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США решили заблокировать выплаты по российскому госдолгу
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Срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая, сообщил минфин США.
Как сообщает ведомство, его управление по контролю за иностранными активами не станет «возобновлять положения генеральной лицензии 9С». Действие лицензии прекращается 25 мая в 00.01 по времени Восточного побережья США (07.01 мск), передает ТАСС.
России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям, передает РИА «Новости».
В конце апреля Минфин России сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. В мае СМИ сообщили, что американский минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.
Лавров напомнил слова министра Российской Империи о великих державах
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Высказывание министра иностранных дел Российской Империи А. М. Горчакова о том, что великие державы не нуждаются в признании, сохраняет актуальность, поскольку человеческая натура не меняется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Думаю, [эта фраза Горчакова] актуальна. Человеческая натура не меняется, несмотря на технологический прогресс, появление новшеств в информационной и других сферах. Человек всегда хочет отстаивать свои интересы. Если он сильный, целеустремленный, в известной степени упрямый, то ему будет легче добиваться того, чтобы его таким воспринимали», – приводит ТАСС ответ Лаврова на соответствующий вопрос, заданный министру в рамках проекта гимназии имени Примакова «100 вопросов лидеру».
Глава российского внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что похожая история складывается и с государствами. «Только здесь более заметно, когда страна крупная, богатая, есть народ, знающий, любящий и продолжающий историю своих предков. Наверное, это имел в виду Горчаков, – отметил министр. – Российская Империя, Советский Союз, Российская Федерация – крупнейшее государство мира по территориальному охвату. Страна, у которой есть традиции. Едва ли их можно встретить в других государствах. Имею в виду наш многонациональный, многоконфессиональный народ. Российская Империя, в отличие от других, не подчиняла своим эстетическим, нравственным требованиям остальные народы, когда распространяла свое влияние».
Лавров добавил, что палитра национального состава России богаче, чем, например, в США, где для людей устроили «плавильный котел». «Они всех переплавляли, все сразу стали американцами. Как сказал мой товарищ: «Мы все американцы. На лбу написано «права человека», – пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, в средине мая заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России «плевать» на непризнание новых границ со стороны стран Группы семи (G7).
Горчаков был главой МИД Российской Империи в 1856–1882 гг. В 1871 г. добился отмены ограничительных положений Парижского мирного договора 1856 г., запрещавших России держать военный флот на Черном море. Участвовал в создании «Союза трех императоров» (система взаимных военно-политических гарантий между Россией, Германией и Австро-Венгрией в 1870-80-х гг.). Обеспечил невмешательство европейских государств в Русско-турецкую войну 1877–1878 гг.
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В Германии признали провал попыток Запада сломить Россию
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Западу так и не удалось сломить российскую экономику, финансовая система России продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения, сообщило немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Как отмечает издание, многие западные аналитики после начала российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины прогнозировали полный обвал рубля и рецессию, но их выводы оказались ошибочными, передает РИА «Новости».
Причиной такого положения дел издание называет высокую готовность России к экономическому противостоянию. В частности, официальная Москва получает большие доходы от продаж нефти и газа. Евросоюз, в отличие от стран G7, обязавшихся отказаться от российского «черного золота», не может пойти на такой шаг. Кроме того, Россия компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Индии и Китаю.
Накануне российский лидер Владимир Путин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада, об этом говорят все основные макроэкономические показатели. Лукашенко в свою очередь заявил, что экономика в России и вообще в Союзе (Союзном государстве) не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется, рубль укрепляется бешеными темпами.
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В Пентагоне заявили о росте вероятности конфликта с Россией
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Вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав растет, а не снижается, заявил глава объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Марк Милли.
Милли выступил перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт. Он заявил, что США «сталкиваются с двумя мировыми державами, Россией и Китаем». Он подчеркнул, что обе страны «располагают значительным военным потенциалом и серьезно намерены изменить нынешние правила, основанные на порядке», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Обращаясь к выпускникам, он заявил, что у мира, в который те выпускаются, «есть вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав». Он призвал выпускников Вест-Пойнта готовиться к такому развитию событий.
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин подчеркивал, что США не воюют с Россией на Украине. Остин подчеркнул: «Совершенно ясно, что это борьба Украины». По его мнению, ситуация на Украине не является скрытым конфликтом России и НАТО. Глава Пентагона заявил, что другие страны только помогают Киеву. В свою очередь, Москва подчеркивала, что Запад участвует в прокси-войне против России на Украине.
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Эксперт назвал безвыходным положение США в ситуации с Тайванем
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«Страны Восточной Азии, которым предлагается заключить антикитайский союз, задают США вопрос: а вы будете защищать границы союза? Байдену не остается ничего другого, кроме как отвечать «да». Об этом сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США Джон Байден пообещал вступить в войну с Китаем ради защиты Тайваня.
«Байден находится в Токио, завтра там состоится саммит QUAD, отступать ему некуда. Если бы он начал вилять, усложнилась бы его ситуация на переговорах с Японией, которую усиленно тянут в AUKUS. Поэтому так нужно было ответить», – подчеркнул политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
В то же время это был очень плохой ответ с точки зрения перспектив самих Штатов, добавил эксперт. «С точки зрения американского законодательства, не существует никакого государства Тайвань. С конца 70-х существует только один Китай со столицей в Пекине. Эту «политику одного Китая» придумал госсекретарь Генри Киссинджер во время правления Ричарда Никсона, но она осталась в силе и после 1974 года, когда та администрация ушла из Белого дома», – объяснил эксперт. «При этом вне рамок официальных договоров лидеры США действительно обещали элите Тайваня военным путем защитить остров в случае нападения КНР», – добавил американист.
«Но при Бараке Обаме и в первые месяцы правления Джо Байдена риторика по поводу острова стала мягче. Уже не говорили, что «мы напрямую вступимся», а говорили «мы дадим Тайваню все необходимое, чтобы он мог сам защитить себя», – рассказал эксперт.
«Политика одного Китая» понадобилась в 70-е годы Америке, в частности, для того, чтобы оторвать КНР от Москвы и экономически интегрировать ее с Западом. Схема американцев выглядела так: мы считаем, что существует только один Китай и в то же время мы против насильственного присоединения острова Тайвань к КНР. И всех этот статус-кво долгое время устраивал», – рассказал Дробницкий.
«Раньше Китай был частью Pax Americanа. Большой, серьезной, неудобной, опасно растущей, но все-таки частью долларовой экономики и большого стратегического мира Штатов. Сейчас этого нет. Поэтому приходится говорить более определенно, и от Байдена это потребовали», – пояснил американист.
«Теперь возник новый контекст. Глобальная система, которую укрепляла Америка, разваливается буквально на глазах. И теперь страны Восточной Азии, которым Штаты предлагают объединиться в антикитайские союзы, задаются вопросом к Вашингтону: а будете ли вы защищать границы AUKUSа?» – продолжает Дробницкий. В этих условиях, по словам эксперта, Байдену не остается ничего другого, кроме как утвердительно отвечать «да» на подобный вопрос.
«Ответь Байден в свойственной ему уклончивой дипломатичной манере, Япония восприняла бы это резко негативно», – заметил собеседник. «Они видят, как Путин на Украине делает то, что считает исторически важным. Конечно, их беспокоит вопрос безопасности. Представьте, если Пекин возьмет сейчас и заберет себе эту территорию», – рассуждает он. «Американцы это понимают, поэтому их лидер и подтверждает, что это их обязательство – защищать союзников, в том числе военным путем», – продолжил эксперт.
«Байден, конечно, был вынужден так ответить, но теперь пойдут «круги по воде». Китайцы отреагируют жестко. Да и в оппозиционной американской прессе зазвучат голоса о том, что «Байден нас втащит в войну с Китаем», – спрогнозировал он.
Напомним, в понедельник президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил о том, что США готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет необходимость. «Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», – подчеркнул Байден. Он напомнил, что США согласились с политикой «одного Китая», но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна, передает ТАСС. «Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине», – добавил он. Кисида, в свою очередь, подчеркнул, что Япония продолжит наращивать свою обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня.
В ответ МИД Китая заявил, что Вашингтону не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Позднее в команде Джо Байдена попытались дезавуировать его обещание вступить в войну с КНР. Слова президента о готовности защитить Тайвань подразумевало поставки вооружений для самообороны острова, сообщил телеканалу NBC со ссылкой на источник в Белом доме. «Он подтвердил нашу политику «одного Китая» и приверженность миру и стабильности по обеим берегам Тайваньского пролива. Он также подтвердил наши обязательства, зафиксированные в законе «Об отношениях с Тайванем», – передает слова источника РИА Новости.
«Прямого столкновения из-за Тайваня нужно избегать. Тайвань не может быть в центре переговоров между США и Китаем. В их центре должны быть принципы отношений», – заявил, в свою очередь, сам 98-летний Генри Киссинджер, автор формулы о «политике одного Китая».
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Цены на бензин в США побили очередной рекорд
Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув 4,596 доллара за один галлон, следует из данных некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей цены на более чем 60 тыс. АЗС в стране.
Средняя стоимость галлона бензина марки Regular поднялась до 4,596 доллара. Самые высокие цены по стране остаются в штате Калифорния, передает ТАСС.
Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставками в июле растет в понедельник на 1,19 доллара (1,08%), до 111,47 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что, по словам президента Ассоциации нефти и газа Тима Стюарта, США переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет.
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Американист указал на «грандиозную провокацию» Байдена в отношении Китая
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«Заявления о готовности США вступить в военный конфликт с Китаем – грандиозная провокация, которая может вынудить Китай действовать военными методами, чтобы избавить себя от угрозы со стороны союзников Вашингтона», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США Джон Байден заявил, что США готовы вступить в военный конфликт с Китаем для защиты Тайваня.
«Реакцию Китая можно видеть уже сейчас – они ведут учения в Южно-Китайском море с моделированием того, как высаживать десант на Тайвань», – рассказал Дудаков. «Учения проходят ровно в тот момент, когда Байден в Японии делает заявления о готовности поддерживать оборону Тайваня», – добавил он.
«И чем дольше Америка будет продолжать накачивать Тайвань оружием, пытаясь там реализовать стратегию «дикобраза», обозначенную еще в эпоху Трампа, тем более вероятен украинский сценарий развития событий в этом регионе», – отметил политолог.
«Поэтому Китай будет все жестче и жестче выступать, и это логично. Заявления американского президента могут послужить грандиозной провокацией, которая вынудит Китай действовать военными методами, чтобы избавить себя от угрозы со стороны проамериканского режима», – резюмировал он.
Напомним, Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам прошедших в Токио переговоров.
«Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», – подчеркнул Байден, отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Байден напомнил, что США согласились с политикой «одного Китая», но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна, передает ТАСС.
«Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине», – добавил он, отметив, что подобная ситуация дестабилизирует весь регион.
В ходе пресс-конференции Кисида в свою очередь подчеркнул, что Япония продолжит наращивать свою обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. Лидеры двух государств также в очередной раз призвали к мирному урегулированию любых конфликтов в этом регионе и подчеркнули недопустимость силового изменения устоявшегося миропорядка.
По словам премьера, власти Японии наращивают оборонную мощь в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. «Мы заняты наращиванием своей оборонной мощи, учитывая при этом ситуацию вокруг Тайваня», – подчеркнул Кисида.
Позже МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Ранее глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.
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СМИ: США и Британия намерены искать альтернативы GPS из-за возможных угроз России
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США и Великобритания ищут альтернативы навигационной системе GPS из-за возможных угроз со стороны России и опасений, что в будущем войны будут вестись средствами радиоэлектронного подавления, пишет газета Times.
Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин заявил газете, что правительство должно быть «начеку» относительно угрозы вмешательства в работу спутников, так как Россия использует военную операцию на Украине, чтобы протестировать глушение сигналов GPS, передает РИА «Новости».
«Обе стороны развертывают целый ряд возможностей. Нам нужно извлечь урок из этого и продолжать нашу инновационную работу в этой сфере», – заявил Куин.
По данным издания, Великобритания рассматривает альтернативные навигационные системы, в том числе OneWeb и NextNav.
Отмечается, что GPS использует радиосигналы для определения места нахождения объекта-приемника, например мобильного телефона, в то время как NextNav использует передающие радиостанции на земле. NexNav утверждает, что ее сигналы в 100 тыс. раз сильнее, чем сигналы GPS, поэтому их сложнее заглушить и они более эффективны в городской среде.
«Мы работаем с федеральным правительством США и пытаемся создать запасную систему, альтернативную GPS, которая находится под угрозой России и других», – заявил исполнительный директор NextNav Ганеш Паттабираман.
По данным Times, Паттбираман на этой неделе встретился с представителями правительства и министерства бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании.
Как пишет газета, Украина просила страны Запада заблокировать российскую навигационную систему ГЛОНАСС и заглушить ее сигналы в регионе, однако этот запрос не был удовлетворен.
По мнению Паттабирамана, если ГЛОНАСС будет отключен, то Россия может сбить спутники GPS. Он пояснил, что подобная атака может создать помехи электрическим сетям, вывести из строя банкоматы, обрушить банковскую систему, остановить работу мобильных телефонов и не допустить, чтобы высокоточные ракеты достигали своих целей.
«В настоящее время мы рассматриваем целый ряд вариантов, в том числе некосмические альтернативы, чтобы усилить безопасность Великобритании, и мы объявим о наших дальнейших шагах позднее», – отметил представитель ведомства.
В марте сообщалось, что на границе Финляндии с Россией в последние дни были зафиксированы нарушения в работе GPS, что повлияло на воздушное сообщение.
Ранее норвежское министерство обороны заявило о «причастности» России к сбоям в работе GPS во время учений НАТО. Также Норвежское авиационное управление предупредило пилотов о проблеме с GPS-навигацией в районе северного города Киркенеса.
Напомним, в Совете безопасности России рассказали, что инцидент со сбоем GPS в ходе учений был исчерпан благодаря позиции Финляндии по данному вопросу.
Китаист: Байден запускает хаотизацию Восточной Азии
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«Байден провоцирует Тайвань и Китай на военное столкновение, а также пытается через эскалацию добиться формирования более тесного военного союза в Восточной Азии под эгидой США», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Николай Вавилов. Ранее президент США Джон Байден заявил, что США готовы вступить в военный конфликт с Китаем для защиты Тайвани.
«Китай считает остров Тайвань частью своей суверенной территории и, как следствие, решение тайваньского вопроса – внутренней политикой. Это различие неоднократно подчеркивалось при сравнении с украинским кейсом», – объясняет Вавилов.
«Вместе с тем это усилит поддержку правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии, сторонников смены конституции и создания республики Тайвань со стороны Демократической партии США, что окончательно может похоронить планы на мирную интеграцию с Китаем», – рассказал собеседник.
«Своим ответом на острый вопрос Байден толкает Тайвань действовать более решительно. А именно – усиливать мобилизационные процессы в вооруженных силах и среди населения, главным мотивирующим фактором для которого является мнимая поддержка войны против Китая со стороны США и союзников», – добавил он.
«В свою очередь сторонники интеграции с материком и бессмысленности опоры на США неоднократно упрекали тайваньскую правящую партию в отсутствии реальной поддержки со стороны США», – отметил Вавилов.
«Таким образом, Байден в очередной раз усиливает хаотизацию американского дипломатического дискурса и фактически дает расширенную трактовку американского Акта об отношениях с Тайванем, который не подразумевает направление на Тайвань вооруженных сил США, а предполагает поддержку острова лишь материально-техническими и иными способами», – рассказал эксперт.
«Особый фон для заявления Байдена создает его турне по военным союзникам в Восточной Азии – Корее и Японии, а также приближающаяся встреча с участниками военного партнерства QUAD. Кстати, они уже открыто заявляют, что цель союза – сдерживать Китай», – отметил китаевед.
«Так, коротким ответом американский президент провоцирует Тайвань и Китай на военное столкновение, а также пытается через эскалацию добиться формирования более тесного военного союза в Восточной Азии под эгидой США», – резюмировал собеседник.
Напомним, Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам прошедших в Токио переговоров.
«Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», – подчеркнул Байден, отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Байден напомнил, что США согласились с политикой «одного Китая», но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна, передает ТАСС.
«Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине», – добавил он, отметив, что подобная ситуация дестабилизирует весь регион.
В ходе пресс-конференции Кисида в свою очередь подчеркнул, что Япония продолжит наращивать свою обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. Лидеры двух государств также в очередной раз призвали к мирному урегулированию любых конфликтов в этом регионе и подчеркнули недопустимость силового изменения устоявшегося миропорядка.
По словам премьера, власти Японии наращивают оборонную мощь в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. «Мы заняты наращиванием своей оборонной мощи, учитывая при этом ситуацию вокруг Тайваня», – подчеркнул Кисида.
Позже МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Ранее глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.
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Лавров объявил о смещении центра мирового развития в Евразию
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Центр мирового развития сместился в Евразию, которая становится самым перспективным регионом мира, России нужно заниматься его обустройством, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Сейчас центр мирового развития сместился в Евразию. У нас в евразийском регионе на этот момент наиболее разветвленная сеть партнерств. Надо на них полагаться в дальнейшем развитии нашей страны, ее транспортных, транзитных, логистических возможностей», – приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные главой МИД РФ в ходе выступления в рамках проекта гимназии имени Примакова «100 вопросов лидеру».
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Евразия «становится самым перспективным регионом мира». «Нам надо заниматься ее обустройством, не используя чьи-то чужие инструменты вроде доллара, системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а создавая свои. Это не так сложно сделать, – продолжил министр. – Мы уже существенно увеличиваем долю торговли, которая обслуживается в национальных валютах стран-партнеров: Россия – Китай, Россия – Индия, Россия – Иран, и в рамках Евразийского экономического союза. Нужно смотреть вперед. Да, это вызов. Необходимо гораздо активнее заниматься развитием своей страны. Но это и огромный плюс, и возможности».
Ранее сенатор Алексей Пушков отметил роль России, Китая, Индии, Саудовской Аравии и Турции в перестройке мировой финансовой системы.
Напомним, в начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что эра процветания Запада после холодной войны завершилась. Он обвинил Китай в попытке бросить вызов «основанному на правилах мировому порядку». Ранее в Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
24 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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Киссинджер призвал Украину пойти на уступки на переговорах с Россией
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Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Дипломат заявил о фатальных последствиях игнорирования Западом места России в европейском раскладе сил, таким образом, Киссинджер фактически призывает Запад заставить Украину пойти на переговоры, не затягивая кризис, пишет The Telepraph, передает РИА «Новости».
«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – заявил Киссинджер.
Он подчеркнул, что продолжение боевых действий не будет означать борьбу за свободу Украины, и напомнил о ключевой роли России для баланса сил в Европе.
Ранее Киссинджер не исключил «вынужденной» смены режимов Вашингтоном.
До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева и на каких условиях.
В то же время российская сторона не раз заявляла, что Россия не приемлет отхода от базовых требований на переговорах. При этом цели спецоперации остаются неизменными. Среди них – полный отказ Киева от попыток военным путем вернуть Донбасс и Крым при нераспространении на эти территории гарантий безопасности Украине от других стран, запрет для Украины на вступление в военные блоки, запрет на размещение иностранных военных баз, запрет на проведение военных учений с иностранным участием без согласования со странами-гарантами, в том числе и с Россией, запрет на владение ядерным оружием.
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Пентагон исключил возвращение ВМС США в Черное море
США не располагают военными кораблями в Черном море и не собираются их туда отправлять без политического решения, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
«Насчет того, что мы предпринимаем по этому поводу. Сейчас мы не имеем никаких американских кораблей в Черном море. Мы не намерены [обеспечивать пока их присутствие там], если только не получим [соответствующее] указание [со стороны президента США Джо Байдена]», – заявил американский военачальник, передает ТАСС.
По его словам, «из-за мин, из-за российского флота» Украина в настоящее время не имеет возможности использовать порт Одессы. «Как это (такая ситуация – прим. ВЗГЛЯД) будет выглядеть в будущем, в настоящее время неизвестно», – сказал Милли.
Ранее сообщалось, что корабли ВМС США ушли из Черного моря в том числе потому, что Киев сильно ухудшил безопасность в его акватории, создав ситуацию с дрейфующими минами.
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Посольство США на Украине пририсовало Байдена на картину Репина «Запорожцы»
Американское посольство на Украине опубликовало в соцсетях картину Ильи Репина «Запорожцы», на которой изобразило президента США Джо Байдена.
Посольство пояснило в Twitter, что публикует «художественную визуализацию» главы государства, «подписывающего двухпартийный акт о дополнительной поддержке Украины».
Напомним, Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 млрд долларов. Закон предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».
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Блинкен захотел посвятить Путину песню
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Глава Госдепа Энтони Блинкен намекнул на то, что власти США не собираются налаживать отношения с Россией.
Блинкен выступил перед выпускниками Джорджтаунского университета. Он отметил, что «у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала Тейлор Свифт». Однако, как пошутил Блинкен, аппарат госсекретаря «не позволил» ему «принести гитару» и посвятить песню Свифт We Are Never Ever Getting Back Together («Мы никогда больше не будем вместе») президенту России Владимиру Путину. «Они сказали, что это будет недипломатично, а также всем будет неловко», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони указывал, что ни у Европы, ни у мира нет лидеров, которые могли бы вести с президентом России переговоры по ситуации вокруг Украины. Он напомнил, что «один из мировых лидеров, который должен был привести Путина за стол переговоров», оскорбил его, а другой – генсек НАТО Йенс Столтенберг – «заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана». Как подчеркнул Берлускони, «с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол». Американский полковник в отставке Уэс Мартин заявил, что Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем.
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Лавров обвинил политиков Запада в незнании истории и непонимании России
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Западные политики, заявляющие, что Россия должна «потерпеть поражение», «плохо учились в школе» и забыли историю, делают неправильные выводы из своего понимания прошлого, выразил мнение глава МИД РФ Сергей Лавров.
«В очередной раз мы сейчас проживаем такой период в нашей истории. Говорят, что Россия должна «потерпеть поражение», они должны «победить Россию», добиться того, чтобы Россия «проиграла на поле боя». Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие «заклинания». Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия», – приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные главой МИД РФ в ходе выступления в рамках проекта гимназии имени Примакова «100 вопросов лидеру»
Напомним, в конце апреля Лавров обвинил США и ЕС в стремлении воевать с Россией «до последнего украинца». Он также заявил, что Россия не считает, что воюет с НАТО, однако отметил, что альянс, к сожалению, полагает, что воюет с Россией.
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. Он назвал безответственными призывы политиков ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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В Пентагоне оценили риск нехватки боеприпасов для США из-за поставок Украине
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Риск опустошения американских складов оружия, военной техники и боеприпасов в результате поставок Украине сравнительно невелик, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли в Пентагоне.
«Сейчас риск для нас является сравнительно низким», – приводит ТАСС ответ американского военачальника на вопрос о том, каковы риски в плане снабжения Вооруженных сил США в связи с масштабной передачей Западом вооружений Киеву.
По словам Милли, американские ВС относят определенные виды оружия к категориям важнейших. «С этими [видами] у нас все хорошо», – подчеркнул генерал.
«И «Джавелины» (противотанковые управляемые ракеты) не входят в данную категорию», – добавил Милли, комментируя сведения о том, что на восполнение запасов этих вооружений США потребуется около полутора лет. Вашингтон «надлежащим образом» учитывает риски, связанные с масштабными поставками оружия и военной техники Киеву, считает глава КНШ.
Отвечая на вопрос о том, необходимо ли отправлять на Украину спецназовцев или других инструкторов ВС США для обучения обращению с передаваемой сложной военной техникой, Милли сказал: «В конечном счете, любое возвращение американских сил на Украину потребовало бы решений президента [США Джо Байдена]. Мы далеки от этого. Мы все еще вырабатываем планы действий, и ни один из них не был пока представлен [на рассмотрение даже] министра [обороны США Ллойда Остина]».
Напомним, в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об истощении запасов военной техники в странах Евросоюза из-за поставок Украине. Ранее стало известно о возникших в США проблемах с изготовлением переносных ЗРК «Стингер», основная линия производства которых была закрыта в конце 2020 года, так как Пентагон не приобретал новые комплексы уже 18 лет. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украина разоружает США и Европу.
В середине мая главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) пообещали в случае необходимости поставлять оружие Украине на протяжении долгого времени. Ранее Боррель заявил, что не понимает тех, кто выступает против поставок оружия Украине со стороны ЕС. Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал , что Германия продолжит оказывать поддержку Украине. В тот же день в Бундестаге предложили поставить Киеву тяжелое вооружение.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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