вливания работодателю, дополнительную поддержку работодателю в случае, если он берет такого выпускника», – сказал министр.

Котяков разъяснил, что порядка 1,5 млн россиян охватят программы по поддержке рынка труда, на них предусмотрено более 90 млрд рублей. «В целом мы планируем поддержать порядка полутора миллионов наших граждан теми программами, о которых я сейчас сказал. На это у нас предусмотрено более 90 млрд рублей в федеральном бюджете», – отметил он.

По информации главы Минтруда, на данный момент россиянам доступны около 1,9 млн вакансий для трудоустройства. «Для того чтобы понимать в целом ситуацию на рынке труда, полагаю необходимым соотнести этот показатель с количеством вакансий, которыми сейчас располагают центры занятости, для того чтобы предложить нашим гражданам работу, – это 1,9 млн вакансий», – рассказал он.

В заключение министр добавил, что это – «достаточно хороший показатель, который дает возможность нашим гражданам сегодня выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства».

Напомним, Путин призвал продумать вопрос переобучения работников в условиях цифровой трансформации и более широкого внедрения искусственного интеллекта. Президент также призвал и в будущем применять опыт в области удаленного обучения, полученный за время пандемии.