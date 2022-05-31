ВС России провели за сутки три гуманитарных акции в ДНР и Харьковской области

В РЖД рассказали об организации отдыха детей из ЛНР и ДНР

В детском оздоровительном лагере «Экспресс» Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будет организован оздоровительный отдых для 200 детей из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщили в компании.

Из Донецка и Луганска школьники прибудут на станцию Успенская в Ростовской области, там будет организован медицинский осмотр, страхование и организованная перевозка до станции Ростов-Главный. Оттуда уже дети отправятся на поезде до станции Лазаревская, где их встретят вожатые и сопроводят на территорию оздоровительного лагеря.

Лагерь «Экспресс» находится в поселке Солоники Краснодарского края, в 5 км от поселка Лазаревская, на черноморском побережье. На территории лагеря расположены спортивные площадки, оборудован зал для игры в настольный теннис. Для детей организовано пятиразовое питание.

Расходы на организацию детского отдыха будут оплачены за счет средств Комиссии ОАО «РЖД» по оказанию благотворительной и спонсорской помощи юридическим и физическим лицам.

В течение лета 2022 года ОАО «РЖД» также запланирована организация трех смен для 630 детей Донбасса в Детском оздоровительном лагере «Липки» Юго-Восточной железной дороги в Белгородской области. Начало первой смены запланировано на 15 июня 2022 года.

Накануне краснодонский детский дом-интернат ЛНР в рамках благотворительной акции «Под крышей заботы» получил помощь от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Воспитанникам детдома передали детские товары и игровые комплексы.

Акция, в которой участвуют представители строительного и жилищно-коммунального комплекса со всех регионов России, проводится в преддверии Международного дня защиты детей. Цель акции – оказать поддержку и способствовать улучшению качества и комфорта среды проживания детей, в том числе воспитанников детских домов и интернатов, а также детей, потерявших родителей.

В субботу стало известно, что в Международный день защиты детей, 1 июня, в Мариуполе состоится первый футбольный турнир среди школьников города – «Кубок мира». Соревноваться будут четыре команды 2011-2012 годов рождения. Начнутся встречи на стадионе школы №65 города Мариуполя по адресу ул. Казанцева, 25а.

По результатам игр команды-призеры будут награждены медалями и грамотами, также памятными призами будут отмечены лучшие вратарь, бомбардир и игрок турнира, говорится в сообщении на сайте Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой народной республики.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что жертвами боев с 2014 года в ДНР стали 117 детей, 35 из них – с февраля 2022 года. Об этом сообщил глава бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава республики Дмитрий Калашников.

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