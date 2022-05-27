Путин утвердил временный порядок расчетов с «недружественными» правообладателями

Депутат: Транспортная инфраструктура позволила РФ перенаправить экспорт на азиатские рынки

«В перспективе нас ждет развитие Северного морского пути как нового мирового партнерского проекта – его сопряжение с проектами КНР и других стран Тихоокеанского региона», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Станислав Наумов, комментируя итоги совещания по развитию транспортной инфраструктуры, которое провел президент России.

«Подобные совещания с участием президента позволяют своевременно подготовить долгосрочные решения на ближайшие 10 и даже на 30 лет. Путин развеял сомнения относительно рентабельности грузовых и пассажирских перевозок», – подчеркнул зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР). По оценке депутата, своевременные решения направлять государственные инвестиции в развитие транспорта позволили «спокойно перенаправить экспорт своих товаров с рынка Евросоюза на рынки Тихоокеанского региона».

В ходе совещания глава государства неслучайно сделал акцент на развитии водного транспорта, отметил депутат. «Речь шла, к примеру, о Волго-Каспийском проекте. Но в перспективе нас ждет развитие Северного морского пути как нового мирового партнерского проекта – его сопряжение с проектами КНР и других стран Тихоокеанского региона», – указал Наумов.

«Наша огромная территория будет использована в качестве фактора нашего геоэкономического преимущества. Важно проанализировать перспективы развития реального судоходства на всех великих русских реках. Появляются также новые транспортные конструкции, связанные с коридором Север – Юг, он включает в себя Каспий и логистику в Центральной Азии», – добавил депутат.

При этом необходимо избегать волокиты с реализацией новых проектов, что поможет быстро создавать рабочие места по обслуживанию логистических центров, считает парламентарий. «В регулировании любого транзита и логистических проектов нужно в первую очередь не ускорять движение самих поездов, а упрощать процедуры прохождения таможни. Вагоны должны находиться в безостановочном движении, а не стоять где-то на запасных путях. По всей территории страны нужно создавать современные логистические центры», – убежден Наумов.

Депутат напомнил, что многие аэропорты на Юге страны остаются закрытыми. «Я сам задаю себе вопрос, как поеду в августе на отдых с семьей на Черное море: надо брать билеты, либо добираться на машине? Уверен, что в сжатые сроки будет налажен необходимый объем пассажирских железнодорожных перевозок к черноморским курортам», – сказал Наумов.

«Нужно вовлекать туристический бизнес, чтобы все не ехали в один Адлер и в итоге установили там рекорд по количеству гостей. РДЖ имеет хороший опыт и эта задача решаема. Можно перекинуть поезда с менее востребованных маршрутов. Когда мы проводили Чемпионат мира по футболу, то как раз находили такие решения. Кроме того, нужно повысить сервис, чтобы не было недовольных пассажиров. Для вокзалов и других железнодорожных проектов это все будет хороший импульс для развития», – подытожил Наумов.

В ближайшие годы нужно форсировать развитие инфраструктуры как одного из основных драйверов экономики, заявил президент Владимир Путин во вторник, выступая на совещании по развитию транспортного комплекса. «В последние месяцы стратегическая значимость этой работы заметно возросла. Действия некоторых стран, их желание закрыться от России – не Россию закрыть, а именно закрыться от России, даже в ущерб себе – показали, насколько важно в современном мире диверсифицировать транспортные потоки, расширять коридоры в направлении предсказуемых, ответственных партнеров», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что российский бизнес адаптируется к изменениям, перестраивает производственные и логистические цепочки и активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами.

«Таким же высоким, динамичным темпом должны продвигаться и наши планы по развитию транспортной инфраструктуры, по расшивке так называемых узких мест. Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах: необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры», – предупредил президент.

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