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Послы ЕС не смогли договориться о введении «облегченных» санкций против России
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Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России, сообщил источник в институтах ЕС в Брюсселе.
«Сегодня прошло заседание КОРЕПЕРа, где обсуждался вопрос запрета поставок российской нефти. Нам предстоит рассмотреть дополнительные детали еще на одном заседании, которое пройдет в понедельник», – сообщил собеседник ТАСС.
24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
В воскресенье Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
Во Франции высмеяли просьбы Макрона и Шольца к Путину
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Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по Украине.
Поводом для насмешек стала новость, что они попросили президента России Владимира Путина освободить 2,5 тыс. бойцов с завода «Азовсталь», которые сдались плен, а также помочь в экспорте зерна и объявить перемирие.
«Пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Зеленскому нужно просить о перемирии», – поделился мнением один из читателей Le Figaro, передает РИА «Новости».
«Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо», – написал один из комментаторов.
«Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры», – заявила Adama21.
«Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!!!!» – заключил еще один француз.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей. Также Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
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Bloomberg: Запад готов уступить требованиям Путина
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В ЕС наметился раскол между западными и восточными странами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Москвой и условий, которые должен будет принять Киев в рамках мирного договора, сообщает Bloomberg.
Обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли указали на затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки российской нефти, передает РИА «Новости»
По словам авторов статьи, дипломаты и официальные лица в Европе «все больше разочаровываются» в связи с тем, что Евросоюз, возможно, «подходит к пределу краткосрочной боли», который он может причинить России спустя вот уже три месяца после начала спецоперации.
Bloomberg пишет, что государства ЕС ограничиваются разговорами в попытках «наказать» Россию, но отказываются ударить «по больному месту» – энергетике. «Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, но другие страны уступают требованиям Путина об оплате газа в рублях», – подчеркивается в статье.
«Эта весьма неприятная картина подчеркивает тот факт, что Брюссель ограничен в своей способности подкрепить жесткую риторику действиями, поскольку для принятия скоординированных мер необходимо согласие всех 27 членов блока», – добавляют авторы статьи.
В публикации Bloomberg также поднимается вопрос о том, не станут ли попытки отказа от российских энергоресурсов концом единства Евросоюза, ведь это «может оказаться слишком амбициозной целью». «По словам дипломатов, из-за роста напряженности в связи с тем, что Венгрия удерживает Евросоюз в состоянии неопределенности, внутри блока нарастает стремление освободиться от обязательного исполнения требования о единогласии в принятии решений касательно санкций и внешней политики», – говорится в статье.
Напомним, Bloomberg также сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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Рогозин и Соловьев посмеялись над словами главы ЕК о покупке российской нефти
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и телеведущий Владимир Соловьев отреагировали на высказывание председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Евросоюз «вынужден» покупать российскую нефть, чтобы Россия «не заработала еще больше».
«Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше», – написал Рогозин в Telegram.
Соловьев в свою очередь отметил, что «так смешно», как это делает фон дер Ляйен, «даже в детском саду не оправдываются».
Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз «вынужден» покупать российскую нефть, поскольку если ЕС полностью откажется от нее, то Россия «сможет продать ее на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше».
В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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В Британии заявили о победе России в битве за контроль над пшеницей
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Главной победой России с начала спецоперации на Украине стало увеличение объемов российского экспорта пшеницы и рост цен на нее, пишет британская газета The Times в статье под заголовком «Россия выигрывает битву за контроль над пшеницей в мире».
Британское издание пишет, что с конца февраля экспорт Украиной пшеницы заметно сократился в связи с осложнением процесса вывоза зерна. По его данным, более 20 млн тонн украинской пшеницы гниет в силосах и торговых судах по всей стране. Это оказывает серьезное влияние на экономику страны, учитывая, что на продовольственный и сельскохозяйственный сектор приходится 10% ВВП Украины, передает RT содержание публикации.
Киев, напоминается в статье, является пятым по величине экспортером пшеницы, цена на зерно с начала года уже выросла на 60%, приблизившись к рекордному уровню. При этом Россия – главный мировой экспортер пшеницы – восполняет образовавшийся пробел, продавая не только больше товара, но и по более высокой цене, указывает автор.
По словам Набиля Мседди, исполнительного директора компании AgFlow, занимающейся анализом сельскохозяйственного рынка, до начала спецоперации экспорт украинской пшеницы и кукурузы рос, в то время как российский экспорт сокращался. Тем не менее в апреле экспорт пшеницы с Украины упал на 32% по сравнению с апрелем 2021 года, а экспорт из России, напротив, вырос на 18%. Согласно оценке компании, в этом сезоне доход от налогов на экспорт пшеницы России составил 1,9 млрд долларов.
«Потеря объемов экспорта Украины почти полностью совпадает с ростом экспорта России. Поэтому это можно вполне точно интерпретировать как оттеснение торгового конкурента на второй план», – заявил Мседди.
Как пишет The Times, у России и Украины много общих экспортных партнеров в основном в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Столкнувшись с возможностью нехватки продовольствия, многие из них обращаются к России, чтобы восполнить недостаток. Египет, Иран и Турция являются крупнейшими покупателями, причем российский экспорт в эти страны вырос на 500%, 481% и 381% соответственно.
В России ранее неоднократно подчеркивали, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против нашей страны. При этом, согласно прогнозам, в России ожидается хороший урожай зерновых.
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Экс-командующий ВДВ сказал, какое указание от США получила Польша по Украине
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Соединенные Штаты, опасаясь прямой конфронтации Североатлантического альянса с Россией, запретил Польше направлять на Украину своих военных, заявил экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.
Шпак в интервью RT прокомментировал учения на западе Белоруссии и ответил на вопрос, являются ли эти маневры подготовкой к польскому вторжению. «Поляки под национальным флагом не пойдут ни на Белоруссию, ни на Украину. В Донбасс, куда-нибудь на Львовщину или Тернопольщину могут отправиться наемники, добровольцы, волонтеры – как их ни назови, но никак не военнослужащие польской армии. Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России – это начало Третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши», – подчеркнул экс-командующий ВДВ России.
Генерал-полковник также добавил, что в случае начала Третьей мировой, человечество столкнется с глобальным ядерным конфликтом, в котором «победителей не будет».
«Что касается учений в Белоруссии, то это стандартные военные меры в ответ на проходящие по ту сторону границы маневры натовских войск. Западный военный блок сейчас проводит их целыми сериями, одни за другими. Александр Лукашенко демонстрирует, что и он держит порох сухим», – добавил он.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Польша появилась благодаря СССР и выживала благодаря России. Он предупредил, что Польша «станет былью» так же быстро, как стала страной, если «не перестанет тявкать».
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Тогда же глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
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Минобороны продемонстрировало работу на Украине одной из мощнейших пушек в мире
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Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показана боевая работа расчетов 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Малка», артиллеристы участвуют в спецоперации на Украине.
Ведомство опубликовало двухминутный ролик. На видео демонстрируется, как российские военнослужащие заряжают пушку и производят выстрелы. Показаны кадры, снятые камерой, установленной на снаряд, передает РИА «Новости».
Как указало министерство в Telegram, в результате показанных выстрелов были уничтожены позиции украинских войск в лесном массиве: «Артиллеристы вскрыли расположение позиций противника и нанесли удар. Слаженные расчеты 203-мм САУ «Малка» вели боевую стрельбу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 40 километров».
7 апреля 2020 года в УВЗ сообщили, что модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий 2С7М «Малка» завершена. «Малка» – модернизированный вариант орудия 2С7 «Пион». Хотя «Пион» создан в 1980-х годах, он до сих пор считается одной из самых мощных пушек в мире.
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Зеленскому пообещали «сюрприз» от избежавшего казни украинца
До России смог добраться член украинской антифашистской организации «Патриоты за жизнь», участников которой после пыток казнили сотрудники киевских спецслужб, сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
«Одному из них (задержанных СБУ активистов – прим. ВЗГЛЯД) чудом удалось выжить. Сегодня он добрался ко мне в Москву! Что это значит? А то, что уже на следующей неделе мы с вами узнаем всю правду: как их похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были», – сообщил Кива в Telegram.
«Отдельно Зеленскому: тебе, (...), мы приготовили сюрприз», – добавил экс-депутат.
Ранее Кива сообщил, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения «Патриоты за жизнь». По его словам, активисты находились в Киеве и в конце февраля с ними пропала связь, так как их задержали сотрудники СБУ. Экс-парламентарий обещал обратиться СК России с просьбой расследовать внесудебную расправу над украинскими антифашистами.
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Во Франции заявили о возвращении Грузии в орбиту Москвы
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Грузия хоть и подала заявку на вступление в Европейский союз, возвращается на орбиту Москвы, пишет французское издание Le Figaro. В статье указывается, что Тбилиси не стал осуждать Россию и не принял антироссийские санкции, а напротив, все больше критикует Европу и Украину.
Грузинское правительство, по мнению автора статьи, всеми силами старается отдалиться от политической жизни. Так, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «тихо умирает в грузинской тюрьме». Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, который «дергает за ниточки» грузинской политики, так же «держится в тени», передает RT содержание публикации.
По словам автора, Грузия, которая при президенте Саакашвили в 2000-х годах совершила «переход от постсоветского государства к новой западной демократии», теперь возвращается «в орбиту Москвы». Так, она старается придерживаться нейтралитета по Украине, который «мутировал в сочувствие» российским властям, говорится в публикации.
«Так что Грузия не только не стала поддерживать Украину, но и начала открыто критиковать украинского президента, а также отказалась от введения антироссийских санкций. Более того, на Западе опасаются, что Грузия может стать платформой для обхода санкций, ведь российские компании там уже обосновываются», – пишет издание.
«Самая прозападная страна региона опасным образом сползает на российскую орбиту», – приводит автор статьи слова политолога Торнике Гордадзе.
Le Figaro приводит мнение, что такой «разворот» Грузии «связан со страхом», ведь Россия «может попытаться присоединить, например, Южную Осетию». «Маленькую Грузию», продолжает автор, будет «просто заполучить», «даже не придется устанавливать там лояльное правительство – ведь оно уже есть».
Хотя Тбилиси по-прежнему претендует на вступление в ЕС, с марта, когда он подал заявку, грузинские власти стали все больше и больше критиковать Европу, напоминает французское издание. «Как будто они хотят саботировать этот процесс», – предположил бывший министр по интеграции в ЕС и НАТО Торнике Гордадзе.
Западные страны и Украина все чаще критикуют Грузию за то, что страна не присоединилась к экономическим санкциям против России. В самой Грузии в ответ на это заявляли, что республика «не вовлекается в войну», но при этом поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев.
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Абэ назвал позицию Зеленского по НАТО и Донбассу причиной спецоперации России
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Российской спецоперации на Украине, вероятно, удалось бы избежать, если бы президент Украины Владимир Зеленский изменил позицию по вступлению в НАТО и Донбассу, заявил экс-глава правительства Японии Синдзо Абэ.
Абэ считает, что специальной военной операции России на Украине «можно было избежать», если бы украинского президента «можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке».
При этом Абэ подчеркивает, что добиться согласия Зеленского на это было бы необычайно трудно. Экс-премьер Япони считает, что влияние на Зеленского мог бы оказать глава американского государства Джо Байден. «Но, Зеленский, конечно отказался бы», – приводит слова Абэ РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
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Пушков указал на четыре ошибки в «доктрине Сороса»
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В статье американского предпринимателя Джорджа Сороса, в которой говорится о возможном «подрыве» мощи Запада из-за спецоперации России на Украине, есть четыре основные ошибки, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Самая опасная позиция в современном мире – либеральный фундаментализм, который исповедуют такие фигуры, как Джордж Сорос. Это тот случай, когда радикальная идеология мозги застит. По Соросу, главное содержание глобального развития – это схватка двух диаметрально противоположных систем государственного управления: «открытого общества» и «закрытого общества», – написал Пушков в Telegram.
Он отметил, что Сорос возрождает худший вариант западной доктрины «холодной войны», ставя во главу угла мирового развития «не задачу выживания и развития человечества, а «схватку двух противоположных систем».
Сенатор подчеркнул, что такой подход «в силу черно-белого примитивизма» не выдерживает критики. «Во-первых, ни Россия, ни Китай, хотя и не являются репликами западной либеральной демократии, не являются «закрытыми обществами», а представляют собой разные и гораздо более сложные системы», – говорится в сообщении.
Во-вторых, по его словам, в России и Китае экономика строится в соответствии с рыночными принципам, «чего Сорос ради цельности своей надуманной доктрины предпочитает не замечать».
Также Пушков отметил, что в отличие от США ни Россия, ни Китай не ставят задачу распространения своих политических моделей, идеологий и систем ценностей на другие государства, ограничиваясь защитой своих геополитических интересов.
Кроме того, действия России на Украине не станут «прологом» к Третьей мировой войне, если только западный альянс не развернет ход событий в эту сторону, указал сенатор.
«Россия решает на Украине проблему обеспечения своей стратегической безопасности, которую отказалась гарантировать НАТО (о чем, кстати, на днях напомнил экс-премьер Японии Синдзо Абэ). Не более того. Эти действия не несут угрозы ни безопасности США, ни безопасности Европы. Речь идет о региональном конфликте, который не имеет потенциала стать глобальным, если его не превратят в таковой Соединенные Штаты», – отметил он.
Ранее Джордж Сорос опубликовал статью, где заявил о том, что спецоперация России на Украине может подорвать мощь Запада и стать началом Третьей мировой войны. «И наша цивилизация может ее не пережить», – полагает бизнесмен.
Он также отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем «представляет самую большую угрозу» так называемым «открытым обществам». Из-за этого, как полагает Сорос, даже борьба с изменениями климата «должна отойти на второй план».
«Мы должны мобилизовать все наши ресурсы для скорейшего прекращения войны. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию – победить Путина», – убежден Сорос.
Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
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Билл Гейтс дал прогноз по масштабам оспы обезьян
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью испанской газете Diario ответил на вопрос о том, перерастет ли оспа обезьян в новую крупную пандемию.
Американский предприниматель признал, что его беспокоит распространение редкого заболевания. «Мы должны проанализировать, почему в Европе, где это не было частым вирусом, у нас вдруг сотни случаев. Похоже, это из-за каких-то изменений в том, как сейчас передается вирус», – приводит его слова ТАСС.
«То, что это связано с оспой, немного пугает, но я не думаю, что это будет следующая большая пандемия», – добавил он.
«Но чудесно, что мы бдительны. Если бы не пандемия коронавируса, оспы обезьян даже не было бы в новостях», – сказал он.
Комментируя методы сдерживания распространения различных заболеваний, Гейтс обратил внимание на москитные сетки. «Каждые три-четыре года мы выпускаем новое поколение сеток от комаров. Они дешевы, если производятся в больших масштабах», – отметил он.
«Есть и другие более сложные методы. Мы испытываем тот, который заключается в генетической модификации комаров, чтобы они не размножались и резко снижали популяцию в течение нескольких лет, чтобы устранить циркуляцию малярии», – сказал американский миллиардер. «Это то, над чем мы работаем в лаборатории, но я думаю, что через пять лет у нас это будет готово», – заключил Гейтс.
Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. За последнее время случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Австрии, Бельгии, Британии, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус может передаваться от животных человеку. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания. По информации ВОЗ, вакцинация от натуральной оспы в 85% эффективна против заражения оспой обезьян.
Губерниев рассказал о катастрофе на финале ЛЧ в Париже
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Париж ни с точки зрения логистики, ни с точки зрения безопасности не был готов к проведению финала футбольной Лиги чемпионов, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Изначально финал планировалось провести в Санкт-Петербурге, однако у России отобрали право на проведение этого мероприятия.
«За короткий срок, прошедший с момента переноса, они (Париж – прим. ВЗГЛЯД) просто не успели подготовиться. При этом и город, и страна в целом обладают колоссальными возможностями для проведения мировых чемпионатов», – сказал Губерниев в комментарии газете ВЗГЛЯД.
«Тут важно вспомнить, что, перенося матч из Санкт-Петербурга в Париж, выдвигался тезис о необходимости соблюсти должный уровень безопасности. И где теперь эта безопасность оказалась? Конечно, это огромный позор и для УЕФА, и для Франции, и для Парижа», – подчеркнул спортивный комментатор.
Английские фанаты, продолжил Губерниев, не лыком шиты, среди них достаточно хулиганов. «Но, конечно, когда на стадион, по некоторым данным, попадает несколько тысяч людей с поддельными билетами, а с настоящими тикетами люди остаются на улице – это катастрофа», – сказал он.
«И здесь становится понятно, что в Питере это же мероприятие было бы организовано на высшем уровне. Если ты принимаешь какие-то решения, то ты должен отдавать себе отчет о последствиях. А тут решение приняли, а вот о последствиях никто не думал. Париж обосрался», – уверен Губерниев. По его словам, за такую организацию было стыдно всем.
«И мы видели необоснованное чрезмерное насилие со стороны полиции. Ярким тому примером послужила ситуация, когда беременная женщина убегала из толпы, где распылили слезоточивый газ. И там же рыдали и кашляли маленькие дети», – сказал спортивный комментатор.
«Франция, конечно, уже попыталась оправдаться. И УЕФА заявила о начале расследования, но это все хорошая мина при плохой игре. Они наказали себя, футбол, болельщиков и все такое прочее. Если УЕФА принимает решение забрать финал ЛЧ у России, то найдите хотя бы нормальный город. А то ни логистики, ни безопасности нормальной не смогли гарантировать», – заключил Губерниев.
Ранее бывший игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что Франция не справилась с проведением футбольной Лиги чемпионов.
Напомним, финал футбольной Лиги чемпионов на стадионе «Стад де Франс» в Париже завершился победой испанского клуба «Реал» над английским «Ливерпулем» со счетом 1:0. Болельщики устроили беспорядки. Финал должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако 25 февраля УЕФА объявил о переносе финального матча в Париж из-за ситуации на Украине.
Украинских беженцев стали выселять из отелей в Болгарии
Болгарские власти отменили субсидии отелей на содержание беженцев с Украины, беженцев начали выселять, сообщают СМИ.
Глава болгарского агентства по вопросам беженцев Мариана Тошева сообщила, что беженцев переселят на специальные базы, которые были подготовлены властями страны. Планируется, что переселение проведут 29 мая – 1 июня, «беженцев до вокзала отвезут на автобусах, где они сядут на поезда и прибудут на базы размещения». Как сообщила Тошева, в Болгарии находятся 300 тыс. беженцев, но только 40 тыс. получают государственную помощь, передает Sputnik со ссылкой на BTV Novinite.
Напомним, с начала лета несколько польских городов отменят бесплатный проезд для граждан Украины. В Гданьске, Гдыне и Сопоте бесплатный проезд отменили еще в конце апреля. В Британии допустили переселение украинских беженцев в Руанду.
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Аршавин заявил, что Франция «не справилась» с отобранным у России финалом ЛЧ
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал беспорядки перед финальным матчем футбольной Лиги чемпионов в Париже. Изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге.
«Беспорядки? Финал отобрали у Петербурга за два месяца до матча, а это очень трудно. Да, Франция не справилась», – заявил Аршавин. Он ожидает, что «в Париже будут большие проблемы», поскольку «фанаты «Ливерпуля» свою злость будут спускать на представителях правопорядка», передает «Матч ТВ».
Напомним, финал футбольной Лиги чемпионов а стадионе «Стад де Франс» в Париже завершился победой испанского клуба «Реал» над английским «Ливерпулем» со счетом 1:0. Болельщики устроили беспорядки. Финал должен был пройти в Санкт-Петербурге. Однако 25 февраля УЕФА объявил о переносе финального матча в Париж из-за ситуации на Украине.
Захарова назвала заявления Шольца о многополярности мира плагиатом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что мир становится более многополярным и требует более многостороннего международного сотрудничества, назвав плагиатом такое заявление.
«Плагиат чистой воды. Или того хуже – непонимание банального», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, еще при Евгении Примакове, пришедшем в МИД в 1996 году, в министерстве иностранных дел исходили из понимания того, что мир становится многополярным на контрасте с двухполюсной системой холодной войны. «Это понимание с подачи Е.М. Примакова нашло отражение в концепции внешней политики 2000 года, и с того момента стало нашим отправным пунктом с точки зрения выстраивания международных отношений», – пояснила дипломат.
Она добавила, что о многополярности, полицентричности мира Сергей Лавров говорил и продолжает говорить каждый год в должности министра иностранных дел России – уже более 15 лет.
«Если в Берлине только сейчас это поняли, то можно лишь посочувствовать, что до них так долго доходило. Но лучше поздно, чем никогда», – резюмировала Захарова.
Ранее немецкий политик, который, выступал на Давосском экономическом форуме, сказал: «Когда мы осознаем, что наш мир становится многополярным, это должно подтолкнуть нас к еще большей многосторонности, к еще большему международному сотрудничеству. В условиях многополярности очень отличные друг от друга международные партнеры хотят большего политического влияния в соответствии с их растущим мировым влиянием».
Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС должен форсировать процесс вступления стран Западных Балкан в ЕС, так как только сильная и сплоченная Европа сможет играть важную роль в многополярном мире.