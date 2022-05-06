Опубликован перечень товаров для параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень товаров для параллельного импорта. Приказ вступает в силу с 7 мая.

«Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 ст. 1359 и ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия», – говорится в тексте приказа.

В 20-страничный перечень входит более 50 групп товаров – как определенных брендов, так и в целом категории товаров. Документом разрешается параллельный импорт продукции под брендами: Apple, Samsung, General Motors, Porshe, Renault, Nissan, Bugatti, Tesla, Siemens, Microsoft, Logitech, Cisco, Dell, Hitachi, Xbox, Playstation, Nintendo.

Ввозить можно, в частности, звукозаписывающую аппаратуру, фото- и кинотехнику, медицинские инструменты, музыкальные инструменты, парфюмерию, одежду и обувь, растения, косметические средства (за исключением некоторых распространенных в России брендов), запчасти для автомобилей.

Параллельный импорт предполагает легализацию ввоза в страну товаров брендов, которые продаются в других странах, без разрешения правообладателя.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт в Россию по отдельным видам продукции. По его словам, такой подход позволит обеспечить Россию товарами вопреки недружественным действиям других стран.

В конце апреля Минпромторг заявил, что подготовил список товаров для параллельного импорта. Благодаря этому в Россию вернутся 200 ушедших брендов. В ведомстве отметили, что перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширятся, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России.