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Минстрой России передал помощь детдому в ЛНР
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Краснодонский детский дом-интернат Луганской народной республики в рамках благотворительной акции «Под крышей заботы» получил помощь от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Воспитанникам детдома передали детские товары и игровые комплексы.
Акция, в которой участвуют представители строительного и жилищно-коммунального комплекса со всех регионов России, проводится в преддверии Международного дня защиты детей. Цель акции – оказать поддержку и способствовать улучшению качества и комфорта среды проживания детей, в том числе воспитанников детских домов и интернатов, а также детей, потерявших родителей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Краснодонский детский дом-интернат были переданы два детских игровых комплекса с качелями, горками и домиками. Вместе с комплексами в детский дом были доставлены кондиционеры, детское питание, подгузники, пеленки, медикаменты, питьевая бутилированная вода и другой гуманитарный груз.
«Забота и внимание – это главное, что необходимо всем детям, особенно тем, кто остался без попечения родителей. Важно, чтобы даже в сложные времена у каждого ребенка было детство и хорошие впечатления. И мы в силах все вместе оказать реальную поддержку и внести вклад в жизнь тех, кто в этом нуждается. С этой целью и зародилась идея акции «Под крышей заботы», – отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
В рамках акции Минстрой России, подведомственные министерству организации, представители строительной отрасли и жилищно-коммунального комплекса окажут поддержку детям из различных регионов России, а также ДНР и ЛНР. Для детей построят и отремонтируют детские и спортивные площадки, в помещениях детских домов и интернатов проведут ремонт, детям и учреждениям подарят самые необходимые вещи.
Краснодонский детский дом-интернат основан в 1980 году. В учреждении проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, которая по состоянию здоровья нуждаются в постороннем уходе, социально-бытовом обслуживании, медицинской помощи.
Ажиотажный спрос на гражданство России возник в Запорожской области
В освобожденной части Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
«В Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Люди сотнями приходят с вопросами, куда нести документы. Они говорят, что хотят в числе первых стать гражданами России. При этом есть очень большое число желающих из города Запорожье, который пока еще находится под контролем режима Зеленского», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогов добавил, что в регионе уже подготовлена вся необходимая инфраструктура для начала приема документов на получение российского гражданства.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день первые жители Херсонской области подали заявления на российское гражданство. Днем ранее власти Херсонской области попросили разместить в регионе российскую военную базу.
В прошлый четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
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Новые группы украинских военных в Донбассе публично отказались выполнять приказы
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Бойцы Черкасской теробороны и 46-го отдельного стрелецкого батальона ВСУ отказались выполнять боевые задания на территории ЛНР и ДНР из-за недостатка вооружений, отсутствия еды, воды, связи и медицинской помощи. В ответ на это официальный Киев обвинил их в дезертирстве, с чем бойцы категорически не согласны.
«Мы, бойцы Черкасской территориальной обороны с местом дислокации в городе Смела, по неустановленным причинам были переведены в состав Луганской территориальной обороны. В настоящее время мы дислоцируемся в Донецкой области и записываем это обращение для разъяснения ситуации, которая сложилась в нашем батальоне», – говорится в заявлении украинских бойцов.
«22 мая в устной форме командиром батальона нам была доведена информация про выезд «на ноль». Оценив задание, которое мы получили, при предварительном обследовании места выезда стало понятно, что для его выполнения необходимо наличие тяжелого вооружения, которым мы не владеем. Поэтому выполнение задания невозможно. Об этом мы предупредили руководство батальона», – констатируют бойцы.
«После по приказу командира нами было сложено оружие, боекомплект, бронежилеты и шлемы. В настоящее время нам угрожают арестом. Фактически никто из нас не отказывался от выполнения своих обязанностей. Все готовы защищать свою родину. Но имея лишь автоматы – это невозможно», – посетовали бойцы теробороны.
В заявлении также отмечается, что после первого выезда «на ноль» «мы имеем двух «двухсотых» и много «трехсотых» по госпиталям, а также больных, которых не хотят признавать такими». «Нам отказывают в квалифицированной помощи и лечении. Финансирование батальона отсутствует, о чем сказал сам комбат. Правового подтверждения перевода нашей роты нет, а сам факт перевода, по нашему мнению, является незаконным», – полагают бойцы.
«В настоящее время руководство батальона пытается отправить нас в местную военную прокуратуру, у которой предвзятое отношение к нашей роте. Отдавая устные приказы о выходе на боевые позиции, руководство делает из нас пушечное мясо. Мы добровольно пришли на службу и хотим принести пользу стране. Просим нас услышать и помочь», – говорится в сообщении.
Со схожим заявлением выступили и бойцы 2-й роты 46-го отдельного стрелецкого батальона ВСУ. «После двухнедельного боевого слаживания мы вышли на боевые позиции. По словам командира батальона, мы должны были отправиться в Запорожье. Но прибыли мы в Луганскую область под город Попасную, где получили задание занять боевые позиции и обороны возле села Камышеваха», – говорится в очередном заявлении.
«С первых минут прибытия на свои позиции мы были обстреляны минометным огнем. Несмотря на это, мы начали окапываться. Первые сутки мы продержались под огнем, но нам не доставили ни воды, ни еды. Радиостанций и связи у нас не было. При ранениях медслужбы не приезжали, из-за чего погиб один боец», – говорят представители батальона.
«После того, как нас начали атаковать вертолетами, самолетами и «градами», мы приняли решение отступить с наших позиций. Через 10 минут наши позиции были накрыты. Если бы мы остались там – никто бы не выжил. Сейчас высшее командование хочет сделать из нас дезертиров. Мы просим дать этому правовую оценку», – говорится в заявлении.
Кроме того, другие бойцы батальона пожаловались на то, что они «пошли против артиллерии и авиации с вооружением времен Первой и Второй мировых войн». «И вот с этим мы должны были воевать против вертолетов, которые безбожно обсыпали нас, и артиллерии, которая все большим калибром сравнивала наши окопы с землей», – жалуется боец.
Напомним, ранее украинские военные из 115-й бригады, которые записали обращение к Владимиру Зеленскому с заявлением об отказе выполнять боевое задание в Северодонецке, были отправлены в СИЗО.
По словам военнослужащих, их отправляют на верную смерть. А от руководства нет никакого уважения к людям. Они также выразили желание иметь надежный тыл и надлежащее командование.
До этого Верховная рада Украины решила не рассматривать законопроект, предполагающий разрешать офицерам убивать солдат за дезертирство, его отзовут, заявил депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Бакумов.
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Абэ назвал позицию Зеленского по НАТО и Донбассу причиной спецоперации России
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Российской спецоперации на Украине, вероятно, удалось бы избежать, если бы президент Украины Владимир Зеленский изменил позицию по вступлению в НАТО и Донбассу, заявил экс-глава правительства Японии Синдзо Абэ.
Абэ считает, что специальной военной операции России на Украине «можно было избежать», если бы украинского президента «можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке».
При этом Абэ подчеркивает, что добиться согласия Зеленского на это было бы необычайно трудно. Экс-премьер Япони считает, что влияние на Зеленского мог бы оказать глава американского государства Джо Байден. «Но, Зеленский, конечно отказался бы», – приводит слова Абэ РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
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Найдено новое доказательство подготовки наступления ВСУ на Донбасс
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В поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление, сообщили бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова.
Населенный пункт, располагающийся у административной границы ЛНР и ДНР, недавно перешел под контроль Луганской Народной Республики, до этого восемь лет там находились украинские силовики. Сейчас от позиций ВСУ там остались брошенные окопы и укрепленные сооружения, а также разбитая бронетехника, передает РИА «Новости».
Бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова показали бывший штаб украинских войск. В нем нашли макет местности, на котором обозначены позиции ВСУ и места сосредоточения техники. «Тут план города, поселков всех. Все как на карте, только в реальном виде», – сказал один из бойцов. По мнению луганских военных, обозначения на макете показывают, что украинские войска могли готовиться к наступлению. После бегства ВСУ в бывшем штабе живут только кошки.
Ранее в Рубежном нашли доказательства присутствия инструкторов из США и Польши.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Минобороны назвало число оставшихся в порту Мариуполя иностранных судов
В Мариупольском порту остаются шесть иностранных сухогрузов, несмотря на все условия для безопасного выхода, заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов: «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка) из акватории Мариуполя, руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты», – цитирует Мизинцева ТАСС.
Он уточнил, что российские специалисты устранили минную опасность в акватории порта города. Гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда.
С 25 мая ВС России круглосуточно открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море протяженностью 115 миль и шириной две мили.
Ранее в четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что экипажи судов зарубежных государств уже отправлены из порта Мариуполя по своим странам при поддержке МИД ДНР. Он отмечал, что в скором времени порт начнет свою работу.
Напомним, российские саперы полностью разминировали территорию порта Мариуполя. Вооруженные силы России открывают гуманитарный коридор в направлении Черного моря, чтобы иностранные суда могли выйти из порта.
Силы ДНР и ЛНР установили контроль над Красным Лиманом
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Группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российских военных освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами на территории ДНР, включая Красный Лиман, сообщает штаб территориальной обороны республики.
«По состоянию на 27 мая на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Красный Лиман – это крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что больше половины города Красный Лиман перешло под контроль сил республики.
Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что в оперативное окружение был взят город Северодонецк. По его словам, в окружение попали населенные пункты Золотое и Горское.
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В ДНР допустили смертную казнь для наемников из Британии и Марокко
В отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания заявил начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов.
Он уточнил, что Генпрокуратура республики завершила расследование уголовного дела в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко.
«Уголовное дело в отношении наемников, принимавших участие в подготовке и ведении боевых действий против ДНР, полностью сформировано. Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым с учетом военного времени может быть применена высшая мера наказания – смертная казнь», – передает слова Гаврилова ТАСС.
В ведомстве добавили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
Союзные силы России и ДНР освободили поселок на южной окраине Нью-Йорка
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Сводные отряды народной милиции Донецкой народной республики и Вооруженные силы России полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому (переименованному властями Украины в Нью-Йорк), сообщили в пресс-службе НМ ДНР.
Сводные отряды НМ ДНР и ВС РФ полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому, переименованному киевскими пропагандистами в Нью-Йорк. Несмотря на то, что противник отступил, он продолжает разрушать Новоселовку артиллерией и реактивными снарядами. Поселок почти полностью уничтожен, следы пребывания и боеприпасы нацистов встречаются почти в каждом разрушенном доме, сообщается в Telegram-канале пресс-службы.
Ранее в поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Названа численность задействованных в восстановлении Донбасса российских строителей
В ЛНР и ДНР работают около 1000 российских строителей и 250 единиц техники на восстановлении поврежденного жилья, дорог и инфраструктуры, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Сегодня перед нами стоит задача максимально оперативно развернуть работы для помощи ДНР и ЛНР в восстановительных работах. Буквально в ежедневном режиме мы видим, что из многих регионов страны отправляются колонны техники для помощи в восстановлении поврежденного жилья, дорог и инфраструктуры республик. Всего там уже работает порядка 1000 российских строителей и 250 единиц техники. Объем работ, которые предстоит провести в Республиках, существенный, и мы будем увеличивать количество людей, которые там работают», – написал Хуснуллин в Telegram-канале.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что дорожники и мостовики из российских регионов отправились в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы восстанавливать инфраструктуру, не только поврежденные мосты, но и дороги, которые не знали капитального ремонта более 30 лет.
Эксперт назвал первоочередные задачи по восстановлению освобожденных территорий Украины.
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В ДНР объяснили причину острой нехватки воды в республике
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«Вероятный подрыв гидроузлов в ДНР отступающими украинскими военными ускоряет спецоперацию союзных войск. Сейчас наши территории и без того остро нуждаются в нормальном водоснабжении», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал ускорить военную операцию на севере республики из-за проблем водоснабжения.
«Ситуация очень тяжелая, с водой у нас большие проблемы. Она подается в некоторые районы раз в четыре дня, в другие – раз в неделю. А в частном секторе Петровского и Кировского районов Донецка воды нет вообще», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
По его словам, исторически так сложилось, что вся вода в эти районы идет с севера – со стороны Славянска. «Там расположены насосные станции, которые поднимают воду к нам на возвышенность Донецкого кряжа – в Горловку, Макеевку и собственно Донецк. Пушилин прав: если мы зайдем в осенний сезон без воды – нас ждут огромные проблемы во всем коммунальном хозяйстве, можно даже прогнозировать настоящую катастрофу», – посетовал собеседник.
Представитель ДНР указал, что эту проблему не решить без включения насосных станций. «У меня есть подозрения, что отступающие украинские бойцы не оставят нам эти гидроузлы в надлежащем состоянии. Судя по их террористической ментальности, можно быть уверенными: бандеровцы совершат какую-то диверсию, чем усложнят нам проблему с водой», – признался он.
Исходя из ситуации, союзным войскам не остается ничего другого, как ускорить спецоперацию, подчеркнул Бердичевский. «Сейчас с нашей стороны идет массированная артиллеристская атака по позициям украинских формирований по всей линии соприкосновения. По данным нашей разведки, у них в войсках полный хаос, не вывозят даже тела павших товарищей, фиксируется большое количество отступающих и дезертиров. Поэтому, я надеюсь, что через пару месяцев там все закончится, и наши специалисты возьмутся за запуск насосных станций», – резюмировал собеседник.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что операцию на севере Донецкой народной республики важно ускорить: Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки и наверняка взорвет другие гидроузлы.
«Для нас очень важным является северное направление. Именно сейчас – в контексте поставок воды, обеспечения водой городов Донецк, Макеевка, Горловка. Именно там, где сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением. Связано это с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться», – сказал он.
«Нам еще нужно иметь запас времени, чтобы восстановить (водообеспечение), по крайней мере, до холодного времени года, потому что иначе ситуация может разворачиваться крайне сложно – с промерзанием коммуникаций водных и прочими вытекающими отсюда сложностями», – добавил глава ДНР.
В целом, по его словам, проведение операции в Донбассе ускоряется – капитуляция экстремистов из «Азова» стала решающим фактором, и противник стал чаще сдаваться в плен.
«Дальнейшее продвижение будет идти быстрее. Противник понимает также, что если украинский режим предал, скажем так, распиаренные и хорошо подготовленные «Азов» и тех, кто был рядом с ним, то что говорить про обычные подразделения, у которых нет ни имен, ни фамилий, и которые недостаточно серьезно распиаренные», – заявил Пушилин.
Пушилин также рассказал, что армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области, подчеркнув, что речь идет не об освобождении Харькова, а о защите республик «в полном объеме».
«То есть по сути эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик, – мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени», – пояснил он.
Глава ДНР выразил уверенность, что при поддержке Запада угроза со стороны Киева приобрела бы более серьезные масштабы, а обстрелы продолжились бы на новой линии соприкосновения.
До этого Пушилин заявил, что выход сил ДНР и ЛНР на границу республик не мог обеспечить их защиту. Он подчеркнул, что «обстрелы» и «агрессия» со стороны Украины «продолжались бы неограниченный период времени». Учитывая, что Киев получал поддержку от стран Запада, «это приобретало бы более серьезные масштабы».
Напомним, Пушилин снял запрет на ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины на таможенную территорию ДНР. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Пострадавшая при обстреле ВСУ женщина умерла в Белгородской области
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Получившая ранение из-за обстрела со стороны Украины женщина из Белгородского села Журавлевка умерла, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
До этого он сообщал, что пострадавшая при атаке ВСУ находилась в крайне тяжелом состоянии. «У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», – написал он в своем Telegram-канале.
Также Гладков добавил, что в целом ситуация в регионе спокойная, «за исключением отдельных направлений на приграничных территориях». При этом Гладков обратился к гражданам, в первую очередь к жителям сел Журавлевка, Нехотеевка и Середа, с запретом на посещение этих населенных пунктов «до особого распоряжения».
В четверг губернатор сообщал, что обстрел Журавлевки со стороны Украины ведется на протяжении всего дня. Он уточнял, что в результате обстрела ранения получила женщина. Пострадавшая находилась в крайне тяжелом состоянии, из-за чего ее невозможно было транспортировать.
После того, как женщина получила ранения на въезде в обстреливаемое со стороны Украины село Журавлевка, поставили блокпост, чтобы не пускать туда посторонних.
В среду Гладков также сообщал, что поселок Журавлевка подвергается обстрелам со стороны Украины. В ходе обстрела пострадало 10 домовладений.
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Минобороны впервые показало кадры использования РЛС «Небо-Т»
Минобороны России впервые обнародовало кадры работы радиолокационных станций (РЛС) «Небо-Т» в ходе специальной военной операции на Украине.
«Основная задача – ведение радиолокационной воздушной разведки в параметрах радиолокационного поля, обнаружение воздушных целей, взаимодействие с зенитными ракетными войсками, авиацией, передача им радиолокационной информации. Наблюдаем реактивные системы залпового огня – «Град», «Ураган», также «Точку-У» – и своевременно передаем информацию», – рассказывает командир радиолокационной роты.
Командир роты также добавил, что станция определяет ракету «Точка-У» спустя пять секунд после запуска. «Когда она набирает определенную высоту и начинает снижаться, по точке удара по ней работают зенитные ракетные войска и уничтожают», – отметил он.
Ранее Минобороны показало пуск «Калибров» по военным целям на Украине. Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск трех крылатых ракет «Калибр» по назначенным наземным целям.
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В Донбасс из Пензенской области привезли передвижной асфальтобетонный завод
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Колонна из пяти тралов с комплектующими первого передвижного асфальтобетонного завода КА-160 «Колокшанец», который задействуют в ремонте важных дорожных объектов, прибыла в Донецкую народную республику из России.
«Сегодня мы встретили вторую автоколонну из Пензенской области , которая доставила комплектующие для монтажа асфальтобетонных заводов, которые примут участие в восстановлении дорог и мостов Донецкой народной республики. Первый завод планируется установить в Тельмановском районе», – отметил и.о. первого заместителя министра транспорта ДНР Андрей Литвиненко, который встретил колонну транспорта.
По словам представителя российской дорожной организации Александра Галаева, в ДНР приехал первый из четырех асфальтобетонных заводов. Производительность одного такого завода составляет 160 тонн асфальтобетонной смеси в час, говорится в сообщении на сайте Министерства транспорта ДНР.
Всего в рамках второго этапа Пензенская область планирует направить в ДНР четыре асфальтобетонных завода. Ранее, первым этапом, от российских коллег прибыли краны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики.
Напомним, Пензенская область стала одной из первых, которая подтвердила свои намерения о сотрудничестве с ДНР по первоочередному восстановлению дорог и мостов, разрушенных в ходе боевых действий.
Всего Пензенская область готова предоставить Донбассу 240 единиц спецтехники и около одной тысячи дорожно-строительных рабочих для проведения строительных и ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что первая колонна дорожно-строительной техники из Пензенской области прибыла в ДНР.
Народный фронт организовал закупку квадрокоптеров для военных ЛНР и ДНР
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Масштабный проект по сбору средств для поддержки силовых подразделений республик Донбасса стартовал в России. В его рамках планируется собирать средства на закупку вадрокоптеров, раций, бронежилетов, спальников, одежды и обуви, медицинских товаров для подразделений ДНР и ЛНР.
Проект объединил военных корреспондентов, блогеров, артистов, спортсменов, жителей России, самостоятельно организовавших закупку вещей для воинских подразделений республик, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе Народного фронта.
«Мы собрались таким составом, чтобы обсудить, как нам консолидировать усилия и увеличить объем помощи ребятам на передовой, Народной милиции ЛНР, вооруженным силам Донецкой республики. Как мы видим в результате нашей работы, им очень часто требуется самая простая помощь: форма, берцы, квардрокоптеры и многое другое. Здесь Народный фронт выступает площадкой, которая бы упростила логистику, поставки и поиск ресурсов для того, чтобы помогать силовым подразделениям на передовой», – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Среди необходимых для военных подразделений республик Донбасса средств названы квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, одежда, обувь и медицинские товары. Ка сообщается, Народный фронт возьмет на себя системную и всестороннюю поддержку гражданских инициатив, позволяющих закрыть реальные потребности воинских подразделений, и обеспечит проекту организационную поддержку.
«Мы видим, что коптеры сбивают, просто как семечки щелкают, а без них никуда. Ситуация показала, что коптеры незаменимы, и их нужно много. Если будет налажен такой канал, чтобы предоставляли их подразделениям, будет просто отлично», – отметила специальный корреспондент дирекции информационных программ Первого канала Ирина Куксенкова. «Все мы понимаем, что при сборах гуманитарной помощи и пожертвований очень часто можно натолкнуться на мошенников. И в этой ситуации как раз хорошо, что это все будет централизованно. Все знают, что такое Народный фронт. Все будут понимать, что эти деньги и все эти вещи, которые будут требоваться бойцам ЛНР и ДНР, попадут действительно к адресатам», – сказал корреспондент НТВ Илья Ушенин.
Военный эксперт, создатель ресурса СolonelСassad Борис Рожин добавил, что в то время, когда Запад заинтересован в затягивании конфликта, на фронт уходит огромное количество материальных ресурсов, включая расходы на экипировку и многое другое. «Нужны серьезные объемы поставок, в том числе налаживание новых производств той или иной продукции на территории РФ или же переориентирование предприятий. Народный фронт в этом плане задействует новые ресурсы. И мы можем добиться серьезных изменений в подключении новых производственных мощностей для обеспечения нужд военных ДНР и ЛНР», – подчеркнул Рожин.
«Это действительно востребованная история готовности помогать не только продуктами питания, одеждой, медикаментами, но и помогать военнослужащим. И каждый второй гражданин уточняет у нас: а как мы это можем сделать? И благодаря этому фонду и совместной информационной работе мы сможем достичь хороших результатов в части поддержки тем, кто в этом нуждается», – отметила руководитель блока «Помощь жителям ЛНР и ДНР» волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ, руководитель управления регионального развития Ассоциации волонтерских центров Анастасия Маклюк.
На встрече присутствовал заместитель командующего Народной милиции Луганской народной республики, полковник Виктор Лобач. «То, что делаете вы, поверьте, это неоценимый вклад. И что хочется сказать, что все равно, несмотря ни на что, враг будет разбит. Все равно победа будет за нами», – заявил он.
В течение следующей недели будет открыт специальный портал с информацией об общей работе Народного фронта и гражданских активистов по сбору помощи для военных ЛДНР. На нем можно будет оставить заявку на оказание помощи, отправить пожертвования с помощью удобных для людей форм, таких как ежемесячная подписка и СМС. А в отделениях Народного фронта во всех регионах России будут организованы вещевые сборы для бойцов республик Донбасса.
К участию в проекте помощи воинским подразделениям республик Донбасса присоединились известные артисты и спортсмены. Так, амбассадором проекта станет народный артист России Дмитрий Певцов.
Ранее в России запустили проект «Будем жить», оказывающий помощь временным переселенцам из Донбасса, вынужденно покинувшим свой дом. В канале проекта в Telegram публикуется доступная информация о мерах поддержки и помощи беженцам, хроника событий и способы связи с земляками.
В ЛНР завели дело из-за распространения ВСУ туберкулеза с беспилотников
В Луганской народной республике возбудили уголовное дело по факту распространения украинскими военными туберкулеза с помощью беспилотников, сообщили в министерстве госбезопасности республики.
В ноябре 2020 года ВСУ запустили аппарат «Лелека С-100» из села Степное Славяносербского района ЛНР, на тот момент находившегося на границе соприкосновения, заявили в МГБ, передает РИА «Новости».
С аппарата сбрасывались агитационные листовки, имитирующие денежные средства, находящиеся в обороте в ЛНР.
«В ходе исследования листовок установлено их искусственное заражение чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности, которые относятся к категории – предШЛУ (широкой лекарственной устойчивости), в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса любой локализации», – добавили в ведомстве.
Дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе проверки установлено, что к совершению преступления причастны шесть подозреваемых, сейчас ведется сбор данных по ним.
Также распространение зараженных листовок подтверждается косвенными данными из Сети. В одном из украинских Telegram-каналов сообщалось, что «11.11.2020 патриоты Луганщины отправили поздравительные адреса жителям оккупированной территории в районе Славяносербска, а также решили «помочь финансово», распространив около 2 млн «линирийских рупэй».
При этом к сообщению прикреплены фото шестерых мужчин в военно-полевой форме ВСУ со средствами защиты органов дыхания на лицах возле беспилотника. На беспилотнике размещены агитационные листовки, аналогичные изъятым в ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой.
В начале мая ВС России нашли 10 беспилотников в Харьковской области, оснащенных емкостями и оборудованием для распыления рецептур биологического оружия.
Напомним, СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).
Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что американские инструкторы обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.
В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».