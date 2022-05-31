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31 мая, вторник | Последнее обновление — 21:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: В ОПЕК могут приостановить участие России в сделке по добыче нефти
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Россия в марте нарастила экспорт нефти в США почти вдвое
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Россия в марте поднялась на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, ранее страна занимала девятое место, почти вдвое увеличив поставки в месячном выражении – 4,218 млн баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
На первом месте Канада, на которую приходится две трети поставок нефти в США. В марте Канада поставила в США 125,26 млн баррелей нефти, что на 17% меньше по сравнению с февралем. Поставки Мексики снизились на 27%, до 20,365 млн, Саудовской Аравии – выросли на 26%, до 15,624 млн. Ирак сократил поставки нефти в США на 12%, до 5,791 млн баррелей, передает РИА «Новости».
Импорт нефти и нефтепродуктов США в марте вырос на незначительные 0,1% – до 8,461 млн баррелей в сутки, а экспорт поднялся на 5,7% – до 9,513 млн баррелей в сутки.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.
Россия отреагировала на попытку ЕС запретить импорт российской нефти
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ЕС находится не в лучшей форме, Россия найдет других импортеров для своей нефти, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя решение Евросоюза ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций.
«Как она (председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) верно сказала вчера, Россия найдет других импортеров. <…> Очень быстрая смена мировоззрения указывает на то, что ЕС находится не в лучшей форме», – приводит слова дипломата ТАСС.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций.
Накануне сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения касательно эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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В Киеве пообещали «устроить истерику» в случае отказа США от поставки РСЗО
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы «Фейгин Live» предупредил, что в случае отказа США от поставок реактивных систем залпового огня Украина устроит «образцово-показательную истерику».
Украина может устроить «образцово-показательную истерику», если США откажутся поставлять реактивные системы залпового огня (РСЗО), – передает РБК его слова.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.
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Премьер Бельгии назвал условия покупки нефти из России странами ЕС
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Исключение, которое разрешит покупать нефть при введении шестого пакета санкций Евросоюза против России, будет сделано для Венгрии, Чехии и стран, столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
«Специальные исключения касаются Венгрии и Чешской Республики», – приводит слова премьер-министра Бельгии РИА «Новости».
В частности, Чехия сможет временно продолжить закупки российского дизельного топлива. Венгрия получит отсрочку для модернизации своих мощностей нефтепереработки, которые сейчас рассчитаны на российскую нефть. «Есть также общая статья, которая позволяет странам, столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле, закупать российскую нефть из других источников, помимо трубопровода», – пояснил бельгийский премьер на пресс-конференции после первого дня саммита ЕС.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Кроме того, Венгрия добилась исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций.
Накануне сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения касательно эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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Болгария добилась особых условий поставок нефти из России
Болгария добилась особых условий на поставки нефти из России до конца 2024 года, заявил премьер-министр страны Кирил Петков, сообщает Sofia Globe.
«Сегодня появится общее заключение, в котором нет точных деталей по странам, но в реальных соглашениях, которые будут опубликованы через два дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас», – передает его слова РИА «Новости».
Петков пояснил, что такое решение позволит Болгарии приспособить нефтеперерабатывающую отрасль к импорту топлива из других стран.
Напомним, Еврокомиссия спустя два месяца безрезультатных согласований нефтяного эмбарго подготовила компромиссный вариант. Теперь она согласна пойти на половинчатое эмбарго: обсуждается запрет не российской нефти, а способа ее доставки. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Брюссель готов сохранить поставки по нефтепроводу «Дружба», на чем изначально настаивала Венгрия.
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Германия и США осудили задержание Ираном греческих танкеров
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Соединенные Штаты и Германия раскритиковали захват двух греческих танкеров иранскими силовиками в Персидском заливе и назвали произошедшее «тяжелым нарушением международных правил».
«Нападения на суда, продолжаемые Ираном, представляют угрозу для безопасности морского сообщения и мировой экономики», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) заявление госсекретаря США Энтони Блинкена после разговора с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
Кроме того, МИД Германии распространил заявление, осуждающее захват греческих танкеров силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). «Действия Ирана – это ничем не оправданная атака на гражданское судоходство, что представляет собой тяжелое нарушение международных правил», – отмечается в документе.
Греция, США и Германия потребовали от властей в Тегеране немедленно выпустить захваченные суда.
Ранее греческая сторона осудила захват иранскими военными двух судов в Персидском заливе, заявила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.
Отметим, что в апреле Греция задержала российский танкер Lana (Pegas) с иранской нефтью, которую решила передать США.
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После санкций США Россия стала получать больше денег, продавая меньше нефти
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Введенный США запрет на закупки нефти из России не дал ожидаемого эффекта из-за резкого роста цен на нее, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью телеканалу CNN, комментируя перспективы введения аналогичного запрета со стороны Евросоюза.
«Конечно, правильно и морально необходимо, чтобы мы запретили импорт нефти, а позднее, возможно, и газа из России, а также других продуктов. Но введенное США эмбарго на нефть повысило цены на мировых рынках, так что Россия получает больше денег, продавая меньше нефти. Это, конечно, проблема, и надо найти ее решение. Иначе правая рука будет уничтожать то, что строит левая, и наоборот. Так что запрет на нефть не имеет пока того эффекта, на который мы надеялись», – сказал он, передает ТАСС
По словам Хабека, не следует рассчитывать, что экономические санкции остановят конфликт на Украине, потому что Россия – большая страна, способная продолжать боевые действия благодаря собственным ресурсам длительное время. «Мы не можем сказать, что наши экономические запреты имеют прямое влияние на ведение ими боевых действий. Но непрямой эффект у них точно есть», – добавил он.
При этом Хабек указал, что, по его мнению, «санкции работают, но на это нужно время», проведя аналогии с экономическими ограничительными мерами в отношении Советского Союза во время холодной войны.
Ранее сообщалось, что, по словам президента Ассоциации нефти и газа Тима Стюарта, США переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет.
В апреле в Белом доме признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Вопреки этому Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в США.
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Страны ЕС согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти
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Главы государств и правительств Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в который входит частичное эмбарго на импорт российской нефти, заявил глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине в Брюсселе.
«Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
Как сообщил в Брюсселе представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу.
Накануне глава Евросовета Шарль Мишель выразил уверенность, что страны Евросоюза найдут компромисс по шестому пакету санкций против России, который должен включать облегченный вариант нефтяного эмбарго. Ранее сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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Страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубам
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Эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти не будет распространяться на поставки по трубопроводу, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
«Мы согласовали запрет на импорт нефти с временным исключением для нефти из трубопровода», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
В свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что запрет охватит две трети поставок нефти по морю и одну треть – по трубопроводу. При этом Германия и Польша обещали к концу года прекратить поставки нефти по трубопроводу, благодаря чему 90% российской нефти окажется под запретом. «Останется около 10% или 11% нефти из трубопровода, но мы вернемся к этому вопросу как можно скорее», – добавила глава ЕК.
Как сообщил в Брюсселе представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти. На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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ЕС обсуждает введение вторичных санкций против российской нефти
Европейские страны намерены запретить третьим странам закупать российскую нефть, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
«Польша и все больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, в страны за пределами Европейского союза», – цитирует Моравецкого РИА «Новости».
Ранее во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС планирует уменьшить поставки российской нефти к концу 2022 года на 92%.
До этого сообщалось, что запрет ЕС на закупки сырой нефти в России начнет действовать через полгода после введения санкций, запрет на нефтепродукты – через восемь месяцев, запреты коснутся только танкерных поставок.
Захарова: Байдена прогибают с помощью киевских клоунов
После отказа США поставлять на Украину дальнобойные системы залпового огня президента Джо Байдена «прогнут свои же, используя киевских клоунов», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Первым начал истерить «дипломат» Макфол: «Это ошибка. Настоящие лидеры умеют пересматривать решения. Надеюсь, он это сделает». Система выстроена четко. Байдена прогибают свои же – группа неоконов демократической партии, используя киевских клоунов», – написала она в своем Telegram-канале.
Напомним, власти США рассматривают возможность поставок Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО), но без ракет дальнего радиуса действия.
Итоговое решение пока не принято, сообщает американское СМИ. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по российской территории.
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Словакия заявила о готовности использовать нефть из России
Словакия намерена использовать российскую нефть до тех пор, пока не будет найдена ей альтернатива, заявил на саммите ЕС в Брюсселе словацкий премьер Эдуард Хегер.
«Временно разрешены дальнейшие поставки нефти из РФ по трубопроводам, в случае Словакии речь идет о поставках по нефтепроводу «Дружба». Словацкая просьба на заседании была удовлетворена – мы можем использовать российскую нефть до того момента, когда будем иметь за нее полноценную альтернативу», – передает РИА «Новости» слова Хегера.
Он одобрил решение венгерского коллеги Виктора Орбана одобрить частичное введение эмбарго на нефть из России. Хегер заявил, что на это мог повлиять их недавний разговор.
«Самое главное, что Евросоюз сохранил свое единство, в данный момент это очень важно», – подчеркнул Хегер.
Ранее сообщалось, что запрет ЕС на закупки сырой нефти в России начнет действовать через полгода после введения санкций, запрет на нефтепродукты – через восемь месяцев, запреты коснутся только танкерных поставок, подтвердила пресс-служба Еврокомиссии.
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В Пентагоне предсказали финал украинского кризиса
Несмотря на сложные прогнозы по поводу украинского кризиса, в Пентагоне заявили, что считают его логичным завершением именно мирные переговоры, сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
По его словам, Пентагон рассматривает разные варианты развития событий на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
«Какими будут варианты итогов, станет ясно в течение нескольких недель. Все может затянуться, может закончиться победой одной из сторон либо прийти к мирным переговорам. Альтернатив очень много, я не уверен сейчас ни в одном из вариантов», – объяснил он.
Как отметил Милли, он видит возможный диалог между Москвой и Киевом, в том числе по инициативе Зеленского.
«Мне кажется, развязка ситуации посредством переговоров была бы логичным выбором, обе стороны могут прийти к такому выводу», – заявил он.
Ранее в Пентагоне заявили, что США не собираются воевать на Украине ни на суше, ни на море.
Стоимость нефти Brent превысила 123 доллара за баррель
Мировые цены на нефть во вторник поднимаются на 1% и более, а цена фьючерсов Brent (с поставкой в июле) поднялась выше 123 доллара за баррель впервые с 24 марта, в то время как ЕС принял решение ограничить импорт российской нефти.
По состоянию на 7.40 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,43%, до 119,28 доллара за баррель, июльских – на 1,26%, до 123,2 доллара. Brent торгуется выше 123 долларов за баррель впервые с 24 марта. Июльские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 1,2%, до 118,59 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
В ночь на вторник ЕС достиг согласия в вопросе введения частичного нефтяного эмбарго, которое коснется поставок нефти по морю из РФ. При этом блок подтвердил, что поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций. Но подразумевается, что к концу года ЕС фактически сократит на 90% импорт нефти.
Способствуют удорожанию нефти также ожидания роста спроса в Китае, поскольку страна ослабляет ограничения на передвижение людей, приводит Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ. Китай – один из крупнейших импортеров и потребителей нефти.
Также рынки продолжают следить за ситуацией с греческими танкерами. Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции 27 мая задержали в Персидском заливе два танкера. По их заявлению, это стало ответом на действия властей Греции, которые ранее захватили танкер с иранской нефтью, а затем передали нефть американским властям.
Минфин Украины признал, что бюджет на две трети зависит от международной помощи
Бюджет Украины только на одну треть финансируется из собственных доходов, остальные две трети поступают через международные гранты и кредиты, заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко на местном телевидении.
«Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы расцениваем во вторичном контексте, первичный – это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы, по оптимистическим оценкам, сейчас покрывают лишь одну треть наших расходов, две трети покрываются за счет заимствований и грантовых средств», – передает «Коммерсант» его слова.
Утром во вторник Евросоюз и его партнеры по Группе семи (G7) сообщили о намерении выделить Киеву 9 млрд евро финансовой помощи.
В прошлый вторник страны Евросоюза не смогли согласовать технические условия выделения дополнительной макрофинансовой помощи Украине, но поддержали необходимость выделения Киеву значительной финансовой поддержки. 17 мая главы МИД стран ЕС согласовали выделение Киеву 500 млн евро на военную помощь.
Напомним, в конце апреля Украина запросила у администрации США чрезвычайную экономическую помощь в размере не менее 2 млрд долларов в месяц. Ранее в том же месяце Владимир Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в размере 7 млрд долларов. При этом лидер политической партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
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Евросоюз признал невозможность помешать России продавать нефть третьим странам
Даже в случае введения частичного эмбарго на российскую нефть Евросоюз не сможет помешать России продавать нефть третьим странам, признал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Мы не можем помешать России продавать нефть другим странам, мы не обладаем такими возможностями, но мы являемся главными клиентами России. Ей придется искать других. Очевидно, им придется снижать цены», – передает РИА «Новости» его слова.
Боррель подчеркнул, что целью санкций является «лишение финансирования российской армии».
При этом он выразил надежду, что для поиска новых клиентов Москва должна будет продавать нефть со скидкой.
«Мы не можем предотвратить, чтобы Россия продавала свою нефть кому-то еще, мы не настолько могущественны. Но мы – самый важный клиент России. Ей придется искать новых и разумеется снижать цены», – рассуждает он.
Тем временем в Азии раскритиковали «судорожные» попытки ЕС заменить российские ресурсы, так как дорогостоящие альтернативные поставки энергоресурсов вызывают болезненные перебои на мировом рынке и еще больше подпитывают инфляцию.
Ранее генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство Японии поддерживает решение стран Евросоюза о введении частичного эмбарго на импорт российской нефти.
Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
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