Россия в марте нарастила экспорт нефти в США почти вдвое

Россия в марте поднялась на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, ранее страна занимала девятое место, почти вдвое увеличив поставки в месячном выражении – 4,218 млн баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

На первом месте Канада, на которую приходится две трети поставок нефти в США. В марте Канада поставила в США 125,26 млн баррелей нефти, что на 17% меньше по сравнению с февралем. Поставки Мексики снизились на 27%, до 20,365 млн, Саудовской Аравии – выросли на 26%, до 15,624 млн. Ирак сократил поставки нефти в США на 12%, до 5,791 млн баррелей, передает РИА «Новости».

Импорт нефти и нефтепродуктов США в марте вырос на незначительные 0,1% – до 8,461 млн баррелей в сутки, а экспорт поднялся на 5,7% – до 9,513 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.