Приставы начали взыскивать 27 млн рублей с пермского стрелка Бекмансурова

Приставы приступили к взысканию почти 27 млн рублей с осужденного Бекмансурова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Судебные приставы возбудили в отношении Тимура Бекмансурова ряд исполнительных производств на общую сумму более 26,9 млн рублей, передает РИА «Новости».

В августе 2023 года по листам Пермского краевого суда было начато 13 производств, из которых 11 касаются взыскания компенсации морального вреда, а два – процессуальных издержек. В январе 2025 года добавилось еще одно дело о взыскании более 14 тыс. рублей. Общая сумма долга превысила 26,942 млн рублей.

В сентябре 2021 года студент-первокурсник Бекмансуров устроил стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета. В результате нападения погибли шесть человек, еще несколько десятков получили ранения. В декабре 2022 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее выяснилось, что массовый убийца Бекмансуров перед нападением на университет изучал ошибки других преступников.