Демограф рассказал, какие города России станут миллионниками в ближайшее время

Де-факто Саратов и Энгельс при объединении уже можно считать городом-миллионником, а также данный статус возможно сможет получить Тюмень к 2035 году, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян, комментируя данные о том, что четыре российских города уже стали миллионниками.

Согласно предварительным данным Всероссийской переписи населения 2021 года, в Воронеже, Краснодаре, Красноярске и Перми численность населения превысила 1 млн человек. Таким образом данные населенные пункты получили статус городов-миллионников.

«Дело в том, что по сравнению с прошлой переписью населения, которая была в 2010 году, у нас число миллионников увеличилось на четыре города. Но вошли они в состав миллионников не в 2021 году, а намного раньше. Краснодар, например, преодолел отметку миллион в 2018 году, Красноярск еще раньше, а Пермь и во время переписи населения в 2010 практически была миллионником, она немного не дотянула до этого значения», – говорит Мкртчан.

Связано такое явление, по словам демографа, с большим внутренним миграционным приростом – по различным причинам многие люди стремятся переехать из среднего, малого города или деревни в большой. Например, вокруг того же самого Воронежа, который обрел статус города-миллионника, огромное количество поселений, население которых переезжает в город. А из Норильска люди переезжают, например, в Красноярск, равно как в Пермь едут с севера. «Стягивание населения в крупные города – это своего рода тренд», – замечает специалист.

Кроме того, он отмечает, что в ближайшее время не так много городов смогут получить статус миллионников. «У нас Саратов с Энгельсом вполне могут стать миллионниками. В Саратове чуть больше 800 тысяч человек живут, в Энгельсе – 200, и разделяет их только Волга. Де-факто это уже миллионник, потому что это чуть ли не сросшиеся города. Тюмени до миллиона еще довольно далеко, хотя растет она достаточно быстро. Думаю, она вполне может перешагнуть отметку в миллион к 2035 году. Других городов в числе ближайших миллионников я не вижу», – заключил Мкртчан.

Ранее глава Кемеровской области Сергей Цивилев предложил президенту России Владимиру Путину создать в регионе два города-миллионника на базе Кемерово и Новокузнецка за счет сноса частных секторов и строительства новых современных домов.