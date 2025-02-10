Массовый убийца Бекмансуров изучал ошибки «коллег» перед нападением на ПГУ

Бекмансуров перед атакой на Пермский университет изучал ошибки массовых убийц

Tекст: Максим Попов

Как передает РИА Новости, Тимур Бекмансуров, студент первого курса юрфака, в сентябре 2021 года устроил стрельбу в Пермском государственном университете. В результате атаки погибли шесть человек, а несколько десятков получили ранения. Всего по делу о покушении на убийство потерпевшими проходят 59 человек.

Суд установил, что Бекмансуров заранее планировал нападение. Он приобрел охотничье ружье и боеприпасы, прошел курс обучения стрельбе и изучил план университета. «Специально, подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки при совершении массовых убийств», – говорится в материалах суда.

Молодой человек был задержан и получил серьезное ранение, в результате чего ему ампутировали часть ноги. В декабре 2022 года Бекмансуров получил пожизненный срок. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде в июне 2023 года оставил наказание без изменений. Попытка оспорить приговор в Верховном суде также не увенчалась успехом – приговор остался без изменений.