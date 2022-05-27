Путин поддержал инициативу объявить 29 мая днем Евразийского союза

Россия поддерживает решение ЕАЭС объявить 29 мая днем Евразийского союза, заявил президент Владимир Путин. Он также призвал уделять особое внимание вопросам обеспечения продовольственной безопасности в Евразийском экономическом союзе.

«Россия и ее партнеры по ЕАЭС ведут себя в высшей степени ответственно в вопросах продовольственной безопасности», – цитирует ТАСС Путина.

По его словам, недоброжелатели пытаются чинить препятствия евразийской интеграции, но интерес к взаимодействию с ЕАЭС в мире все равно растет.

«Вызывает удовлетворение, что даже несмотря на сложную международную ситуацию, на развязанную так называемым коллективным Западом конфронтацию, на то, что наши недоброжелатели пытаются чинить всяческие препятствия нашей интеграции, все-таки... совершенно очевидно для нас всех, что растет интерес к деятельности Евразийского экономического союза со стороны многих зарубежных партнеров», – приводит РИА «Новости» слова президента.

Он отметил, что Россия поддерживает решение ЕАЭС объявить 29 мая днем Евразийского союза.

«Мы полностью поддерживаем подготовленное решение объявить 29 мая днем Евразийского союза. Таким образом, в календаре появится новая знаменательная дата, объединяющая наши народы и символизирующая общую приверженность государств ЕАЭС к интеграционному строительству», – заявил президент.

Ранее Путин заявил, что развитие евразийской интеграции связано не с сегодняшней политической ситуацией в мире, а с глобальными экономическими тенденциями.