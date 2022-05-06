|
|
Опубликован перечень товаров для параллельного импорта
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень товаров для параллельного импорта. Приказ вступает в силу с 7 мая.
«Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 ст. 1359 и ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия», – говорится в тексте приказа.
В 20-страничный перечень входит более 50 групп товаров – как определенных брендов, так и в целом категории товаров. Документом разрешается параллельный импорт продукции под брендами: Apple, Samsung, General Motors, Porshe, Renault, Nissan, Bugatti, Tesla, Siemens, Microsoft, Logitech, Cisco, Dell, Hitachi, Xbox, Playstation, Nintendo.
Ввозить можно, в частности, звукозаписывающую аппаратуру, фото- и кинотехнику, медицинские инструменты, музыкальные инструменты, парфюмерию, одежду и обувь, растения, косметические средства (за исключением некоторых распространенных в России брендов), запчасти для автомобилей.
Параллельный импорт предполагает легализацию ввоза в страну товаров брендов, которые продаются в других странах, без разрешения правообладателя.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт в Россию по отдельным видам продукции. По его словам, такой подход позволит обеспечить Россию товарами вопреки недружественным действиям других стран.
В конце апреля Минпромторг заявил, что подготовил список товаров для параллельного импорта. Благодаря этому в Россию вернутся 200 ушедших брендов. В ведомстве отметили, что перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширятся, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России.
Японский премьер счел ответные санкции Москвы «абсолютно неприемлемыми»
|
|
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр обороны Нобуо Киси назвали «абсолютно неприемлемыми» объявленные Москвой санкции, переложив ответственность за состояние двусторонних отношений на Россию.
Кисида заявил, что «это Россия обратилась к военным мерам и вызвала всю эту ситуацию, и хотя ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на России, она выступила с подобным заявлением, это абсолютно неприемлемо», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.
Схожее мнение выразил и Киси: он считает, что подобные меры могут привести к «закрытию возможностей для диалога и пути к изоляции».
Ранее МИД России обнародовал список японских подданных, которым отныне закрыт въезд в страну, среди них – премьер-министр страны Фумио Кисида, глава МИД Есимаса Хаяси, министр обороны Нобуо Киси. Всего в «стоп-листе» 63 человека.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях против недружественных стран.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Еврокомиссии объявила об отказе от российской нефти, отключении Сбербанка от SWIFT и запрете российского ТВ
|
|
В шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения, объявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Она заявила, что в ЕК составили список высокопоставленных российских офицеров и «других лиц», которые якобы причастны к «военным преступлениям» в Буче и несут ответственность за «бесчеловечную осаду» Мариуполя, говорится в сообщении на сайте ЕК.
Во-вторых, ЕК отключает от SWIFT Сбербанк и «два других крупных банка», нанося удар по регуляторам, «критически важным для российской финансовой системы».
Также «мы налагаем на наших частотах запрет на три крупных российских государственных вещателя, им больше не будет разрешено распространять свой контент в ЕС в любом виде и в любой форме: через кабельное и спутниковое вещание, в интернете или через приложения в смартфонах».
«Кроме того, Кремль опирается на бухгалтеров, консультантов и политтехнологов из Европы. Теперь этому будет положен конец. Мы запрещаем предоставлять эти услуги российским компаниям», – указала Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, в данный момент рассматривается уход от зависимости от российской нефти, что, по словам главы Еврокомиссии, «будет нелегко», так как «некоторые государства-члены сильно зависят от российской нефти».
«Это будет полный запрет на импорт всей российской нефти: поставляемой морем и трубопроводами, сырой и продуктов нефтепереработки. Мы позаботимся о том, чтобы постепенно и упорядоченно отказаться от российской нефти, чтобы мы и наши партнеры могли обеспечить альтернативные маршруты поставок и минимизировать влияние на мировые рынки. Именно поэтому в течение полугода мы постепенно прекратим поставки сырой нефти из России, а до конца года – и продуктов нефтепереработки. Таким образом, мы максимизируем давление на Россию, одновременно минимизируя сопутствующий ущерб для нас и наших партнеров на всей планете», – добавила она.
По ее словам, так Европа лишит экономику России «возможности диверсифицироваться и модернизироваться».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Венгрия провела красную черту в санкциях против России
|
|
Санкции Евросоюза (ЕС) в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
«Я был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций [Евросоюза], но с самого начала дал понять, что есть красная черта – это энергетика», – приводит его слова ТАСС.
Орбан подчеркнул, что эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе. «Глава Еврокомиссии игнорирует тот факт, что страны Евросоюза совершенно в разных условиях и вносит предложение, игнорирующее индивидуальные параметры стран. Мы не можем этого принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на портал index.hu.
По словам венгерского премьера, процесс смены поставщика займет не меньше пяти лет. Кроме того, подчеркнул он, потребуются средства на то, чтобы страна могла «перестроиться на другой порядок и перестроить заводы, поэтому мы вернули предложение Еврокомиссии на доработку».
Кроме того, Орбан выступил против санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Мы не допустим включения церковных лидеров в санкционный список», – сказал он.
Ранее Орбан заявил председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, что если Еврокомиссия продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции.
Напомним, Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минфин США вывел из-под санкций защиту интеллектуальной собственности
Американское министерство финансов исключило из-под введенных против России санкций сделки, связанные с патентным и авторским правом, другими формами защиты интеллектуальной собственности в России и США, говорится в распространенной генеральной лицензии финансового ведомства.
«Разрешаются операции, связанные с патентным правом, товарными знаками, авторским правом и другой формой защиты интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах и Российской Федерации, которые были бы запрещены <…> положениями о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Напомним, США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов. Адвокаты занимаются в том числе вопросом, могут ли быть применены меры к попавшим под санкции российским государственным активам Центробанка. Москва заявила, что США занимаются экспроприацией российской собственности и пытаются это узаконить.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как антироссийские санкции повлияют на ситуацию в США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Производитель моторных масел Castrol ушел из России
Британский производитель смазочных материалов Castrol (принадлежит британскому нефтегазовому холдингу BP) остановил поставки в Россию, пишут российские СМИ со ссылкой на дистрибьюторов. Это масло было рекомендовано для автомобилей концерна Volkswagen и ряда других европейских марок.
Об отсутствии поставок моторных масел Castrol в Россию «Газете.Ru» рассказали официальные компании-партнеры, отмеченные как авторизованные на официальном сайте компании. «Масел Castrol нет никаких, потому что Castrol их не поставляет уже около полутора месяцев. И когда будут – непонятно», – сообщили изданию в компании «Мега-Ойл» из Нижнего Новгорода, находящейся в списке официальных продавцов продукции Castrol.
Аналогичную информацию подтвердили в официальном интернет-магазине Castrol в России (не принадлежит британцам), а также в сервисном центре российского офиса Castrol. В последней организации отметили, что официальных объявлений об уходе с российского рынка производитель масел не делал, но «продукция не поставляется в связи с логистическими трудностями». В компании «Агреман» из Ярославля продукции Castrol также не оказалось.
В фирме «Центаурус» из Москвы, занимающейся оптовой продажей смазочных материалов, уточнили, что поставки Castrol были остановлены еще в конце февраля. «24 февраля Castrol остановил отгрузку своей продукции дистрибьюторам в России. В принципе она так и не восстановлена и с очень большой вероятностью не возобновится. Пока мы распродаем остатки», – сообщил менеджер компании.
В официальном интернет-магазине марки в наличии есть только одно наименование синтетического моторного масла по 52 тыс. руб. за 60-литровую бочку. Напротив остальных позиций стоит отметка «нет в наличии».
Продукция марки Castrol имеет рекомендации нескольких ведущих европейских автопроизводителей. В частности, немецкий концерн Volkswagen Group (включая бренды Audi и Skoda) заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Castrol более 10 лет назад: статус рекомендованного поставщика масел для автомобилей в России Castrol получил в 2011 году. С 2020 года Renault Россия рекомендует своим дилерам использовать смазочные материалы Castrol для обслуживания автомобилей Renault.
По данным аналитиков Йельской школы менеджмента, о сокращении деятельности в России в той или иной степени заявили порядка 750 иностранных компаний, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Глава государства призвал дать спокойно работать в России тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на давление. Кроме того, президент заявил о необходимости максимально поддержать российское предпринимательство, использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки.
Еврокомиссия намерена отключить еще два российских банка от SWIFT
Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить отключение «Московского кредитного банка» (МКБ) и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT в шестом пакете санкций против России, пишут СМИ.
Издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщает, что ЕК «намерена предложить отключение российских банков – МКБ и Россельхозбанка – от международной платежной системы SWIFT», передает РИА «Новости».
Кроме того, по данным издания, новый пакет санкций затронет Сбербанк.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
В марте Евросоюз отключил от международной системы семь российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Итальянские курорты оказались «на нуле» из-за санкций против России
Итальянские курорты столкнулись с финансовыми проблемами из-за отсутствия российских туристов. Так, владелец агентства недвижимости в Скалее Никола Ротондаро рассказал The Guardian, что местная экономика расцветала благодаря россиянам.
«Мы уже на нуле. Русские больше не приезжают; им закрыли доступ», – посетовал Ротондаро, передает РИА «Новости».
The Guardian отмечает, что Ротондаро не единственный, кто оказался в затруднительном положении. Сальваторе, официант одного из местных ресторанов, также пожаловался на отсутствие российских туристов. «В нормальных условиях здесь много русских. Сейчас нет ни одного», – сказал он, выразив надежду, что россияне вернутся к концу лета.
В Скалее, городе с населением чуть менее 11 тыс. человек, около 30 агентств недвижимости, многие из которых обслуживают российский рынок. Рестораны, бары и магазины стали зависеть от гостей из России, которые, как правило, тратят больше, чем итальянцы, и продлевают курортный сезон, приезжая на побережье не только в жаркие летние месяцы.
По подсчетам специализированного института Demoskopika, в этом году Италия недосчитается более 300 тыс. туристов из России и с Украины, а это значит, что путешественники не оставят в стране как минимум 180 млн евро.
Напомним, с 1 марта Италия возобновила выдачу туристических виз россиянам. После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Президент Владимир Путин заверил, что власти будут поддерживать направления внутреннего туризма, развивать и предоставлять льготы на создание и развитие инфраструктуры.
В МИД предложили странам ЕС отменить самих себя
Если Евросоюз (ЕС) по-настоящему хочет сделать больно Москве, то пусть отменит сам себя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в эфире радио Sputnik, комментируя подготовку Брюсселем нового пакета антироссийских санкций, что «если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя, мы будем скучать».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об отказе от российской нефти, отключении Сбербанка от SWIFT и запрете российского ТВ в рамках шестого пакета антироссийских санкций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии призвали готовиться к постоянному росту цен
Цены на энергоносители надолго останутся высокими, эпоха дешевых ископаемых видов топлива закончилась, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек по итогам встречи с главами ассоциаций малого и среднего бизнеса.
По словам министра, правительство запустило различные программы помощи, призванные обеспечить ликвидность и сохранить позиции компаний на рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на DWN.
«Но оно не сможет – я не могу не сообщить вам эту тяжелую новость, – оно не сможет предотвратить повышение цен на различные группы товаров. Иначе мы не справимся на этот раз», – заявил Хабек. Он также подчеркнул, что «эпоха дешевых ископаемых видов топлива закончилась».
Кроме того, он признал возможные негативные последствия запрета на российскую нефть, отметив, что такая мера не останется незамеченной и в Германии.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что в случае введения эмбарго на нефть из России восток Германии может столкнуться с нехваткой бензина.
Напомним, Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России. Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Банк Англии повысил учетную ставку до максимума за 13 лет
Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 1% с 0,75% годовых, что является максимумом за 13 лет, и сохранил программу выкупа активов с рынка, говорится в пресс-релизе регулятора.
Регулятор оставил без изменений объем выкупа активов с рынка на уровне 867 млрд фунтов стерлингов: выкуп гособлигаций остался на уровне 847 млрд фунтов, а объем выкупа корпоративных облигаций – на уровне 20 млрд фунтов, передает РИА «Новости».
Вместе с тем Банк Англии повысил прогноз по инфляции Великобритании в 2022 году до 10,25% с ранее прогнозируемых 5,75%. Прогноз роста ВВП Великобритании в 2023 году регулятор понизил до 1% с прежних 1,25%, прогноз по инфляции повышен до 3,5% с 2,5%.
По итогам 2021 года Банк Англии зафиксировал инфляцию в Великобритании в 5%.
Ранее стало известно, что британцам пришлось отключать электричество и газ из-за стремительного роста цен. Также ритуальные бюро в Британии стали предлагать гробы в аренду, чтобы сократить траты на похороны.
В США зафиксировали новый рост цен на бензин. В Штатах заявляли, что из-за политики Джо Байдена страна страдает от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих.
Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России.
Между тем рубль оказался в числе лидеров роста среди развивающихся валют.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Банк России предупредил о задержках платежных операций из-за техработ
Обработка операций в сервисах платежной системы Банка России и в системе передачи финансовых сообщений в настоящее время замедлена из-за технических работ, сообщил ЦБ.
«В настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в СПФС. Часть операций может проходить медленнее, либо их придется повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранны. О возобновлении обычного режима работы сервисов будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении на сайте регулятора.
Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT.
В середине апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что к российской Системе передачи финансовых сообщений присоединились 52 иностранные организации.
Предложения по новым санкциям против России передали Совету ЕС
Предложения Еврокомиссии по шестому пакету антироссийских санкций переданы на рассмотрение Совету стран ЕС, который может их скорректировать, заявил представитель ЕК Эрик Мамер.
Мамер заявил, что представленные главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен предложения были направлены Совету, который может внести в них изменения, передает РИА «Новости».
Окончательное решение по ограничительным мерам принимают страны в рамках Совета ЕС.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об отказе от российской нефти, отключении Сбербанка от SWIFT и запрете российского ТВ в рамках шестого пакета антироссийских санкций.
В МИД России предложили Европе отменить саму себя.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС решил отменить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России
Еврокомиссия (ЕК) порекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощение визового режима с Россией, в результате чего российские бизнесмены и чиновники не будут иметь привилегированного доступа в Европу.
В заявлении ЕК говорится, что «российские чиновники и бизнесмены больше не имеют привилегированного доступа в ЕС, сегодня мы выдвинули рекомендации, чтобы помочь странам ЕС в применении частичной приостановки действия соглашения об упрощении визового режима с Россией», передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда стран ЕС.
ЕК смягчила требования по нефтяному эмбарго против России
Еврокомиссия смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров послов 27 стран ЕС по шестому пакету санкций, сообщил дипломатический источник.
«Еврокомиссия предложила доработанный проект ограничений против российской нефти. Он включает ряд изъятий и отсрочек, который должен удовлетворить государства ЕС. Дискуссия в Комитете [постоянных представителей ЕС] по компромиссным предложениям пройдет в пятницу», – сообщил источник ТАСС.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, Еврокомиссия предлагала ввести запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, Еврокомиссия предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. Через месяц после введения шестого пакета Еврокомиссия также предложила запретить европейскому бизнесу заниматься транспортировкой нефти или оказывать финансовые услуги по обеспечению российского экспорта, включая страхование танкерных перевозок.
Послы ЕС обсуждали предложения Еврокомиссии 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. В четверг премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство Еврокомиссии грозит подрывом европейского единства. Орбан также заявил, что санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.
В результате Еврокомиссия была вынуждена смягчить свои требования по запретам на российскую нефть. По информации Reuters, Еврокомиссия, в частности, предложила отложить на три месяца введение запрета на транспортировку российской нефти, предложила помочь наиболее проблемным странам инвестициями из бюджета ЕС в развитие нефтяной инфраструктуры, чтобы дать им возможность заместить российскую нефть.
Источники Bloomberg в свою очередь сообщают, что Евросоюз предложил отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии. Согласно предложению, Чехия сможет импортировать российскую нефть до июня 2024 года, а Венгрия и Словакия – до конца того же года. Все остальные государства – члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из России к концу этого года, как первоначально предлагалось.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России запущен навигатор по мерам поддержки в условиях санкций
Навигатор, который поможет россиянам сориентироваться в предлагаемых государством мерах поддержки на фоне внешних ограничений, заработал на сайте правительства. Он составлен в виде анкеты и размещен в разделе, посвященном помощи гражданам и бизнесу в условиях санкций.
«Перейти к навигатору можно, нажав на кнопку «Узнайте, какие меры подходят именно вам». Система предложит выбрать категорию – бизнес или граждане. Далее, ответив на несколько несложных вопросов, пользователь получит список конкретных мер, которые доступны ему в сложившейся жизненной ситуации», – поясняется в сообщении.
Раздел с информацией о различных инструментах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций появился на сайте правительства в марте. Меры сгруппированы как по категориям получателей, так и по отдельным отраслям и сферам деятельности. В карточках содержатся описание, условия получения помощи, ссылки на полезные ресурсы и нормативные документы.
Так, граждане могут получить актуальную информацию о том, как оформить выплаты на детей от 8 до 17 лет или льготную ипотеку, воспользоваться социальным контрактом или кредитными каникулами, пройти переобучение или вернуть деньги за авиабилеты на отмененные рейсы.
Для предпринимателей доступны сведения о действующем в России моратории на проверки бизнеса, отсрочке по уплате страховых взносов, льготных кредитах и грантах для представителей различных отраслей, условиях нового этапа амнистии капитала.
По мере принятия новых решений содержание информационного раздела на сайте правительства оперативно обновляется, добавили в кабмине.