Пьяная женщина без прав сбила насмерть подростка в Нижегородской области

В Нижегородской области женщина в состоянии алкогольного опьянения и ранее лишенная прав выехала на «встречку» и сбила двух девушек 15 и 16 лет, в результате одна девушка-подросток погибла, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В пресс-службе сообщили, что около 23.40 28 мая находившаяся в состоянии алкогольного опьянения и ранее лишенная прав женщина-водитель автомобиля Vortex Tingo выехала на встречную полосу в поселке Уста Уренского района и совершила наезд на пешеходов – девушек 15 и 16 лет, после чего скрылась с места происшествия, передает РИА «Новости».

Отмечается, что очевидец произошедшего, женщина 1986 года рождения, попыталась оказать помощь пострадавшим на проезжей части дороги. В этот момент водитель мопеда, молодой человек 2009 года рождения, совершил наезд на женщину, оказывавшую помощь пострадавшей девушке, после чего также скрылся с места происшествия

«В результате произошедшего девушка-пешеход 2006 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Пострадавшая 2007 года рождения и 36-летняя женщина, оказывавшая помощь, доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Водитель автомобиля задержана. Ведется поиск юноши, управлявшего мопедом. Как отмечается в сообщении прокуратуры Нижегородской области, водитель мопеда также находился в состоянии опьянения.

Ранее в Москве водитель таксист сбил пятилетнего мальчика в центре столицы и скрылся.