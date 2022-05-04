Путин назвал поддержку рынка труда одним из основных направлений деятельности правительств

Поддержка рынка труда в России на сегодня является одним из основных направлений деятельности правительства, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром труда Антоном Котяковым.

Глава государства добавил, что все эти мероприятия по сути начались еще во время пандемии коронавируса и тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться, передает РИА «Новости».

Путин попросил Котякова озвучить прогноз по состоянию рынка труда и меры поддержки занятости и отдельных категорий граждан.

«Ситуация на рынке труда на сегодняшний день является достаточно стабильной. Мы на сегодняшний день имеем порядка 3,1 млн граждан безработных. Видим, что количество безработных в нашей стране не растет», – сказал глава Минтруда.

Ранее правительство выделило почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах в условиях введенных против России санкций.