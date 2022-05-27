СМИ: Россия сможет обсуживать внешний долг без лицензии США

Решение США не продлевать лицензию, разрешавшую обслуживание гособлигаций России в долларах, повысило риск дефолта, однако остались сохранены условия, благодаря которым у России есть все шансы избежать такого сценария.

В документации всех российских выпусков обнаруживается условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), и оно теоретически открывает способ для платежей в рублях без оснований объявить российский дефолт. Оно независимо от другого условия «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency), которое содержится в бумагах, выпущенных с 2018 года, и допускает законные выплаты в рублях, если, к примеру, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте, пишет РБК.

Это означает, что если Россия платит держателю в валюте, отличной от доллара, то платежное обязательство будет считаться выполненным, если инвестор в ближайший возможный день сможет обменять полученное количество другой валюты на доллары в актуальном размере. При этом, если же при конвертации сумма в долларах будет меньше за счет действующего курса, то Россия обязана возместить эту недостачу держателю, а также компенсировать ему все транзакционные издержки.

Как пояснила глава отдела политических рисков консалтинговой компании Hawthorn Advisors Максимилиан Хесс, Россия сможет доказать отсутствие дефолта, если иностранные держатели ее бумаг действительно смогут обменять полученные рубли на доллары.

Профессор Школы права Университета Вирджинии, исследователь суверенных долгов Миту Гулати подтвердил, что такое «хитрое» условие действительно потенциально позволяет России выполнить свои обязательства по бондам даже через рублевые выплаты.

Уточняется, что без лицензии США американские инвесторы не имеют права проводить транзакции с Минфином России, то есть при новом способе выплат не смогут ничего сделать с полученными рублями. Однако неамериканские инвесторы (которых большинство) смогут в теории получить рубли и обменять их на доллары через НРД, в этом случае у них не будет оснований заявлять о дефолте.

Несмотря на это, Хесс допускает, что Международная ассоциация по свопам и деривативам (ISDA, регулирует выплаты финансовых инструментов, страхующих инвесторов от дефолтов эмитентов) или кредитно-рейтинговые агентства все равно признают российский дефолт, если Минфин осуществит выплаты нерезидентам в рублях, поскольку «есть проблемы с конвертируемостью рубля».

Ранее минфин США заявил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.

Между тем Россиии России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям.

В конце апреля Минфин России заявлял, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.

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